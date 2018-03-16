11:30 16 марта
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Путин понимает только силу. Польский журналист советует: Европа, не бойся!

Журналист Пётр Соколовский (Польша) уверен, что Владимир Путин понимает только силу. И Европе не следует бояться разговаривать с Путиным на языке силы.


Фото: kremlin.ru


Как полагает польский журналист Пётр Соколовский, В. В. Путин играет не против какой-то одной страны (к примеру, Великобритании). Путин бросает вызов ЕС и даже всей цивилизации Запада! И жёсткая реакция Лондона, связанная с отравлением С. Скрипаля, поэтому является оправданной. Путин понимает лишь язык силы, а раз так, Европе не стоит бояться говорить с ним на этом языке. И «следовало бы поздравить премьер-министра Великобритании с тем, каким образом она ответила Путину», — цитирует Соколовского сайт «ИноТВ».


Как поведал обозреватель на портале «Wirtualna Polska», отравление экс-шпиона на британской территории — скандальное событие, демонстрирующее неуважение и пренебрежение Москвы. И устраивающее, вероятно, некий тест для Запада. Так или иначе, а выход один. «Уважение к себе нужно завоевать с помощью решительной, но не чрезмерной реакции», — советует журналист.

Публицист Славомир Сераковский ранее отмечал, что Запад часто совершал ошибку, разговаривая с Путиным тем языком, который принят в отношении стран ЕС и США. У Путина язык другой: «Это язык силы. Разница состоит в том, что страны нашей цивилизации имеют демократический менталитет, это значит, что они ценят сговорчивых партнёров, которые стремятся к соглашению, а не хотят конфликта. В то же время Путин является представителем авторитарного менталитета, прямо-таки бандитского». И делается вывод: стремление к компромиссу для российского президента есть признак слабости.

Соколовский убеждён, что «многие комментаторы не понимают этой простой зависимости».

Но вот Тереза Мэй в Британии поняла. Тереза Мэй не только признала, что за отравлением в Солсбери, вероятно, стоит Москва, но и распорядилась выдворить российских дипломатов.

Но не Мэй стала первой. Первым, кто не испугался Путина, был господин Эрдоган, напоминает автор. Путин нарушал воздушное пространство НАТО, и в конце концов президент Турции, имеющий «похожий менталитет с Путиным», сбил российский самолёт. Кремль «сильно грозился», но Турция «продолжает существовать». Журналист резюмирует: кажется, таким поведением Анкара только укрепила свою безопасность.

Очевидно, добавим, польский автор нисколько не задумывается ни о миротворческих инициативах России, ни о войне с терроризмом в Сирии, ни о попытках разрешить политический кризис с Западом, приведший к новой холодной войне, ни об осторожной дипломатии МИД РФ, где скорее выскажутся об «озабоченностях», чем пригрозят кому-то за рубежом.

Тезисы журналиста однозначны: Путин плохой, понимает лишь силу, и Европе следует показать силу в ответ. Очевидно, таким способом иные мыслители намереваются сохранить хрупкий мир на планете.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru


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Комментарии 47

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  1. Коллега Сегодня, 08:13
    Не очкуйте заднеприводные!!!
    Коллега
    1. андрей юрьевич Сегодня, 08:30
      Журналист Пётр Соколовский (Польша) уверен, что Владимир Путин понимает только силу. И Европе не следует не бояться разговаривать с Путиным на языке силы.
      посмотри на европейские кладбища ди*ил...они тоже пытались "силой".
      андрей юрьевич
      1. Например Сегодня, 09:00
        И Европе не следует не бояться разговаривать с Путиным на языке силы.

        Хорошо бы по-русски писать, Олег. Не думаю, что поляк-русофоб именно так сказал.
        Ибо далее вы пишете:
        Путин понимает лишь язык силы, а раз так, Европе не стоит бояться говорить с ним на этом языке.

        В гонке написать гадость о России, вы допустили ошибку либо в первой цитате, либо во второй.
        Если не будет этих подонков, поливающих грязью нас, то о чем будет писать Олег? Кого перепечатывать?
        Олег, так стоит бояться разговаривать языком силы или нет? Что говорит об этом Европа?
        Например
        1. Варяг_0711 Сегодня, 09:24
          Публицист Славомир Сераковский ранее отмечал
          Простите, а это Хто?!
          Давайте мы теперь на ВО вой каждой мелкой шавки на Западе рассматривать. Вот веселуха то, развлечений на каждый день, тема неисчерпаемая. Там, что ни шавка, про которую никто даже в Польше не слышал, то крупный политолог по России.
          У нас таких придурков-пшеков на ТВ столько, что аж тошнит, давайте мы и на ВО теперь вопль каждого полоумного будем в отдельной статье рассматривать.
          Варяг_0711
          1. demo Сегодня, 11:16
            Вы не поверите.
            Я пол часа тому назад задал себе этот же вопрос.
            Пол часа убил ковыряясь во всех соц сетях.
            И ни одного фото (хотел рожу посмотреть), ни одной перекрестной ссылки.
            Т.е. какой-то хлыщ, живущий на польском хуторе, с вечера объевшийся гороха утром выдал характерный пук!
            И тут мы все подорвались и стали обсуждать действия этого недоумка!
            Обалдеть, бла!
            Бла-бла.(Это для модераторов. Кабы чего не подумали.)
            demo
      2. neri73-r Сегодня, 09:14
        Чтобы разговаривать с позиции силы, её (силу), как минимум, надо иметь!!! hi Что не наблюдается даже у объединённой Европы.
        neri73-r
      3. антивирус Сегодня, 09:42
        это только Европа понимает язык силы.
        разговор по др считает слабостью
        антивирус
    2. влад66 Сегодня, 09:30
      Разница состоит в том, что страны нашей цивилизации имеют демократический менталитет, это значит, что они ценят сговорчивых партнёров,

      Далее можно не продолжать, эти любят сговорчивых, которые вылизывают им дупло, в свою очередь вылизывая папику из-за океана. Лижите дальше пшеки, а вам пусть хохлята лижут. yes
      влад66
    3. Венд Сегодня, 09:59
      Еще одни советчики наравне со шведами. Поляки в рыльце не раз получали, видно забылось уже.
      Венд
  2. Dimachrus Сегодня, 08:16
    Очевидно у польских "заробитчан" в наглии проблемы на рынке труда ))))
    Dimachrus
    1. андрей юрьевич Сегодня, 08:52
      Журналист Пётр Соколовский (Польша)
      - шакал Табаки...
      андрей юрьевич
  3. Пленник Сегодня, 08:16
    Прилизнул, пшек, прилизнул. winked
    Пленник
  4. ul_vitalii Сегодня, 08:22
    Западная пресса всё-таки осторожничает, а этот впереди паровоза бежит, как бы не задавило.
    ul_vitalii
  5. Altona Сегодня, 08:23
    Очередной платный пропагандон топит за войну с нами.
    Altona
    1. LSA57 Сегодня, 08:32
      Цитата: Altona
      Очередной платный пропагандон топит за войну с нами.

      и как всегда чужими руками
      LSA57
  6. Действительный репер Сегодня, 08:24
    Феерический . Вот ничему история не учит. Где все любители поговорить с Россией с позиции силы? За то когда в девяностые запад начал с нами активно «дружить», помогать «строить демократию», вот тут-то и добился наибольших успехов в достижении своих целей. Так что флаг в руки, в попытках напугать Россию.
    Действительный репер
    1. собаковод Сегодня, 08:32
      Действительный репер
      Так что флаг в руки, в попытках напугать Россию.
      Из-за забора, хором! Так, глядишь, и сами себя услышат! Пока грозный Путин внимание не обращает.
      собаковод
  7. Горный стрелок Сегодня, 08:31
    Полякам надо готовиться к "не сытым" временам... ЕС больше не станет так щедро, как раньше, субсидировать Польшу.
    Горный стрелок
    1. собаковод Сегодня, 08:38
      Американцы заставят страны Европы экономить на соседях.
      собаковод
  8. Влад Морозов Сегодня, 08:31
    Журналисту Петру Соколовскому надо прекратить курить наркотики!
    Влад Морозов
  9. BerBer Сегодня, 08:35
    Особенно мне понравилось - сравнение "демократический менталитет" и "прямо-таки бандитский менталитет". Ну б***ть "светлые эльфы и мордор" никак по другому.
    BerBer
  10. Alex-a832 Сегодня, 08:35
    Гибкость позвоночника и шершавость языка поляк доказал, может брать вазэлин и идти за наградой к своим хозяевам. Если повезёт, то ещё и косточку с барского стола бросят.
    Alex-a832
    1. собаковод Сегодня, 08:40
      Alex-a832
      Гибкость позвоночника и шершавость языка поляк доказал, может брать вазэлин и идти за наградой к своим хозяевам. Если повезёт, то ещё и косточку с барского стола бросят.
      Ага, крошки с полу, вокруг хозяйского стола! У Трампа нынче так!
      собаковод
  11. Cергей Владимировичь Сегодня, 08:41
    Если он считает, что несколько десятков танков США и НАТО у него в Польше, это сила...То пускай вспомнит сколько гитлеровских танковых "кулаков" стояли в Польше в 1941г и где теперь вся эта сила, не чему история не учит.
    Cергей Владимировичь
    1. CooL_SnipeR Сегодня, 08:56
      Еще забывают, что скорость 72 и 90 немногим меньше 80, а еще для нашего удобства настроили кучу автобанов wassat осталось только цистерны с солярой расставить по дороге
      CooL_SnipeR
  12. Анкыпельгыгыргын Сегодня, 08:41
    Что бы разговаривать с позиции силы надо эту силу иметь.
    Анкыпельгыгыргын
  13. лысова Сегодня, 08:46
    На силу ответить силой - а в чём сила ... (Бодров) ?!
    лысова
  14. andj61 Сегодня, 08:48
    Журналист Пётр Соколовский (Польша) уверен, что Владимир Путин понимает только силу. И Европе не следует не бояться разговаривать с Путиным на языке силы.

    Уважаемый автор! Двойное отрицание в русском языке означает утверждение. "Не следует не бояться" равно "следует бояться". И весть смысл заметки становится иным... request
    Так что, по-моему, следует исправить подзаголовок - убрать одно из двух "не". hi
    andj61
    1. Mart Сегодня, 09:13
      Так что, по-моему, следует исправить...

      Да, спасибо. Опечатку исправил.
      Mart
  15. HAM Сегодня, 08:48
    Самое смешное в этом словесном....излиянии, что Польша относит себя ко "всей цивилизации запада"!
    Как были быдлом (чисто польское слово),так им и остались,поляки только хозяев меняют.
    "Европа,не бойся-я сам боюсь"!
    HAM
  16. Skif83 Сегодня, 08:49
    Цитата: андрей юрьевич
    Журналист Пётр Соколовский (Польша) уверен, что Владимир Путин понимает только силу. И Европе не следует не бояться разговаривать с Путиным на языке силы.
    посмотри на европейские кладбища ди*ил...они тоже пытались "силой".

    Просто забывают, сволочи, кто их на место ставил, а иногда и спасал...
    С такими народами не нужно пытаться разговаривать на равных. Амери.косы это четко усвоили!
    А Россия, не смотря на неоднократные нашествия и нападки, до сих пор играет руками наших самых "толерантных" в "дипломатию...
    А нужно просто, В ТОРЕЦ!!!
    Skif83
  17. КОТ БАЮН Сегодня, 08:50
    «Уважение к себе нужно завоевать с помощью решительной, но не чрезмерной реакции», — советует журналист.

    Да,да,да.. Именно так: чрезмерно - ни в коем случае!..
    поскольку чрезмерная реакция может привести к актам непроизвольной дефекации.
    Так что спокойнее, спокойнее... Сами придумали ужастик себе - сами и пугайтесь.
    КОТ БАЮН
  18. Victor_B Сегодня, 08:54
    Ну лях - птиц гордый!
    Но ведь Россия не раз уже в разделах Польши принимала участие. Опыт есть. И нахрен нам снова это удовольствие?
    У ляхов историческая, зоологическая ненависть к России!
    Victor_B
  19. shark Сегодня, 09:01
    Россия надо, просто необходимо дистанцироваться от "просветвленного запада с демократическим менталитетом" ибо нечего хорошего от туда в ближайшее время к нам не прийдет. В этом свете санкции я приветствую. Они нам больше помогают,чем вредят. И деградирующий запад активно нам в этом помогает. И пусть лают на каком угодно языке. Силы,угроз.... Все на нашу мельницу. А если меру переберут - придем в их дом и дадим всем п...ы . как обычно.
    shark
  20. Теренин Сегодня, 09:05
    Путин понимает только силу. А, что, верно заметил пшек. Понимать силу не каждому дано, это большое искусство. Только вам, западникам, не понять, что "язык силы" и оскорбления это не одно и тоже. Например, как подвиг нашего лётчика - Филиппова Романа Николаевича и ваша игра в компьютерные войны, в которой у вас 100 "жизней"...пока мама на обед не позовет. Пшек Соколовский, ты неужели не видишь, что у одних "крупных западных политиков" ещё молоко на губах не просохло, а у других старческий маразм, а ты им советуешь "не бздеть!" fool
    Теренин
  21. Hariton Laptev Сегодня, 09:08
    так и хочется сказать по примеру Лаврова "неумные люди б......" Эрдоган сбил а в итоге сам приполз, и Мэй приползет, дай только время.
    Hariton Laptev
    1. Ст.пропорщик Сегодня, 09:48
      У Мэй кончится срок у власти, не успеет приползти. После премьерства - персона "нон грата" в России. ни к чему нам старушки Шапокляк. Совершенно точно знаю, после ухода с должности наступит резкое просветление ума, как у той же Кандолизы Райс. Не надо нам сильно напрягаться - это говорящие головы Госдепа, не политики, ну что с ними поделаешь. Убогое вранье удел англосаксов - и на этих людей , высоко "отцивилизованных" нам предлагают ровняться некоторые наши кандидаты в президенты. Театр абсурда.
      Ст.пропорщик
  22. betta Сегодня, 09:09
    Я думаю Россия понимает силу, как никак, многие к нам захаживали, да плохо для них это заканчивалось.
    betta
  23. rocket757 Сегодня, 09:18
    Пресса, мейнстрим ... ничего нового. По простому, разтявкалась шавка,шакал ... всё, больше и сказать нечего.
    rocket757
  24. PValery53 Сегодня, 09:21
    Цитата: Теренин
    у одних "крупных западных политиков" ещё молоко на губах не просохло, а у других старческий маразм

    - МО Британии, видать, ещё совсем недавно пил молоко. Что себе позволяет вчерашний "двоечник" по истории!
    PValery53
  25. Дмитрий В. Сегодня, 09:24
    Наконец-то временные трудности у путинской России закончились, начинаются трудные времена!
    Дмитрий В.
  26. arhPavel Сегодня, 09:24
    Жесть, не журналист, а подстрекатель. Если уверен то покажи личным примером. А попукивать изза рубежа не неся ни какой ответственности за слова, это легко
    arhPavel
  27. mikh-korsakov Сегодня, 09:40
    Хотелось бы спросить г-на Чувакина - он действительно верит, что мыслители разговаривая с Россией с позицией силы , цитирую г-на Чувакина "Очевидно, таким способом иные мыслители намереваются сохранить хрупкий мир на планете" хотят сохранить мир на планете, коли уж ему это ОЧЕВИДНО. Ну очевидно, так очевидно, но я думаю, что в западной прессе он с такими комментариями получал бы большие гонорары, так за чем же дело?
    mikh-korsakov
  28. Дормидонт Сегодня, 09:43
    Польша сильнейшая страна. И может мужественно отражать агрессию. Недели две
    Дормидонт
  29. Штатский Сегодня, 10:42
    Не получается скопировать фотокарточку данного персонажа. Кому не лень приглашаю посмотреть http://www.ipg-journal.io/typo3temp/_processed_/1
    /5/csm_Sierakowski_5e778da890.jpg .
    И мы,взрослые люди, на полном серьёзе обсуждаем словесный понос какого- то утырка ,из ...(дипломатично промолчу) ? Вы что,мужики? Вам что,заняться больше нечем?
    Штатский
  30. Berkut24 Сегодня, 11:05
    Путин в Европе единственный, кто умеет сегодня правильно пользоваться этой силой. Легкий щелбан по точке джи творит чудеса.
    Berkut24
  31. К-50 Сегодня, 11:10
    Журналист Пётр Соколовский (Польша) уверен, что Владимир Путин понимает только силу. И Европе не следует бояться разговаривать с Путиным на языке силы.

    Сам-то не забыл запасные памперсы? belay laughing
    К-50
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