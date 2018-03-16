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В МВД рассказали о борьбе с коррупцией при реализации оборонных проектов
Начальник антикоррупционного главка МВД Андрей Курносенко в интервью газете «Коммерсантъ» рассказал о том, как идёт борьба с хищением средств при выполнении заказов оборонными предприятиями. По словам Андрея Курносенко, в прошлом году обозначилась тенденция роста числа выявленных такого рода преступлений: в 2017 почти на треть больше, чем в 2016 году.
Начальник антикоррупционного главка МВД отметил, что противодействие хищениям на оборонных предприятиях осуществляется при активном взаимодействии ведомства с СК РФ, ФСБ и прокуратурой.
Из материала:
Одна из наиболее часто используемых схем связана с завышением мошенниками итоговых цен на ту или иную продукцию, её составляющие. При этом средства выводятся через организации-посредники, которые выступают как субподрядчики. Они изначально аффилированы с теми лицами, которые отвечают за распределение, а также освоение финансовых средств.
В качестве одного из примеров был приведён пример с масштабными хищениями при строительстве космодрома «Восточный».
Андрей Курносенко:
Рассказал Андрей Курносенко и о ходе работы по выявлению коррупционных схем и противодействию распространению коррупции в Дагестане.
Начальник антикоррупционного главка МВД отметил, что противодействие хищениям на оборонных предприятиях осуществляется при активном взаимодействии ведомства с СК РФ, ФСБ и прокуратурой.
Из материала:
Особое внимание мы уделяем злоупотреблениям в оборонно-промышленном комплексе. В прошлом году нашей службе удалось выявить 245 преступлений в этой отрасли, примерно на треть больше, чем годом ранее.
Одна из наиболее часто используемых схем связана с завышением мошенниками итоговых цен на ту или иную продукцию, её составляющие. При этом средства выводятся через организации-посредники, которые выступают как субподрядчики. Они изначально аффилированы с теми лицами, которые отвечают за распределение, а также освоение финансовых средств.
В качестве одного из примеров был приведён пример с масштабными хищениями при строительстве космодрома «Восточный».
Андрей Курносенко:
Мы стараемся не вредить производству, научным разработкам, поэтому стараемся проводить наши мероприятия особенно деликатно. Работа здесь осуществляется службой на системной основе, просто далеко не обо всех её результатах по понятным причинам мы можем рассказывать. (...) Важен принцип неотвратимости наказания.
Рассказал Андрей Курносенко и о ходе работы по выявлению коррупционных схем и противодействию распространению коррупции в Дагестане.
Использованы фотографии: kvedomosti
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