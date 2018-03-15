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Париж оконфузился: Диаметрально противоположные заявления Макрона и правительства
Информационное агентство Reuters сообщает о том, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил о подготовке мер в отношении России в связи с отравлением в Лондоне Сергея Скрипаля. Макрон отметил, что на данный момент комплекс мер «взвешивается различными структурами, включая министерство иностранных дел».
Из официального заявления пресс-службы Елисейского дворца (цитата BFMTV):
«Другого правдоподобного объяснения» - это о том, что к отравлению Скрипаля якобы причастна Россия. На самом деле, буквально несколько часов назад глава МИД Британии открыто заявил о том, что преступники использовали нервнопаралитический газ «Новичок» производства СССР, чтобы «подчеркнуть» участие именно России. То есть если какой-либо преступник на месте преступления оставит надпись «Борис Джонсон», то это, по логике Лондона, станет «неопровержимым доказательством» того, что именно Джонсон и является преступником?
Ситуация с заявлением пресс-службы Макрона выглядит особенно «пикантной», если учесть, что менее часа назад в правительстве Франции заявили буквально следующее:
Видимо, «откуда следует» в Париж после этого заявления позвонили – Макрон взял под козырёк и тут же объявил, что он поддерживает Лондон и будет вводить санкции против России.
Это демократия!..
Из официального заявления пресс-службы Елисейского дворца (цитата BFMTV):
Франция разделяет мнение Соединённого королевства о том, что нет другого правдоподобного объяснения, и ещё раз выражает солидарность со своим союзником.
«Другого правдоподобного объяснения» - это о том, что к отравлению Скрипаля якобы причастна Россия. На самом деле, буквально несколько часов назад глава МИД Британии открыто заявил о том, что преступники использовали нервнопаралитический газ «Новичок» производства СССР, чтобы «подчеркнуть» участие именно России. То есть если какой-либо преступник на месте преступления оставит надпись «Борис Джонсон», то это, по логике Лондона, станет «неопровержимым доказательством» того, что именно Джонсон и является преступником?
Ситуация с заявлением пресс-службы Макрона выглядит особенно «пикантной», если учесть, что менее часа назад в правительстве Франции заявили буквально следующее:
Париж не откликается на политические фантазии. Мы будем принимать решение только после предоставления доказательств выдвинутых обвинений.
Видимо, «откуда следует» в Париж после этого заявления позвонили – Макрон взял под козырёк и тут же объявил, что он поддерживает Лондон и будет вводить санкции против России.
Это демократия!..
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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