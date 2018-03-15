Широко разрекламированная идлибскими пропагандистами операция «Гнев Гуты», развернутая на севере провинции Хама, закончилась провалом. Несмотря на успешное наступление коалиции различных банд, части Сухопутных войск Сирии (САА) уже к вечеру смогли вернуть себе большую часть позиций

Операция «Гнев Гуты», развернутая против правительственной армии Сирии и сил ВКС России идлибскими боевиками на севере провинции Хама, завершилась провалом, сообщает Telegram-канал Directorate 4.– говорится в сообщенииНаземные формирования правительственных войск провели успешную контратаку при поддержке авиации, заставив боевиков отступить. Джихадисты потеряли танк Т-55 и бронеавтомобиль Panthera F9, бросив технику на поле боя. Сообщается и о людских потерях.Отмечено, что никакого влияния на ход операции САА в Восточной Гуте атака бандформирований на севере провинции Хама не оказало.В среду сообщалось, что боевики начали масштабное наступление на сирийскую армию. Российские ВКС помогали армии Башара Асада в сдерживании боевиков в Хаме, начавших операцию «Гнев Гуты». Целью этой операции являлось отвлечение на идлибских боевиков сухопутных частей правительственной армии, чтобы помочь заблокированным в Восточной Гуте джихадистам.