Архивные материалы США о том, как Горбачёву обещали "нерасширение" НАТО
15 марта 1990 года внеочередной Съезд народных депутатов СССР, называемый в то время ещё и «образцом нерушимого блока между коммунистами и беспартийными», избрал Михаила Горбачёва президентом Страны Советов. Первым и, как выяснилось уже совсем скоро, последним.
Перестройка давала мощную пробуксовку. Советский Союз лихорадило от межнациональных конфликтов. Полки магазинов стремительно пустели. Зато страна нос к носу сталкивалась с величайшим из достижений горбачёвской эпохи – большой дружбой с Западом.
Широкие белозубые улыбки, дружеские похлопывания по плечу, встреча на высшем уровне там, встреча на высшем уровне сям... Страна разваливалась на глазах: под радикальные националистические лозунги уплывала Прибалтика, Кавказ, откалывалась Средняя Азия. В самой России (РСФСР) поднималась волна раздора, бедности и хаоса. Страна потеряла нить внешней политики по защите интересов на дальних подступах. Но Михаилу Сергеевичу разве ж было до этого. У Михаила Сергеевича была эйфория...
Ведь его уже который год обхаживали коллеги-политики из стран Европы и Северной Америки, тёрлись всеми местами, приговаривая: «Правильно Михаил Сергеевич поступаете! Правильно!»
Выведены войска из Афганистана. Эйфория? – Эйфория. Рухнула Берлинская стена. Эйфория? – Ну, конечно эйфория. Особенно когда, Ганс-Дитрих Геншер, Гельмут Коль, Дуглас Херд и прочие, прочие, прочие, пожимая руку Горбачёву, говорили примерно следующее: Ну ты и дал, Миша!.. Мы такого поворота никак не ожидали. Думали, ты кулаком по столу – хрясь... Думали ты, железобетонные документальные гарантии «в обмен» на шаг по объединению Германии затребуешь. А ты, Михал Сергеич, молодец! – сделал всё так, на что даже надеяться нам сложно было. Потом зайдёшь в контору за Нобелевской премией.
И расцвёл Михаил Сергеевич. Захотелось ему ещё больше доверия западным друзьям СССР продемонстрировать. А давайте, говорит, вместо генерального секретаря трижды проклятой всем прогрессивным человечеством Компартии Советского Союза стану настоящим демократическим лидером, опорой всего советского народа?
Ну конечно, Миша, - одобрили друзья. Разве можно людям напоминать о кровавых страницах истории этой партии. Будь ты президентом! Ты только послушай, как звучит: пре-зи-дент! – чеканно, демократично, свежо!
А что так, друзья, с нерасширением НАТО? – Обижаешь, Михал Сергеич – всё как обещали: сказали, не будет НАТО расширяться, вот НАТО у нас никуда, как видишь, и не расширяется. Наше слово, Михал Сергеич – гранит, глыба! И то, что ты нам поверил, это просто здорово. Мы сами-то себе не верим, и народы наши нам не верят, а ты в нас поверил – достойный политик, ма-ла-дец – возьми там с полки ещё чего-нибудь. Кредит? – говоришь. – Хорошо, будет тебе и кредит – всё равно не тебе платить – потомки расплатятся... Мы уж как-нибудь подождём, проценты-то хорошие – двузначные, в долларах.
К чему вся эта «лирика»? А к тому, что в конце прошлого года Архив национальной безопасности США при Университете имени Джорджа Вашингтона опубликовал материал, который состоит из многочисленных записок и заметок, так или иначе касавшихся «гарантий», как бы предоставленных тогдашней советской властной элите западными партнёрами. Материал носит название «Расширение НАТО: Что услышал Горбачёв».
В достаточно объёмном документе вполне откровенно заявлено, что, по сути, никаких гарантий Горбачёву никто и не предлагал, если, конечно, не считать гарантиями заявления из серии «Да мы тебе точно говорим, что НАТО расширяться не будет».
Что обращает на себя внимание?
