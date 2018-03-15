17:07 15 марта
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Польша планирует создать на востоке страны новую дивизию

Новая дивизия вооруженных сил будет создана на востоке Польши, заявил польский министр обороны Мариуш Блащак в ходе ежегодного совещания руководства ведомства и командования армии.

По его словам, в рамках укрепления восточного фланга Польша планирует произвести частичную "передислокацию войск с запада на восток".

Польша планирует создать на востоке страны новую дивизию



Я планирую создание на востоке новой дивизии профессиональной армии
- сказал Блащак

В свою очередь присутствующий на совещании президент страны Анджей Дуда отметил, что основным противником Польша рассматривает Россию.

Россия показывает, что готова прибегнуть к военной силе для достижения своих целей, осознанно нарушает международное право
- утверждает он.

Дивизия является крупнейшим военным формированием, существующим в Вооруженных силах Польши в мирное время. В настоящее время в структуру польской армии входит одна танковая дивизия и две механизированные дивизии под командованием сухопутных войск. В остальных видах вооруженных сил нет такого организационного уровня.



Использованы фотографии: http://cyplive.com/
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Комментарии 14

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  1. orm Сегодня, 15:08
    предлагаю осуществить план великого гуманиста Сахарова и смыть пол матрассии в море, интересно как после гибели хозяина себя будут вести?? подматрасники в том числе Польша... feel
    orm
  2. Vik66 Сегодня, 15:08
    Интересно, из кого её будут формировать, из гастеров-украинцев ? Поляки уехали в туманный Альбион драить сортиры laughing
    Vik66
    1. To be or not to be Сегодня, 15:36
      Что тут скажешь ..?
      Только одно – можно подарить польской новой дивизии собаку.. сибирскую овчарку по кличке ШАРИК!!
      ((«Четы́ре танки́ста и соба́ка» (польск. Czterej pancerni i pies) — польский чёрно-белый телевизионный сериал, снятый поодноимённой повести Януша Пшимановского. Сериал относится к военно-приключенческому жанру и повествует о боевых буднях экипажа танка «Рыжий» и пса по кличке Шарик во время Второй мировой войны.))
      «»» Шарик (собака) — крайне смышлёная немецкая овчарка (в главе 3. Эшелоны идут на запад Янек говорит, что Шарик чистых кровей сибирская овчарка), выращенная Янеком на Дальнем Востоке и ставшая его другом «»
      To be or not to be
      1. dm_Россия Сегодня, 15:42
        У них своя немецкая собака имеется
        dm_Россия
  3. Зяблицев Сегодня, 15:08
    Дивизия имени Пилсудского...Во Львове и Киеве у кого то сжался сфинктер! Потому что для России маловато, а вот для отжатия Западенщины - как раз... laughing
    Зяблицев
  4. часовщик Сегодня, 15:10
    шоу Бэнни Хилла, нервно курит в сторонке по сравнению с этими клоунами....
    часовщик
  5. Egorovich Сегодня, 15:14
    Мечтателям противостоять России или покорить ее, необходимо почаще читать и чтить историю. И тогда таких желаний, в бестолковых головах, резко поубавиться.
    Egorovich
  6. Горный стрелок Сегодня, 15:20
    Да хоть две wassat Против двух танковых армий ... laughing
    Горный стрелок
  7. Не либероид Русский Сегодня, 15:21
    ну ворт еще одна цель для ракет с яо
    Не либероид Русский
  8. К-50 Сегодня, 15:33
    Новая дивизия вооруженных сил будет создана на востоке Польши

    Наверное своих гусар летучих оживлять будут. what
    К-50
  9. Дормидонт Сегодня, 15:35
    Непобедимая польская армия всегда стоит до последнего. Целых две недели
    Дормидонт
  10. Ураган70 Сегодня, 15:53
    Да откуда у панов лишние холопы, что за бред?
    Разве, что из салоедов приехавших создадут небесную дивизию...это очень реально... И будут гордые свиноводы, как истари повелось служить пану, не за страх, а за совесть! Эти могут!
    Ураган70
  11. словак Сегодня, 15:55
    Позиция России и правда не предсказуемая. Та же Польша то морду, то ж..., то руку тянет и дразнит, а Россия все никак не оторвет, не врежет.
    словак
  12. kagorta Сегодня, 16:23
    Щиры украинцы, или как там Вас, правосеки и прочие. Эта дивизия для Вас). Кресы всходни полякам сильно хочеться взад вернуть. Они уже готовяться).
    kagorta
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