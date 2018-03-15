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О желании оставаться на Украине заявили менее двух третей населения
На Украине представлены результата опроса, проведённого службой социологического мониторинга «Рейтинг». Опрос был посвящён желанию или нежеланию граждан Украины покидать территорию страны для проживания и работы (обучения) за границей. Опрос носил название «Где хотят жить украинцы?» В социсследовании приняли участие 30 тыс. граждан Украины из различных регионов.
Результаты следующие: 27% опрошенных заявили, что у них есть планы по отъезду с территории Украины. При этом большинство среди тех, кто желает эмигрировать – граждане страны в возрасте до 35 лет. Обращает на себя внимание и то, что среди желающих покинуть страну многие имеют высокий уровень образования.
Не желают покидать территорию страны менее двух третей опрошенных – 65% граждан Украины.
Куда же хотят уехать представители украинского населения? Ответ на этот вопрос также представлен в итоговой части исследования. Основная масса заявила о желании переехать на ПМЖ в те или иные страны ЕС, 7% назвали США, около 2% - Российскую Федерацию, 13% с выбором не определились.
Есть и другие интересные данные: 17% опрошенных заявили, что в их семьях были люди, которые выезжали на заработки за рубеж хотя бы однажды, 11% респондентов отметили, что их родственники постоянно выезжают за пределы Украины для осуществления трудовой деятельности.
Результаты следующие: 27% опрошенных заявили, что у них есть планы по отъезду с территории Украины. При этом большинство среди тех, кто желает эмигрировать – граждане страны в возрасте до 35 лет. Обращает на себя внимание и то, что среди желающих покинуть страну многие имеют высокий уровень образования.
Не желают покидать территорию страны менее двух третей опрошенных – 65% граждан Украины.
Куда же хотят уехать представители украинского населения? Ответ на этот вопрос также представлен в итоговой части исследования. Основная масса заявила о желании переехать на ПМЖ в те или иные страны ЕС, 7% назвали США, около 2% - Российскую Федерацию, 13% с выбором не определились.
Есть и другие интересные данные: 17% опрошенных заявили, что в их семьях были люди, которые выезжали на заработки за рубеж хотя бы однажды, 11% респондентов отметили, что их родственники постоянно выезжают за пределы Украины для осуществления трудовой деятельности.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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