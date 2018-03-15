17:09 15 марта
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Париж оконфузился: Диаметрально противоположные заявления Макрона и правительства

Информационное агентство Reuters сообщает о том, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил о подготовке мер в отношении России в связи с отравлением в Лондоне Сергея Скрипаля. Макрон отметил, что на данный момент комплекс мер «взвешивается различными структурами, включая министерство иностранных дел».

Из официального заявления пресс-службы Елисейского дворца (цитата BFMTV):
Франция разделяет мнение Соединённого королевства о том, что нет другого правдоподобного объяснения, и ещё раз выражает солидарность со своим союзником.


«Другого правдоподобного объяснения» - это о том, что к отравлению Скрипаля якобы причастна Россия. На самом деле, буквально несколько часов назад глава МИД Британии открыто заявил о том, что преступники использовали нервнопаралитический газ «Новичок» производства СССР, чтобы «подчеркнуть» участие именно России. То есть если какой-либо преступник на месте преступления оставит надпись «Борис Джонсон», то это, по логике Лондона, станет «неопровержимым доказательством» того, что именно Джонсон и является преступником?


Ситуация с заявлением пресс-службы Макрона выглядит особенно «пикантной», если учесть, что менее часа назад в правительстве Франции заявили буквально следующее:
Париж не откликается на политические фантазии. Мы будем принимать решение только после предоставления доказательств выдвинутых обвинений.


Видимо, «откуда следует» в Париж после этого заявления позвонили – Макрон взял под козырёк и тут же объявил, что он поддерживает Лондон и будет вводить санкции против России.

Париж оконфузился: Диаметрально противоположные заявления Макрона и правительства


Это демократия!..

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 40

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  1. Комментарий был удален.
    1. Черный_Ватник Сегодня, 15:17
      "Ирония", слыхали про такое слово?
      Черный_Ватник
      1. Ростовчанин Сегодня, 15:25
        Сегодня ещё и министр обороны мелкобритании в прямом эфире велел России заткнуться... И это называется официальное лицо... Смерды am
        Ростовчанин
        1. Татьяна Сегодня, 15:34
          Видимо, «откуда следует» в Париж после этого заявления позвонили – Макрон взял под козырёк и тут же объявил, что он поддерживает Лондон и будет вводить санкции против России.

          Ну вот как тут не вспомнить политическую карикатуру из западных СМИ от 2012 года?!
          Правда о западном мире такая, какая она на самом деле есть! Франция у хозяев мира хотя и не на поводке, но всё равно в числе "домашних" питомцев.

          Татьяна
          1. словак Сегодня, 15:53
            в левом нижнем углу на этой карикатуре была Украина. Куда дел?
            словак
            1. Alexey RA Сегодня, 15:54
              Цитата: словак
              в левом нижнем углу на этой карикатуре была Украина. Куда дел?

              Щеня вмерла...
              Alexey RA
              1. Татьяна Сегодня, 16:10
                словак
                в левом нижнем углу на этой карикатуре была Украина. Куда дел?
                Да не было там никогда Украины, вместо Франции! И вообще, по мнению аналитических политэкспертов, поместить Украину в этой своре стран на карикатуре было бы для неё слишком много чести!
                Татьяна
                1. Paranoid50 Сегодня, 16:58
                  Цитата: Татьяна
                  Да не было там никогда Украины, вместо Франции!

                  Не вместо. yes Там, в углу была изображена маленькая кучка, а в ней - флажок укропии. Такова "расширенная" версия этой карикатуры.
                  Paranoid50
        2. словак Сегодня, 15:51
          Цитата: Ростовчанин
          Сегодня ещё и министр обороны мелкобритании в прямом эфире велел России заткнуться... :

          С расстояния в 2,5 тыс. км я могу послать Федора Емельяненко ....далеко. А в глаза, пардон, подумаю 100 раз.
          словак
    2. poquello Сегодня, 15:22

      Макрон трындит не по воле народа Франции, не основываясь на референдуме по этой теме. При чем тут демократия? Это его личное мнение. Мнение параноидальное, но его личное.
      А то, что правители часто делают то, что противоречит воле народа их избравших это факт.[/quote]
      у Вас с юмором плохо, ну вот такая у буржуев демократия, шоу "говорящие головы"
      poquello
      1. Кроу Сегодня, 15:25
        Журналисты должны нести информацию, а не развлекать. Здесь военно-политический ресурс, а не Comedy Club.
        Кроу
        1. poquello Сегодня, 15:47
          Цитата: Кроу
          Журналисты должны нести информацию, а не развлекать. Здесь военно-политический ресурс, а не Comedy Club.

