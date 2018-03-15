17:08 15 марта
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Определились лидеры среди вариантов названия новейшего российского оружия

На сайте министерства обороны России представлены наиболее популярные варианты названия новейших российских вооружений. Речь идёт о ракетных комплексах и боевых лазерных модулях, которые в формате презентации президент России Владимир Путин продемонстрировал в ходе своего послания Федеральному собранию РФ.

Так, для беспилотного подводного аппарата, который может оснащаться ракетами с ядерными боеголовками в лидерах три следующих варианта: «Кракен» (15,87%), «Шептун» (28,7%), «Карась» (31,49%).

Для боевого лазера предложены следующие самые популярные варианты: «Зайчик» (9,83%), «Офтальмолог» (18,98%) и «Горыныч» (32,65%).


Определились лидеры среди вариантов названия новейшего российского оружия


Для крылатой ракеты с ядерной силовой установкой предложены следующие (наиболее популярные) названия: «Нежданчик» (18,3%), «Император» или «Монарх» (20,75%) и «Пальмира» (23,29%).

Таким образом, в промежуточных лидерах по трём видам вооружений: «Карась», «Горыныч» и «Пальмира».

В общем списке значатся и такие варианты как «Сталин» (1,61%), «Матрёшка» (0,11%), «Иван Сусанин» (0,01%), «Пиявка» (0,11%) и многие другие.

Голосование на сайте министерства обороны по представленным ранее названиям продолжается.

Использованы фотографии: МО РФ
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Комментарии 19

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  1. jjj Сегодня, 16:40
    Ракету, у которой форма напоминает треугольник хорошо бы назвать - балалайка
    jjj
    1. Кроу Сегодня, 16:42
      Нужно лазер не "Горыныч", а "Жириновский" назвать. Реально жжёт.
      Кроу
      1. LSA57 Сегодня, 16:54
        Цитата: Кроу
        Нужно лазер не "Горыныч", а "Жириновский" назвать. Реально жжёт.

        тогда он ещё три раза баллотироваться в Президенты будет laughing
        LSA57
    2. Spartanez300 Сегодня, 16:43
      Для подводного аппарата больше подойдет -- "Гарпун" , для лазера -- "Горгона" , для крылатой ракеты с ядерной установкой --"Манта" .
      Spartanez300
      1. Аристарх Людвигович Сегодня, 16:59
        Есть индекс ГРАУ и название, данное разработчиками. Остальное - на потеху электорату.
        Аристарх Людвигович
    3. LSA57 Сегодня, 16:53
      Цитата: jjj
      Ракету, у которой форма напоминает треугольник хорошо бы назвать - балалайка

      тем более это слово на западе очень хорошо знают laughing
      LSA57
    4. сибиралт Сегодня, 16:58
      Пустить "шептуна", или "карася" (в штаны) будет уже не смешно, а страшно! belay Можно еще и пушкинского комарика вспомнить. Тот тоже за море летал.lol
      сибиралт
      1. LSA57 Сегодня, 17:07
        Цитата: сибиралт
        Можно еще и пушкинского комарика вспомнить. Тот тоже за море летал.

        и больно в глаз жалил laughing
        LSA57
  2. Комментарий был удален.
  3. Кочегаркин Сегодня, 16:49
    ПЕСЕЦ -1
    ПЕСЕЦ -2
    ПЕСЕЦ -3
    Кочегаркин
    1. LSA57 Сегодня, 16:55
      Цитата: Кочегаркин
      ПЕСЕЦ -1
      ПЕСЕЦ -2
      ПЕСЕЦ -3

      прям пушная ферма lol
      LSA57
  4. Вас Влад Сегодня, 16:49
    Вот ведь ВВП стебает над штатами lol
    Вас Влад
    1. LSA57 Сегодня, 16:56
      Цитата: Вас Влад
      Вот ведь ВВП стебает над штатами

      в своём амплуа laughing чувство юмора good
      LSA57
      1. Вас Влад Сегодня, 16:59
        Цитата: LSA57
        в своём амплуа чувство юмора

        Запад на Г исходит,а ВВП конкурс на лучшее название кощеевой иглы объявляет laughing
        Вас Влад
  5. Piramidon Сегодня, 16:51
    Вроде бы в тройке лидеров был "Песец", а теперь куда то делся.
    Piramidon
  6. DEZINTO Сегодня, 16:53
    А у меня был вариант - "Нежданчик".
    Ааа! так это мой набрал 18 % !!!!!!!!
    приятно! good

    И фиг НАТОвцы переведут! это-ж переводу не поддаётся! wink

    Ну к слову - "Песец" тоже хорошо. laughing
    DEZINTO
  7. Altona Сегодня, 16:56
    Цитата: Кочегаркин
    ПЕСЕЦ -1
    ПЕСЕЦ -2
    ПЕСЕЦ -3

    -----------------------------
    Песец полярный Северный и Песец полярный Южный, Песец Аэробаллистический. laughing
    Altona
    1. DEZINTO Сегодня, 17:02
      Песец полярный Северный и Песец полярный Южный, Песец Аэробаллистический.

      Песец гиперзвуковой. lol

      DEZINTO
  8. mavrus Сегодня, 16:58
    Цитата: Кроу
    Нужно лазер не "Горыныч", а "Жириновский" назвать. Реально жжёт.

    Тогда уж сразу "Тереза Мей", на её фоне даже Жириновский отдыхает.
    mavrus
  9. seregatara1969 Сегодня, 17:08
    "горыныч" есть уже
    seregatara1969
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