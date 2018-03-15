Комаров: решение о создании космического холдинга пока не принято

Если будет принято такое решение, тогда и обсудим,

Российское правительство пока не приняло решение о создании военно-космического холдинга путем объединения нескольких компаний, передает РИА Новости сообщение главы Роскосмоса Игоря Комарова.сказал Комаров журналистам на форуме «Россия – страна возможностей».Ранее сообщалось, что холдинг планируется создать путем объединения концернов «Роскосмос», «Алмаз-Антей» и РТИ.Напомним, Госкорпорация «Роскосмос» была создана в августе 2015 года, и является преемником Федерального космического агентства «Роскосмос». Компания занимается реализацией государственной политики в области космической деятельности и заказывает у предприятий космическую технику и инфраструктуру.«Алмаз-Антей» – один из крупнейших концернов ОПК, производящий военную продукцию. На его предприятиях трудятся 127 тыс. человек. Компания третий год подряд занимает 11-е место в рейтинге Defense News 100 крупнейших производителей вооружений.ОАО «РТИ» – российский частный оборонный концерн. Занимается разработкой и производством высокотехнологичных продуктов и инфраструктурных решений. Основным владельцем компании является АФК «Система» (87% акций).