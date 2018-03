"Россия должна отойти в сторону и заткнуться". Выпад британского министра обороны

Что мы сделаем — мы посмотрим, как Россия ответит на то, что мы сделали (выслали дипломатов – прим. «ВО»). Это совершенно жестокий и возмутительный акт, который Россия устроила в Солсбери. Мы на него ответили. А Россия должна отойти в сторону и заткнуться (Russia should go away and shut up).

Антироссийскую истерику в Британии продолжил министр обороны страны Гэвин Уильямсон, который заявил, что военное ведомство Соединённого королевства «следит за действиями России в связи с вопиющим вмешательством». По словам г-на Уильямсона, Россия «вторглась в дела Британии, создав угрозу для жителей Солсбери». РИА Новости приводит заявление министра обороны Британии, который выступил в Бристоле:По словам Уильямсона, нельзя заранее говорить о том, как именно Лондон будет "отвечать на российский ответ".Как видно, политическая жизнь Британии коллапсировала до уровня обсуждения одной единственной темы – темы отравления беглого гражданина России в британской столице.На самом деле, Британия явно использует эту темы для внешней шумихи не только как топорную провокацию против России, но и как средство отвлечения внимания от куда более серьёзных для британских жителей проблем.Один нюанс: когда в Лондоне гремели взрывы в метро и гибли десятки британских подданных, власти Соединённого королевства почему-то ни слова не говорили о «вмешательстве». Но как только речь заходит о странных отравлениях российских перебежчиков – поднимается информационная волна, которая в сравнении с описанием терактов выглядит девятым валом на фоне небольшого волнения на морской глади...