          способ выноса информации вообще то свободный, че не посмеяться над идиотизмом буржуйской верхушки?
          poquello
  2. HAM Сегодня, 15:14
    Вот и некрофил Макрон голос подал.
    HAM
    1. Кроу Сегодня, 15:22
      Цитата: HAM
      некрофил Макрон

      Зачем Вы так? Его жена ещё жива. Геронтофилами таких называют.
      Кроу
      1. LSA57 Сегодня, 15:35
        Цитата: Кроу
        Зачем Вы так? Его жена ещё жива. Геронтофилами таких называют.

        просто коллега заглянул в будущее
        LSA57
        1. Кроу Сегодня, 15:59
          Думаете, что даже смерть не разлучит их? Бррр.
          Кроу
          1. LSA57 Сегодня, 16:11
            Цитата: Кроу
            Думаете, что даже смерть не разлучит их? Бррр.

            такие у них нравы
            LSA57
          2. Alekseits Сегодня, 16:40
            Надеемся... laughing
            Alekseits
      2. HAM Сегодня, 15:45
        Этож мумия.
        HAM
  3. prior Сегодня, 15:15
    Значится, если в России пристрелят кого-нибудь из аглицкого ствола, виноват Лондон, это наглая английская агрессия и Шойгу может смело бомбить Вестминстер ядрёными бомбами.
    А заодно и Париж, который так уверен с российском следе отравления. Такая получается логика, такая доказательная база.
    prior
    1. LSA57 Сегодня, 15:37
      Цитата: prior
      Значится, если в России пристрелят кого-нибудь из аглицкого ствола, виноват Лондон,

      аха. а если "немка" на пешеходном переходе переедет нашего гражданина, виновата меркель
      LSA57
  4. poquello Сегодня, 15:16
    хамят и кучкуются, но хамство остаётся хамством независимо от количества хамов
    poquello
  5. major071 Сегодня, 15:16
    Макарон - давнишний подкаблучник! У него жена - Панин! fellow
    major071
    1. Ушлый_башкорт Сегодня, 15:24
      Считаю, что Алексей халатно подходит к маскировке, так и до провала не далеко. Учиться нужно у старших товарищей, вон как Безруков немецкую бабку отыгрывает!
      Ушлый_башкорт
    2. kaschey Сегодня, 15:27
      Зачем агента под прикрытием раскрыли?
      Теперь он не выездной или не въездной, это с какой стороны посмотреть. recourse
      kaschey
    3. Дормидонт Сегодня, 15:33
      Макарон педераст, маскирующийся под геронтофила
      Дормидонт
  6. Теренин Сегодня, 15:26
    А по другому им нельзя. У них существует европейский договор о дружбе между собой против России. До этого я ещё как то пытался прислушиваться к их "доводам". Теперь окончательно понял, no "пустые людишки". И нашим и вашим за пятак спляшем! Одним словом - картофельная ботва! crying
    Теренин
  7. часовщик Сегодня, 15:28
    во франции уже второй торт "Наполеон" в президентах ходит, и снова эконом вариант --- без яиц.... negative
    часовщик
  8. Egorovich Сегодня, 15:30
    Дегенерация с извращенной ложью и провокацией - это демократия!!!
    Egorovich
  9. К-50 Сегодня, 15:32
    Это демократия!..

