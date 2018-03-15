19:51 15 марта

Уникальная «Крымская волна» готова к запуску

В 2014 году Республика Крым вернулась в состав Российской Федерации. Экономическое развитие региона стало стратегической задачей и привлекло инвестиции в одно из важнейших направлений в экономике – туризм. Аэропорт Симферополя является главными воздушными воротами Крыма и уже на протяжении четырех лет входит в десятку российских гаваней по объему перевезенных пассажиров.

Пассажиропоток симферопольского аэропорта в 2017 году составил более 5 миллионов человек. По количеству обслуживаемых внутрироссийских направлений аэропорт является лидером в своем сегменте. Регулярные рейсы сюда выполняют более 15 отечественных авиакомпаний. Пропускная способность действующих сегодня терминалов составляет всего 1200 человек в час, что не позволяет справляться с возросшим пассажиропотоком.

Так возникла острая необходимость в строительстве нового современного аэровокзального комплекса.




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Комментарии 1

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  1. polpot Сегодня, 18:46
    Строительство это дело хорошее и людям работа и промышленности, главное с ворьем при этом боротся и будет все замечательно
    polpot
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