Уникальная «Крымская волна» готова к запуску

В 2014 году Республика Крым вернулась в состав Российской Федерации. Экономическое развитие региона стало стратегической задачей и привлекло инвестиции в одно из важнейших направлений в экономике – туризм. Аэропорт Симферополя является главными воздушными воротами Крыма и уже на протяжении четырех лет входит в десятку российских гаваней по объему перевезенных пассажиров.



Пассажиропоток симферопольского аэропорта в 2017 году составил более 5 миллионов человек. По количеству обслуживаемых внутрироссийских направлений аэропорт является лидером в своем сегменте. Регулярные рейсы сюда выполняют более 15 отечественных авиакомпаний. Пропускная способность действующих сегодня терминалов составляет всего 1200 человек в час, что не позволяет справляться с возросшим пассажиропотоком.



Так возникла острая необходимость в строительстве нового современного аэровокзального комплекса.











