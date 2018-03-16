Минобороны РФ прокомментировало заявлении Уильямсона

Великобритания давно превратилась в мировое уютное гнездо не только перебежчиков со всего мира, но и всевозможных контор по производству фейковых сенсаций: от британской "Обсерватории прав человека в Сирии" до созданных британским же офицером разведки якобы сирийских "Белых касок",

Представитель Минобороны России Игорь Конашенков назвал «риторикой базарной хабалки» заявление главы военного ведомства Великобритании Гэвина Уильямсона, передает РИА Новости Ранее Уильямсон заявил, что Британия ждет реакции России на высылку дипломатов. При этом он грубо высказался о возможности принятия Россией ответных мер. По словам министра, то, что Москва сделала со Скрипалем – «жестокий и возмутительный акт» и что «Россия должна отойти в сторону и заткнуться».Как отметил Конашенков, эти слова «замечательно характеризует крайнюю степень его (Уильямсона) интеллектуальной импотенции».Генерал добавил, что выпад британского министра в адрес России лишь подтверждает «ничтожность всех обвинений Лондона и полное ничтожество самих обвинителей».Он отметил, что к фейковым обвинениям России «во всех смертных грехах» со стороны Лондона «у нас давно выработан стойкий иммунитет».подчеркнул Конашенков.По его словам, к таким «хамским выражениям» Уильямсону приходится прибегать из-за отсутствия результатов служебной деятельности.Напомним, 14 марта британский премьер Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Москва назвала это заявление «бездоказательной провокацией».