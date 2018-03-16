Американский военный вертолёт потерпел крушение у границы Ирака и Сирии. Есть погибшие

Из Ирака приходят сообщения о крушении американского военного вертолёта. По последним данным, вертолёт упал неподалёку от границы с Сирией. На его борту находились по меньшей мере семь американских военнослужащих. Крушение произошло в районе населённого пункта Аль-Каим.Американские СМИ сообщают о наличии жертв. На данный момент обнаружено шесть тел погибших.О модели вертолёта публикуются противоречивые данные. Сначала была озвучена информация о том, что речь идёт о вертолёте UH-60 Black Hawk, затем появились сообщения о крушении HH-60 Pave Hawk.Одновременно с этим телеканал Al-Mayadeen опубликовал материал, в котором утверждается, что крушение потерпел вертолёт Chinook, сопровождавшийся другим вертолётом - Black Hawk.При этом все источники, ссылаясь на американское военное командование, в один голос заявляют, что вертолёт не был сбит, а упал по другим причинам. В командовании коалиции сформирована спецкомиссия, которая займётся расследованием причин катастрофы.