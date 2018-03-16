07:22 16 марта
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Чемодан с газами. СМИ: Отравляющее вещество могло находиться в багаже дочери Скрипаля

Британская газета The Telegraph публикует новые материалы, связанные с отравлением в Лондоне бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери – гражданки Российской Федерации. В материале издания, ссылающегося на источник в спецслужбах, говорится о том, что отравляющее вещество находилось в чемодане дочери перебежчика.

Из материала британской газеты:
Отравляющим веществом, вероятно, был пропитан один из предметов, имеющих отношение к одежде или косметике. Чемодан должен был быть распакован в доме Скрипаля в Солсбери.


Чемодан с газами. СМИ: Отравляющее вещество могло находиться в багаже дочери Скрипаля



Как видно, термин "вероятно" становится основным в британском освещении всей этой истории.

Напомним, что британское правительство ещё до оглашения даже предварительной информации о ходе следствия выдвинуло обвинение в адрес России. Премьер Соединённого королевства Тереза Мэй заявила, что отравлен Скрипаль был веществом под названием «Новичок».

На фоне публикации новых данных о ходе следствия в Британии появились заметки о том, что целью убийцы (если он вообще существует, и если вся эта история не является фейком британских спецслужб – никаких видео- и фотоматериалов с отравленными людьми в Лондоне до сих пор никто и нигде не опубликовал) являлся вовсе не Скрипаль, а его дочь. Причём в материалах говорится, что мотивы могли быть вполне бытовыми, и это уже британские власти раздули скандал в выгодном для них свете – с упоминанием нервнопаралитического газа и "руки Кремля".

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 23

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  1. Геркулесыч Сегодня, 06:06
    Англичанам нужно не писать слова "вероятно " или "возможно "- сами же травили, сами знают как свое это реально было! То есть газета написала правду, вставив для вида пару ненужных слов типа "вероятно "!
    Геркулесыч
    1. Татьяна Сегодня, 06:36
      Похоже, что англичане с отравлением Скрипаля совсем заврались. При этом Мэй в своём вранье мировому сообществу, что называется, закусила удила и понеслась вскачь против России!
      Татьяна
      1. В H Сегодня, 07:03
        Так куда коню деваться ..или ржать и бежать ..или на колбасу ..и уж очень хочется быть железной леди ..а не деревянной лошадью . Только кроме как гадить ..ничего не получается ..уровень другой и порода не та
        В H
  2. Горный стрелок Сегодня, 06:09
    В чемодане? И как это тогда паковалось? Ну вообще, фантазия этих мелкобританцев - просто не знает границ! Точно про "мисс Марпл" начитались.
    Горный стрелок
    1. фрезер Сегодня, 06:17
      Цитата: Горный стрелок
      В чемодане? И как это тогда паковалось? Ну вообще, фантазия этих мелкобританцев - просто не знает границ! Точно про "мисс Марпл" начитались.

      Могли и в аэропорту налить.
      фрезер
      1. андрей юрьевич Сегодня, 06:28
        проскочила ещё и такая информация:"А почему все думают, что отравить хотели именно Сергея?" – цитирует Telegram-канал Mash родных Скрипаля. По словам родственников пострадавшего, за покушением на него и его дочь могла стоять "возмущенная женщина".
        Юлия Скрипаль якобы собиралась выйти замуж, но мать жениха, которая является сотрудницей спецслужб, была против бракосочетания, потому как не хотела, чтобы ее сын связывал судьбу с дочерью беглого экс-сотрудника ГРУ.

        "Почему Великобритания скрывает информацию о состоянии дяди Сережи? Какой смысл в этом покушении? Зачем оно? Это не было нужно ни России, ни Англии", – приводит Telegram-канал слова семьи Сергея Скрипаля. По мнению его родных, случившееся кто-то пытается использовать в личных целях.

        Племянница пострадавшего Виктория вспомнила, что "одно из агентств заявило, что якобы он (Скрипаль. – Прим. ред.) обращался в полицию из-за слежки". ТУТ-https://www.dni.ru/society/2018/3/14/393305.h
        tml
        андрей юрьевич
        1. Балу Сегодня, 06:33
          Есть еще более интересная инфа в инете. Газ мог быть тот же , которым отравили братца Ына (который где проживал долгое время?), при чем газ изобретен в наглии в 50-е, поставлялся Саддаму Хусейну , и был применен им в 70-е, и даже нагличане построили Саддаму заводик.

          Не зря нагличане боятся предоставить материалы и не допускают Россию к расследованию.
          Балу
    2. Mole Сегодня, 06:31
      Цитата: Горный стрелок
      Точно про "мисс Марпл" начитались.

      Отравление - чисто английское убийство. С нашим исполнением исчез бы куда нибудь или по голове тюкнули бы.
      Mole
  3. Uncle Lee Сегодня, 06:12
    отравляющее вещество находилось в чемодане дочери перебежчика.
    Это была не дочь, а секретный агент Красная Пашечка. Она и отравила предателя.
    Uncle Lee
  4. амурец Сегодня, 06:15
    Напомним, что британское правительство ещё до оглашения даже предварительной информации о ходе следствия выдвинуло обвинение в адрес России. Премьер Соединённого королевства Тереза Мэй заявила, что отравлен Скрипаль был веществом под названием «Новичок».
    А какую дрянь пьёт Тереза Мэй, что так рвёт её крышу?
    амурец
    1. Геркулесыч Сегодня, 06:23
      А там налита моча молодого паросенка wassat -ее любимое питье! wassat
      Геркулесыч
      1. Uncle Lee Сегодня, 06:29
        Больше похожа на кровь младенцев !
        Uncle Lee
    2. Балу Сегодня, 06:34
      Цитата: амурец
      А какую дрянь пьёт Тереза Мэй,

