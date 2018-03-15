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Определились лидеры среди вариантов названия новейшего российского оружия
На сайте министерства обороны России представлены наиболее популярные варианты названия новейших российских вооружений. Речь идёт о ракетных комплексах и боевых лазерных модулях, которые в формате презентации президент России Владимир Путин продемонстрировал в ходе своего послания Федеральному собранию РФ.
Так, для беспилотного подводного аппарата, который может оснащаться ракетами с ядерными боеголовками в лидерах три следующих варианта: «Кракен» (15,87%), «Шептун» (28,7%), «Карась» (31,49%).
Для боевого лазера предложены следующие самые популярные варианты: «Зайчик» (9,83%), «Офтальмолог» (18,98%) и «Горыныч» (32,65%).
Для крылатой ракеты с ядерной силовой установкой предложены следующие (наиболее популярные) названия: «Нежданчик» (18,3%), «Император» или «Монарх» (20,75%) и «Пальмира» (23,29%).
Таким образом, в промежуточных лидерах по трём видам вооружений: «Карась», «Горыныч» и «Пальмира».
В общем списке значатся и такие варианты как «Сталин» (1,61%), «Матрёшка» (0,11%), «Иван Сусанин» (0,01%), «Пиявка» (0,11%) и многие другие.
Голосование на сайте министерства обороны по представленным ранее названиям продолжается.
Так, для беспилотного подводного аппарата, который может оснащаться ракетами с ядерными боеголовками в лидерах три следующих варианта: «Кракен» (15,87%), «Шептун» (28,7%), «Карась» (31,49%).
Для боевого лазера предложены следующие самые популярные варианты: «Зайчик» (9,83%), «Офтальмолог» (18,98%) и «Горыныч» (32,65%).
Для крылатой ракеты с ядерной силовой установкой предложены следующие (наиболее популярные) названия: «Нежданчик» (18,3%), «Император» или «Монарх» (20,75%) и «Пальмира» (23,29%).
Таким образом, в промежуточных лидерах по трём видам вооружений: «Карась», «Горыныч» и «Пальмира».
В общем списке значатся и такие варианты как «Сталин» (1,61%), «Матрёшка» (0,11%), «Иван Сусанин» (0,01%), «Пиявка» (0,11%) и многие другие.
Голосование на сайте министерства обороны по представленным ранее названиям продолжается.
Использованы фотографии: МО РФ
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