07:18 16 марта

Архивные материалы США о том, как Горбачёву обещали "нерасширение" НАТО

15 марта 1990 года внеочередной Съезд народных депутатов СССР, называемый в то время ещё и «образцом нерушимого блока между коммунистами и беспартийными», избрал Михаила Горбачёва президентом Страны Советов. Первым и, как выяснилось уже совсем скоро, последним.

Архивные материалы США о том, как Горбачёву обещали "нерасширение" НАТО


Перестройка давала мощную пробуксовку. Советский Союз лихорадило от межнациональных конфликтов. Полки магазинов стремительно пустели. Зато страна нос к носу сталкивалась с величайшим из достижений горбачёвской эпохи – большой дружбой с Западом.


Широкие белозубые улыбки, дружеские похлопывания по плечу, встреча на высшем уровне там, встреча на высшем уровне сям... Страна разваливалась на глазах: под радикальные националистические лозунги уплывала Прибалтика, Кавказ, откалывалась Средняя Азия. В самой России (РСФСР) поднималась волна раздора, бедности и хаоса. Страна потеряла нить внешней политики по защите интересов на дальних подступах. Но Михаилу Сергеевичу разве ж было до этого. У Михаила Сергеевича была эйфория...

Ведь его уже который год обхаживали коллеги-политики из стран Европы и Северной Америки, тёрлись всеми местами, приговаривая: «Правильно Михаил Сергеевич поступаете! Правильно!»

Выведены войска из Афганистана. Эйфория? – Эйфория. Рухнула Берлинская стена. Эйфория? – Ну, конечно эйфория. Особенно когда, Ганс-Дитрих Геншер, Гельмут Коль, Дуглас Херд и прочие, прочие, прочие, пожимая руку Горбачёву, говорили примерно следующее: Ну ты и дал, Миша!.. Мы такого поворота никак не ожидали. Думали, ты кулаком по столу – хрясь... Думали ты, железобетонные документальные гарантии «в обмен» на шаг по объединению Германии затребуешь. А ты, Михал Сергеич, молодец! – сделал всё так, на что даже надеяться нам сложно было. Потом зайдёшь в контору за Нобелевской премией.

И расцвёл Михаил Сергеевич. Захотелось ему ещё больше доверия западным друзьям СССР продемонстрировать. А давайте, говорит, вместо генерального секретаря трижды проклятой всем прогрессивным человечеством Компартии Советского Союза стану настоящим демократическим лидером, опорой всего советского народа?

Ну конечно, Миша, - одобрили друзья. Разве можно людям напоминать о кровавых страницах истории этой партии. Будь ты президентом! Ты только послушай, как звучит: пре-зи-дент! – чеканно, демократично, свежо!

А что так, друзья, с нерасширением НАТО? – Обижаешь, Михал Сергеич – всё как обещали: сказали, не будет НАТО расширяться, вот НАТО у нас никуда, как видишь, и не расширяется. Наше слово, Михал Сергеич – гранит, глыба! И то, что ты нам поверил, это просто здорово. Мы сами-то себе не верим, и народы наши нам не верят, а ты в нас поверил – достойный политик, ма-ла-дец – возьми там с полки ещё чего-нибудь. Кредит? – говоришь. – Хорошо, будет тебе и кредит – всё равно не тебе платить – потомки расплатятся... Мы уж как-нибудь подождём, проценты-то хорошие – двузначные, в долларах.

К чему вся эта «лирика»? А к тому, что в конце прошлого года Архив национальной безопасности США при Университете имени Джорджа Вашингтона опубликовал материал, который состоит из многочисленных записок и заметок, так или иначе касавшихся «гарантий», как бы предоставленных тогдашней советской властной элите западными партнёрами. Материал носит название «Расширение НАТО: Что услышал Горбачёв».

В достаточно объёмном документе вполне откровенно заявлено, что, по сути, никаких гарантий Горбачёву никто и не предлагал, если, конечно, не считать гарантиями заявления из серии «Да мы тебе точно говорим, что НАТО расширяться не будет».

Что обращает на себя внимание?