    Продажная власть продажных политиканов. sad fellow
    К-50
  10. Дормидонт Сегодня, 15:32
    Эти забавные животные
    Дормидонт
  11. Alex-a832 Сегодня, 15:34
    А чего такое робкое заявление? Макрону надо было заявить, что в случае нападения Британии на Россию, по случаю данного инцидента, Франция готова ее поддержать, как союзника. Вашингтонский хозяин оценил бы рвение верного Макроши и косточку бы ему бросил хозяйскою рукою..
    Alex-a832
  12. Влад Морозов Сегодня, 15:36
    Когда они окончательно придушат несчастных Отца и Дочь, заведут "дело Скрипалей " и будут на этом вводить санкции, называть улицы напротив посольства РФ , придумывать разные пакости.
    Влад Морозов
  13. мерцание Сегодня, 15:37
    Париж не откликается на политические фантазии. Мы будем принимать решение только после предоставления доказательств выдвинутых обвинений.
    Видимо, «откуда следует» в Париж после этого заявления позвонили – Макрон взял под козырёк и тут же объявил, что он поддерживает Лондон и будет вводить санкции против России.
    Так опускаться могут только от полного бессилия. Неожиданно сокрушительно проиграл нам в военных возможностях, решил компенсировать там, где он безоговорочно силен: управление внеполживыми СМИ, полностью ручными международными институтами и преданно-перепуганными "главами государств".
    мерцание
  14. Ураган70 Сегодня, 15:45
    Бабкин Макарон еще не то может! Тем более с другой бабкой, ух проказник, лягушачий! Смотреть противно, ни есть ни кто, ни звать никак, но вот назначили таинственные даунито на трон... Фу, блин позорище...еще и ротяку смеет открывать...
    Ураган70
  15. rocket757 Сегодня, 15:48
    Это сборище болонок, на поводке одной такой белоголовой твари крылатой!
    Что и говорить, дер - мор - кратия!
    rocket757
  16. Ураган70 Сегодня, 15:49
    Цитата: Egorovich
    Дегенерация с извращенной ложью и провокацией - это демократия!!!

    "...Демократия - антихристианское лжеучение о “народовластии”. Суть ее выражают слова св. праведного Иоанна Кронштадтского: “Демократия в аду, а на небе царство”.
    Все идеи демократии замешаны на лжи. Уже в определении — ложь! Слово это переводится на русский язык как “власть народа” или “народоправство”, но ни в одной из стран, считающихся демократическими, народ на деле не правит. Заветный плод государственной власти всегда в руках узкого слоя, немногочисленной и замкнутой корпорации людей, чье ремесло — политика, профессия — жестокая и беспощадная борьба за эту власть.
    Более того, человеческая история на всем своем протяжении не знала ни одного государства, где был бы на деле реализован принцип народоправства. Древняя Греция, Древний Рим — страны-родоначальницы демократии, ее классические представители — одновременно являлись классическими рабовладельческими хищниками, относя сам термин “народ”, “граждане” лишь к элитарному кругу людей, составлявшему ничтожный процент от общего населения страны...
    Предки наши были весьма умными и предусмотрительными людьми. Веками, из поколения в поколение строя державу, предназначенную быть надежной опорой мирной, немятежной и одухотворенной жизни (а не инструментом удовлетворения властолюбивых страстей и политических амбиций), они свято блюли себя от соблазнов демократической заразы и других предупреждали от такого неразумия..."
    Но...что то пошло не так...
    Ураган70
    1. andj61 Сегодня, 15:55
      Цитата: Ураган70

      Все идеи демократии замешаны на лжи. Уже в определении — ложь! Слово это переводится на русский язык как “власть народа” или “народоправство”, но ни в одной из стран, считающихся демократическими, народ на деле не правит. Заветный плод государственной власти всегда в руках узкого слоя, немногочисленной и замкнутой корпорации людей, чье ремесло — политика, профессия — жестокая и беспощадная борьба за эту власть.

      good
      andj61
  17. Кент0001 Сегодня, 15:55
    Внучек-то совсем ручной, и не только у своей Бабушки, ну и у английской.
    Кент0001
  18. Ныробский Сегодня, 16:32
    Независимая Франция??? Не, не слышал)))
    Ныробский
  19. NKVD Сегодня, 16:49
    Сам Макрон одна большая противополжность.Посмотрите на его жену и все станет ясно
    NKVD
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