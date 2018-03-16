В МВД рассказали о борьбе с коррупцией при реализации оборонных проектов

Особое внимание мы уделяем злоупотреблениям в оборонно-промышленном комплексе. В прошлом году нашей службе удалось выявить 245 преступлений в этой отрасли, примерно на треть больше, чем годом ранее.

Мы стараемся не вредить производству, научным разработкам, поэтому стараемся проводить наши мероприятия особенно деликатно. Работа здесь осуществляется службой на системной основе, просто далеко не обо всех её результатах по понятным причинам мы можем рассказывать. (...) Важен принцип неотвратимости наказания.