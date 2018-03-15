19:51 15 марта
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США ввели новые санкции против России

Министерство финансов США опубликовало документ, в котором говорится о том, что ведомство расширяет санкции против Российской Федерации. Публикация документа ведомством г-на Мнучина дала повод заподозрить Вашингтон в том, что там уже не знают, какой повод найти для того, чтобы ввести хоть какие-то ограничения против России. В качестве причины введениях новой порции санкций приводится, например, вирус NotPetya. Причём здесь Россия, никто в Минфине США, конечно же, со всей достоверностью не поясняет.

РИА Новости приводит перевод заявления Стивена Мнучина:
Сегодняшние действия направлены против непрекращающихся усилий России по дестабилизации, которые начались с вмешательства в американские выборы, продолжением которых стали кибератаки, включая и ту, что произошла 15 февраля — кибератака NotPetya.


США ввели новые санкции против России



В общей сложности американские санкции введены против 13 граждан РФ и трёх компаний. Под очередные санкционные меры попали ФСБ, ГРУ и шесть сотрудников этих ведомств. В США считают, что именно эти шестеро и породили тот самый компьютерный вирус NotPetya. Причём доказательств - ноль.

Среди фигурирующих в списке фамилией – предприниматель Евгений Пригожин. Его назвали человеком, который осуществлял вмешательство в американские выборы.

Напомним, что ранее в Кремле заявили, что продолжающая санкционная политика США в отношении РФ вызывает сожаление.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 38

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  1. ОБЕРЕГ Сегодня, 18:32
    Цирк,да и только.Скоро на каждого гражданина РФ будут вводить индивидуальные санкции. Но санкции с другой стороны хороши для нас,тк чем больше их ,тем меньше путей вернуться к "партнерству" обратно,которое нам даром не надо было. А это значит,что Кремль хочешь не хочешь,а будет отстаивать свои интересы,а не пытаться усидеть на трех стульях,пытаясь со всеми дружить. Не может быть дружбы и партнерства между врагами,априори. А Англия уж несколько веков грезит уничтожением России,а эстафету у нее приняли США.
    ОБЕРЕГ
    1. Аристарх Людвигович Сегодня, 18:38
      Заголовок страшный. Но текст успокаивает.
      Аристарх Людвигович
      1. volodya Сегодня, 18:47
        Цитата: Аристарх Людвигович
        Заголовок очень страшный. Но текст успокаивает.

        volodya
      2. major071 Сегодня, 18:50
        Предлагаю, чтобы в дальнейшем США не мучились с придумыванием причин для санкций, послать им азбуку. Пусть прямо по алфавиту и вводят. Например в апреле на букву "А" - Арбуз, в мае "Б" - Барабан и т.д по алфавиту. И им хорошо и нам весело! wink drinks
        major071
        1. Dym71 Сегодня, 18:56
          Цитата: major071
          Предлагаю, чтобы в дальнейшем США не мучились с придумыванием причин для санкций, послать им азбуку.

          Да пускай уже в города играют bully
          ]
          Dym71
          1. СРЦ П-15 Сегодня, 19:07
            США ввели новые санкции против России

            Да какие же они новые? Втюхиваете залежалый товар, "господа хорошие"! За эти санкции нам скидки положены! yes
            СРЦ П-15
      3. Арон Заави Сегодня, 19:18
        Цитата: Аристарх Людвигович
        Заголовок страшный. Но текст успокаивает.

        Это да . Даже не смешно.
        Арон Заави
      4. влад66 Сегодня, 19:19
        Сегодняшние действия направлены против непрекращающихся усилий России по дестабилизации, которые начались с вмешательства в американские выборы, продолжением которых стали кибератаки, включая и ту, что произошла 15 февраля — кибератака NotPetya.

