Удачи тебе, мать Тереза, «Правь, Британия!»

Нет, действительно, Тереза Мэй реально так идет на орден «За заслуги перед Отечеством». Танком прет. Остается только пожелать ей удачи от всей души.Пусть начинает душить этих… озвученных.Если закрыть глаза на то, как криво все это дело Скрипаля сшито-сделано, остается только надеяться, что результаты будут положительные.А значит, положить лицом в пол в Скотленд-Ярде всю эту псевдорусскую компашку, да зачитать приговор. О высылке на историческую Родину. С конфискацией.Там еще Кипр, говорят, решил присоединиться. Это тоже перемога по полной программе. Пока нет точных данных, сколько россиян получило гражданство Кипра в рамках инвестиционной программы, но то, что там счет на сотни идет – сомнений нет.Что значит «в рамках инвестиционной программы»? А все просто. Привозишь чемодан долларов в такую страну, как Кипр (ладно, можно и переводом банковским вопрос решить), делаешь долгосрочный вклад на длительное время в местном банке, и в качестве вишенки на торте и спасибо за развитие кипрской экономики тебе дают гражданство. На блюдечке с голубой каемочкой.Сомнительно, конечно, но вдруг?Вдруг все эти фифы, типа дочки Тинькова, воротящие свои носики от «русского духа» в лондонах получат предложение свалить?А список-то – ого-го!Самое интересное – результат по запросу «дети российской элиты в Великобритании» или что-то подобное. Ноль! Самое свежее – перепечатки 2014 года.Оно понятно, что цензуры нет, просто никому в России не интересно бытие элит.Ага, вот так я и поверил, что сын Якунина (РЖД) бросил там свой дом и бизнес, или дочки Железняка, Тинькова и прочих. Просто новостей никаких оттуда.Тем не менее – живут.Если в 2005 году в частные школы Великобритании поступили 343 российских ребёнка, то в 2016-м – уже 608. На данный момент, если верить данной статистике, число обучающихся в британских школах россиян составляет примерно 3 тысячи человек. По этому показателю у России пятое место в мире.Красота? А мы там про Резунов да Скрипалей…Хотя и этих хватает, туманный Альбион всегда был надежной пристанью для всякой сволочи и предателей. Исторически, так сказать.Понятно, что этих до дома не отправят. Жаль, конечно, ради некоторых и смертную казнь неплохо было бы отменить. И вспомнить, как правильно узлы на веревке завязывать.Но дай бог, чтобы у госпожи Мэй все выгорело. Что там у нас по списку?Ничего, ради последнего пункта можно на себя даже убийство Кеннеди взять, не то что там Скрипаля какого-то. А так – переживаемо.Ну и ничего страшного. Выставим столько же британских. Вообще несущественно и ничего страшного. А дипломаты Родине послужат в Монголии, например. Не развалятся.И что? И вето на стол – любуйтесь.Ну это самый страшный пункт. Как мы это переживем всей страной – не знаю. Но что-то подсказывает, что переживем.Внутренние копошения Великобритании комментировать не стоит. Не наш монастырь, не наши законы как бы.И вот тут хочется не просто орать заполошно: «Да, ДА, ДА!!!», а еще и «Юнион Джеком» размахивать.Прозрачность компаний по продаже недвижимости – это прекрасно! Привет, конечно, «русским лондонцам» и владельцам замков на побережье. Особенно если вдруг лазейка какая в законе найдется, по которой недвижимость получится отжать. Было бы неплохо.Ну а отмывание денег в Великобритании – это намек опять понятно на кого. Тоже неплохо так.Вообще может получиться, что госпожа Мэй своими истеричными русофобскими действиями сделает для возвращения российских денег намного больше, чем было до этого придумано всеми нашими Думами и министерствами.Было бы неплохо, конечно.Хотя понятно, что никто в Россию их не повезет. Есть еще Бельгия, Каймановы острова и прочие уединенные местечки. Где «своих не сдают».Но – мысль весьма неплоха, госпожа Тереза. Одобряем и поддерживаем.Любая дурь, британская, американская, все равно, чья, если она будет иметь под собой ущемление российских элит за рубежом что в плане денег, что в плане недвижимости – это не такая уж и дурь.Так что госпоже Мэй – удачи.