      Помрет от запоя, опять русские виноваты?
      Балу
    3. В H Сегодня, 07:14
      Наверное настой из сена ..питие определяет сознание, иначе с чего она решила что Россия испугается неприезда королевского члена и членов правительства..наверное и своего ..нам как то бабка в рюшках и висильках и пр. члены глубоко по ..Нашла пугало ..королевскую семью без королевства и правительство во главе с собой ..
      В H
  5. ul_vitalii Сегодня, 06:24
    Дышим ровно, живем дальше, дополнительные седины нам ни к чему. Оправдываться нет необходимости, всё равно не будем услышаны, только лишний повод для словесной перепалки и травли. hi
    ul_vitalii
    1. амурец Сегодня, 06:28
      Цитата: ul_vitalii
      Дышим ровно, живем дальше, дополнительные седины нам ни к чему.

      Какие седины? Умные седины уже покидают дурную голову.
      амурец
  6. victorsh Сегодня, 06:31
    "Новичок"хранился в Прикарпатском ВО и в странах ОВД(поближе к ТВД).Делаем выводы.
    victorsh
  7. demo Сегодня, 06:44
    Не важно как паковать вещество, не важно как его довести и самому не отравиться, не важно что могут открыть ни в то время и ни в том месте. Это все не важно.
    Важно другое.
    Показателен уровень подготовки провокации.
    Общее руководство из рук вон плохо.
    Участники не продумали все до мелочей.
    Все нитки торчат со всех сторон.
    Очевидность такова, что создается впечатление того, то операцию готовили не сотрудники MI5 и MI6, а "специалисты" по отрезанию голов из ИГИЛ.
    Тем самым для разведывательного сообщества страны дан четкий посыл - можно не напрягаться и делать тяп-ляп.
    Для нас, РФ - это замечательно, а вот для англичан - наверное не здорово.
    Времена Бонда канули в лету.
    demo
    1. Вежливый Лось Сегодня, 07:17
      Цитата: demo
      Важно другое.
      Показателен уровень подготовки провокации.
      Общее руководство из рук вон плохо.

      Поддерживаю. Такое впечатление, что этот Скрипаль с дочкой обос...сь, отравившись в местном кабаке несвежими устрицами, которые хитрый хозяин заведения подает неискушенным клиентам (кодовое слово официанта повару: "Новичок") а из этого вселенский скандал раздули.
      Вежливый Лось
  8. амурец Сегодня, 06:45
    На фоне публикации новых данных о ходе следствия в Британии появились заметки о том, что целью убийцы (если он вообще существует, и если вся эта история не является фейком британских спецслужб – никаких видео- и фотоматериалов с отравленными людьми в Лондоне до сих пор никто и нигде не опубликовал) являлся вовсе не Скрипаль, а его дочь. Причём в материалах говорится, что мотивы могли быть вполне бытовыми, и это уже британские власти раздули скандал в выгодном для них свете – с упоминанием нервнопаралитического газа и "руки Кремля".
    Да. На новостны есть заявление семьи Скрипалей:
    "Представители семьи экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля заявили в интервью СМИ, что покушение на него и его дочь могла организовать некая "возмущенная женщина".
    Как следует из их слов, в ближайшее время Юлия Скрипаль собиралась выйти замуж за высокопоставленного жениха. Однако его мать была "глубоко против" этой свадьбы.
    "Мама - высокопоставленная сотрудница одной из структур, Юля для нее - дочь предателя", - уточнили собеседники журналистов." https://tsargrad.tv/news/ishhite-zhenshhinu-semja
    -skripalja-nazvala-vozmozhnuju-vinovnicu-incident
    a-s-otravleniem_117565
    амурец
  9. tralmaster. Сегодня, 06:54
    В чемодане?? А как же газоанализаторы в аэропорту при прохождении багажа. Это что в эту страну можно самолётом завозить все?????. Полный бред.
    tralmaster.
  10. oracul Сегодня, 07:13
    Абсурдная версия. С одной стороны страшный нервно-паралитичесий газ, с другой - пострадавших находят на скамейке у ТЦ, т.е. вскрыли дома невесть что, попользовались, а потом побрели куда-то. И, самое странное, багаж мог просто потеряться, а такое случается порою. Вряд ли в кабину самолета тащили чемодан. Когда показывают американца, размахивающего пробиркой с якобы отравляющим веществом из Ирака в стенах ООН, у меня возникает полнейшее недоумение от этого бреда. Ни один специалист-химик в здравом уме и полной памяти не будет этого делать без особых предосторожностей. А мир это не только проглотил, но никто даже не высказал слабого протеста против таких наглядных демонстраций. Получается, что уже много лет назад симптомы нынешней болезни Запада были на лицо, но меры не приняли и теперь болезнь, похоже, требует кардинального лечения, но "больной", этого не желает.
    oracul
  11. Moskovit Сегодня, 07:17
    Какой-то феерический бред. Его дочь с чемоданом на встречу пришла? Там открыла первый раз и говорит, папа, понюхай быстро мои вещи и помажь губы моей помадой!
    Как можно привезти чемодан, открыть его, разобрать, а отправить и отравится самой через несколько дней! Это объяснение 3-х летнего ребенка!
    Moskovit
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