        Да сильна однако талантами Россия.
        Central Intelligence Agency — ЦРУ;
        Federal Bureau of Investigation -- National Security Branch — ФБР;
        National Security Agency/Central Security Service — АНБ;
        Air Force Intelligence, Surveillance and Reconnaissance Agency — Разведывательное агентство ВВС;
        National Geospatial-Intelligence Agency — Геопространственная разведка;
        S. Drug Enforcement Administration — Орган по медикаментам и управление по борьбе с наркотиками;
        National Reconnaissance Office — Управление национальной разведки и рекогносцировки;
        U.S. Department of Energy Office of Intelligence and Counterintelligence — Управление разведки и контрразведки Министерства энергетики США;
        Defense Intelligence Agency — Разведывательное управление Министерства обороны;
        U.S. Navy Office of Naval Intelligence — Разведка ВМС;
        Department of Homeland Security — Департамент внутренней безопасности;
        Office of the Director of National Intelligence — Канцелярия директора национальной разведки;
        U.S. Department of Treasury Office of Intelligence and Analysis — Разведка Казначейства США;
        Department of State Bureau of Intelligence and Research — Государственное бюро разведки и исследований;
        U.S. Army Intelligence and Security Command — Командный центр разведки;
        United States Marine Corps -- Intelligence Department Разведка Корпуса морской пехоты;
        U.S. Coast Guard Intelligence — Разведка береговой охраны

        Это спецслужбы США.В конгломерате спецслужб, по некоторым оценкам, трудятся 854 000 гражданских специалистов, военнослужащих и частных агентов по всему миру,добавить к этому списку спецслужбы стран блока НАТО и агентов в других странах и полосатые хотят сказать,что их надули 13 человек и 3 компании.Светлой памяти М.Задорнов говорил:-"Ну тупыыыые".Нет,они выходит не тупые,они полные fool . yes
        влад66
    2. Черный_Ватник Сегодня, 18:54
      Есть мнение....

      Черный_Ватник
    3. Опер Сегодня, 19:00
      А, что это вы только про Англию и США?! Типа спросите у французов с немцами они подтвердят-есть место им в полях России среди нечуждых им гробов!
      Опер
      1. ОБЕРЕГ Сегодня, 19:04
        Цитата: Опер
        Типа спросите у французов с немцами они подтвердят-есть место им в полях России среди нечуждых им гробов!

        Вами перечисленные страны подпевалы,а не солисты на сегодняшний день.
        ОБЕРЕГ
    4. сибиралт Сегодня, 19:20
      А в чем провинился "повар" Путина Е. Пригожин? belay
      сибиралт
    5. gurzuf Сегодня, 19:32
      https://ok.ru/video/24168960428 А когда этих санкций не было? soldier
      gurzuf
  2. Vard Сегодня, 18:32
    Нет... так просто они не успокоятся... Пора вводить золотой рубль... Перекрыть им титан, ракетные двигатели и вернуть Овечкина на Родину...
    Vard
    1. MadCat Сегодня, 19:05
      Цитата: Vard
      Нет... так просто они не успокоятся... Пора вводить золотой рубль... Перекрыть им титан, ракетные двигатели и вернуть Овечкина на Родину...

      Никто никогда не пойдет на повторный ввод золотого стандарта, так как девальвация рубля это узаконенный способ латания бюджета за счет накоплений граждан.
      Все остальное... титан будут поставлять китайцы, а про двигатели вообще смешно, все будут только рады... думайте дальше.
      MadCat
  3. mavrus Сегодня, 18:33
    Ну наконец-то, а то мы уж и заждались.
    mavrus
  4. Александр 3 Сегодня, 18:35
    Да мы такие, МЫ жалеем ущербных (санкционная политика США в отношении РФ вызывает сожаление).
    Александр 3
  5. Zubr Сегодня, 18:36
    А на воздух из России, почему нет санкций ? Забыли наверное...=)
    Zubr
  6. DEZINTO Сегодня, 18:37
    Долбанный цирк продолжается,......