Европейские лидеры, включая немцев, британцев и французов, по большому счёту, и сами не верили в то, что Горбачёв безо всяких «крутых»запросов со своей стороны пойдёт на согласие по фактической сдаче не только ГДР, но и всего восточного блока. Так, публикуется содержащаяся в упомянутом американском архиве записка, на которой - слова тогдашнего главы немецкой дипломатии Ганс-Дитриха Геншера. Записка была передана в Вашингтон через американское посольство в Бонне. Фрагмент текста:
Изменения в Восточной Европе и объединение Германии не должны наносить ущерб советским интересам безопасности. В натовские военные структуры не могут быть включены восточногерманские объекты. Восточная Германия в этом контексте должна иметь особый статус.
Кстати, в итоге даже родился на свет документ – от 12 сентября 1990 года, - который этот псевдоособый статус за бывшей ГДР закреплял.
Тот же Геншер от февраля 1990 года:
Эта формулировка на словах (это ключевое – НА СЛОВАХ) была поддержана официальным Лондоном, который в привычной для себя откровенно лживой манере устами тогдашнего главы МИД Британии Дугласом Хердом объявил: НАТО не продвинется на восток ни на дюйм.
Тут же формулировку подхватил американский госсекретарь Джеймс Бейкер: Да-да, говорит – Ни на дюйм...
Из материала, опубликованного американским Архивом нацбезопасности:
Горбачёва тогда спросили: как он смотрит на то, что после объединения Германии, американские войска в западной её части остаются, на восток «не лезут», как и вся натовская инфраструктура? И генсеко-президент ответил:
Важнейшая записка из американского архива со словами Джеймса Бейкера:
Это уже фактически развязывало руки США. Ещё больше развязал руки Вашингтону откровенный слив каких-либо «устных обещаний» Горбачёву тогдашним директором центральной разведки (прообраз ЦРУ) Робертом Гейтсом. Если госсекретарь, которого наивно называют третьим человеком в США после президента и вице-президента, ещё что-то пытался заявлять по поводу того, что странам Организации Варшавского договора нужно перекрыть саму возможность вхождения в НАТО, то Гейтс, видя рассыпающийся СССР, принял иное решение, заявив примерно следующее: «Парни, давайте всё-таки не будем закрывать перед ними (странами «соцлагеря») всех дверей». И ведь не обманул: двери сначала держали приоткрытыми, потом распахнули настежь, и только теперь поставили на них турникет, чтобы войти могли только те, кто реально в НАТО пригодится.
Обращают на себя внимание в опубликованных архивных данных материалы, касающиеся позиции тогдашнего официального Парижа. А французские власти тогда ещё не были холопами при американском дворе. Так вот... Франсуа Миттеран в мае 1990 года Горбачёву сказал следующую вещь: друг, любезный, ты американцев, конечно, послушать можешь, но давай всё-таки подумаем вместе: если уж всё идёт к тому, что Германия реально объединяется, демонтируется Организация Варшавского договора, то резонно можешь поднимать вопрос и о том, чтобы военные блоки были полностью упразднены.
То есть, имел место недвусмысленный намёк на то, что Горбачёв вполне мог бы поставить условием одобрения слияния ФРГ и ГДР ликвидацию НАТО.
Однако, как хорошо известно, ни на что подобное будущий лауреат Нобелевской премии не пошёл. Официально – довольствовался устными гарантиями безопасности СССР и нерасширения НАТО.
А ведь действительно, это ж с какими антигосударственными тараканами в голове нужно было быть на тот момент, чтобы про... э-э-э...-пустить такую возможность, как взаимовыгодная обоюдная ликвидация военных блоков: западного НАТО и восточного ОВД. Это было вполне достойно Нобелевки. Но... НАТО, как военный институт, сохранилось. А если, как говаривал классик, на стене висит ружьё, то оно обязательно (по законам жанра) выстрелит. И выстрелило... До сих пор палит так, что уши закладывает.
Потому можно многое сегодня говорить на тему: Михаил Горбачёв был обманут ушлыми западными комбинаторами с их устными обещаниями, но только для главы самого большого в мире государства с мощнейшей армией, разветвлённостью сетью спецслужб, десятилетиями создаваемой идеологией это явно не объяснение. По сути, имела место откровенная сдача государственных интересов. Пусть это уже истина с бородой, но опубликованные американцами материалы лишний раз подтверждают именно этот факт.
Ещё раз – ссылка на опубликованные в США материалы. Есть, на что обратить внимание.
Перестройка давала мощную пробуксовку. Советский Союз лихорадило от межнациональных конфликтов. Полки магазинов стремительно пустели. Зато страна нос к носу сталкивалась с величайшим из достижений горбачёвской эпохи – большой дружбой с Западом.
