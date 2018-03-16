Как правильно разговаривать с лжецами

Когда смотришь на истерику правительства Англии и западных СМИ вокруг отравления якобы нервно-паралитическим газом «Новичок» экс-сотрудника ГРУ и агента МИ-6 Сергея Скрипаля и его дочери в местечке Солсбери (Англия), думается, что главное в ней не Скрипаль, а «применение боевого химического отравляющего вещества в Англии», Скрипаль служит лишь предлогом приписать его применение России, причём бездоказательно и безапелляционно, как применение химического оружия в Сирии приписывается Башару Асаду.И вспоминается спецпредставитель США Курт Волкер, которому ещё в 2017 году, во время переговоров с Владиславом Сурковым, какой-то журналист задал вопрос: что будет, если сорвётся ввод миротворцев в Донбасс по американскому сценарию? Волкер ответил: будет нарастать изоляция России в мире. Другими словами, если Россия не сдаст Донбасс по хорватскому сценарию, с неприемлемым для себя ущербом, она будет изолироваться дальше с тем, чтобы нанести ей неприемлемый ущерб другими способами.Надо сказать, наш Курт просто пророк, действительно, мы видим нарастание попыток изолировать Россию любыми способами после того, как захват Донбасса «миротворцами» по хорватскому сценарию, с «расформированием» ЛДНР, провалился. Сразу был раскручен «допинговый скандал» с бездоказательными обвинениями «информатора Родченкова» с целью не допустить Россию на Олимпиаду в Южную Корею. Тогда инициатором была ВАДА, прописанная в Канаде. Теперь эстафету подхватил другой верный союзник США – Англия, с помощью не менее бездоказательного «русского следа» в применении в Англии «боевого отравляющего вещества».О чём говорит пророческий дар Курта Волкера? О том, что «операция Скрипаль» задумана и проводится некой международной политической силой, которая настолько могущественна, что может использовать в своих интересах целую Англию, или сама Англия является частью этой силы. Правительство Терезы Мей просто выполняет спущенный откуда-то сверху план, несмотря на все его несуразности, выставляющие Англию в глупом виде.Есть только одна такая сила в мире – так называемая глобальная финансовая элита, руководимая из Америки неоконами, к числу агентов которой принадлежат сенатор Джон Маккейн и его верный сотрудник и пророк Курт Волкер. Наш бизнесмен Олег Дерипаска недавно сообщил, что лично знаком с представителями теневой власти в США из конгломерата спецслужб, медиа и финансовых элит, которая совсем не тождественна Белому Дому в Вашингтоне. Таким образом, гипотеза Карена Шахназарова о банальном международном заговоре глобалистов против России находит своё подтверждение.Даже глобалистский заговор — всё равно банальный заговор, хоть и по достижению мирового господства, его провал может иметь губительные последствия для самих заговорщиков, и этот заговор уже проваливается — поэтому нарастает истерика в мировых фейк-СМИ. Последствия этого провала фейк-СМИ и выдают за неожиданные и сокрушительные успехи «российской пропаганды» в лице одинокой RT и 13 «питерских троллей», и ожидают ещё больших её успехов, потому что дела мировых заговорщиков плохи.В Англии, ввиду глупейшего положения, в котором оказалась Тереза Мей с идиотскими посылами о «русском следе» в Солсбери, англичане в социальных сетях разделились примерно 50/50 в оценке честности своего правительства. Это – реальный раскол английского общества, который, несомненно, припишут «российской пропаганде».В США президент Трамп отправил в позорно быструю отставку госсекретаря Рэкса Тиллерсона, и американская пресса поговаривает, что столь стремительный финал Рэкса был вызван его заявлением по делу Скрипаля. Он стразу присоединился к Терезе Мэй, что в Солсбери «след явно идёт из России», причём доказательства ему были не нужны. А вот Трамп попросил у Терезы доказательств.