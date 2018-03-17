Поисково-эвакуационные вездеходы семейства ЗИЛ-4906 «Синяя птица»



Вездеход ЗИЛ-4906 со спускаемым аппаратом. Фото Kolesa.ru



Машина с тестовой нагрузкой. Фото Denisovets.ru



Вид на борт и корму. Фото Kolesa.ru



Экипаж ЗИЛ-4906 занят погрузкой спускаемого аппарата. Фото Kolesa.ru



Другой вариант полезной нагрузки - шнекороторный снегоболотоход ЗИЛ-2906. Фото Kolesa.ru



Серийный вездеход ЗИЛ-49061. Фото Wikimedia Commons



Музейный образец амфибии ЗИЛ-49061 "Салон". Машина окрашена в цвета МЧС. Фото Государственного военно-технического музея / gvtm.ru



Интерьер пассажирской машины, вид на корму. Фото Wikimedia Commons



Опытный образец вездехода ЗИЛ-49062, оснащенный иным краном. Фото Deisovets.ru



"Синие птицы" на учениях, март 2017 г. Фото Минобороны РФ / mil.ru



Процесс выгрузки шнекохода. Фото Минобороны РФ / mil.ru



Кран в работе. Фото Минобороны РФ / mil.ru

По материалам:

http://denisovets.ru/

http://arms-expo.ru/

http://kolesa.ru/

http://gvtm.ru/

http://zonwar.ru/

Данилов Р.Г. «Синие птицы» // Техника и вооружение, 2011. №2, №3.

Со второй половины шестидесятых годов поисково-спасательная служба военно-воздушных сил СССР эксплуатировала вездеходы семейства ПЭУ-1, предназначенные для обнаружения и эвакуации космонавтов вместе с их спускаемым аппаратом. В начале следующего десятилетия возникла необходимость в новой технике такого рода. После нескольких не вполне удачных экспериментальных образцов Специальное конструкторское бюро Завода им. И.А. Лизачева создало машину, пригодную к серийному производству и эксплуатации. Работать с космонавтами теперь должны были вездеходы ЗИЛ-4906.В порядке дальнейшего развития специальной техники в 1972 году был создан опытный вездеход-амфибия ПЭУ-2, имевший самые серьезные отличия от предшественников. Имея соответствующие размеры, он мог перевозить команду спасателей, троих космонавтов и спускаемый аппарат. Это давало определенные преимущества, но сокращало мобильность техники. Вездеход нельзя было перевозить существующими военно-транспортными самолетами. По результатам проекта ПЭУ-2 заказчик и СКБ ЗИЛ решили сохранить существующую схему эвакуационного комплекса с двумя отдельными машинами. Одна из них должна была перевозить только людей, а другая – только спускаемый аппарат.Вскоре Специальное конструкторское бюро Завода им. Лихачева во главе с В.А. Грачевым создало новый опытный вездеход ЗИЛ-49042, при помощи которого проверили новый вариант трансмиссии, построенный на упрощенных и облегченных агрегатах. Этот проект признали удачным, и его наработки следовало использовать при создании следующего образца техники, предназначенного для практической эксплуатации.Новый поисково-эвакуационный вездеход получил заводское обозначение ЗИЛ-4906. Цифры такого индекса определяли машину как специальную технику с полной массой от 8 до 14 т. Шестерка в конце указывала на порядковый номер проекта такого рода в списке разработок Специального конструкторского бюро. Вместе с базовой амфибией транспортного назначения была создана пассажирская машина ЗИЛ-49061. Оба этих образца, а также еще один вездеход необычного вида вошли в состав поисково-эвакуационного комплекса ПЭК-490. После принятия на снабжение комплекс и его машины получили прозвище «Синяя птица».Вездеходы комплекса ПЭК-490 должны были иметь максимально унифицированную конструкцию. Машины ЗИЛ-4906 и ЗИЛ-49061 фактически отличались только оборудованием грузовой площадки в кормовой части корпуса. В первом случае вездеход предлагалось оснастить подъемным краном и ложементом для спускаемого аппарата, во втором – закрытой пассажирской кабиной. Корпус, силовая установка, шасси и т.д. обеих машин были одинаковыми.По опыту предыдущих проектов спасательные вездеходы-амфибии построили на основе корпуса рамной конструкции. В его основе лежала облегченная сварная алюминиевая рама, состоявшая из продольных и поперечных профилей, а также нескольких косынок и раскосов в нагруженных местах. Рама скреплялась со стеклопластиковым водоизмещающим корпусом. Передний свес корпуса выполнили в виде изогнутого агрегата с несколькими продольными ребрами жесткости. Над колесами помещался вертикальный борт с крупными колесными арками. Задняя часть корпуса с вертикальной кормовой панелью, имела поднимающееся днище. Такая его форма была связана с необходимостью установки пары наружных гребных винтов.Компоновка корпуса ЗИЛ-4906/49061 повторяла особенности некоторых предыдущих «космических» машин. Передняя часть корпуса отдавалась под приборный отсек и кабину экипажа. Кабина получила характерный стеклопластиковый колпак, выступающий над крышей-палубой корпуса. За ним располагалось силовое отделение, крышка которого находилась на уровне среза бортов. Чуть более половины корпуса, в его центре и корме, предназначалось для монтажа целевого оборудования, соответствующего назначению машины. Значительная часть внутренних объемов шасси вмещала агрегаты трансмиссии.В моторном отсеке корпуса помещался переработанный бензиновый двигатель ЗИЛ-130 мощностью 150 л.с. Рядом с двигателем находились радиатор со средствами обдува, топливный бак и другая аппаратура. Выхлопную трубу с глушителем вывели на крышу корпуса. Предыдущие вездеходы СКБ ЗИЛ комплектовались автоматической трансмиссией, но на этот раз решили использовать механические устройства. С двигателем соединялась пятиступенчатая коробка передач с ручным управлением.С коробки передач крутящий момент поступал на раздаточную коробку, при помощи которой реализовывалось т.н. бортовое распределение мощности. Межбортовой дифференциал раздаточной коробки распределял крутящий момент на колеса разных бортов. При помощи системы карданных валов и бортовых передач обеспечивался привод всех шести колес машины. Также от раздаточной коробки отходили валы для кормовых гребных винтов.В проекте ЗИЛ-4906 сохранили трехосную ходовую часть с полным приводом и колесами большого диаметра. На этот раз колеса всех трех осей оснастили независимой торсионной подвеской. Передние и задние колеса были управляемыми и контролировались при помощи гидравлического усилителя. Для улучшения маневренности рулевая система разворачивала задние колеса с некоторым запозданием относительно передних. Вновь использовались колеса с шинами большого диаметра, связанные с централизованной системой регулировки давления. Колеса имели дисковые тормоза, размещенные внутри корпуса машины.