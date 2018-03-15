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Польша планирует создать на востоке страны новую дивизию
Новая дивизия вооруженных сил будет создана на востоке Польши, заявил польский министр обороны Мариуш Блащак в ходе ежегодного совещания руководства ведомства и командования армии.
По его словам, в рамках укрепления восточного фланга Польша планирует произвести частичную "передислокацию войск с запада на восток".
В свою очередь присутствующий на совещании президент страны Анджей Дуда отметил, что основным противником Польша рассматривает Россию.
Дивизия является крупнейшим военным формированием, существующим в Вооруженных силах Польши в мирное время. В настоящее время в структуру польской армии входит одна танковая дивизия и две механизированные дивизии под командованием сухопутных войск. В остальных видах вооруженных сил нет такого организационного уровня.
По его словам, в рамках укрепления восточного фланга Польша планирует произвести частичную "передислокацию войск с запада на восток".
Я планирую создание на востоке новой дивизии профессиональной армии- сказал Блащак
В свою очередь присутствующий на совещании президент страны Анджей Дуда отметил, что основным противником Польша рассматривает Россию.
Россия показывает, что готова прибегнуть к военной силе для достижения своих целей, осознанно нарушает международное право- утверждает он.
Дивизия является крупнейшим военным формированием, существующим в Вооруженных силах Польши в мирное время. В настоящее время в структуру польской армии входит одна танковая дивизия и две механизированные дивизии под командованием сухопутных войск. В остальных видах вооруженных сил нет такого организационного уровня.
Использованы фотографии: http://cyplive.com/
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