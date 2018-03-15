17:10 15 марта
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"Россия должна отойти в сторону и заткнуться". Выпад британского министра обороны

Антироссийскую истерику в Британии продолжил министр обороны страны Гэвин Уильямсон, который заявил, что военное ведомство Соединённого королевства «следит за действиями России в связи с вопиющим вмешательством». По словам г-на Уильямсона, Россия «вторглась в дела Британии, создав угрозу для жителей Солсбери».

РИА Новости приводит заявление министра обороны Британии, который выступил в Бристоле:
Что мы сделаем — мы посмотрим, как Россия ответит на то, что мы сделали (выслали дипломатов – прим. «ВО»). Это совершенно жестокий и возмутительный акт, который Россия устроила в Солсбери. Мы на него ответили. А Россия должна отойти в сторону и заткнуться (Russia should go away and shut up).


По словам Уильямсона, нельзя заранее говорить о том, как именно Лондон будет "отвечать на российский ответ".


"Россия должна отойти в сторону и заткнуться". Выпад британского министра обороны


Как видно, политическая жизнь Британии коллапсировала до уровня обсуждения одной единственной темы – темы отравления беглого гражданина России в британской столице.

На самом деле, Британия явно использует эту темы для внешней шумихи не только как топорную провокацию против России, но и как средство отвлечения внимания от куда более серьёзных для британских жителей проблем.

Один нюанс: когда в Лондоне гремели взрывы в метро и гибли десятки британских подданных, власти Соединённого королевства почему-то ни слова не говорили о «вмешательстве». Но как только речь заходит о странных отравлениях российских перебежчиков – поднимается информационная волна, которая в сравнении с описанием терактов выглядит девятым валом на фоне небольшого волнения на морской глади...

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 87

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  1. Дормидонт Сегодня, 15:31
    Пора ставить сатанистов на место
    Дормидонт
    1. Зяблицев Сегодня, 15:37
      Англосакс во всей своей красоте! laughing
      Зяблицев
      1. Кроу Сегодня, 15:42
        Тема вмешательства России всегда в тренде. Лучший способ пиара, у западных политиков, это - по пиариться за счёт РФ.
        Кроу
        1. Ныробский Сегодня, 16:26
          Цитата: Кроу
          Тема вмешательства России всегда в тренде. Лучший способ пиара, у западных политиков, это - по пиариться за счёт РФ.

          Русофобия в тренде...
          Ныробский
      2. DEZINTO Сегодня, 16:13
        Чё-то мне кажется они уже совсем офигели!
        DEZINTO
      3. Tusv Сегодня, 16:21
        Цитата: Зяблицев
        Англосакс во всей своей красоте!

        Пересматриваю фильм ВВС о гибели конницы лорда Кардигана и Душа радуется. Как всех сгоношить на крестовый поход на Русь Матушку, так первые, а когда по мордасам, то сразу за Ла Манш и пусть остальная Европа отдувается в титанической борьбе с Русскими Варварами и пофиг, что НА НАШЕЙ ЗЕМЛЕ!!!. Кстати, дал бы Бог дочь, нарек её б Варварой
        Tusv
        1. DEZINTO Сегодня, 16:31
          то сразу за Ла Манш и пусть остальная Европа отдувается

          Они даже своё позорное бегство из Дюнкерка умудрились превратить в аффигенно мужественное отступление. Оставив тонны техники и оружия для немцев. Ничего не скажешь, умеют.....бегать и лгать.
          DEZINTO
          1. Tusv Сегодня, 16:45
            Цитата: DEZINTO
            Они даже своё позорное бегство из Дюнкерка умудрились превратить в аффигенно мужественное отступление.

            Такова селяви. Для наглов это не Позор. Цэ Европа. А погибнуть от собственных пушек и кричать: "Мы победили Этих Русских" - это стильно.
            Кто сказал, что Эстонцы тугодумы? Наглый FАLSE. Удар глазом в пятку не практикуют
            Tusv
          2. Ратник с пулеметом Сегодня, 16:49
            жаль что потом им свой островок,бомбардами Блейкера оборонять не пришлось,"героически"))
            Ратник с пулеметом
      4. Стас Снежин Сегодня, 16:51
        Случайно, ни у кого не завалялось полония, для одного языкастого..?
        Стас Снежин
        1. Tusv Сегодня, 17:02
          Цитата: Стас Снежин
          Случайно, ни у кого не завалялось полония, для одного языкастого..?

