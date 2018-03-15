19:50 15 марта
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О желании оставаться на Украине заявили менее двух третей населения

На Украине представлены результата опроса, проведённого службой социологического мониторинга «Рейтинг». Опрос был посвящён желанию или нежеланию граждан Украины покидать территорию страны для проживания и работы (обучения) за границей. Опрос носил название «Где хотят жить украинцы?» В социсследовании приняли участие 30 тыс. граждан Украины из различных регионов.

Результаты следующие: 27% опрошенных заявили, что у них есть планы по отъезду с территории Украины. При этом большинство среди тех, кто желает эмигрировать – граждане страны в возрасте до 35 лет. Обращает на себя внимание и то, что среди желающих покинуть страну многие имеют высокий уровень образования.

О желании оставаться на Украине заявили менее двух третей населения



Не желают покидать территорию страны менее двух третей опрошенных – 65% граждан Украины.

Куда же хотят уехать представители украинского населения? Ответ на этот вопрос также представлен в итоговой части исследования. Основная масса заявила о желании переехать на ПМЖ в те или иные страны ЕС, 7% назвали США, около 2% - Российскую Федерацию, 13% с выбором не определились.

Есть и другие интересные данные: 17% опрошенных заявили, что в их семьях были люди, которые выезжали на заработки за рубеж хотя бы однажды, 11% респондентов отметили, что их родственники постоянно выезжают за пределы Украины для осуществления трудовой деятельности.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 32

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  1. DEZINTO Сегодня, 17:35
    А чё-то с кастрюлями на головах очень весело было прыгать. Они что? приуныли?
    DEZINTO
    1. Например Сегодня, 17:45
      : 27% опрошенных заявили, что у них есть планы по отъезду с территории Украины.

      ну и нахрена вам независимость если вы свалить желаете?
      Отправить всех в европу, выдать каждому подъемные и вернуть земли в Россию.
      Например
      1. Охотовед 2 Сегодня, 17:48
        Попрыгунья стрекоза (стрекозлы) - лето красное пропела, оглянуться не успела - как..... Крылов. Доскакались.
        Охотовед 2
        1. Александр 3 Сегодня, 18:30
          досКАКАЛИСЬ
          Александр 3
      2. volodya Сегодня, 17:52
        И так уже от 45 миллионов почти половина осталась, ещё треть уедет, останутся одни пенсионеры! Вот тогда и заживут!
        volodya
    2. сибиралт Сегодня, 18:17
      Сказать вслух о желанииуехать в на ПМЖ в Российскую Федерацию вна Украине опасно для здоровья. В России уже сейчас находятся до 10% жителей незалежной в качестве заробитчан. winked
      сибиралт
      1. Лелёк Сегодня, 18:44
        Цитата: сибиралт
        Сказать вслух о желании уехать в на ПМЖ в Российскую Федерацию вна Украине опасно для здоровья.

        hi
        Ещё как. Киевские дуроломы каждый божий день придумывают новый "апдейт" в свой кодекс. Вот самое последнее:
        Лелёк
      2. Siberia 9444 Сегодня, 18:59
        У меня брат двоюродный работает на вахте в Тюмени ( сам с Омска ) и туда кастрюли добрались am
        Siberia 9444
        1. Fayter2017 Сегодня, 19:50
          Остынь, они там были всегда ещё с РИ.
          Fayter2017
    3. RASKAT Сегодня, 18:32
      О цэ перемога так перемога.
      Мои искренние поздравления. am
      RASKAT
  2. Серж Горелый Сегодня, 17:35
    А когда-то предел мечтаний был на дембель ВНА Украину переехать. Довели кляты москали. Пора в суд идти, гроши требовать.
    Серж Горелый
  3. Zubr Сегодня, 17:38
    Революционная ситуация созрела. Верхи не могут, низы не хотят.
    Zubr
    1. Комментарий был удален.
  4. APASUS Сегодня, 17:42
    Рано или поздно все это закончиться,а восстанавливать страну будет некому .Так вот появились в нашей жизни таджики и узбеки.Так же будет с Украиной. Они не только не построят мононациональное государство ,они еще арабов завозить будут и африканцев.
    APASUS
    1. Лелёк Сегодня, 17:53
      Цитата: APASUS
      Рано или поздно все это закончиться,а восстанавливать страну будет некому .

      hi
      Ну, как же, мы и восстанавливаем... Украинские заводы, сбежавшие со всем скарбом и мастеровым людом в Россию. Работают "беглецы", пользу приносят и деньги честно зарабатывают. yes
      Лелёк
      1. APASUS Сегодня, 17:57
        Цитата: Лелёк
        Ну, как же, мы и восстанавливаем...

        Это совсем не типичный случай для Украины.Там акционерное общество и были выделены средства на переезд.А основная часть украинской промышленности рада переехать хоть куда,но стоят на коленях,как наша в 90 е.
        APASUS
        1. Лелёк Сегодня, 18:38
          Цитата: APASUS
          Это совсем не типичный случай для Украины.

          Может быть и не типичный, но имеет место быть. Смею предположить, что и многие другие предприятия Руины с удовольствием слиняли бы в Россию или на запад, но "вериги" не позволяют сделать это.
          Лелёк
        2. helmi8 Сегодня, 19:07
          Цитата: APASUS
          А основная часть украинской промышленности рада переехать хоть куда,но стоят на коленях,как наша в 90 е.