Европейские лидеры, включая немцев, британцев и французов, по большому счёту, и сами не верили в то, что Горбачёв безо всяких «крутых»запросов со своей стороны пойдёт на согласие по фактической сдаче не только ГДР, но и всего восточного блока. Так, публикуется содержащаяся в упомянутом американском архиве записка, на которой - слова тогдашнего главы немецкой дипломатии Ганс-Дитриха Геншера. Записка была передана в Вашингтон через американское посольство в Бонне. Фрагмент текста:
Изменения в Восточной Европе и объединение Германии не должны наносить ущерб советским интересам безопасности. В натовские военные структуры не могут быть включены восточногерманские объекты. Восточная Германия в этом контексте должна иметь особый статус.

Кстати, в итоге даже родился на свет документ – от 12 сентября 1990 года, - который этот псевдоособый статус за бывшей ГДР закреплял.
Тот же Геншер от февраля 1990 года:
Советский Союз должен получить гарантии того, что, если, например, руководство Польши в какой-то момент выйдет из ОВД (Организации Варшавского договора), то уже на следующий день она не вступит в НАТО.


Эта формулировка на словах (это ключевое – НА СЛОВАХ) была поддержана официальным Лондоном, который в привычной для себя откровенно лживой манере устами тогдашнего главы МИД Британии Дугласом Хердом объявил: НАТО не продвинется на восток ни на дюйм.
Тут же формулировку подхватил американский госсекретарь Джеймс Бейкер: Да-да, говорит – Ни на дюйм...

Из материала, опубликованного американским Архивом нацбезопасности:
Не только Советскому Союзу, но и другим странам нужны гарантии того, что если США в рамках НАТО сохраняют присутствие в Германии, то нынешняя военная юрисдикция Альянса не продвинется на восток ни на дюйм.


Горбачёва тогда спросили: как он смотрит на то, что после объединения Германии, американские войска в западной её части остаются, на восток «не лезут», как и вся натовская инфраструктура? И генсеко-президент ответил:

Разумеется, никакое расширение НАТО неприемлемо.


Важнейшая записка из американского архива со словами Джеймса Бейкера:
Получается, что НАТО в нынешних границах (на тот момент, - прим. автора) - приемлемо.


Это уже фактически развязывало руки США. Ещё больше развязал руки Вашингтону откровенный слив каких-либо «устных обещаний» Горбачёву тогдашним директором центральной разведки (прообраз ЦРУ) Робертом Гейтсом. Если госсекретарь, которого наивно называют третьим человеком в США после президента и вице-президента, ещё что-то пытался заявлять по поводу того, что странам Организации Варшавского договора нужно перекрыть саму возможность вхождения в НАТО, то Гейтс, видя рассыпающийся СССР, принял иное решение, заявив примерно следующее: «Парни, давайте всё-таки не будем закрывать перед ними (странами «соцлагеря») всех дверей». И ведь не обманул: двери сначала держали приоткрытыми, потом распахнули настежь, и только теперь поставили на них турникет, чтобы войти могли только те, кто реально в НАТО пригодится.

Обращают на себя внимание в опубликованных архивных данных материалы, касающиеся позиции тогдашнего официального Парижа. А французские власти тогда ещё не были холопами при американском дворе. Так вот... Франсуа Миттеран в мае 1990 года Горбачёву сказал следующую вещь: друг, любезный, ты американцев, конечно, послушать можешь, но давай всё-таки подумаем вместе: если уж всё идёт к тому, что Германия реально объединяется, демонтируется Организация Варшавского договора, то резонно можешь поднимать вопрос и о том, чтобы военные блоки были полностью упразднены.

То есть, имел место недвусмысленный намёк на то, что Горбачёв вполне мог бы поставить условием одобрения слияния ФРГ и ГДР ликвидацию НАТО.

Однако, как хорошо известно, ни на что подобное будущий лауреат Нобелевской премии не пошёл. Официально – довольствовался устными гарантиями безопасности СССР и нерасширения НАТО.

