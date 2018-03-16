Архивные материалы США о том, как Горбачёву обещали "нерасширение" НАТО

Советский Союз должен получить гарантии того, что, если, например, руководство Польши в какой-то момент выйдет из ОВД (Организации Варшавского договора), то уже на следующий день она не вступит в НАТО.

Не только Советскому Союзу, но и другим странам нужны гарантии того, что если США в рамках НАТО сохраняют присутствие в Германии, то нынешняя военная юрисдикция Альянса не продвинется на восток ни на дюйм.

Разумеется, никакое расширение НАТО неприемлемо.

Получается, что НАТО в нынешних границах (на тот момент, - прим. автора) - приемлемо.