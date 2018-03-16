07:21 16 марта
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Американский военный вертолёт потерпел крушение у границы Ирака и Сирии. Есть погибшие

Из Ирака приходят сообщения о крушении американского военного вертолёта. По последним данным, вертолёт упал неподалёку от границы с Сирией. На его борту находились по меньшей мере семь американских военнослужащих. Крушение произошло в районе населённого пункта Аль-Каим.

Американские СМИ сообщают о наличии жертв. На данный момент обнаружено шесть тел погибших.

О модели вертолёта публикуются противоречивые данные. Сначала была озвучена информация о том, что речь идёт о вертолёте UH-60 Black Hawk, затем появились сообщения о крушении HH-60 Pave Hawk.


Американский военный вертолёт потерпел крушение у границы Ирака и Сирии. Есть погибшие


Одновременно с этим телеканал Al-Mayadeen опубликовал материал, в котором утверждается, что крушение потерпел вертолёт Chinook, сопровождавшийся другим вертолётом - Black Hawk.

При этом все источники, ссылаясь на американское военное командование, в один голос заявляют, что вертолёт не был сбит, а упал по другим причинам. В командовании коалиции сформирована спецкомиссия, которая займётся расследованием причин катастрофы.

Использованы фотографии: Википедия
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Комментарии 25

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  1. Геркулесыч Сегодня, 05:43
    "Причине "падения вертолета дали внеочередное воинское звание, и орден!
    Геркулесыч
    1. Uncle Lee Сегодня, 05:47
      И побольше и почаще !
      Uncle Lee
  2. андрей юрьевич Сегодня, 05:43
    ну,начнём выражать соболезнования???
    андрей юрьевич
    1. Геркулесыч Сегодня, 05:44
      Земля им стекловатой -такой вариант устроит? ?
      Геркулесыч
      1. андрей юрьевич Сегодня, 05:45
        Цитата: Геркулесыч
        Земля им стекловатой -такой вариант устроит? ?

        вполне... drinks
        андрей юрьевич
        1. Uncle Lee Сегодня, 05:46
          Тогда вздрогнем ! drinks
          Uncle Lee
        2. Злой543 Сегодня, 05:48
          Во Вы парни разошлись, drinks с утра.
          Злой543
          1. андрей юрьевич Сегодня, 05:53
            Цитата: Злой543
            Во Вы парни разошлись, drinks с утра.

            "ну а если выпьет кто,водки,граммов этак сто-ничего..сегодня можно...слава богу,есть за что..! "(С) Л.Филатов "о Федоте-стрельце" yes
            андрей юрьевич
          2. Uncle Lee Сегодня, 05:55
            Цитата: Злой543
            с утра.

            У нас уже 1400, обед. Уже можно. А то и нужно ! hi
            Uncle Lee
            1. Злой543 Сегодня, 06:13
              Цитата: Uncle Lee
              Цитата: Злой543
              с утра.

              У нас уже 1400, обед. Уже можно. А то и нужно ! hi

              Широка страна моя родная.. Одним уже выпить можно, другие только работать начинают...
              Злой543
              1. Uncle Lee Сегодня, 06:16
                И 11 часовых поясов.....Новый год хорошо встречать !
                Uncle Lee
              2. demo Сегодня, 06:49
                Не так.
                Одним еще не продают, а другие уже в хлам.
                За нашу Великую Родину.
                demo
    2. влад66 Сегодня, 05:48
      Цитата: андрей юрьевич
      ну,начнём выражать соболезнования???

      Юрьич это людям можно и нужно выразить соболезнования,а этим
      Цитата: Геркулесыч
      Земля им стекловатой

      hi
      влад66
      1. Геркулесыч Сегодня, 06:08
        Хоть одна хорошая новость с утра, а ведь день только начался. Может быть там у них ненароком эсминец потонет, сам по себе? ??
        Геркулесыч
        1. ДЕДПИХТО Сегодня, 06:42
          Помянем чокаясь,порвем баяны с горя drinks
          ДЕДПИХТО
  3. Геркулесыч Сегодня, 05:46
    В воздухе столкнулся с "демократией " , зацепился винтами за облако, и брякнулся оземь !
    Геркулесыч
    1. Uncle Lee Сегодня, 06:05
      Был перегружен "либеральными ценностями", столкнулся с "демократией", зацепился за "толерантность" и брякнулся в голубизну !
      Uncle Lee
  4. savage1976 Сегодня, 05:59
    Тоталитарные воздушные массы оказали сопротивление демократическому американскому вертолету, в результате грубейшего, не имеющего оправдания воздействия вертолет упал на коррупционные ближневосточные земли. Исключительные герои американской нации пали невинными жертвами агрессии. Госдеп фашингтона призывает все цивилизованное человечество дать решительный отпор и запрещает падение демократичкхеских летательных аппаратов от воздействия тоталитарных воздушных масс и коррупционных земель.
    В связи с данным событием в отношении России будут введены дополнительные разрушительные санкции и клочки Российской экономики будут порваны на еще более мелкие ошметки.
    Весь мир с нами потив агрессии в отношении к нашим демокраиическим ценностям.
    savage1976
    1. Uncle Lee Сегодня, 06:18
      Цитата: savage1976
      будут порваны на еще более мелкие ошметки.

      А мне можно, маленький кусочек от Газпрома ? feel
      Uncle Lee
      1. андрей юрьевич Сегодня, 06:21
        Цитата: Uncle Lee
        А мне можно, маленький кусочек от Газпрома ?

        поздно..."эхо Москвы" уже заняло...
        андрей юрьевич
        1. Uncle Lee Сегодня, 06:25
          Абидна мине....Опоздался !
          Uncle Lee
  5. Горный стрелок Сегодня, 06:03
    Однако, ответка за "Ан" прилетела? Равняем счёт? Не быстро, но неотвратимо...
    Горный стрелок
  6. ul_vitalii Сегодня, 06:36
    "При этом все источники, ссылаясь на американское военное командование, в один голос заявляют, что вертолёт не был сбит, а упал по другим причинам". Значит всё-таки сбили, желающих много.
    ul_vitalii
  7. лысова Сегодня, 06:49
    Ничего не могу поделать со злорадством, ладно хоть осознаю.
    лысова
  8. zulusuluz Сегодня, 06:52
    На пути американских наемников встал бетонный блок?
    zulusuluz
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