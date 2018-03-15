17:03 15 марта
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Киев требует от европейских СМИ в сюжеты о Крыме добавлять термин "оккупация"

Официальный Киев высказал претензии к европейским средствам массовой информации, которые при освещении визита президента России на Крымский полуостров не использовали термины «аннексированный» и «оккупированный». В частности, с сюжетом без упомянутых терминов в эфир вышли новостные репортажи телеканала Euronews.

Киев требует от европейских СМИ в сюжеты о Крыме добавлять термин "оккупация"


Официальный представитель МИД Украины Марьяна Беца обратилась в дирекцию Euronews с претензиями по поводу представления материала для европейских телезрителей. А это коммантарий г-жи Бецы (если эта фамилия склоняется) в социальных сетях:
Euronews: ни слова о российской оккупации Крыма, нелегитимных выборах. Репортажи должны основываться на фактах.



Похоже, в Киеве настолько свыклись со своей жизнью в параллельной реальности, что даже не отдают себе отчёта в собственных попытках вмешиваться в деятельность СМИ, да ещё и зарубежных.

Беца:
Мы призываем Euronews исправить материал в соответствии с международными законами и стандартами.


Беца заявила, что на телеканале Euronews и ранее выходили материалы, в которых не было слов об «оккупации Крыма.

В Euronews на претензии Киева пока не ответили.

Использованы фотографии: сайт президента России
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Комментарии 31

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  1. Spartanez300 Сегодня, 16:04
    Ну куда там ведь "супердержава" , укропы всем диктуют свою волю выставляют претензии и требуют wassat .
    Не дай бог кто их ослушается сразу салом закидают yes
    Spartanez300
    1. Кроу Сегодня, 16:06
      Хуже американцев. США хоть имеют рычаги давления для диктата своей воли, а укрополитидиоты с голой пуцой на танк.
      Беца с голой пуцой - забавно.
      Кроу
      1. Например Сегодня, 16:22
        Нужно признать, что в 1917 году был государственный переворот. Заявить, что мы Российская Империя, и украина - это часть нашей страны. Хорош сиськи мять. Ну и остальные осколки Империи пусть задумаются о дружбе с русским народом, который они ограбили.
        Например
        1. Кроу Сегодня, 16:45
          Сие событие им - переворотом и являлся. А устроил его Троцкий. Ничего общего с революцией это событие не имело. Но представлялось большевиками таковым.
          Кроу
    2. Зяблицев Сегодня, 16:14
      Больше мяса и Путина, с окровавленными руками, лично перерезающим горло крымскотатарскому младенцу, который в последний миг прячет на груди украинский флаг, целуя посиневшими губами фото святой троицы: Джемилева, Чубарова и Порошенко! laughing Даже не удивлюсь если Голливуд скоро снимет про это кино с Джорджем Клуни в роли ВВП, Морган Фримен сыграет Шойгу, а Кабаеву Анджелина Джоли....! laughing
      Зяблицев
      1. LSA57 Сегодня, 16:18
        Цитата: Зяблицев
        Даже не удивлюсь если Голливуд скоро снимет про это кино с Джорджем Клуни в роли Путина!

        у них другой сценарий лежит
        LSA57
        1. Зяблицев Сегодня, 16:19
          Это сценарий для шапито из Киева, но то же зачетно для не рабов! laughing Здесь можно индийцев подрядить - Мосейчук, на бруствере, под минометным обстрелом, поет и танцует танец живота - "Убили хероя-киборга! Оу-о!" laughing
          Зяблицев
          1. LSA57 Сегодня, 16:21
            Цитата: Зяблицев
            Это сценарий для шапито из Киева, но то же зачетно для не рабов!

            совместный фильм будет. в массовке ветераны ато
            LSA57
            1. Зяблицев Сегодня, 16:29
              Там, в большинстве своем, законченные дегенераты, которые даже читать не умеют - сценарий не осилят! Впрочем, от них это и не требуется! laughing

              Если отбросить шутки и справедливости ради, скажу, как то здесь я уже вспоминал, что участвовал в роли консультанта в какой то крайне дешевой мыльной опере - так режиссер сразу сказал, не будем париться - сам в съемках не участвовал и мне не давал, а миловидные помощницы все время подносили бутерброды и водку, пока мы рассуждали о высоком.... Как Родину с колен поднять и молодежь воспитать с помощью кино! laughing
              Зяблицев
              1. LSA57 Сегодня, 16:36
                Цитата: Зяблицев
                Как Родину с колен поднять и молодежь воспитать с помощью кино!

