Летчики ЮВО на Су-24М отработали полеты на высоте 25 м над землей

Самолеты парами пролетели на малой и предельно малой высотах до 25 м над землей. При этом их скорость была более 1 тыс. км/ч

Сложные элементы пилотажа на модернизированных фронтовых бомбардировщиках Су-24М отработали летчики авиационного полка Южного военного округа, который дислоцирован в Волгоградской области, сообщили в пресс-службе округа- рассказал начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.Астафьев отметил, что всего было совершено около 30 вылетов. Летчики совершенствовали элементы маневрирования при уклонении от атаки условного противника в условиях радиоэлектронного подавления.Кроме того, были отработаны действия в случае возникновения внештатной ситуации из-за отказа техники. Экипажи также научились сажать бомбардировщики на ограниченное пространство в условиях ограниченной видимости.