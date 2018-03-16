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Героя Украины Надежду Савченко внесли в базу данных скандально известного "Миротворца"
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко пополнила базу данных экстремистского сайта «Миротворец» (заблокирован в РФ). Это по-настоящему уникальный случай, когда в базу данных этого скандально известного интернет-ресурса, публикующего личные данные «врагов Украины», попадает человек, имеющий звание Героя Украины.
В сообщении сайта по поводу аргументации внесения Савченко в «чёрный список» содержится следующий текст:
Напомним, что накануне генеральный прокурор Украины Юрий Луценко объявил о том, что Савченко планировала «устроить теракт в здании ВРУ». По словам Луценко, она собиралась «обрушить купол с помощью миномётного обстрела», а потом «добивать выживших с помощью автомата».
Сама Савченко в ходе брифинга перед допросом по делу Рубана в СБУ заявила, что Юрия Луценко поставили в своё время на пост генпрокурора Украины с той целью, чтобы он покрывал преступления нынешней власти против народа Украины.
В сообщении сайта по поводу аргументации внесения Савченко в «чёрный список» содержится следующий текст:
Предатель родины. Пособник террористов. Подготовка террористических актов на территории Украины по заказу страны-агрессора и пророссийских террористических организаций. Подготовка государственного переворота.
Напомним, что накануне генеральный прокурор Украины Юрий Луценко объявил о том, что Савченко планировала «устроить теракт в здании ВРУ». По словам Луценко, она собиралась «обрушить купол с помощью миномётного обстрела», а потом «добивать выживших с помощью автомата».
Сама Савченко в ходе брифинга перед допросом по делу Рубана в СБУ заявила, что Юрия Луценко поставили в своё время на пост генпрокурора Украины с той целью, чтобы он покрывал преступления нынешней власти против народа Украины.
Использованы фотографии: Фейсбук
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