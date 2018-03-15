17:06 15 марта
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Комаров: решение о создании космического холдинга пока не принято

Российское правительство пока не приняло решение о создании военно-космического холдинга путем объединения нескольких компаний, передает РИА Новости сообщение главы Роскосмоса Игоря Комарова.



Если будет принято такое решение, тогда и обсудим,
сказал Комаров журналистам на форуме «Россия – страна возможностей».


Ранее сообщалось, что холдинг планируется создать путем объединения концернов «Роскосмос», «Алмаз-Антей» и РТИ.

Напомним, Госкорпорация «Роскосмос» была создана в августе 2015 года, и является преемником Федерального космического агентства «Роскосмос». Компания занимается реализацией государственной политики в области космической деятельности и заказывает у предприятий космическую технику и инфраструктуру.

«Алмаз-Антей» – один из крупнейших концернов ОПК, производящий военную продукцию. На его предприятиях трудятся 127 тыс. человек. Компания третий год подряд занимает 11-е место в рейтинге Defense News 100 крупнейших производителей вооружений.

ОАО «РТИ» – российский частный оборонный концерн. Занимается разработкой и производством высокотехнологичных продуктов и инфраструктурных решений. Основным владельцем компании является АФК «Система» (87% акций).

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 6

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  1. Например Сегодня, 14:52
    НЕХРЕН ЧАСТНИКОВ ТУДА ПУСКАТЬ.
    Комаров - ни рыба ни мясо. Если правительство примет решение... А сам-то, что думаешь? Ведь тебя об это спрашивают. Похрену что ли? ЗП начислана и ладно? Такого главу - сортиры мыть.
    Если решение будет принято, то обсуждать будет поздно. Тогда работать нужно будет, а не языком молоть.
    Например
  2. xant Сегодня, 15:30
    именно Роскосмос тормозит внедрение новых технологий (ЯЭУ и т.д.) так что очень правильное решение о создании холдинга ,знающие люди говорят что идет дикое сопротивление и откровенный саботаж реформам . а зачем ведь бабло пилят на иностранных заказах и деньги на разные оффшоры переводят а отрасль деградирует .ну думаю порядок все таки наведут
    xant
  3. Цой Сегодня, 15:36
    Это крайне тревожный звоночек. Если в концерн или супер-пупер корпорацию войдет военная компания, то потомок РОСКОСМОСА вероятней всего попадет под санкции Запада. Сейчас еще удается отбиться насчет нападок Конгресса о партнерстве с "Империей Зла" в космосе, а вот после такого решения о совместной работе можно будет забыть.

    Пока Комаров мямлит, уже новость проскочила что российский сегмент МКС после 21 года будут превращать в новую национальную станцию. Хотят запустить еще "ТРИ" дополнительных модуля для этого. Про "Науку" и ее судьбу при этом замалчивают. Как они собираются выполнять план один новый модуль в год, тоже не оговаривается. Видимо сказки к выборам. Да и участие в DSG загнется.
    Цой
    1. xant Сегодня, 16:00
      Это крайне тревожный звоночек - и на МКС перестанут летать и движки закупать тоже : когда матрасникам очень надо то плевали они на санкции ,даже на свои ,тоже самое и с европой
      xant
  4. Ураган70 Сегодня, 16:05
    Цитата: xant
    именно Роскосмос тормозит внедрение новых технологий (ЯЭУ и т.д.) так что очень правильное решение о создании холдинга ,знающие люди говорят что идет дикое сопротивление и откровенный саботаж реформам . а зачем ведь бабло пилят на иностранных заказах и деньги на разные оффшоры переводят а отрасль деградирует .ну думаю порядок все таки наведут

    Допустим, но частников туда пускать как то опасно...
    Ураган70
  5. Ураган70 Сегодня, 16:11
    Цитата: Цой
    Это крайне тревожный звоночек. Если в концерн или супер-пупер корпорацию войдет военная компания, то потомок РОСКОСМОСА вероятней всего попадет под санкции Запада. Сейчас еще удается отбиться насчет нападок Конгресса о партнерстве с "Империей Зла" в космосе, а вот после такого решения о совместной работе можно будет забыть.

    Пока Комаров мямлит, уже новость проскочила что российский сегмент МКС после 21 года будут превращать в новую национальную станцию. Хотят запустить еще "ТРИ" дополнительных модуля для этого. Про "Науку" и ее судьбу при этом замалчивают. Как они собираются выполнять план один новый модуль в год, тоже не оговаривается. Видимо сказки к выборам. Да и участие в DSG загнется.

    Да что вам санкции то дались? Все равно все импортозаместят, как не крути! И какой вред вы видите в санкциях?
    Ураган70
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