          А нафига? Говоря языком стайера - пустили зайца. Все равно, в этом Мире решают все Пентагон и Наше Мин. Обороны
          Tusv
    2. Ратник с пулеметом Сегодня, 15:44
      этой островной крысе мелкобритании пора заткнутся тихо сидеть на своем островке,пока не раздавили,или все кого они нагибали столетиями или пытались нагибать утопят этих нелюдей в крови,только на этот раз в их собственной,а не чужой как они привыкли negative
      Ратник с пулеметом
    3. To be or not to be Сегодня, 15:49
      Не надо - это их тараканы -сами пусть их и ловят...
      "Гэвин Александр Уильямсон — британский политик, министр обороны.
      Родился: 25 июня 1976 г. (41 год), Скарборо, Великобритания
      Супруга: Джоан Эленд
      Образование: Университет Брадфорда
      Должность: Secretary of State for Defence of the United Kingdom с 2017 г.
      Политическая партия: Консервативная партия Великобритании"
      Еще раз убеждаемся .что образование и интеллект вещи разные..
      Про воспитанность и профессиональную этику как политика ..Да о чем можно говорить ?
      Интересно .что бы сказал Сэр Уи́нстон Леона́рд Спе́нсер-Че́рчилль о новом поколении английских высших политических деятелей ???
      Из Афоризмов Уинстона Черчилля о политике и политиках:
      «Одной из самых распространенных причин ошибок в политике является искушение доложить высокопоставленному руководителю именно то, что тому более всего хотелось бы услышать. Таким образом, лидеру, от чьих решений зависит дальнейшее развитие событий, ситуация представляется более оптимистичной, чем действительная, обусловленная грубыми фактами».
      «Политик должен уметь предсказать, что произойдет завтра, через неделю, через месяц и через год. А потом объяснить, почему этого не произошло».
      http://www.aforizmik.ru/politika-i-politiki/cherc
      hill-o-politike-i-politikah/
      To be or not to be
      1. Быков. Сегодня, 16:03
        Цитата: To be or not to be
        Не надо - это их тараканы -сами пусть их и ловят...
        "Гэвин Александр Уильямсон — британский политик, министр обороны.

        "Кусок Гэвина" шутить не любит
        Быков.
    4. kapitan92 Сегодня, 16:03
      Цитата: Дормидонт
      Пора ставить сатанистов на место

      good Но для начала , надо нашему МИДу не сопельки жевать, угрожая ответом, а конкретно выслать оное количество бритов, может даже с послом! hi
      kapitan92
    5. Gxash Сегодня, 16:09
      Экзорциста вызвать?
      Gxash
      1. Ныробский Сегодня, 16:28
        Цитата: Gxash
        Экзорциста вызвать?

        Ага. И окропить Британию святой водой с самолётов. Представляю какие будут корчи на земле у этого бесового племени.
        Ныробский
      2. Туз Бубен Сегодня, 16:47
        Необязательно...
        Вы, надеюсь, знаете классификацию посолов ?
        Бывает пряный, бывает особый, а бывает посол ты на.. в общем Вы поняли...
        Туз Бубен
    6. Венд Сегодня, 16:19
      Все так предсказуемо, что становится уже не интересно и скучно.
      Венд
    7. 73bor Сегодня, 16:45
      Ещё один "Дункан Маклауд"- спустился с гор и думает что вечный! Забыл сколько в королевских ВВС самолётов ,совершенно недостаточно для подобных "понтов"!
      73bor
  2. Red_Hamer Сегодня, 15:32
    "Россия должна отойти в сторону и заткнуться". Выпад британского министра обороны
    Книжку Крылова Гэвину в подарок
    Red_Hamer
    1. Железякин Сегодня, 15:34
      Что Вы, воне классику не читают!
      Железякин
      1. Red_Hamer Сегодня, 15:36
        Ну там картинки,комиксы то им знакомы, ДЕТГИЗ им прокатит.
        Red_Hamer
        1. Железякин Сегодня, 15:40
          Дык переиначат! У моськи на груди большую букву S нарисуют, или уши сделают аля летучая мышь. А то чего хорошего через соломинку надуют и в банку с зеленым цветом окунут! laughing
          Железякин
        2. Василенко Владимир Сегодня, 15:52
          Цитата: Red_Hamer
          Ну там картинки,комиксы то им знакомы

          так им будет понятнее?
          Василенко Владимир
      2. AlexVas44 Сегодня, 15:42
        Цитата: Железякин
        Что Вы, воне классику не читают!

