Героя Украины Надежду Савченко внесли в базу данных скандально известного "Миротворца"

Предатель родины. Пособник террористов. Подготовка террористических актов на территории Украины по заказу страны-агрессора и пророссийских террористических организаций. Подготовка государственного переворота.

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко пополнила базу данных экстремистского сайта «Миротворец» (заблокирован в РФ). Это по-настоящему уникальный случай, когда в базу данных этого скандально известного интернет-ресурса, публикующего личные данные «врагов Украины», попадает человек, имеющий званиеВ сообщении сайта по поводу аргументации внесения Савченко в «чёрный список» содержится следующий текст:Напомним, что накануне генеральный прокурор Украины Юрий Луценко объявил о том, что Савченко планировала «устроить теракт в здании ВРУ». По словам Луценко, она собиралась «обрушить купол с помощью миномётного обстрела», а потом «добивать выживших с помощью автомата».Сама Савченко в ходе брифинга перед допросом по делу Рубана в СБУ заявила, что Юрия Луценко поставили в своё время на пост генпрокурора Украины с той целью, чтобы он покрывал преступления нынешней власти против народа Украины.