Широкие белозубые улыбки, дружеские похлопывания по плечу, встреча на высшем уровне там, встреча на высшем уровне сям... Страна разваливалась на глазах: под радикальные националистические лозунги уплывала Прибалтика, Кавказ, откалывалась Средняя Азия. В самой России (РСФСР) поднималась волна раздора, бедности и хаоса. Страна потеряла нить внешней политики по защите интересов на дальних подступах. Но Михаилу Сергеевичу разве ж было до этого. У Михаила Сергеевича была эйфория...
Ведь его уже который год обхаживали коллеги-политики из стран Европы и Северной Америки, тёрлись всеми местами, приговаривая: «Правильно Михаил Сергеевич поступаете! Правильно!»
Выведены войска из Афганистана. Эйфория? – Эйфория. Рухнула Берлинская стена. Эйфория? – Ну, конечно эйфория. Особенно когда, Ганс-Дитрих Геншер, Гельмут Коль, Дуглас Херд и прочие, прочие, прочие, пожимая руку Горбачёву, говорили примерно следующее: Ну ты и дал, Миша!.. Мы такого поворота никак не ожидали. Думали, ты кулаком по столу – хрясь... Думали ты, железобетонные документальные гарантии «в обмен» на шаг по объединению Германии затребуешь. А ты, Михал Сергеич, молодец! – сделал всё так, на что даже надеяться нам сложно было. Потом зайдёшь в контору за Нобелевской премией.
И расцвёл Михаил Сергеевич. Захотелось ему ещё больше доверия западным друзьям СССР продемонстрировать. А давайте, говорит, вместо генерального секретаря трижды проклятой всем прогрессивным человечеством Компартии Советского Союза стану настоящим демократическим лидером, опорой всего советского народа?
Ну конечно, Миша, - одобрили друзья. Разве можно людям напоминать о кровавых страницах истории этой партии. Будь ты президентом! Ты только послушай, как звучит: пре-зи-дент! – чеканно, демократично, свежо!
А что так, друзья, с нерасширением НАТО? – Обижаешь, Михал Сергеич – всё как обещали: сказали, не будет НАТО расширяться, вот НАТО у нас никуда, как видишь, и не расширяется. Наше слово, Михал Сергеич – гранит, глыба! И то, что ты нам поверил, это просто здорово. Мы сами-то себе не верим, и народы наши нам не верят, а ты в нас поверил – достойный политик, ма-ла-дец – возьми там с полки ещё чего-нибудь. Кредит? – говоришь. – Хорошо, будет тебе и кредит – всё равно не тебе платить – потомки расплатятся... Мы уж как-нибудь подождём, проценты-то хорошие – двузначные, в долларах.
К чему вся эта «лирика»? А к тому, что в конце прошлого года Архив национальной безопасности США при Университете имени Джорджа Вашингтона опубликовал материал, который состоит из многочисленных записок и заметок, так или иначе касавшихся «гарантий», как бы предоставленных тогдашней советской властной элите западными партнёрами. Материал носит название «Расширение НАТО: Что услышал Горбачёв».
В достаточно объёмном документе вполне откровенно заявлено, что, по сути, никаких гарантий Горбачёву никто и не предлагал, если, конечно, не считать гарантиями заявления из серии «Да мы тебе точно говорим, что НАТО расширяться не будет».
Что обращает на себя внимание?
Европейские лидеры, включая немцев, британцев и французов, по большому счёту, и сами не верили в то, что Горбачёв безо всяких «крутых»запросов со своей стороны пойдёт на согласие по фактической сдаче не только ГДР, но и всего восточного блока. Так, публикуется содержащаяся в упомянутом американском архиве записка, на которой - слова тогдашнего главы немецкой дипломатии Ганс-Дитриха Геншера. Записка была передана в Вашингтон через американское посольство в Бонне. Фрагмент текста:
Изменения в Восточной Европе и объединение Германии не должны наносить ущерб советским интересам безопасности. В натовские военные структуры не могут быть включены восточногерманские объекты. Восточная Германия в этом контексте должна иметь особый статус.
Кстати, в итоге даже родился на свет документ – от 12 сентября 1990 года, - который этот псевдоособый статус за бывшей ГДР закреплял.