Новым госсекретарём Трамп назначает Майка Помпео, директора ЦРУ, консерватора и ястреба, но и противника глобалистов-неоконов. То есть Трамп выставил из Госдепа глобалиста Тиллерсона и поставил своего республиканца Помпео. Это значит, что «операция Скрипаль» не была согласована с Трампом, и он обиделся.Самую верную позицию по отношению к «операции Скрипаль» занял глава МИД Сергей Лавров, заявивший, что Лондону придётся ответить «за попытку ввести в заблуждение мировую общественность», за это он повергся личным оскорблениям со стороны главного двигателя скандала – Терезы Мей. Почему? Лавров, хоть и на дипломатическом языке, обвинил Терезу Мей во лжи.Старинная мудрость гласит, что у лжи короткие ноги, отсюда – ложь нужно бить по её коротким ногам, понимая, что она планируется всегда на короткие дистанции, всегда одномоментного употребления. Долговременные стратегии с осмыслением истории вопроса (западной русофобии) или текущего политического момента здесь всегда опаздывают.Здесь уместнее вспомнить, что экс-премьер Англии Тони Блэр был вынужден сделать признание, что английские спецслужбы лгали ему перед вторжением в Ирак. ЦРУ лгало тогда госсекретарю США Колину Пауэллу так, что он пришёл с пробиркой в ООН, английские Шерлоки Хомсы лгали Тони Блэру. Значит, они могут лгать и сейчас. Уместно вспомнить в этой связи, что странные, не расследованные до конца и засекреченные убийства русских перебежчиков в Англии напоминают «сакральные» убийства МИ 6 отыгравших своё шпионов.Спринтерская стратегия борьбы с ложью подразумевает, что нужно предъявлять альтернативные версии произошедшего и не стесняться в собственных подозрениях по поводу лжеца. Продолжим мысль Сергей Лаврова, поскольку дипломатам далее развивать её не пристало.Главный вопрос-обвинение Терезы Мэй в скрипалёвской кампании звучит так: каким образом российское боевое отравляющее вещество «Новичок» оказалось в Солсбери? Этот вопрос, предполагающий ответственность России, на самом деле нелогичен, глуп, поэтому ответ на него нужно, по Михаилу Задорнову, давать простой, чтобы он был понятен самым тупым. «Новичок», весьма вероятно, попал в Солсбери с английской базы Портон Даун, которая уже 20 лет не проверяется экспертами ОЗХО, и где есть соответствующее для его производства оборудование. Хорошо бы это проверить.О лаборатории в Портон Дауне, который находится рядом с Солсбери, сообщил наш эксперт в ОЗХО Игорь Никулин, и добавил, что в 1999 году утилизацию «Новичка» в Узбекистане проводили США, при этом «все материалы, которые представляли ценность, и рецептуру американцы увезли с собой». В Солсбери западные спецслужбы, возможно, проверили убойную силу западного аналога «Новичка» на том, кого не жалко, и чтобы подозрение пало на Россию.По существу «английского скандала». Отравление Скрипаля в Солсбери стоит в одном ряду с другими провокациями Запада против России и мира, такими как убийства Литвиненко и Березовского в той же Англии, «допинговым скандалом», лживыми поводами для агрессии против Югославии, Ирака, Ливии, Сирии. Всё дело в том, что глобалистическая элита Запада не признаёт Россию и остальной мир равноправной стороной, и пытается применять колониальную практику, что отметил Сергей Лавров.Запад занимает позицию: наши обвинения не нуждаются в доказательствах, по Полю Сартру: мы хотим, чтобы вы были виновны. Объективно, это позиция расизма и фашизма. По возможности, Запад старается проводить свою политику в мире в белых перчатках, с помощью «мягкой силы», но когда встречает сопротивление, как сегодня со стороны России, прибегает и к чёрным колониальным перчаткам, как в Солсбери.Расизм – это истинное лицо глобалистских западных элит, поэтому они не видят нацизма и фашизма на Украине, поэтому можно согласиться с Кареном Шахназаровым, что «они не остановятся». Пока их заговор полностью не провалится. Вообще, стоит ввести оценку мировой глобалистской лжи в геббельсах. Английскую ложь в Солсбери можно принять за эталон в один полный геббельс.