А ведь действительно, это ж с какими антигосударственными тараканами в голове нужно было быть на тот момент, чтобы про... э-э-э...-пустить такую возможность, как взаимовыгодная обоюдная ликвидация военных блоков: западного НАТО и восточного ОВД. Это было вполне достойно Нобелевки. Но... НАТО, как военный институт, сохранилось. А если, как говаривал классик, на стене висит ружьё, то оно обязательно (по законам жанра) выстрелит. И выстрелило... До сих пор палит так, что уши закладывает.

Потому можно многое сегодня говорить на тему: Михаил Горбачёв был обманут ушлыми западными комбинаторами с их устными обещаниями, но только для главы самого большого в мире государства с мощнейшей армией, разветвлённостью сетью спецслужб, десятилетиями создаваемой идеологией это явно не объяснение. По сути, имела место откровенная сдача государственных интересов. Пусть это уже истина с бородой, но опубликованные американцами материалы лишний раз подтверждают именно этот факт.

Ещё раз – ссылка на опубликованные в США материалы. Есть, на что обратить внимание.
Автор: Володин Алексей

Использованы фотографии: из открытых источников
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Комментарии 10

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  1. moskowit Сегодня, 06:36
    ГорМихСер- "чемпион мира" среди предателей... Власов ему "в подмётки" не годится...
    moskowit
    1. андрей юрьевич Сегодня, 06:56
      ну...традиционно : "гори в Аду у*людок меченый!" am
      андрей юрьевич
  2. Салют Сегодня, 06:46
    интересно что миролюбивый Горбачев более негативно оценивается соотечественниками чем товарищ Сталин
    Салют
    1. андрей юрьевич Сегодня, 06:57
      Цитата: Салют
      интересно что миролюбивый Горбачев более негативно оценивается соотечественниками чем товарищ Сталин

      "салют"...Вы в самом деле такой "блаженный" или прикидываетесь? (просто интересно)
      андрей юрьевич
  3. х917нт Сегодня, 06:54
    Проигравшему в войне диктовать условия не полагается. Надо об этом помнить и прекратить обвинять Горбачева в каком-то предательстве.
    х917нт
    1. рюрикович Сегодня, 07:04
      Цитата: х917нт
      Надо об этом помнить и прекратить обвинять Горбачева в каком-то предательстве.

      А что предлагаете,уважаемый, пасть ниц и как проигравшие облобызать ботинки победителя дядюшки Сэма? belay fool
      Цитата: х917нт
      Проигравшему в войне диктовать условия не полагается

      Ну если жить по-эурапейски и при любой войне вскидывать ручонки к верху,то мне вас искренне жаль...
      Мы войну не проиграли, как мыслят либьерасты, нас действительно предала верхушка в лице Горбатого, чему свидетельствуют "демократичные" 90-е.
      Так что защита вами откровенного предателя выглядит весьма подозрительно sad
      рюрикович
      1. х917нт Сегодня, 07:08
        Цитата: рюрикович
        Так что защита вами откровенного предателя выглядит весьма подозрительно

        А разве есть какой-то судебный вердикт относительно действий Горбачева? Огласите его, пжлста.
        х917нт
        1. рюрикович Сегодня, 07:16
          Цитата: х917нт
          А разве есть какой-то судебный вердикт относительно действий Горбачева

          Есть то, что Западу неведомо в оценке действий - честь,совесть и мораль soldier
          А с судебными вердиктами в Гаагу или Страсбург - вам там понятно объяснят, как правильно судить в нужном русле wink
          рюрикович
    2. Володин Сегодня, 07:06
      Вы перепутали причинно-следственные связи. Сначала был слив национальных интересов, а уж потом (именно по этой причине) вытекающее поражение в холодной войне
      Володин
  4. victorsh Сегодня, 06:55
    Это одна и по моему основная из причин,почему армия не поддержала ГКЧП.МЫ НЕ ВЕРИЛИ никому из руководства СССР.Вы помните"события"в Тбилиси?19-ти летний десантник 3(три)км.бежал за 70-ти летней бабушкой что-бы"рубануть"ее сап.лопаткой!И верили.И Горбачев говорил:Я НЕ давал такой приказ!"Сдавал"армию по полной.
    victorsh
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