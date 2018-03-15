17:06 15 марта
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Летчики ЮВО на Су-24М отработали полеты на высоте 25 м над землей

Сложные элементы пилотажа на модернизированных фронтовых бомбардировщиках Су-24М отработали летчики авиационного полка Южного военного округа, который дислоцирован в Волгоградской области, сообщили в пресс-службе округа

Летчики ЮВО на Су-24М отработали полеты на высоте 25 м над землей


Самолеты парами пролетели на малой и предельно малой высотах до 25 м над землей. При этом их скорость была более 1 тыс. км/ч
- рассказал начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.


Астафьев отметил, что всего было совершено около 30 вылетов. Летчики совершенствовали элементы маневрирования при уклонении от атаки условного противника в условиях радиоэлектронного подавления.

Кроме того, были отработаны действия в случае возникновения внештатной ситуации из-за отказа техники. Экипажи также научились сажать бомбардировщики на ограниченное пространство в условиях ограниченной видимости.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 10

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  1. Alexey-74 Сегодня, 16:01
    Молодцы летуны. Но немного грустно, понимаем, что век Су-24 уже ушел....
    Alexey-74
    1. Симон Сегодня, 16:20
      Куда деваться, отрабатывать навыки все равно нужно. recourse
      Симон
  2. КВУ-НСвД Сегодня, 16:01
    Давно ещё , в Ахтубинске , на день авиации наверно , наблюдал , как самолёты с местного аэродрома демонстрировали полёты низко-низко над речкой и в черте города . Незабываемые детские впечатления ...
    КВУ-НСвД
  3. NKT Сегодня, 16:11
    Со скоростью не ошиблись?
    Может быть 500 км/ч?
    NKT
  4. шурави Сегодня, 16:22
    Вот так и тянется с языка:
    ... Да, были люди в наше время...

    шурави
  5. Alexey RA Сегодня, 16:24
    Су-24 и ниже летали - особенно над дорогами. smile
    Alexey RA
    1. шурави Сегодня, 16:45
      Цитата: Alexey RA
      Су-24 и ниже летали - особенно над дорогами. smile


      Ты невнимательно смотрел. Особенно кадры над побережьем.)
      шурави
  6. groks Сегодня, 16:25
    Круто конечно. Но зачем пилотам бомбардировщика такие навыки?
    groks
    1. шурави Сегодня, 16:46
      Цитата: groks
      Круто конечно. Но зачем пилотам бомбардировщика такие навыки?


      На такой высоте вне видимости РЛС и даже ПЗРК применять затруднительно.
      шурави
      1. san4es Сегодня, 16:51
        Цитата: шурави
        ...На такой высоте вне видимости РЛС и даже ПЗРК применять затруднительно.
        soldier
        san4es
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