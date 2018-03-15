США ввели новые санкции против России

Сегодняшние действия направлены против непрекращающихся усилий России по дестабилизации, которые начались с вмешательства в американские выборы, продолжением которых стали кибератаки, включая и ту, что произошла 15 февраля — кибератака NotPetya.

Министерство финансов США опубликовало документ, в котором говорится о том, что ведомство расширяет санкции против Российской Федерации. Публикация документа ведомством г-на Мнучина дала повод заподозрить Вашингтон в том, что там уже не знают, какой повод найти для того, чтобы ввести хоть какие-то ограничения против России. В качестве причины введениях новой порции санкций приводится, например, вирус NotPetya. Причём здесь Россия, никто в Минфине США, конечно же, со всей достоверностью не поясняет. РИА Новости приводит перевод заявления Стивена Мнучина:В общей сложности американские санкции введены против 13 граждан РФ и трёх компаний. Под очередные санкционные меры попали ФСБ, ГРУ и шесть сотрудников этих ведомств. В США считают, что именно эти шестеро и породили тот самый компьютерный вирус NotPetya. Причём доказательств - ноль.Среди фигурирующих в списке фамилией – предприниматель Евгений Пригожин. Его назвали человеком, который осуществлял вмешательство в американские выборы.Напомним, что ранее в Кремле заявили, что продолжающая санкционная политика США в отношении РФ вызывает сожаление.