Отравляющие вещества «Новичок»: не существуют, но используются?

Дело об отравлении бывшего сотрудника российского ГРУ Сергея Скрипаля уже успело выйти на международный уровень. Великобритания обвиняет Россию в организации покушения, а официальная Москва отрицает свою причастность к нему. Британские власти уже пообещали принять меры в отношении российской стороны и наказать ее за предполагаемую деятельность на своей территории. Как утверждают британцы, С. Скрипаль пострадал от боевого отравляющего вещества под названием «Новичок».Впервые название «Новичок» прозвучало в контексте последних событий 12 марта. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в парламенте, заявила о применении отравляющего вещества с подобным названием. Кроме того, она сразу нашла пару возможностей обвинить Россию. Согласно ее словам, недавнее покушение либо было совершено российским государством, либо допущено им по причине потери контроля над химическим оружием. Впрочем, достаточные доказательства вины или причастности российских спецслужб, как нередко случается, не приводились.Несмотря на повышенный интерес со стороны мировой общественности, о БОВ семейства «Новичок» известно крайне мало. Более того, почти все сведения о таком оружии получены из одного источника, который к тому же может не вызывать особого доверия. Тем не менее, это не мешает появлению новых публикаций, а также формированию неожиданных версий. К примеру, силами зарубежной прессу вещества типа «Новичок» уже смогли «привязать» к громкому убийству прошлых лет.Впервые об отравляющих газах линейки «Новичок» стало известно в сентябре 1992 года. Именно тогда газета «Московские новости » опубликовала статью «Отравленная политика», написанную Вилом Мирзаяновым – бывшим сотрудником Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГОСНИИОХТ). В своей статье В. Мирзаянов критиковал военное и политическое руководство России, а также обвинял его в нарушении существующих международных соглашений о химическом оружии. Он утверждал, что разработка и производство БОВ в нашей стране не свернуты и продолжаются.Следует отметить, что за публикацией статьи в «Московских новостях» последовали весьма примечательные события. В отношении ее автора было заведено уголовное дело о разглашении государственной тайны. Следствие продолжалось больше года, но весной 1994-го дело было закрыто в связи с отсутствием состава преступления. Вскоре после этого В. Мирзаянов занялся политической деятельностью и до сих пор находится в оппозиции к федеральным властям. В 1996 году он уехал в США, где продолжил общественную и политическую работу.Сведения о проекте «Новичок» публиковались В. Мирзаяновым не только в одной из российских газет. Впоследствии тема новейших БОВ неоднократно поднималась другими изданиями, приводилась в воспоминаниях сотрудника ГОСНИИОХТ и т.д. Также с определенного времени в этом контексте фигурировали некие документы, якобы описывающие технологический процесс и состав отравляющего вещества. Используя все эти данные, можно попытаться составить общую картину. Впрочем, не следует забывать, что подавляющее большинство сведений получено из одного и того же источника, причем, подозреваемого, как минимум, в необъективности.Сообщалось, что разработка новых БОВ стартовала еще в семидесятых годах и продолжалась до начала девяностых, в том числе и после появления советско-американского соглашения о химическом оружии 1990 года. В рамках программы с шифром «Фолиант» советские специалисты создали более сотни новых веществ, однако лишь несколько из них имели преимущества перед существующими. Все они были сведены в условное семейство «Новичок». Несмотря на то, что работа по таким веществам была завершена, СССР или Россия не принимали их на вооружение.Согласно иным данным, результатом проекта «Фолиант» стало появление трех унитарных химических агентов – А-232, А-234 и «Вещество 33». Затем на их основе создали пять бинарных отравляющих веществ с общим названием «Новичок» и собственными номерами. Все эти вещества относятся к категории нервно-паралитических и отличаются от более старых аналогов повышенной эффективностью.Согласно одной из версий, БОВ под названием «Новичок» без дополнительного номера представляло собой советский вариант V-газа в бинарном исполнении. Это вещество якобы дошло до производства и с начала восьмидесятых выпускалось в Новочебоксарске сравнительно крупными партиями.На основе агента А-232 был создан бинарный газ «Новичок-5», по боевым показателям в 5-8 раз превосходящий более старый VX. Как утверждалось, отравление таким веществом крайне трудно поддавалось лечению стандартными антидотами, используемыми в случаях с другими БОВ. «Новичок-5» мог выпускаться в Волгограде и испытываться на одном из объектов Узбекской ССР.