          Уже уезжают...
          Пекин намерен перевести тысячи сотрудников украинского ГП «Антонов» в специально созданный промышленный кластер, где конструкторы будут работать на китайский ВПК. Китайцы проявляют интерес и к другим флагманам авиационной промышленности Украины — ПАО «Мотор Сич» и КБ «Южмаш». Оказавшиеся на грани выживания, эти предприятия готовы сотрудничать с иностранцами на любых условиях. Китай же нуждается в транспортной авиации, рассчитывая поставить на поток знаменитые самолёты «Мрия» и «Руслан», разработанные ещё в СССР.

          Подробнее здесь - https://russian.rt.com/ussr/article/414849-kitai-
          ukraina-samolet
          helmi8
    2. Piramidon Сегодня, 18:08
      Цитата: APASUS
      они еще арабов завозить будут и африканцев.

      Это так по-xox...украински - сдать арабам свою страну в аренду. Евреи обзавидуются.
      Piramidon
  5. loginovich Сегодня, 17:56
    Не ужели с РФ не сваливают?
    Те кто мог уже выехали.
    loginovich
    1. Володин Сегодня, 18:34
      Не совсем правильно написали:
      Те, кто мог, уже обратно вернулись, а некоторые "не успели" - Литвиненко, Березовский, Скрипаль и др.
      Володин
    2. Дормидонт Сегодня, 18:41
      А сколько ещё надо выслать...
      Дормидонт
  6. 23424636 Сегодня, 17:58
    на зарплату в украине жилья не купишь .Ну может в киеве а на переферии точно нет. Вся экономика постсоветской украины строилась на минимизации зарплаты и безумно низких пенсиях .Одна тысяча гривен в месяц это по русски 2 штуки рублей здесь повсеместно. Помню в 97 году после Кувской приватизации на наш литерный завод пришли мусара ну мальчики под крышей областного ОБОПА и первым совещание сказали - зарплата должна быть уменьшена в 2 раза.. А потом уволили 36 руководителей цехов и отделов поставив своих ну никаких, но ловких ..Итак повсеместно. Вот сейчас украине не дают кредитов Страна с огромным дефицитом бюджета ,но ничего никто не умер все как то живут бедно но не смертельно .Значит весь этот ожидаемый транш МВФ это подпитка или подкуп верхушки страны для продолжения геноцида русского населения и вражды с Россией.Халдеи у власти узурпировали все рычаги управления и подигрывая националистам тянут страну в глубокую экономическую безисходность вот поэтому молодежь не видит себя здесь.Хотя климат и прочее на зависть любому региону России.Просто народ здесь всегда был добрый и трудолюбивый не бухал а трудился но правители иудейские сделали людей друг друга ненавидяшими и враждебными а духовенство забыв о том что церковь отделена от государства поет рулады халдейским властям не призывая уважению к жизни человеческой за ее сохранение.
    23424636
    1. Дормидонт Сегодня, 18:42
      Да и в первой хазарии все было точно так же
      Дормидонт
    2. Dedall Сегодня, 18:42
      23424636 Сегодня, 17:58 Новый
      на зарплату в украине жилья не купишь
      Интересно, а в России на зарплату кто-то квартиру покупает? В нашем кишлаке, который по ошибке зовут городом и который носит название Новочеркасск, половина населения живёт в пятиэтажках хрущёвских времён. С безнадёжной тоской они смотрят на расползающиеся по стенам трещины и ждут, когда про них расскажут в очередном репортаже программы "Вести", или "Дежурной части". Нам какой транш поможет?
      Dedall
  7. Архивариус Вася Сегодня, 18:01
    В Европе проблем с арабскими эмигрантами и так хватает, неудачно украинцам безвиз дали или совпало это дело не вовремя... Так что не ждут их там, да и нас тоже. Исключения - ученые и опытные инженеры. Вот для них найдут место.
    Архивариус Вася
  8. КОТ БАЮН Сегодня, 18:23
    Ну что сказать... тут и сказать нечего. У страны, в которой её же население жить не хочет будущего нет.
    КОТ БАЮН
    1. Дормидонт Сегодня, 18:40
      Нет будущего у страны, предавшей своё прошлое
      Дормидонт
  9. Beltasir Matyagu Сегодня, 18:27
    То есть из 20 с чем-то миллионов реально находящихся там 7млн готовят лыжи.
    Beltasir Matyagu
  10. Tusv Сегодня, 18:28
    Эта треть и есть наша родная сестра,
    Tusv
  11. Дормидонт Сегодня, 18:38
    Как это по небратски - всё загадить и свалить
    Дормидонт
  12. Седой Цинник Сегодня, 18:40
    А как-же вэлика и нэзалэжна? На кого оставляете?
    Седой Цинник
  13. polkovnik manuch Сегодня, 18:46
    Они довыступаются на Россию , что ВВП обидится и отправит гастарбайтеров домой , в "незалежную" , а это около 2-млн. "робитныкив" и что тогда , остается только догадываться ,что они сделают с хунтой.
    polkovnik manuch
  14. Оверко Сегодня, 18:56
    Я из тех кто хочет свалить из "неньки" bully
    Оверко
  15. Yak28 Сегодня, 19:37
    Я вот скажу относительно России и Украины, и любой другой страны.Настоящий патриот должен жить и помогать своей стране и когда там хорошо,и особенно когда там плохо,а не бегать и искать место где заду лучше.
    Yak28
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