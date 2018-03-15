Киев требует от европейских СМИ в сюжеты о Крыме добавлять термин "оккупация"

Euronews: ни слова о российской оккупации Крыма, нелегитимных выборах. Репортажи должны основываться на фактах.

Мы призываем Euronews исправить материал в соответствии с международными законами и стандартами.

Официальный Киев высказал претензии к европейским средствам массовой информации, которые при освещении визита президента России на Крымский полуостров не использовали термины «аннексированный» и «оккупированный». В частности, с сюжетом без упомянутых терминов в эфир вышли новостные репортажи телеканалаОфициальный представитель МИД Украины Марьяна Беца обратилась в дирекциюс претензиями по поводу представления материала для европейских телезрителей. А это коммантарий г-жи Бецы (если эта фамилия склоняется) в социальных сетях:Похоже, в Киеве настолько свыклись со своей жизнью в параллельной реальности, что даже не отдают себе отчёта в собственных попытках вмешиваться в деятельность СМИ, да ещё и зарубежных.Беца:Беца заявила, что на телеканалеи ранее выходили материалы, в которых не было слов об «оккупации Крыма.В Euronews на претензии Киева пока не ответили.