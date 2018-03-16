07:19 16 марта
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В МВД рассказали о борьбе с коррупцией при реализации оборонных проектов

Начальник антикоррупционного главка МВД Андрей Курносенко в интервью газете «Коммерсантъ» рассказал о том, как идёт борьба с хищением средств при выполнении заказов оборонными предприятиями. По словам Андрея Курносенко, в прошлом году обозначилась тенденция роста числа выявленных такого рода преступлений: в 2017 почти на треть больше, чем в 2016 году.

Начальник антикоррупционного главка МВД отметил, что противодействие хищениям на оборонных предприятиях осуществляется при активном взаимодействии ведомства с СК РФ, ФСБ и прокуратурой.

Из материала:
Особое внимание мы уделяем злоупотреблениям в оборонно-промышленном комплексе. В прошлом году нашей службе удалось выявить 245 преступлений в этой отрасли, примерно на треть больше, чем годом ранее.



Одна из наиболее часто используемых схем связана с завышением мошенниками итоговых цен на ту или иную продукцию, её составляющие. При этом средства выводятся через организации-посредники, которые выступают как субподрядчики. Они изначально аффилированы с теми лицами, которые отвечают за распределение, а также освоение финансовых средств.

В качестве одного из примеров был приведён пример с масштабными хищениями при строительстве космодрома «Восточный».

В МВД рассказали о борьбе с коррупцией при реализации оборонных проектов


Андрей Курносенко:
Мы стараемся не вредить производству, научным разработкам, поэтому стараемся проводить наши мероприятия особенно деликатно. Работа здесь осуществляется службой на системной основе, просто далеко не обо всех её результатах по понятным причинам мы можем рассказывать. (...) Важен принцип неотвратимости наказания.


Рассказал Андрей Курносенко и о ходе работы по выявлению коррупционных схем и противодействию распространению коррупции в Дагестане.

Использованы фотографии: kvedomosti
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Комментарии 13

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  1. Vard Сегодня, 06:20
    По идее коррупция в этом случае измена родине... И обязательно с конфискацией...
    Vard
    1. андрей юрьевич Сегодня, 06:24
      В МВД рассказали о борьбе с коррупцией при реализации оборонных проектов
      сумма сворованного настолько дикая,что даже не озвучивают...
      андрей юрьевич
      1. Голован Джек Сегодня, 06:29
        Цитата: андрей юрьевич
        проектов
        сумма сворованного настолько дикая,что даже не озвучивают...

        О Вас заботятся, берегут Вашу нежную юную психику... а Вы не цените request
        Голован Джек
    2. Александр 3 Сегодня, 06:46
      Нужна конфискация головы!
      Александр 3
  2. Cartalon Сегодня, 06:22
    МВД, ФСБ, Следственный комитет, прокуратура, надо бы ещё какое нибудь ведомство подтянуть к борьбе с коррупцией, для надёжности.
    Cartalon
  3. Геркулесыч Сегодня, 06:22
    Лучше бы он почитал вслух какой -нибудь научно -фантастический рассказ,поскольку раньше мы реально к звездам полетим, чем начнем по настоящему , с посадки надолго и конфискацией в пользу народу, а не другим чинушам, с расстрелами, бороться с коррупцией.
    Геркулесыч
    1. Uncle Lee Сегодня, 06:23
      стараемся не вредить производству,
      Пока строители не забастовали из-за задержек зарплат, никто внимания не обращал ! И это госстройка, а куда смотрели компетентные органы и власть ?
      Uncle Lee
      1. Геркулесыч Сегодня, 06:43
        В свои карманы и смотрели, чтобы туда что-то упало весомое!
        Геркулесыч
  4. Керенский Сегодня, 06:31
    Показателем работы этих контор будет соотношение "украли - вернули". Про "украли" мы слышим каждый день, хотелось бы глянуть в графу "вернули".
    Керенский
    1. Геркулесыч Сегодня, 06:44
      Это в рубрике "фантастика " , а МВД фантастов не держат! Там только сказачники!
      Геркулесыч
  5. холодильник Сегодня, 06:51
    А вот если копнуть сферу ЖКХ ТСЖ, Управляющие компании там много интересного будет))) Элементарно порядка нет с бюджетными деньгами, а что уж говорить о деньгах других. Официальная пропаганда молчит или все хорошо!
    холодильник
  6. Nix1986 Сегодня, 07:05
    Лично знаю пару случаев когда за отказ в дачи отката фабриковались дела против подрядчиков госконтрактов. Пусть не чешут. Да и мы сами видим как борются с коррупцией на той же стройке стадиона в Питере.
    Nix1986
  7. лис Сегодня, 07:17
    да это ладно...про Захарченко то что?в звании уже повысили или премию выписали?он круче всех противодействовал коррупции-всю "коррупцию" дома хранил.
    лис
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