        Цитата: Red_Hamer
        Ну там картинки,комиксы то им знакомы

        Так можно помочь, страничку нужную предложить laughing
        AlexVas44
        1. Ныробский Сегодня, 16:30
          Цитата: AlexVas44
          Так можно помочь, страничку нужную предложить

          Так будет нагляднее....
          Ныробский
          1. Туз Бубен Сегодня, 16:49
            Извиняйте...
            А Вы могли бы разместить картинку после этих 24 часов ?
            Ну просто меня интересует Доплеровский эффект на практике, от синего к красному...
            И кстати, на данном рисунке Крымненаш...
            Туз Бубен
      3. LSA57 Сегодня, 15:51
        Цитата: Железякин
        Что Вы, воне классику не читают!

        а уставы он читает? ежли они у них есть канешн laughing
        LSA57
        1. Alex-a832 Сегодня, 16:06
          Цитата: LSA57
          Цитата: Железякин
          Что Вы, воне классику не читают!

          а уставы он читает? ежли они у них есть канешн laughing

          Устав у них, похоже, имеется. Классический - всего из двух пунктов... laughing
          Alex-a832
    2. ПалБор Сегодня, 16:00
      Цитата: Red_Hamer
      "Россия должна отойти в сторону и заткнуться". Выпад британского министра обороны
      Книжку Крылова Гэвину в подарок

      И подпись:"Ответные меры России.Лавров ведёт население Бомбея в Лондон."
      ПалБор
      1. Red_Hamer Сегодня, 16:02
        Как вариант
        Red_Hamer
  3. kot28.ru Сегодня, 15:32
    англичанка гадит am
    kot28.ru
    1. Комментарий был удален.
    2. Туз Бубен Сегодня, 17:00
      И, в основном, мимо унитаза...добежать не успевает...
      Туз Бубен
  4. сорок восьмой Сегодня, 15:33
    Купите человеку бинокль, человек берега потерял!
    сорок восьмой
    1. Ратник с пулеметом Сегодня, 15:46
      бинокль уже не поможет,если он берега на острове потерял - это клиника,возможно неизлечимая request
      Ратник с пулеметом
    2. LSA57 Сегодня, 16:07
      тогда уж весло и пусть грэбёт к ентой матери королёве
      LSA57
      1. сорок восьмой Сегодня, 16:13
        По горбу его этим веслом отходить, а потом вручить - пущай гребет! laughing
        сорок восьмой
  5. Равик Сегодня, 15:34
    Гэвин Уильямсон - сверни свой язык вчетверо и засунь кобыле в трещину...
    прости меня Господь Бог и Модератор...
    Равик
  6. Вояджер Сегодня, 15:34
    Пудель тоже маленький, но тупой и орёт громче всех.
    Вояджер
  7. трассер Сегодня, 15:36
    Этот черт вообще "попутал". Он к кому так обращается?
    трассер
    1. Red_Hamer Сегодня, 15:40
      Вы его имя прочтите внимательно, по русски, и все станет ясно! Гэвино, оно такое.
      Red_Hamer
  8. Tahtvjd2868 Сегодня, 15:36
    После таких слов Гевину стоит завести личного дегустатора.. А то мало ль...
    Tahtvjd2868
    1. Туз Бубен Сегодня, 17:02
      ну и нюхача на всяк случай... А то вдохнёт чтой то не то, а мы опять крайние..
      Туз Бубен
  9. Сергей уи Сегодня, 15:36
    3 мировая онлайн без СМС и регистрации laughing
    Сергей уи
  10. gorgo Сегодня, 15:38
    Вообще, за такое и ноту протеста с требованием извинений (как минимум) можно направлять... Это министр или не министр?
    gorgo
    1. Татьяна Сегодня, 15:55
      Цитата: gorgo
      Вообще, за такое и ноту протеста с требованием извинений (как минимум) можно направлять... Это министр или не министр?

