Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
Франция, Германия, США и Британия выпустили совместное заявление по делу Скрипаля
Франция, Германия, США и Британия выпустили совместное заявление, в котором назвали инцидент в Солсбери нарушением суверенитета Великобритании со стороны России в связи с делом об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, сообщает RT со ссылкой на Sky News и заявление лидеров четырех стран.
Лидеры отмечают, что это является угрозой Франции, Германии, США и Британии.
Кроме того, страны призвали Россию предоставить полный отчёт в ОЗХО о программе «Новичок»
Это нарушение суверенитета Великобритании, и любое действие подобного рода со стороны какого-либо государства является явным нарушением конвенции о химоружии и нарушением международного законодательства. Это угроза безопасности всем нам— говорится в заявлении.
Лидеры отмечают, что это является угрозой Франции, Германии, США и Британии.
Использование применяемого в военных целях нервно-паралитического вещества типа, созданного в России, представляет собой первое использование нервно-паралитического вещества в целях нападения в Европе со времён Второй мировой войны— уточняется в документе.
Кроме того, страны призвали Россию предоставить полный отчёт в ОЗХО о программе «Новичок»
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти