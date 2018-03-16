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Путин понимает только силу. Польский журналист советует: Европа, не бойся!
Журналист Пётр Соколовский (Польша) уверен, что Владимир Путин понимает только силу. И Европе не следует бояться разговаривать с Путиным на языке силы.
Как полагает польский журналист Пётр Соколовский, В. В. Путин играет не против какой-то одной страны (к примеру, Великобритании). Путин бросает вызов ЕС и даже всей цивилизации Запада! И жёсткая реакция Лондона, связанная с отравлением С. Скрипаля, поэтому является оправданной. Путин понимает лишь язык силы, а раз так, Европе не стоит бояться говорить с ним на этом языке. И «следовало бы поздравить премьер-министра Великобритании с тем, каким образом она ответила Путину», — цитирует Соколовского сайт «ИноТВ».
Как поведал обозреватель на портале «Wirtualna Polska», отравление экс-шпиона на британской территории — скандальное событие, демонстрирующее неуважение и пренебрежение Москвы. И устраивающее, вероятно, некий тест для Запада. Так или иначе, а выход один. «Уважение к себе нужно завоевать с помощью решительной, но не чрезмерной реакции», — советует журналист.
Публицист Славомир Сераковский ранее отмечал, что Запад часто совершал ошибку, разговаривая с Путиным тем языком, который принят в отношении стран ЕС и США. У Путина язык другой: «Это язык силы. Разница состоит в том, что страны нашей цивилизации имеют демократический менталитет, это значит, что они ценят сговорчивых партнёров, которые стремятся к соглашению, а не хотят конфликта. В то же время Путин является представителем авторитарного менталитета, прямо-таки бандитского». И делается вывод: стремление к компромиссу для российского президента есть признак слабости.
Соколовский убеждён, что «многие комментаторы не понимают этой простой зависимости».
Но вот Тереза Мэй в Британии поняла. Тереза Мэй не только признала, что за отравлением в Солсбери, вероятно, стоит Москва, но и распорядилась выдворить российских дипломатов.
Но не Мэй стала первой. Первым, кто не испугался Путина, был господин Эрдоган, напоминает автор. Путин нарушал воздушное пространство НАТО, и в конце концов президент Турции, имеющий «похожий менталитет с Путиным», сбил российский самолёт. Кремль «сильно грозился», но Турция «продолжает существовать». Журналист резюмирует: кажется, таким поведением Анкара только укрепила свою безопасность.
Очевидно, добавим, польский автор нисколько не задумывается ни о миротворческих инициативах России, ни о войне с терроризмом в Сирии, ни о попытках разрешить политический кризис с Западом, приведший к новой холодной войне, ни об осторожной дипломатии МИД РФ, где скорее выскажутся об «озабоченностях», чем пригрозят кому-то за рубежом.
Тезисы журналиста однозначны: Путин плохой, понимает лишь силу, и Европе следует показать силу в ответ. Очевидно, таким способом иные мыслители намереваются сохранить хрупкий мир на планете.
Фото: kremlin.ru
Как полагает польский журналист Пётр Соколовский, В. В. Путин играет не против какой-то одной страны (к примеру, Великобритании). Путин бросает вызов ЕС и даже всей цивилизации Запада! И жёсткая реакция Лондона, связанная с отравлением С. Скрипаля, поэтому является оправданной. Путин понимает лишь язык силы, а раз так, Европе не стоит бояться говорить с ним на этом языке. И «следовало бы поздравить премьер-министра Великобритании с тем, каким образом она ответила Путину», — цитирует Соколовского сайт «ИноТВ».
Как поведал обозреватель на портале «Wirtualna Polska», отравление экс-шпиона на британской территории — скандальное событие, демонстрирующее неуважение и пренебрежение Москвы. И устраивающее, вероятно, некий тест для Запада. Так или иначе, а выход один. «Уважение к себе нужно завоевать с помощью решительной, но не чрезмерной реакции», — советует журналист.
Публицист Славомир Сераковский ранее отмечал, что Запад часто совершал ошибку, разговаривая с Путиным тем языком, который принят в отношении стран ЕС и США. У Путина язык другой: «Это язык силы. Разница состоит в том, что страны нашей цивилизации имеют демократический менталитет, это значит, что они ценят сговорчивых партнёров, которые стремятся к соглашению, а не хотят конфликта. В то же время Путин является представителем авторитарного менталитета, прямо-таки бандитского». И делается вывод: стремление к компромиссу для российского президента есть признак слабости.
Соколовский убеждён, что «многие комментаторы не понимают этой простой зависимости».
Но вот Тереза Мэй в Британии поняла. Тереза Мэй не только признала, что за отравлением в Солсбери, вероятно, стоит Москва, но и распорядилась выдворить российских дипломатов.
Но не Мэй стала первой. Первым, кто не испугался Путина, был господин Эрдоган, напоминает автор. Путин нарушал воздушное пространство НАТО, и в конце концов президент Турции, имеющий «похожий менталитет с Путиным», сбил российский самолёт. Кремль «сильно грозился», но Турция «продолжает существовать». Журналист резюмирует: кажется, таким поведением Анкара только укрепила свою безопасность.
Очевидно, добавим, польский автор нисколько не задумывается ни о миротворческих инициативах России, ни о войне с терроризмом в Сирии, ни о попытках разрешить политический кризис с Западом, приведший к новой холодной войне, ни об осторожной дипломатии МИД РФ, где скорее выскажутся об «озабоченностях», чем пригрозят кому-то за рубежом.
Тезисы журналиста однозначны: Путин плохой, понимает лишь силу, и Европе следует показать силу в ответ. Очевидно, таким способом иные мыслители намереваются сохранить хрупкий мир на планете.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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