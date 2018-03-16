Отравляющим веществом, вероятно, был пропитан один из предметов, имеющих отношение к одежде или косметике. Чемодан должен был быть распакован в доме Скрипаля в Солсбери.

Британская газета The Telegraph публикует новые материалы, связанные с отравлением в Лондоне бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери – гражданки Российской Федерации. В материале издания, ссылающегося на источник в спецслужбах, говорится о том, что отравляющее вещество находилось в чемодане дочери перебежчика.Из материала британской газеты:Как видно, термин "вероятно" становится основным в британском освещении всей этой истории.Напомним, что британское правительство ещё до оглашения даже предварительной информации о ходе следствия выдвинуло обвинение в адрес России. Премьер Соединённого королевства Тереза Мэй заявила, что отравлен Скрипаль был веществом под названием «Новичок».На фоне публикации новых данных о ходе следствия в Британии появились заметки о том, что целью убийцы (если он вообще существует, и если вся эта история не является фейком британских спецслужб – никаких видео- и фотоматериалов с отравленными людьми в Лондоне до сих пор никто и нигде не опубликовал) являлся вовсе не Скрипаль, а его дочь. Причём в материалах говорится, что мотивы могли быть вполне бытовыми, и это уже британские власти раздули скандал в выгодном для них свете – с упоминанием нервнопаралитического газа и "руки Кремля".