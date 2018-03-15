Париж оконфузился: Диаметрально противоположные заявления Макрона и правительства

Франция разделяет мнение Соединённого королевства о том, что нет другого правдоподобного объяснения, и ещё раз выражает солидарность со своим союзником.

Париж не откликается на политические фантазии. Мы будем принимать решение только после предоставления доказательств выдвинутых обвинений.