С использованием вещества А-230 было создано бинарное вещество «Новичок-7». По своей летучести оно якобы было сравнимо с зоманом, но при этом отличалось в разы большей токсичностью. Малотоннажное производство и испытания седьмого «Новичка», по некоторым данным, проводились филиалом ГОСНИИОХТ в г. Шиханы (Саратовская область) и продолжались до 1993 года.Известны упоминания о «Новичках» с номерами 8 и 9, однако о них почти ничего не известно. По известным данным, такие вещества действительно были разработаны, но не производились, не испытывались и не принимались на вооружение.В 1990 году США и СССР договорились о прекращении создания и выпуска химического оружия. В январе 1993 года ряд стран, в том числе Россия, подписал новую Конвенцию о запрещении химического оружия. В соответствии с этимм документами, страны-участники соглашений более не могли разрабатывать, производить и использовать боевые отравляющие вещества. Уже произведенные вещества, в свою очередь, следовало утилизировать безопасным способом. Согласно официальным данным, к моменту подписания Конвенции российская химическая промышленность прекратила разработку и выпуск БОВ. Вместе с другими проектами был закрыт и «Фолиант». Теперь предприятиям отрасли следовало решить новую задачу и утилизировать имевшиеся 40 тыс. т химического оружия.До определенного времени сведения о веществах семейства «Новичок» были крайне скудными. Всего из одного источника было известно об их существовании, а позже появились примерные данные о составе семейства. Впрочем, формулы веществ оставались неизвестными, и до сих пор специалистам приходится полагаться исключительно на оценки и предположения. Более того, некоторые из предположений находят опровержения и подвергаются критике.Любопытно, что вскоре после статьи в «Московских новостях» американское издание The Baltimore Sun опубликовало свой материал о советских и российских проектах в области химического оружия. Автор статьи «Russia still doing secret work on chemical arms Research goes on as government seeks U.N. ban» утверждал, что ему удалось побеседовать с представителями советской химической промышленности и узнать некоторые подробности последних работ. В частности, именно The Baltimore Sun впервые огласило сведения о несчастном случае при разработке «Новичков».Утверждалось, что в 1987 году в одной из лабораторий, работавших над проектом «Новичок-5» произошла поломка вентиляции. Концентрация отравляющего вещества быстро достигла опасных значений, и работавший с ним химик серьезно пострадал. Его удалось вовремя доставить в больницу и оказать необходимую помощь. Однако специалист 10 дней пробыл без сознания, а лечение заняло еще полгода. Химик не смог вернуться к работе и остался инвалидом. Позже было объявлено, что отравившимся специалистом был Андрей Железняков. По данным зарубежной прессы, он ушел из жизни в 1993 году.Впоследствии новые сообщения о несчастных случаях или о применении газов семейства «Новичок» не публиковались. Впрочем, основные источники информации об этих БОВ продолжали рассказывать о них, в основном повторяя уже известные сведения. Наиболее интересные данные – в первую очередь, химический состав отравляющих веществ, технологии производства и т.д. – оставались неизвестными, и до сих пор в этом контексте фигурируют исключительно предположения и оценки.По официальным данным, наша страна прекратила разработку новых боевых отравляющих веществ еще в начале девяностых годов, после первого соглашения с США. Вскоре после этого стартовала программа утилизации имеющихся запасов, которую успешно завершили в прошлом году. О завершении этих работ было объявлено 27 сентября 2017-го. Вскоре контролирующие структуры Организации по запрещению химического оружия подтвердили это. В контексте проекта «Фолиант» это означает, что газы «Новичок», если и выпускались, были утилизированы в порядке исполнения взятых обязательств.Однако следует отметить, что в сообщениях о ходе уничтожения запасов БОВ газы линейки «Новичок» не фигурировали. В очередной раз стоит напомнить, что об их существовании стало известно из неофициальных источников, а в документах по программе утилизации они не упоминались. Очевидно, по самой банальной причине – из-за того, что не существовали.О гипотетическом проекте советских ученых с сомнительным прошлым вспомнили буквально несколько дней назад. 