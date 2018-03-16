07:19 16 марта
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Героя Украины Надежду Савченко внесли в базу данных скандально известного "Миротворца"

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко пополнила базу данных экстремистского сайта «Миротворец» (заблокирован в РФ). Это по-настоящему уникальный случай, когда в базу данных этого скандально известного интернет-ресурса, публикующего личные данные «врагов Украины», попадает человек, имеющий звание Героя Украины.

В сообщении сайта по поводу аргументации внесения Савченко в «чёрный список» содержится следующий текст:
Предатель родины. Пособник террористов. Подготовка террористических актов на территории Украины по заказу страны-агрессора и пророссийских террористических организаций. Подготовка государственного переворота.


Героя Украины Надежду Савченко внесли в базу данных скандально известного "Миротворца"



Напомним, что накануне генеральный прокурор Украины Юрий Луценко объявил о том, что Савченко планировала «устроить теракт в здании ВРУ». По словам Луценко, она собиралась «обрушить купол с помощью миномётного обстрела», а потом «добивать выживших с помощью автомата».

Сама Савченко в ходе брифинга перед допросом по делу Рубана в СБУ заявила, что Юрия Луценко поставили в своё время на пост генпрокурора Украины с той целью, чтобы он покрывал преступления нынешней власти против народа Украины.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 23

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 05:50
    если "хозяева" несут "пургу" ,то почему бы холопам не уподобиться... дурдом.
    андрей юрьевич
    1. Сергей-svs Сегодня, 06:42
      Вот это Савченко отожралась на заседаниях Верховной рады! belay Хотя до побратимов ей ещё "заседать и заседать"... laughing
      Сергей-svs
  2. Мар.Тира Сегодня, 05:51
    Вышиванка не помогла? Придётся в косоворотку рядиться.
    Мар.Тира
    1. Злой543 Сегодня, 05:57
      Думаю по этому случаю только саван или просто погребальный костюм и белые тапочки, хотя нет, без тапочек, она любила гулять босиком
      Злой543
      1. Мар.Тира Сегодня, 06:29
        Она хочет как Махно,иметь самостийность Украины от всех.И жить обособленно в своё удовольствие.А так в этом мире не бывает.Не хочет жить в мире со своим братским народом,будет жить под иноземцем.Так сами захотели,видать у этого народа гены быть холопами у западного хозяина дают о себе знать.
        Мар.Тира
    2. LSA57 Сегодня, 06:47
      Цитата: Мар.Тира
      Придётся в косоворотку рядиться.

      опять в тюремную робу

      а за это вообще расстреляют laughing
      LSA57
      1. ul_vitalii Сегодня, 06:52
        Похоже выбрала роль мученицы, но костер на площади ей не светит, придумают что-нибудь попроще.
        ul_vitalii
    3. Metallurg_2 Сегодня, 07:00
      И кокошник не забыть)
      Metallurg_2
  3. Злой543 Сегодня, 05:51
    Все отбегала Надюха , пора исполнять заветы Кличко и готовиться к земле.
    Злой543
  4. Uncle Lee Сегодня, 05:52
    Все в этом мире переменчиво ! Из героев, да во враги ! А ведь только часть правды озвучила.
    Uncle Lee
    1. ul_vitalii Сегодня, 06:31
      Здравствуй, Владимир hi От любви до ненависти один шаг, а у рогулей и этого шага нет.
      ul_vitalii
      1. Uncle Lee Сегодня, 06:33
        Цитата: ul_vitalii
        Это Украина детка.

        За меня ответили !
        Uncle Lee
      2. LSA57 Сегодня, 06:51
        Цитата: ul_vitalii
        а у рогулей и этого шага нет.

        yes на полуспущенных передвигаются
        LSA57
  5. sgr291158 Сегодня, 06:01
    Это Украина детка.
    sgr291158
  6. Геркулесыч Сегодня, 06:03
    Там у многих купол дырявый, и далеко не одна савченко в этом виновна, недосмотрели психиатры, а еще раньше -генеколаги! !!
    Геркулесыч
  7. dedBoroded Сегодня, 06:24
    У них там вообще есть медкомиссия перед наступлением на государственную должность или они там поголовно со справками?
    dedBoroded
    1. LSA57 Сегодня, 06:52
      Цитата: dedBoroded
      У них там вообще есть медкомиссия перед наступлением на государственную должность или они там поголовно со справками?

      один точно
      LSA57
    2. demo Сегодня, 06:53
      Без справки в ВР не берут.
      А вот от куда справка - это вопрос.
      demo
  8. Горный стрелок Сегодня, 06:29
    Дети малые... Совсем у них "крыша протекла". Этот мужик, везущий горы оружия через блок посты, и Надия, бросающая обвинения в расстреле небесной сотни на ступенях Рады, и ГЕНПРОКУРОР - озвучивающий на весь мир ФЕЕРИЧЕСКИЙ БРЕД... Все это было бы смешно, если бы под это дело десятки тысяч человек не были бы убиты, и страну не раз...ли ...
    Горный стрелок
  9. Умник Сегодня, 06:35
    Савченко сидела в кпз рф и была мученницей за интересы украины, затравленная медведями, избитая русскими комиссарами. Путин отпустил ее, а дома она никому не нужна
    Умник
  10. мыслитель Сегодня, 06:44
    она собиралась «обрушить купол с помощью миномётного обстрела», а потом «добивать выживших с помощью автомата»

    Это лет на десять потянет recourse
    мыслитель
  11. samarin1969 Сегодня, 06:46
    Политических маргиналов зачищают. Следующего анонсируют "Семенченко". Похоже Порошенку сильно раздражают все эти "херои 2014". В роли "спасителей батькивщины" сейчас не добробаты, а "инструкторы". Шумный камуфляжный ресурс вредит "европейскому бизнес-вектору"...
    Порошенко тоже уберут, в своё время...А будет упираться: "Надя принесёт ему гранаты" laughing
    samarin1969
  12. AlexS Сегодня, 07:13
    А я еще сомневался, зря выпускают. Да они ее сами скоро казнят...
    AlexS
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