Для передвижения по воде вездеход получил пару гребных винтов, помещенных под кормой корпуса. Позади каждого из них находился собственный подвижный руль, обеспечивавший маневрирование. Винты и рули контролировались с рабочего места водителя.Обе перспективные машины получили унифицированную кабину. Экипаж размещался под общим стеклопластиковым колпаком с развитым остеклением. Доступ в кабину обеспечивался парой люков в крыше. Боковые двери отсутствовали. Для уменьшения габаритов вездехода в транспортном положении колпак мог демонтироваться. В левой части кабины имелся пост управления водителя, оснащенный необходимыми приборами и устройствами для контроля за всеми системами машины.В распоряжении экипажа имелись средства навигации и связи, обеспечивавшие поиск приземлившихся космонавтов и обмен информацией. Уже после начала серийного производства и эксплуатации техники была выполнена модернизация, предусматривавшая установку самой новой радиоэлектронной аппаратуры. Вследствие этого поисковые работы заметно упростились.Грузовая модификация поисково-спасательной машины с обозначением ЗИЛ-4906 имела открытую кормовую площадку с некоторым целевым оборудованием. Для перевозки спускаемого аппарата на грузовой площадке помещался ложемент соответствующей конфигурации. Также имелся набор строп для фиксации подобного груза на своем месте. При необходимости вездеход-грузовик мог брать на борт и другие объекты. К примеру, именно с его помощью планировалось транспортировать шнекороторный снегоболотоход, включенный в комплекс ПЭК-490.Перед кузовом и позади него на амфибии ЗИЛ-4906 помещались опорные устройства двухбалочного подъемного крана, выводимого на левый борт. При помощи стрел, балки с крюком и другого оснащения экипаж мог погрузить на борт машины космический аппарат или иной груз. На общем основании со стрелами устанавливались откидные опоры-домкраты, стабилизировавшие вездеход во время погрузки.Унифицированная амфибия ЗИЛ-49061 имела иное оснащение. Всю заднюю половину ее корпуса занимал закрытый пассажирский салон, закрытый стеклопластиковым колпаком больших размеров. В бортах салона имелось несколько крупных окон. Доступ внутрь обеспечивался люком в невысокой передней стенке, ведущим на крышу-палубу моторного отсека, и задней дверью. В связи с большой высотой вездехода рядом с этой дверью предусматривалась откидная лесенка.Вдоль бортов салона помещалось несколько диванов складной конструкции, на которых можно было разместить команду спасателей и эвакуируемых космонавтов. Так, при трех лежачих пассажирах четыре человека могли сидеть. В распоряжении экипажа имелось разнообразное снаряжение для работы в разных условиях, медицинское оснащение, шанцевый инструмент и т.д. Комфортные условия в кабине и салоне обеспечивались отопителями и кондиционерами. Запас воды и продовольствия позволял космонавтам и спасателям работать на удалении от баз в течение нескольких суток.В ходе разработки проектов ЗИЛ-4906/49061 специалисты СКБ ЗИЛ создали новый вариант окраски техники. Предыдущие поисково-эвакуационные машины получали яркую окраску в красно-оранжевых тонах, которая не давала им затеряться на фоне снега. Новые амфибии, с учетом возможной эксплуатации в самых разных регионах и на различных ландшафтах, решили красить иначе. Машины должны были иметь ярко-синий цвет, обеспечивающий хорошую видимость на снегу, в полях, в пустынях и т.д. Именно из-за такой цветовой схемы вездеходы получили прозвище «Синяя птица».Вездеходы комплекса ПЭК-490 имели схожие габариты и показатели массы. Длина обеих машин составляла 9,25 м, ширина – 2,48 м, высота – менее 2,6 м. Колесная база – 4,8 м при промежутках по 2,4 м. Колея – 2 м. Конструкция трансмиссии позволила получить дорожный просвет на уровне 544 мм. Снаряженная масса незначительно превышала 8,3 т. Полная масса со всей допустимой полезной нагрузкой не превышала 9,3-9,4 т. По шоссе амфибии могли ездить со скоростью до 75 км/ч. Максимальная скорость на воде ограничивалась 8 км/ч.Использование всех основных наработок по предыдущим проектам привело к примечательным результатам. Объединяя в себе идеи и решения ряда предыдущих опытных и серийных машин, вездеходы ЗИЛ-4906 и ЗИЛ-49061 могли преодолевать самые разные препятствия, плавать и решать все поставленные задачи. Впрочем, для проверки реальных возможностей техника должна была пройти испытания.Первые опытные образцы новых моделей появились в середине 1975 года. Машины с неофициальными прозвищами «Кран» и «Салон» планировалось проверить в самых разных условиях, где могла понадобиться их помощь. Несколько следующих лет ушли на испытания готовых вездеходов, совершенствование конструкции и изучение особенностей их применения в реальных операциях. На практике было подтверждено, что предложенный облик специальной спасательной машины полностью соответствует предъявляемым требованиям и решаемым задачам. В то же время, некоторые особенности техники не устраивали создателей и заказчика, из-за чего требовались доработки.К сожалению, Специальному конструкторскому бюро ЗИЛ пришлось завершать доводку амфибий ЗИЛ-4906 уже без В.А. Грачева. Главный конструктор многочисленных вездеходов и автор самых смелых идей ушел из жизни 24 декабря 1978 года. Комплекс ПЭК-490 «Синяя птица» стал последним крупным проектом, реализованным под его руководством. Впрочем, оставшись без руководителя, специалисты конструкторского бюро продолжили работу и завершили все его начинания.В 1981 году новый поисково-эвакуационный комплекс в составе грузового вездехода ЗИЛ-4906, пассажирской машины ЗИЛ-49061 и шнекороторного снегоболотохода ЗИЛ-2906 был принят на снабжение Единой государственной авиационной поисково-спасательной службы СССР. Вскоре начался мелкосерийный выпуск новой техники.До конца существования Советского Союза – примерно за 10 лет – московский автозавод им. Лихачева успел построить около трех десятков вездеходов комплекса «490». Было изготовлено и передано заказчику 12 машин с подъемными кранами, 14 «Салонов» и 5 шнекороторных вездеходов. В тот период вся эта техника поставлялась только Единой поисково-спасательной службе.Серийным «Синим птицам» неоднократно приходилось участвовать в спасательных операциях. Прежде всего, их задачей являлся поиск спускаемых аппаратов с космонавтами на борту. Обнаружив место посадки, экипажи вездеходов могли вывезти людей и технику. Также имеются сведения об эксплуатации ПЭК-490 за рамками космической программы – при поиске мест крушения авиационной техники.Уже после начала эксплуатации серийной техники, в 1983 году, исходный проект ЗИЛ-4906/49061 был доработан с заменой части оборудования. Так, был создан новый транспортер ЗИЛ-49062. Он отличался усиленной рамой и доработанной рулевой системой. Улучшилась система охлаждения двигателя и появился новый гребной винт. Позже, после проведения некоторых испытаний испытаний, опытная машина в порядке эксперимента получила двигатель ЗИЛ-550 с турбонаддувом, развивавший мощность до 150 л.с. На ней также испытывался подъемный кран-манипулятор с одной стрелой, по своим характеристикам не уступавший серийному изделию. Опорно-поворотное устройство такого крана находилось в корме корпуса.В 1985 году машина типа «Салон» в ходе дальнейшего развития получила новую навигационную аппаратуру и более современные системы связи. Также пассажирскую кабину оснастили более эффективным климатическим оборудованием. Такой вариант вездехода назвали ЗИЛ-49065. В улучшенной версии амфибия могла быстрее и эффективнее искать космонавтов, а также обеспечивать больший комфорт для экипажа и пассажиров. Вместимость кабины и грузоподъемность при этом не поменялись.Опытные образцы вездеходов ЗИЛ-49062 и ЗИЛ-49065 прошли испытания и подтвердили расчетные характеристики. Их не рекомендовали к серийному производству и эксплуатации, но основные идеи проектов не пропали. Уже в 1986 году некоторые наработки по проектам модернизации были внедрены в конструкцию исходных машин ЗИЛ-4906/49061. Таким образом, новые серийные «Синие птицы» сочетали в себе черты техники базовой и модернизированной версий.После развала СССР Завод им. Лихачева, как и многие другие отечественные предприятия, столкнулся с различными проблемами. Одним из результатов этого стало преобразование СКБ ЗИЛ в отдельное предприятие. Новая компания была названа «Вездеход ГВА» (Грачев Виталий Андреевич). Уже в качестве независимой организации бывшее Специальное конструкторское бюро продолжило выпуск «космической» техники. Интерес к машинам комплекса ПЭК-490 проявили министерство по чрезвычайным ситуациям, структуры вооруженных сил и даже одна из компаний добывающей промышленности.По известным данным, новые заказы на специальную технику позволили довести общую численность «Синих птиц» до 40-50 единиц. Большая часть этих машин до сих пор остается в эксплуатации и решает поставленные задачи. Впрочем, имеются и исключения. Так, один из серийных пассажирских вездеходов-амфибий несколько лет назад стал экспонатом Государственного военно-технического музея в подмосковном с. Ивановское. Эта машина сохранила белую окраску с трехцветными полосами, говорящую о ее службе в МЧС.В конце восьмидесятых годов были приняты меры по увеличению срока службы серийной техники. За счет тех или иных работ предлагалось увеличить ресурс вездеходов с изначально назначенных 10 до 20 лет. Эти предложения привели к желаемым результатам, благодаря чему машины ЗИЛ-4906 до сих пор остаются на снабжении и решают поставленные задачи. По мере необходимости они проходят ремонт и модернизацию. К примеру, в середине двухтысячных годов началось оснащение «Синих птиц» современной аппаратурой спутниковой навигации.Большая часть вездеходов ЗИЛ-4906 и их модификаций, несмотря на солидный возраст, до сих пор остается в эксплуатации и решает возлагаемые на них задачи. Следует отметить, что замена этой технике в контексте поисково-спасательных операций в интересах космонавтики пока отсутствует. Этому есть несколько объяснений. Главное из них – имеющаяся техника полностью отвечает актуальным требованиям и способна решать все поставленные задачи. Если принять во внимание сроки эксплуатации специальной техники от Завода им. Лихачева, то можно утверждать, что комплекс «Синяя птица» оказался самой успешной разработкой в своей области.