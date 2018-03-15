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Летчики ЮВО на Су-24М отработали полеты на высоте 25 м над землей
Сложные элементы пилотажа на модернизированных фронтовых бомбардировщиках Су-24М отработали летчики авиационного полка Южного военного округа, который дислоцирован в Волгоградской области, сообщили в пресс-службе округа
Астафьев отметил, что всего было совершено около 30 вылетов. Летчики совершенствовали элементы маневрирования при уклонении от атаки условного противника в условиях радиоэлектронного подавления.
Кроме того, были отработаны действия в случае возникновения внештатной ситуации из-за отказа техники. Экипажи также научились сажать бомбардировщики на ограниченное пространство в условиях ограниченной видимости.
Самолеты парами пролетели на малой и предельно малой высотах до 25 м над землей. При этом их скорость была более 1 тыс. км/ч- рассказал начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
Астафьев отметил, что всего было совершено около 30 вылетов. Летчики совершенствовали элементы маневрирования при уклонении от атаки условного противника в условиях радиоэлектронного подавления.
Кроме того, были отработаны действия в случае возникновения внештатной ситуации из-за отказа техники. Экипажи также научились сажать бомбардировщики на ограниченное пространство в условиях ограниченной видимости.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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