Как хоронили спасших Европу «чернобыльских дайверов»

Вообще, на памятнике в Чернобыле возле пожарной части немного другие слова. "Тем, кто спас мир". Мол, при чем тут мир при локальной, хоть и атомной аварии?Надпись может показаться нескромной даже, но… Как всегда, есть нюансы. О которых, как это ни странно, мало того, что люд не осведомлен, так и осведомлен зачастую криво.Между тем, на памятнике не хватает одной группы, внесшей не просто весомый вклад в ликвидацию. Всем (надеюсь) известно о подвиге 28 пожарных, которые первыми прибыли на разрушенный Четвертый энергоблок АЭС и предотвратили распространение пожара по всей станции. Также, надеюсь, известно о легендарной группе "крышных котов", которые работали на очистке кровель Третьего блока и машинного зала, дав возможность вести дальнейшие работы по ликвидации последствий аварии.Но о чернобыльских дайверах почти никому неизвестно. А если и пишет кто-то сегодня – пишет, почему-то невесть кем сказанные глупости. Понятно, что скопировать уже написанное однажды проще.Впрочем, судите сами.Для начала стоит еще раз вспомнить, как развивались события. На энергоблоке №4 произошел взрыв и пожар. Пожар тушили водой, засыпали песком, свинцом, бором, доломитами и глиной. Всё это вместе с расплавленным бетоном и металлом самих конструкций энергоблока превратилось в лавообразный расплав, который медленно прожигал подреакторные помещения.Особенностью энергоблока было наличие в самом низу блока бассейна-барботёра для теплоносителя. Воды. Бассейн оказался заполненным водой по причине повреждения в результате аварии как трубопроводов, так и обесточивания насосов.Реактор заткнули пробкой, но пожар внутри продолжался. В результате через несколько дней сложилась угроза еще одного взрыва. Когда раскаленный расплав войдет в соприкосновение с водой в бассейне.В этом случае мог получиться взрыв более сильный. Как при извержениях крупных вулканов. Самая большая опасность заключалась в том, что в результате такого взрыва могли получить повреждения остальные три энергоблока ЧАЭС. А это уже могло повлечь за собой цепочку событий, менее предсказуемых, но не менее разрушительных или вредоносных.В общем, как угодно, но воду надо было из бассейна отводить.Возможность таких действий была предусмотрена, и на воротах шлюзов имелись соответствующие клапаны.Вся проблема состояла в том, что до них надо было добраться. И не по земле отнюдь. Подземными переходами, возможно даже затопленными. Возможно – уже радиоактивной водой.Перспектива? Однозначно.Пошли трое. Естественно – добровольцы. Этих троих потом и назвали «чернобыльскими дайверами».В отличие от пожарных, тушивших Чернобыль, которые не были в курсе происходящего, что работают в условиях получения смертельных доз облучения, эти люди совершенно точно знали, что происходит на станции. И чем все это может закончиться.Тем не менее, пошли.Начальник смены Чернобыльской станции Борис Александрович Баранов.11.11.1940 — 06.04.2005.Единственный, кто на сегодняшний момент действительно умер. И занесен в книгу Памяти ЧАЭС, кто желает, может убедиться в этом.Старший инженер управления блоком турбинного цеха номер два Валерий Беспалов (справа).Старший инженер-механик реакторного цеха номер два Алексей Михайлович Ананенко.Роли распределились так: Алексей Ананенко знает места задвижек и возьмет на себя одну, вторую покажет Валерию Беспалову. Борис Баранов будет помогать им светом и придет на помощь, если у кого-то заклинит клапан.Все трое облачились в гидрокостюмы и начали спускаться в чёрные подреакторные помещения, затем прошли по коридору к бассейну-барботеру.В коридоре стояла вода, но плыть не пришлось. Насосы пожарных машин значительно снизили уровень воды в подреакторных помещениях. По воспоминаниям участников, воды было максимум по колено.Задвижки были найдены, открыты, вода ушла из бассейна, и угроза теплового взрыва была ликвидирована. «Дайверы» успешно вернулись обратно.Дальше началось самое интересное.Дальше почему-то все, кто писал об этом подвиге… похоронили героев!Обычно завершение всех рассказов выглядело так:«Группа успешно выполнила задание и вернулась, как казалось, совершенно невредимой, успев даже дать несколько интервью для СМИ, но невидимый враг уже делал своё дело......Алексей и Валерий умерли через 10 дней в одной из московских больниц. Борис прожил немного дольше».Вот так. Между тем, никто из трех «дайверов» не получил смертельной дозы радиации. Это были профессионалы из числа работников станции, поэтому, выходя на задание, они имели радиометры ИК-50, по паре на человека, а Баранов взял с собой ДП-5.Потому-то и смогли пройти через «отмеченные» радиацией участки и вернуться назад.Зачем потребовалось их хоронить – не совсем понятно, если честно. И рассказ о геройски пошедших на смерть инженерах копируют и пересказывают до сих пор.И никому в голову не пришло узнать, а правда ли все рассказанное? Неправда. Но зачем портить такую красивую сказку? Проще добавить ужасов о возможной детонации от теплового взрыва трех оставшихся энергоблоков и полному «крантецу» всей Европе.На самом деле, знающие и понимающие ситуацию инженеры ЧАЭС четко выполнили задачу по предотвращению теплового взрыва.Насколько удалось узнать, все были награждены орденами Трудового Красного Знамени, а в 2008 году уже президент Украины наградил Ананенко и Беспалова орденом за личное мужество.Алексей Михайлович Ананенко ушел с ЧАЭС и работал в Государственной инспекции ядерного регулирования Украины. В наше время сотрудник Украинского ядерного форума.Беспалов и Баранов не покинули ЧАЭС, если верить украинским источникам, Беспалов до сих пор там работает.Точно найти сложно, фотографий почти нет. Но здесь, главным образом, Книга Памяти ЧАЭС свидетельствует. Живы.Так что дай бог здоровья Алексею Ананеко и Валерию Беспалову, вечная память Борису Баранову. И наша благодарность: большое дело сделали мужики.Долго жить будут еще, наверное. Раз столько раз похоронили…