4 марта в больницу британского г. Солсбери поступили бывший сотрудник ГРУ, ранее осужденный за шпионаж, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По официальным данным от органов внутренних дел Великобритании, анализы показали, что пострадавшие были отравлены веществом нервно-паралитического действия, но конкретный тип яда не уточнялся.12 марта в британском парламенте с докладом о ситуации выступила премьер-министр Тереза Мэй. Именно она впервые произнесла название «Новичок» с привязкой к недавнему инциденту. Вскоре официальные лица Великобритании потребовали у России полные данные о программе разработки БОВ «Новичок». Также в официальных заявлениях присутствовали угрозы экономического и политического характера, прямо связанные с «российской агрессией» и предполагаемой виной России в недавних событиях.14 марта состоялось заседание Совета безопасности ООН, в ходе которого Лондон официально обвинил Москву в нарушении действующей Конвенции о запрещении химического оружия. На следующий день глава британского внешнеполитического ведомства Борис Джонсон заявил, что у Великобритании имеются некие доказательства причастности России к отравлению С. Скрипаля.Определенный интерес представляет реакция зарубежной прессы на последние события. Некоторые издания – ожидаемо, отличающиеся явной антироссийской позицией – попытались найти или додумать доказательства применения «Новичков» в прошлом, не полагаясь на одни только высказывания В. Мирзаянова или публикации The Baltimore Sun.К примеру, сразу в нескольких средствах массовой информации вспомнили о гибели бизнесмена Ивана Кивелиди, отравленного в августе 1995 года. Как тогда выяснило следствие, отравляющее вещество было нанесено убийцами на мембрану трубки телефона. Во время разговора вещество распылялось, попадая на кожу и в дыхательные пути. Яд не смог убить жертву сразу, но у бизнесмена обострились несколько хронических заболеваний, и через несколько дней он умер. Также ушла из жизни его секретарь-референт, контактировавшая с отравленным телефоном. По некоторым данным, сотрудники следственных органов, работавшие в кабинете И. Кивелиди, тоже чувствовали недомогание.Ряд подробностей уголовного дела так и не был опубликован, что стало хорошей почвой для предположений и откровенных спекуляций. Так, ранее утверждалось, что отравляющее вещество могло быть синтезировано в филиале ГОСНИИОХТ в г. Шиханы. Там же, по данным В. Мирзаянова, выпускались «Новички». Такие «факты» позволили некоторым отечественным и зарубежным изданиям предположить, что И. Кивелиди отравили именно с использованием БОВ линейки «Новичок». Вряд ли стоит напоминать, что никаких фактических доказательств такая версия не имеет и больше напоминает попытку «отработать информационный повод» в нужном ключе.Очевидно, что недавние заявления британского руководства не были последними, и за ними могут даже последовать реальные шаги. Россия, в свою очередь, будет отстаивать свои интересы и бороться с несправедливыми обвинениями. Как именно будут развиваться события на международной арене и до чего дойдут противоборствующие стороны – остается только гадать. Понятно лишь одно: ситуация ухудшится и страны долго еще не смогут наладить отношения.Пока политики разбираются с обвинениями, стоит еще раз обратить внимание на основные особенности ситуации вокруг веществ «Новичок». О существовании таких БОВ известно только из пары источников, которые нередко подвергаются критике за тенденциозность и потому вряд ли могут считаться достоверными или объективными. Одновременно с этим российские официальные лица опровергают факт существования «Новичков». Более того, отсутствие у России химического оружия подтверждается контролирующими органами.Несколько дней назад мнение о существовании веществ «Новичок» поддержали британские власти, что, впрочем, все еще не позволяет ему перевесить доводы другой стороны. Кроме того, пока речь идет только о заявлениях официальных лиц, не имеющих прямого отношения к следствию, а также об отсутствии реальных доказательств или, как минимум, их публикации.Нетрудно заметить, что ситуация вокруг недавнего отравления бывшего сотрудника российских спецслужб уже перешла из категории простых уголовных дел в политическую сферу. Как следствие, действия официального Лондона теперь будут определяться не только необходимостью определения отравителей, но и политическими целями правительства. А в такой ситуации далеко не каждое доказательство или опровержение будет считаться таковым. Как видим, сведения об отсутствии у России БОВ «Новичок» или иных видов химического оружия уже стали жертвой такого подхода, и более не интересуют британцев.Что будет дальше и как ухудшится ситуация на международной арене – неизвестно. Единственное, что может радовать в таких обстоятельствах, так это крайняя неаккуратность британской стороны. Все известные данные говорят о том, что версия Великобритании, как минимум, нелогична и имеет проблемы. Мало того, с некоторых точек зрения она выглядит полностью ошибочной, поскольку основывается на недостоверных сведениях. Впрочем, британские власти уже сделали и сказали слишком много, чтобы останавливаться и признавать ошибку.