Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
Киев требует от европейских СМИ в сюжеты о Крыме добавлять термин "оккупация"
Официальный Киев высказал претензии к европейским средствам массовой информации, которые при освещении визита президента России на Крымский полуостров не использовали термины «аннексированный» и «оккупированный». В частности, с сюжетом без упомянутых терминов в эфир вышли новостные репортажи телеканала Euronews.
Официальный представитель МИД Украины Марьяна Беца обратилась в дирекцию Euronews с претензиями по поводу представления материала для европейских телезрителей. А это коммантарий г-жи Бецы (если эта фамилия склоняется) в социальных сетях:
Похоже, в Киеве настолько свыклись со своей жизнью в параллельной реальности, что даже не отдают себе отчёта в собственных попытках вмешиваться в деятельность СМИ, да ещё и зарубежных.
Беца:
Беца заявила, что на телеканале Euronews и ранее выходили материалы, в которых не было слов об «оккупации Крыма.
В Euronews на претензии Киева пока не ответили.
Официальный представитель МИД Украины Марьяна Беца обратилась в дирекцию Euronews с претензиями по поводу представления материала для европейских телезрителей. А это коммантарий г-жи Бецы (если эта фамилия склоняется) в социальных сетях:
Euronews: ни слова о российской оккупации Крыма, нелегитимных выборах. Репортажи должны основываться на фактах.
Похоже, в Киеве настолько свыклись со своей жизнью в параллельной реальности, что даже не отдают себе отчёта в собственных попытках вмешиваться в деятельность СМИ, да ещё и зарубежных.
Беца:
Мы призываем Euronews исправить материал в соответствии с международными законами и стандартами.
Беца заявила, что на телеканале Euronews и ранее выходили материалы, в которых не было слов об «оккупации Крыма.
В Euronews на претензии Киева пока не ответили.
Использованы фотографии: сайт президента России
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти