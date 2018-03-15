17:08 15 марта
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Франция, Германия, США и Британия выпустили совместное заявление по делу Скрипаля

Франция, Германия, США и Британия выпустили совместное заявление, в котором назвали инцидент в Солсбери нарушением суверенитета Великобритании со стороны России в связи с делом об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, сообщает RT со ссылкой на Sky News и заявление лидеров четырех стран.

Франция, Германия, США и Британия выпустили совместное заявление по делу Скрипаля


Это нарушение суверенитета Великобритании, и любое действие подобного рода со стороны какого-либо государства является явным нарушением конвенции о химоружии и нарушением международного законодательства. Это угроза безопасности всем нам
— говорится в заявлении.


Лидеры отмечают, что это является угрозой Франции, Германии, США и Британии.

Использование применяемого в военных целях нервно-паралитического вещества типа, созданного в России, представляет собой первое использование нервно-паралитического вещества в целях нападения в Европе со времён Второй мировой войны
— уточняется в документе.

Кроме того, страны призвали Россию предоставить полный отчёт в ОЗХО о программе «Новичок»

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
8

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 38

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Например Сегодня, 16:32
    Вот петухи раскукарекались. И курица с ними. Дело пахнет керосином. Что ответит Лавров?
    Нельзя было оправдываться. Как бы не оказалось поздно, товарищи в МИДе.

    Немцы, англоговорящие и Хранцузы не поедут в футбол играть? laughing

    Не то, что наши спортсмены! Наши и без флага и без родины и без мыла.
    Например
    1. Кроу Сегодня, 16:35
      Цитата: Например
      Нельзя было оправдываться. Как бы не оказалось поздно товарищи в МИДе.

      Кроу
    2. Венд Сегодня, 16:38
      Пусть обращаются к США. Изобретатель этого вещества проживает там.
      Венд
      1. DMB_95 Сегодня, 16:50
        Цитата: Венд
        Пусть обращаются к США. Изобретатель этого вещества проживает там.

        И их Хозяин там же проживает . Интересно как наблюдать за выходками Запада по мере приближения у нас выборов Президента - всё более отмороженными становятся . Может , успеют за оставшиеся 4 дня Третью Мировую начать ?
        DMB_95
        1. Вас Влад Сегодня, 17:03
          Цитата: DMB_95
          Может , успеют за оставшиеся 4 дня Третью Мировую начать ?

          Она уже идёт по сути, как то так crying
          Мочить нас не будут,не вырос ещё у них,но пугать будут дружно yes
          Вас Влад
      2. мордвин 3 Сегодня, 16:58
        Этот изобретатель даже книжку с формулами Новичка выпустил. Давно уже, в 2008 году.
        мордвин 3
    3. jjj Сегодня, 16:39
      На нескольких вечерах у Соловьева Жириновский предлагал шарахнуть по какому-нибудь острову, чтобы показать как наше стратегическое оружие работает. Получается, что прорисовывается название этого острова
      jjj
  2. ваняватный Сегодня, 16:32
    идите на ухо медвежье ...
    ваняватный
  3. ser-pov Сегодня, 16:33
    [/quote]Кроме того, страны призвали Россию предоставить полный отчёт в ОЗХО о программе «Новичок» [quote]

    А за пивком им не сбегать?
    ser-pov
  4. DEZINTO Сегодня, 16:34
    да ну нафиг! отравили ни понятно кого и зачем!, и теперь это не много не мало целое нарушение суверенитета страны!?!?!
    Вопрос до сих пор открыт -кто? зачем? почему? как?

    Но заявления уже посыпались! Трандец!

    WTF господа англичане- WTF ?

    DEZINTO
    1. Ierarh Сегодня, 16:41
      Послать на... Сталина не хватает както...
      Ierarh
  5. bankirchik34 Сегодня, 16:36
    все таки затянули германию в свою упряжку)
    bankirchik34
    1. Kurare Сегодня, 17:03
      Да нет, её даже запрягать не надо было. В новом/старом правительстве, к сожалению, достаточно русофобов. Один из них гинеколог и по совместительству министр обороны фон дер Ляйен, она там "заводила".
      Kurare
  6. КВУ-НСвД Сегодня, 16:37
    Ну в общем безапеляционных обвинений нет , всё уже обтекаемо . Требуют привлечь ОЗХО , но мы и сами изначально говорили об зтом .. Так , что малость сдают назад и борзота утихает . Самое фиговое , что когда тему "отработают" , то результаты замылят в их СМИ , а наших там особо не читают..
    КВУ-НСвД
  7. Egorovich Сегодня, 16:38
    Этой четверке стран "нечто" на воротник положить не нужно. Спелись по заказу сверху, отстойные.
    Egorovich
  8. Не служил Сегодня, 16:39
    Это операция по отвлечению внимания от чего-то гораздо более серьёзного, это у них такая тактика.
    А серьёзное может быть например то, что САА на территории Гуты нашла завод по производству ОВ, причём уже не кустарное. И многое указывает на то, что это организовывалось и делалось при непосредственном участие Западных и Саудовских спец. служб и специалистов.
    Поэтому они так за эту Гуту бились, чтоб САА туда не смогла зайти, пока они следы не заметут и перемирии и чего только не пытались. Даже ударом пугали, не прокатило. Решили вот так попробовать.
    Не служил
  9. Proton Сегодня, 16:42
    Вот и нарисовалась 4 стран которые за бардак во всем мире laughing
    Proton
    1. DMB_95 Сегодня, 16:54
      Цитата: Proton
      Вот и нарисовалась 4 стран которые ...