                это вторично. водки хватило?
                LSA57
                1. Зяблицев Сегодня, 16:37
                  Надо отдать должное спонсорам - не жадничали! laughing Вспомнилось, что то не совсем по теме, но связанное с кино личное...hi
                  Зяблицев
        2. poquello Сегодня, 16:25
          дали очередь... Потом ленту заклинило

          мне кажется здесь пропущена фраза "и батарейка села"
          poquello
          1. LSA57 Сегодня, 16:37
            Цитата: poquello
            мне кажется здесь пропущена фраза "и батарейка села"

            а зарядку сразу отобрали
            LSA57
    3. сибиралт Сегодня, 16:17
      Бедная Европа, может достукаться, когда Куев введет против неё санкции. Мало не покажется. belay
      сибиралт
      1. volodya Сегодня, 16:28
        Мне нравится такая оккупация! Мост строим, аэродром строим, канализацию ззапретили в море сливать, никого не убивают! Короче,такую оккупацию ещё заслужить надо (это для хохлов, если чо!).
        volodya
    4. Spartanez300 Сегодня, 16:31
      Украина как государство образовалось только после падения династии Романовых а до этого все время эта страна по частям была в составе разных государств (основа в Российской империи) , и практически вся их территория можно сказать подарена им Советским Союзом , можем с полным правом затребовать все обратно в состав России как правопреемнице СССР . А Крым вообще бы не трогали своими грязными руками .
      Spartanez300
  2. DEZINTO Сегодня, 16:06
    в Крыму уже телефонный код официально признан российским.
    Пусть идут и умоются щирые справжние перемогатели.
    Отопление "прикрутили". Вот маладцы!, уши мёрзнут? ну всё капец России....
    пусть дальше перемогают....нам уже больно! lol
    DEZINTO
    1. Vik66 Сегодня, 16:10
      Ещё бы российский Сбербанк там заработал и все сотовый операторы из большой четверки. winked
      Vik66
      1. LSA57 Сегодня, 16:20
        Цитата: Vik66
        Ещё бы российский Сбербанк там заработал и все сотовый операторы из большой четверки

        мне мама в детстве такой стишок читала
        Не печальтесь дети
        Дайте только срок
        Будет вам и белка
        Будет и свисток
        LSA57
  3. Shkodnick Сегодня, 16:06
    Кто о чем,а мертвый о припарке...
    Shkodnick
  4. Симон Сегодня, 16:15
    Успокоится нее могут, что оккупация Крыма кончилась в 2014 году, а после 2014 года пошел рассвет Крыма! fool
    Симон
  5. К-50 Сегодня, 16:17
    Киев требует от европейских СМИ в сюжеты о Крыме добавлять термин "оккупация"

    И встала перед режиссёрами сложная проблема показать счастливых людей оккупированными. yes
    К-50
  6. prior Сегодня, 16:20
    следуя этой логике, при упоминании о киевских политиках следует добавлять термины - кастрюлеголовые и майданутые.
    prior
  7. Дормидонт Сегодня, 16:22
    Надо зеркалить - "окраина - временно оккупированная вальцманом территория Малороссии"
    Дормидонт
  8. dedBoroded Сегодня, 16:27
    Облезлый хвост начинает вилять сворой собак
    dedBoroded
  9. Пленник Сегодня, 16:32
    "В Euronews на претензии Киева пока не ответили". Видимо все ещё пытаются перевести на украинский выражение "а не пойти ли вам на ..." вот дальше заминка.
    Пленник
  10. 1536 Сегодня, 16:34
    В смысле, что Киев оккупирован? Это всем известно, чего еще добавлять?
    1536
  11. Ураган70 Сегодня, 16:37
    "...Похоже, в Киеве настолько свыклись со своей жизнью в параллельной реальности, что даже не отдают себе отчёта в собственных попытках вмешиваться в деятельность СМИ, да ещё и зарубежных..."
    А мы сами то отдаем себе отчет, что постоянно твердя о незаконном свержении законно избранного президента Яныка, называя приход правящей своры- путчем, а саму свору- хунтой, сами то поторопились признать ее! И сами себя в параллельную реальность и затолкали! Зачем? А Южную Осетию и Абхазию Белорусия признала? А почему не признала? А у нее что, своя точка зрения имеется? А почему у нас ее нет? Почему мы всё боимся обидеть западных "партнеров"?
    Нужно включать заднюю и запускать процесс отказа от признания, причину железобетонную озвучить, а то смешно станет даже курам- на все правительство окраины СК РФ заводит уголовные дела, а мы с ними какие то дела ведем! Если после 08.08.08 было сказано, что Саакашвили- политический труп, так он им и сделался, аж плакал, что Президент РФ трубку не берет...
    Ураган70
  12. Silvestr Сегодня, 16:39
    я вот смотрю на это и сокрушаюсь. Ведь стоило тогда не остановить настуление ЛДНР на Мариуполь и Мелитополь и не было было ни "Минска", ни этих Порошенков, бесконечных резолюций ООН и ПАСЕ, "газовых войн" и пр. соплей.
    Сидели бы все сейчас и занимались устройством разделенных территорий Неньки. А так- геморрой на десятки лет . Бабло опять победило разум!
    Silvestr
  13. NordOst16 Сегодня, 16:41
    Ну по идее они правы, но тогда надо бы требовать аналогичные эпитеты и вне палестинском вопросе. А то в своём глазу и бревна не замечаем.
    NordOst16
  14. Серж Горелый Сегодня, 16:54
    Пока страна 404 постоянно что - то требовала от нас, "партнёры" с запада ехидно хихикали. Тренд поменялся и смотрю не дюже-то им смешно стало.
    Серж Горелый
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