      Это очень правильное замечание! good Двумя руками Вас поддерживаю!
      В противном случае объявить Гэвин Уильямсон лично в должности Министра обороны Великобритании персоной нон грата в России на всех переговорных процессах по международным военным учениям в РФ с участием иностранных наблюдателей.
      Татьяна
    2. Быков. Сегодня, 16:06
      Цитата: gorgo
      Вообще, за такое и ноту протеста с требованием извинений (как минимум) можно направлять... Это министр или не министр?

      это "кусок Гэвина".
      Быков.
    3. Туз Бубен Сегодня, 17:03
      Клистир...
      Туз Бубен
  11. Ураган70 Сегодня, 15:39
    Цитата: Дормидонт
    Пора ставить сатанистов на место

    Там если ткнешь в сатаниста, попадешь в сиониста!
    Ураган70
    1. Туз Бубен Сегодня, 17:04
      А то и не сказать ещё хужей...
      Туз Бубен
  12. Incvizitor Сегодня, 15:40
    Агония окончательно загибающейся мелкобритании.
    Incvizitor
  13. К-50 Сегодня, 15:40
    министр обороны страны Гэвин Уильямсон: Россия должна отойти в сторону и заткнуться

    Это что, шакал Табаки хайло разинул? belay
    К-50
  14. КВУ-НСвД Сегодня, 15:42
    Наверно стал в своих глазах великим политиком и железным борцом за интересы простого английского народа . А вообще , по мне , фигеющий от безнаказанности хам ..
    КВУ-НСвД
  15. xant Сегодня, 15:42
    Гэвин бы язычок свой прикусил а то ведь легенду про атлантиду можно сделать былью laughing
    xant
  16. 501Legion Сегодня, 15:43
    на три буквы иди британский
    501Legion
  17. rocket757 Сегодня, 15:45
    И правда, отойти в сторонку, против ветра канешно, амбре то какое, не розами пахнет!
    Пусть в том своём гуано благополучно и потонут!
    rocket757
  18. Теренин Сегодня, 15:45
    ... военное ведомство Соединённого королевства «следит за действиями России в связи с вопиющим вмешательством». Вот, сиди смирно и продолжай дальше наблюдать. Чувствую, с таким языком, тебе скоро по своему ведомству ещё чирикать придется...по проблемам в английской армии.
    Теренин
  19. Хорон Сегодня, 15:46
    На пустыре нашли труп мужчины, рядом находилась грязная куртка с изображением английского флага. На фоне последних событий смерть наркомана приобретает политический оттенок...
    Хорон
  20. словак Сегодня, 15:46
    Этот глист посоветовал России заткнуться? Он не боится, что в «Портон Дауне» может произойти ЧП с утечкой VX, относящихся к тому же классу, что и «Новичок»?
    словак
  21. Ратник-80 Сегодня, 15:49
    Информационая воина в полном разгаре и по всем фронтам , упаси нас бог что бы она не переросла в горячую
    Ратник-80
  22. Кент0001 Сегодня, 15:50
    Не смейтесь над убогим. Ценность всей мелкобритании 3-4 МБР. И все. они как мелкие собаки, тока внутри своего периметра могут гавкать, а так уже они давно никто.
    Кент0001
  23. JonnyT Сегодня, 15:52
    да, задницы у них рвет не на шутку.
    То ли еще будет после зачистки Гуты
    JonnyT
  24. Alexey RA Сегодня, 15:53
    Это совершенно жестокий и возмутительный акт, который Россия устроила в Солсбери. Мы на него ответили. А Россия должна отойти в сторону и заткнуться (Russia should go away and shut up).

