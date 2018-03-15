«Змей Горыныч» в деле: сирийская армия пустила в ход свой козырь

Военные успехи сирийской армии в Восточной Гуте обусловлены не только использованием специальных сил, но и массовым задействованием авиации. Сирийские ВВС активно применяют боевые вертолеты и самолеты, имеющиеся на вооружении. Активную помощь им оказывают и российские ВКС. Благодаря этому в пригороде Дамаска создана большая плотность огня.



Восточная Гута представляет собой целую гряду густонаселенных городов и поселений городского типа. Ведение боевых действий в таких условиях является крайне сложной затеей, сопряженной с большими потерями. Поэтому сирийцы задействуют боевую технику, изначально не предназначенную для уничтожения противника, однако имеющую огромную разрушительную силу.



Речь о реактивной установке разминирования УР-77, которая среди военных получила прозвище "Змей Горыныч". С ее помощью сирийская армия расчищает путь к победе.











