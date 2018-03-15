19:56 15 марта
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Сирийская армия отразила масштабное наступление боевиков

Операция «Гнев Гуты», развернутая против правительственной армии Сирии и сил ВКС России идлибскими боевиками на севере провинции Хама, завершилась провалом, сообщает Telegram-канал Directorate 4.

Сирийская армия отразила масштабное наступление боевиков


Широко разрекламированная идлибскими пропагандистами операция «Гнев Гуты», развернутая на севере провинции Хама, закончилась провалом. Несмотря на успешное наступление коалиции различных банд, части Сухопутных войск Сирии (САА) уже к вечеру смогли вернуть себе большую часть позиций
– говорится в сообщении


Наземные формирования правительственных войск провели успешную контратаку при поддержке авиации, заставив боевиков отступить. Джихадисты потеряли танк Т-55 и бронеавтомобиль Panthera F9, бросив технику на поле боя. Сообщается и о людских потерях.

Отмечено, что никакого влияния на ход операции САА в Восточной Гуте атака бандформирований на севере провинции Хама не оказало.

В среду сообщалось, что боевики начали масштабное наступление на сирийскую армию. Российские ВКС помогали армии Башара Асада в сдерживании боевиков в Хаме, начавших операцию «Гнев Гуты». Целью этой операции являлось отвлечение на идлибских боевиков сухопутных частей правительственной армии, чтобы помочь заблокированным в Восточной Гуте джихадистам.


Использованы фотографии: https://riafan.ru/
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Комментарии 10

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  1. polpot Сегодня, 18:49
    Ну вот и славненько, как говорится кто на наше миролюбие натолкнеться тот кровавыми слезами обольеться
    polpot
    1. сибиралт Сегодня, 19:38
      Похоже, у бармалеев "гнева" маловато осталось. А САА потихоньку учатся воевать. winked
      сибиралт
  2. zart_arn Сегодня, 18:57
    А кто-то давненько брехал, что победа в Сирии полная и окончательная, а тут в пригородах столицы бои.
    zart_arn
    1. Tusv Сегодня, 19:07
      Цитата: zart_arn
      А кто-то давненько брехал, что победа в Сирии полная и окончательная

      Удивительно, но Трамп. Владимир Владимирович сказал, тупа ИГИЛ замочили, А Макдональдс давно сортиры бесплатные открыл.
      Tusv
    2. Горный стрелок Сегодня, 19:23
      Выступил? А то не знал, что эти бармалеи там затаились. Так, вот, выпендрились... Больше не будут. Только там амеровских советников полно. Вот и истерят полосатоухие. "Заземлят" ненароком, а что семьям петь? Погибли на стороне бармалеев за "американскую демократию?"
      Горный стрелок
  3. Tusv Сегодня, 19:01
    Гнев Гуты? У Нас 20 моряков на Курильской гряде глаз на попу самураям натянули без всякого бусидо. Господа "партнеры" Хотите Гнев Русских?
    Tusv
  4. rocket757 Сегодня, 19:03
    Если полосатые не нагадят по крупному, скоро бармалеям конец. Не мир, конечно, но масштаб операций будет меньше.
    rocket757
    1. Tusv Сегодня, 19:11
      Цитата: rocket757
      скоро бармалеям конец

      Последняя песенка бармалеев спета: "Как я рад, как я рад, что я еду в Ленинград" на Ваську их. В Магадане слишком комфортно
      Tusv
  5. iaroslav.mudryi Сегодня, 19:22
    «ГНЕВ ГУТЫ»
    БОРИС РОЖИН (COLONELCASSAD) — 14.03.2018

    Наступление началось.

    Наступление окончилось.

    В общем, не гнев, а какая-то истерика.
    К попыткам боевиков из Идлиба атаковать фронт в Северной Хаме, дабы поддержать погибающих окруженцев в Восточной Гуте.

    Боевики добились первоначального успеха и даже захватили Керназ, после чего пришел лесник и надавал по голове. Атакующие порядки боевиков подверглись массированным ударам авиации, артиллерии и тактических ракет, после чего сирийцы перешли в контрнаступление, отбили Керназ и погнали боевиков дальше, отобрав у них еще 2 села.

    Обстрел боевиков из «Точек».

    Сирийская пехота в отбитом обратно Керназе.

    Общие потери боевиков составили более 130 человек, из них 60+ убитых (включая нескольких полевых командиров). Уничтожено несколько единиц бронетехники (танк с фотографии скорее всего можно считать трофеем) + некоторое кол-во тачанок. Сирийцы в ходе сегодняшних боев потеряла порядка 50 человек убитыми и ранеными (в основном, ополченцев NDF), которые встретили первый удар боевиков.

    PS. Стоит отметить сегодняшний инцидент на северо-западе Алеппо, когда турецкая авиация отбомбилась по сирийскому КПП, когда там проходила курдская колонна. Погибло 8 ополченцев NDF. После этого по позициям турок и боевиков Республиканская гвардия отработала из «Градов». Потери миньонов Эрдогана неизвестны. Судя по тому, что продолжения не последовало, это очередная разбока в духе февральских ударов в районе Аль-Ииса, когда турки обстреляли «Хезбаллу», а в ответ получили удары РСЗО, после чего Россия и Иран растаскивали горячих парней.
    источник: http://rusdozor.ru/2018/03/14/gnev-guty/
    iaroslav.mudryi
  6. kaban7 Сегодня, 19:43
    Цитата: сибиралт
    Похоже, у бармалеев "гнева" маловато осталось. А САА потихоньку учатся воевать. winked

    Гнева, может быть, и много - да кишка тонковата у них...
    kaban7
  7. Комментарий был удален.
  8. Монархист Сегодня, 19:51
    Цитата: сибиралт
    Похоже, у бармалеев "гнева" маловато осталось. А САА потихоньку учатся воевать. winked

    Давным-давно пора научиться. Ведь, мы не сможем постоянно за" помочи держать" Асада.
    Монархист
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