    Я так понимаю, что министр обороны ВБр решил пойти по стопам Дэвида Милибэнда, который попытался поучать Лаврова, в ответ на что получил (по слухам) фразу: "Who are you to f***g lecture me?"
    Alexey RA
  25. Strashila Сегодня, 15:56
    В Британии не осталось ни леди ... ни джентльменов, только хабалки и хамы... раз разговоры по аргументации перешли в такую плоскость, можно констатировать, все следы ведут к спецслужбам Королевства и их союзникам.
    Strashila
    1. Туз Бубен Сегодня, 17:07
      Т.е в в вольном переводе куепуталы ?
      Туз Бубен
  26. ваняватный Сегодня, 15:57
    а зачем нам дип отношения с ними?
    ваняватный
    1. Alexey-74 Сегодня, 16:23
      Хороший вопрос, у олигархов спросить надо...........
      Alexey-74
  27. Хаджи Мурат Сегодня, 15:58
    неумные люди бл....
    Хаджи Мурат
  28. Горный стрелок Сегодня, 15:59
    А как жаль, что нельзя вызвать такого... на поединок, и свернуть челюсть набок, чтобы "ы сторонке постоял"...
    Горный стрелок
  29. nesvobodnye Сегодня, 16:00
    Что вы все на него накинулись? Ну выпил человек лишнего и разум потерял, что не бывает? Английская традиция же ... нажраться хуже свиньи.
    nesvobodnye
  30. Симон Сегодня, 16:01
    А Россия должна отойти в сторону и заткнуться (Russia should go away and shut up) Скорей всего мы вам хороший кляп сделаем! fool negative
    Симон
  31. Радио-няня Сегодня, 16:03
    А за базар отвечать надо! "Стрелу" забить надо подлецу!
    Радио-няня
  32. Nimitz Сегодня, 16:05
    Должность позволяет, пусть возьмет командование на себя боевым кораблем и приезжает, и затыкать и отводить в сторонку. Ждемс.
    Nimitz
  33. Alexey-74 Сегодня, 16:11
    Министр обороны Великобритании такой смелый парень? А в штаны не наделает если Россия ответит по полной? И что вы сделаете....или как всегда будете вопить на весь мир помогите!!!
    Alexey-74
  34. prior Сегодня, 16:13
    Была Англия - стала Мелкобритания, на большее не тянет.
    prior
  35. Андрей ВОВ Сегодня, 16:14
    Мерзкие,наглые,умственно-неполноценные англосаксонские твари!!!!
    Андрей ВОВ
  36. Vard Сегодня, 16:14
    Всё что можно сказать по этому поводу... будет сказано матом... и единственно что пропустят модераторы... Да пошли они....
    Vard
    1. ваняватный Сегодня, 16:25
      на ухо медвежье...
      ваняватный
  37. DPN Сегодня, 16:23
    Достаточно выйти во двор, чтобы узнать кто лает - мелкая шавка ,вот и тявкает этот министр надеясь на США.,а те и сами могут наложить в штаны. Если наши сдержат своё СЛОВО.
    DPN
  38. mavrus Сегодня, 16:29
    Вот интересно, а почему Россия не опускается до такого уровня хамства в политике. Почему наши политики и дипломаты ни разу не позволили себе "сделать выводы", что всех этих моральных ypoдов травят сами же англичане. Почему ни в США, ни в Швейцарии, ни в Испании никого ещё не отравили, а в Англии уже два десятка трупов. Чем не доказательство причастности английских спецслужб и собственно английского правительства. И все выступления, не только в ООН, а везде надо начинать именно с того, что у нас полная уверенность, что спецслужбы Её Величества и травят этих иуд, как тараканов.
    mavrus
  39. arhPavel Сегодня, 16:38
    Россия должна отойти в сторону и заткнуться (Russia should go away and shut up).


    Накладываем санкции на РРойс и Алкогольные напитки.
    Выставляем требование извиниться в течении 48 часов.
    Закупаем португальский и массандросвский портвейн.
    arhPavel
  40. gukoyan Сегодня, 16:53
    Ухххх, ещё и рот затыкают как гопота какая-то....
    gukoyan
  41. MKPU-115 Сегодня, 17:07
    "Россия должна отойти в сторону и заткнуться" - это министр обороны Великобритании? Судя по манерам общения он тянет на гопника из подворотни.
    MKPU-115
  42. На БронеПоезде Сегодня, 17:08
    Посмотрим на реакцию наших владельцев англицкой недвижухи. Опять сглотнут?
    На БронеПоезде
  43. Kawado S Сегодня, 17:09
    фотка наверное сделана, когда он уже из кассы выходил, после выступления...
    Kawado S
  44. На БронеПоезде Сегодня, 17:09
    Цитата: Alexey-74
    Министр обороны Великобритании такой смелый парень? А в штаны не наделает если Россия ответит по полной? И что вы сделаете....или как всегда будете вопить на весь мир помогите!!!

    Тут у вас главное - ЕСЛИ
    На БронеПоезде
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