19:53 15 марта

«Змей Горыныч» в деле: сирийская армия пустила в ход свой козырь

Военные успехи сирийской армии в Восточной Гуте обусловлены не только использованием специальных сил, но и массовым задействованием авиации. Сирийские ВВС активно применяют боевые вертолеты и самолеты, имеющиеся на вооружении. Активную помощь им оказывают и российские ВКС. Благодаря этому в пригороде Дамаска создана большая плотность огня.

Восточная Гута представляет собой целую гряду густонаселенных городов и поселений городского типа. Ведение боевых действий в таких условиях является крайне сложной затеей, сопряженной с большими потерями. Поэтому сирийцы задействуют боевую технику, изначально не предназначенную для уничтожения противника, однако имеющую огромную разрушительную силу.

Речь о реактивной установке разминирования УР-77, которая среди военных получила прозвище "Змей Горыныч". С ее помощью сирийская армия расчищает путь к победе.




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Комментарии 1

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  1. Trevis Сегодня, 19:45
    дело делается, бородатым конец!
    Trevis
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