Тот же Геншер от февраля 1990 года:
Советский Союз должен получить гарантии того, что, если, например, руководство Польши в какой-то момент выйдет из ОВД (Организации Варшавского договора), то уже на следующий день она не вступит в НАТО.
Эта формулировка на словах (это ключевое – НА СЛОВАХ) была поддержана официальным Лондоном, который в привычной для себя откровенно лживой манере устами тогдашнего главы МИД Британии Дугласом Хердом объявил: НАТО не продвинется на восток ни на дюйм.
Тут же формулировку подхватил американский госсекретарь Джеймс Бейкер: Да-да, говорит – Ни на дюйм...
Из материала, опубликованного американским Архивом нацбезопасности:
Не только Советскому Союзу, но и другим странам нужны гарантии того, что если США в рамках НАТО сохраняют присутствие в Германии, то нынешняя военная юрисдикция Альянса не продвинется на восток ни на дюйм.
Горбачёва тогда спросили: как он смотрит на то, что после объединения Германии, американские войска в западной её части остаются, на восток «не лезут», как и вся натовская инфраструктура? И генсеко-президент ответил:
Разумеется, никакое расширение НАТО неприемлемо.
Важнейшая записка из американского архива со словами Джеймса Бейкера:
Получается, что НАТО в нынешних границах (на тот момент, - прим. автора) - приемлемо.
Это уже фактически развязывало руки США. Ещё больше развязал руки Вашингтону откровенный слив каких-либо «устных обещаний» Горбачёву тогдашним директором центральной разведки (прообраз ЦРУ) Робертом Гейтсом. Если госсекретарь, которого наивно называют третьим человеком в США после президента и вице-президента, ещё что-то пытался заявлять по поводу того, что странам Организации Варшавского договора нужно перекрыть саму возможность вхождения в НАТО, то Гейтс, видя рассыпающийся СССР, принял иное решение, заявив примерно следующее: «Парни, давайте всё-таки не будем закрывать перед ними (странами «соцлагеря») всех дверей». И ведь не обманул: двери сначала держали приоткрытыми, потом распахнули настежь, и только теперь поставили на них турникет, чтобы войти могли только те, кто реально в НАТО пригодится.
Обращают на себя внимание в опубликованных архивных данных материалы, касающиеся позиции тогдашнего официального Парижа. А французские власти тогда ещё не были холопами при американском дворе. Так вот... Франсуа Миттеран в мае 1990 года Горбачёву сказал следующую вещь: друг, любезный, ты американцев, конечно, послушать можешь, но давай всё-таки подумаем вместе: если уж всё идёт к тому, что Германия реально объединяется, демонтируется Организация Варшавского договора, то резонно можешь поднимать вопрос и о том, чтобы военные блоки были полностью упразднены.
То есть, имел место недвусмысленный намёк на то, что Горбачёв вполне мог бы поставить условием одобрения слияния ФРГ и ГДР ликвидацию НАТО.
Однако, как хорошо известно, ни на что подобное будущий лауреат Нобелевской премии не пошёл. Официально – довольствовался устными гарантиями безопасности СССР и нерасширения НАТО.
А ведь действительно, это ж с какими антигосударственными тараканами в голове нужно было быть на тот момент, чтобы про... э-э-э...-пустить такую возможность, как взаимовыгодная обоюдная ликвидация военных блоков: западного НАТО и восточного ОВД. Это было вполне достойно Нобелевки. Но... НАТО, как военный институт, сохранилось. А если, как говаривал классик, на стене висит ружьё, то оно обязательно (по законам жанра) выстрелит. И выстрелило... До сих пор палит так, что уши закладывает.
Потому можно многое сегодня говорить на тему: Михаил Горбачёв был обманут ушлыми западными комбинаторами с их устными обещаниями, но только для главы самого большого в мире государства с мощнейшей армией, разветвлённостью сетью спецслужб, десятилетиями создаваемой идеологией это явно не объяснение. По сути, имела место откровенная сдача государственных интересов. Пусть это уже истина с бородой, но опубликованные американцами материалы лишний раз подтверждают именно этот факт.
Ещё раз – ссылка на опубликованные в США материалы. Есть, на что обратить внимание.
Автор: Володин Алексей
Использованы фотографии: из открытых источников
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