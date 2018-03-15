Франция, Германия, США и Британия выпустили совместное заявление по делу Скрипаля

Это нарушение суверенитета Великобритании, и любое действие подобного рода со стороны какого-либо государства является явным нарушением конвенции о химоружии и нарушением международного законодательства. Это угроза безопасности всем нам

Использование применяемого в военных целях нервно-паралитического вещества типа, созданного в России, представляет собой первое использование нервно-паралитического вещества в целях нападения в Европе со времён Второй мировой войны

Франция, Германия, США и Британия выпустили совместное заявление, в котором назвали инцидент в Солсбери нарушением суверенитета Великобритании со стороны России в связи с делом об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, сообщает RT со ссылкой на Sky News и заявление лидеров четырех стран.— говорится в заявлении.Лидеры отмечают, что это является угрозой Франции, Германии, США и Британии.— уточняется в документе.Кроме того, страны призвали Россию предоставить полный отчёт в ОЗХО о программе «Новичок»