      наши приоритетные Цели .
      DMB_95
  10. taiga2018 Сегодня, 16:42
    провокации с химоружием в Сирии не получилось и эти "цивилизованные" перешли к плану "Б".
    taiga2018
  11. sasha.28blaga Сегодня, 16:42
    А ну-ка расскажите, кто там раскукарекался, кто куда идёт, "за пивком ли сбегать" по бырому, или мышей потравили. Сами то понимаете о чём пишите? Генералы поролонных диванов.
    sasha.28blaga
  12. Дормидонт Сегодня, 16:44
    Делегировать на переговоры по данной теме Жириновского
    Дормидонт
  13. ASG7 Сегодня, 16:45
    Теперь в предсказании бабы Ванги о том, что Россия сметет всех на своем пути - я стал понимать слово "Всех".
    ASG7
  14. Ierarh Сегодня, 16:47
    Цитата: ASG7
    Теперь в предсказании бабы Ванги о том, что Россия сметет всех на своем пути - я стал понимать слово "Всех".

    Лунный пейзаж и снова Начало?
    Ierarh
    1. ASG7 Сегодня, 16:54
      Каждый думает в меру своей испорченности, а Ванга имела ввиду нечто иное.
      ASG7
  15. prior Сегодня, 16:51
    Растявкались наглосаксы, как свора дворовых собак на проезжающий мимо Камаз.
    Караван должен идти. Бестолковый лай игнорировать. На реальные действия, типа высылки дипломатов, реагировать ДЕСЯТИКРАТНО.
    prior
  16. Не служил Сегодня, 16:51
    Только вот они одного дурашки не понимают, что специалисты разведки всё прекрасно понимают кто кого валит. И вот как их разведка теперь будут работать по вербовке очень большой вопрос. Никто просто не рискнёт с ними связываться, а те что работают возможно побегут сдаваться.
    Не служил
  17. Радио-няня Сегодня, 16:53
    Предьяву кинули, а за базар ответите? Факты на стол или петухами по полю....
    Радио-няня
  18. Azazelo Сегодня, 16:54
    Собралась кодла зацев....
    Azazelo
  19. MKPU-115 Сегодня, 16:54
    "явным нарушением конвенции о химоружии и нарушением международного законодательства" - сейчас это же пришьют и Сирии, как всегда с секретными доказательствами.
    MKPU-115
  20. MKPU-115 Сегодня, 16:55
    Цитата: Ierarh
    Цитата: ASG7
    Теперь в предсказании бабы Ванги о том, что Россия сметет всех на своем пути - я стал понимать слово "Всех".

    Лунный пейзаж и снова Начало?

    Не , не Лунный - Марсианский.
    MKPU-115
  21. MKPU-115 Сегодня, 16:56
    Цитата: Proton
    Вот и нарисовалась 4 стран которые за бардак во всем мире laughing

    Есть 5-я , но они как бы не причем.
    MKPU-115
  22. На БронеПоезде Сегодня, 16:57
    Цитата: sasha.28blaga
    А ну-ка расскажите, кто там раскукарекался, кто куда идёт, "за пивком ли сбегать" по бырому, или мышей потравили. Сами то понимаете о чём пишите? Генералы поролонных диванов.

    Прошу прощения, у вас диван пружинный?
    На БронеПоезде
  23. VOENOBOZ Сегодня, 16:57
    А балалайку они не хотели , с ними нужно только по хрущёвски говорить.
    VOENOBOZ
  24. Николай Евдокимов Сегодня, 16:58
    "....инцидент в Солсбери нарушением суверенитета Великобритании со стороны России" (С) Следует ли это понимать как "акт агрессии"? Следует ли понимать так, что Россия, на основание 5-й статьи договора о коллективной безопасности НАТО "Договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом и, следовательно, соглашаются с тем, что в случае если подобное вооруженное нападение будет иметь место, каждая из них, в порядке ..." (С) находится с военным блоком НАТО в состояние войны??
    Николай Евдокимов
  25. Altona Сегодня, 17:01
    https://news-front.info/2018/03/15/kontsert-bez-s
    kripalya-s-orkestrom/?utm_referrer=https%3A%2F%2F
    www.ok.ru%2F
    Вот тут смешно написано.
    Altona
  26. samarin1969 Сегодня, 17:04
    Какой-то мутноватый источник информации...большинство агентств молчит про "совместное заявление"...Интересно против кого выдвинуты обвинения?
    samarin1969
  27. Хаос Сегодня, 17:05
    Грядет полная изоляция России по примеру КНДР. Следующий этап санкций, предполагаю, запрет поставки компьютеров, смартфонов, автомобилей и строительной техники.
    Хаос
  28. Piramidon Сегодня, 17:08
    Кроме того, страны призвали Россию предоставить полный отчёт в ОЗХО о программе «Новичок»

    А почему не ПОТРЕБОВАЛИ и ножкой не топнули и кулачком по столу не стукнули?
    Piramidon
Картина дня