    Можно уже перестать удивляться или возмущаться......
    DEZINTO
  7. словак Сегодня, 18:37
    А снег? В этом году в США было много снега и он доставил массу неудобств! Откуда, как не из России могли забросить его? Лондон вообще страдал, и опустошал прилавки. Санкции надо вводить против русского деда Морозы, его бабы и всех снеговиков России.
    словак
  8. Опер Сегодня, 18:40
    Вообще глядя на всю эту англо-саксонскую компанию в простонародье называемую бандой все больше создается впечатление, что кибератаки уж больно мудреное оружие против них! Думаю они просто льстят себе таким образом!
    Опер
  9. Громобой Сегодня, 18:41
    Среди фигурирующих в списке фамилией – предприниматель Евгений Пригожин. Его назвали человеком, который осуществлял вмешательство в американские выборы.
    Но он уже под санкциями.Увольте,но это как расстрел дважды назначить))).
    20 декабря 2016 года Евгений Пригожин был включён в санкционный список США, введённый из-за роли России в войне на Украине[42].
    Громобой
    1. helmi8 Сегодня, 19:16
      Цитата: Громобой
      Но он уже под санкциями.Увольте,но это как расстрел дважды назначить

      А они просто напоминают, вдруг забыл человек... А ему хоп - сорок пять суток расстрела, и каждый день - насмерть! Ну так, чтоб и о них не забывали, и что санкции существуют.
      helmi8
  10. ded100 Сегодня, 18:41
    Маразм крепчает лекарства нет!! wassat
    ded100
  11. Волька Сегодня, 18:42
    очередное весеннее обострение умалишенных
    Волька
  12. Tusv Сегодня, 18:48
    Пока Американские санкции до меня не доберутся Конгресс США слабаки
    Tusv
  13. Northern warrior Сегодня, 18:51
    Я уже заготовил шампанское на тот день, когда 3.14ндосский посол будет послан на слово из трех букв и выдворен из России. Гнать надо англосаксонскую шваль из страны, а их шестерок на границе уже давно пора тупо валить, не жалея бомб и снарядов.
    Northern warrior
    1. антивирус Сегодня, 18:56
      редко кто пил 200 летнее шампанское
      антивирус
    2. Tusv Сегодня, 19:21
      Цитата: Northern warrior
      когда 3.14ндосский посол будет послан на слово из трех букв и

      Поправочка, Это не слово из трех букаф. Это предложение из трех слов.От которого невозможно отказаться. drinks
      Tusv
  14. polpot Сегодня, 18:53
    Thank you very much. Вот у.р.о.д.ы!
    polpot
  15. Оверко Сегодня, 18:53
    А в ответ что-то будет? Продажа нефти и газа за евро, вместо доллара, например...
    Оверко
  16. andrej-shironov Сегодня, 18:55
    Больше санкций хороших и разных! Может хоть это как то заставит власть имущих переобуться в прыжке.
    andrej-shironov
  17. антивирус Сегодня, 18:55
    В США считают, что именно эти шестеро и породили тот самый компьютерный вирус NotPetya. Причём доказательств - ноль.

    -все правильно --разведчики и финансисты всегда действуют интуитивно
    антивирус
  18. Siberia 9444 Сегодня, 18:56
    Надо бы ещё денег вложить в американские бумаги , тем самым асимметрично ответить lol
    Siberia 9444
    1. japs Сегодня, 19:22
      Не отнимайте хлеб у Глобы. Но, Ваш дар Вас не подводит, наверняка, уже на днях госпожа Наиии...
      а то и сам немецкий русский владелец Сбербанка вложится в матрассные туалетные бумажки.
      japs
  19. rocket757 Сегодня, 19:05
    В общем то, умеренная войнушка. Полосатые есть и будут гадить ... корни то чуются!
    rocket757
  20. мерцание Сегодня, 19:18
    Сами себе могилу и роют. laughing
    Ну вот, допустим, ваш сосед по лестничной площадке, постоянно видит чертей в подъезде bully какое чувство у вас будет появляться при виде (а то и при мысли) этого соседа ? fool
    мерцание
  21. Silvestr Сегодня, 19:43
    пресс идет со всех сторон
    В четверг, 15 марта, в Астане состоится саммит с участием пяти стран Центральной Азии, но президента России туда не пригласили. Создается впечатление, что южные соседи России по СНГ постепенно дистанцируются от России на этом фоне активизизации США и Китай.
    Читайте больше на https://www.pravda.ru/world/formerussr/15-03-2018
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    Silvestr
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