11:36 16 марта
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Минобороны РФ прокомментировало заявлении Уильямсона

Представитель Минобороны России Игорь Конашенков назвал «риторикой базарной хабалки» заявление главы военного ведомства Великобритании Гэвина Уильямсона, передает РИА Новости.



Ранее Уильямсон заявил, что Британия ждет реакции России на высылку дипломатов. При этом он грубо высказался о возможности принятия Россией ответных мер. По словам министра, то, что Москва сделала со Скрипалем – «жестокий и возмутительный акт» и что «Россия должна отойти в сторону и заткнуться».


Как отметил Конашенков, эти слова «замечательно характеризует крайнюю степень его (Уильямсона) интеллектуальной импотенции».

Генерал добавил, что выпад британского министра в адрес России лишь подтверждает «ничтожность всех обвинений Лондона и полное ничтожество самих обвинителей».

Он отметил, что к фейковым обвинениям России «во всех смертных грехах» со стороны Лондона «у нас давно выработан стойкий иммунитет».

Великобритания давно превратилась в мировое уютное гнездо не только перебежчиков со всего мира, но и всевозможных контор по производству фейковых сенсаций: от британской "Обсерватории прав человека в Сирии" до созданных британским же офицером разведки якобы сирийских "Белых касок",
подчеркнул Конашенков.

По его словам, к таким «хамским выражениям» Уильямсону приходится прибегать из-за отсутствия результатов служебной деятельности.

Напомним, 14 марта британский премьер Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Москва назвала это заявление «бездоказательной провокацией».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 55

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  1. собаковод Сегодня, 08:27
    У нас даже генералы умеют, завуалированно обозвать оппонента идиотом. Браво!
    собаковод
    1. dik-nsk Сегодня, 08:33
      красиво подвернул, ничего не скажешь))
      dik-nsk
      1. cniza Сегодня, 08:39
        По его словам, к таким «хамским выражениям» Уильямсону приходится прибегать из-за отсутствия результатов служебной деятельности.


        Лучше не сказать.
        cniza
        1. Например Сегодня, 08:54
          Тут говорить не нужно. Нужно делать. К примеру пожизнено закрыть въезд этому дауну в Россию.
          Объявить, что в целях защиты наших граждан от непредсказуемого поведения этого типа и явной враждебности к нашей стране мы лишаем этого упыря возможности посещать нашу страну и члены его семьи также не могут посещать Россию и вести бизнес на её территории.

          Остальные англичане пусть репу чешут.
          Дауны и так не поедут к нам, а вот те, кто ресурсы выкачивает из нашей страны задумаются, что могут лишиться одномоментно всего своего благополучия.
          Например
          1. Кроу Сегодня, 08:57
            Цитата: Например
            Нужно делать. К примеру пожизнено закрыть въезд этому дауну в Россию

            Вот это ответ так ответ! Всем ответам ответ. Он желает поехать в РФ? Жить без России не может? Это ответ лишь на бумаге, а нужен в действии.
            Кроу
        2. Кроу Сегодня, 08:54
          Цитата: cniza
          Лучше не сказать.

          Сказать можно что угодно, а действия? Какой же ответ ждать? Возвращение детей чиновников из под вотчины Елизаветы?
          Кроу
        3. влад66 Сегодня, 09:19
          Много чего повидал в этой жизни, но это сразило наповал от дикого ржача. fellow
          влад66
    2. КВУ-НСвД Сегодня, 08:41
      У нас даже генералы умеют, завуалированно обозвать оппонента идиотом. Браво!
      Да какая уж тут завуалированность - послал по адресу , просто без непереводимой армейской терминологии ... а то не поймут . laughing
      КВУ-НСвД
    3. Jovanni Сегодня, 08:42
      Цитата: собаковод
      У нас даже генералы умеют, завуалированно обозвать оппонента идиотом. Браво!

      Всё бы так, да вот только не генеральское это дело базар этот и дальше разводить, соревнуясь с "хабалками" в красноречии. Лучше бы генералы озаботились тем, как они вообще допустили такую возможность, что дряхлая Великобритания спокойно и безнаказанно гадит нам на голову...
      Jovanni
      1. LSA57 Сегодня, 08:46
        Цитата: Jovanni
        Лучше бы генералы озаботились тем, как они вообще допустили такую возможность,

        Генералы допустили??? не политики??? у армии вроде другие задачи
        LSA57
        1. Jovanni Сегодня, 08:54
          Цитата: LSA57
          Генералы допустили??? не политики??? у армии вроде другие задачи

          Вот и я о том же! Родину защищать надо, а не в балабольстве соревноваться с профессиональными балаболами...
          Jovanni
          1. LSA57 Сегодня, 08:58
            Цитата: Jovanni
            Родину защищать надо,

            на нас уже напали??? belay
            в Сирии они доказывают, что не балаболят. и там кстати гибнут.
            LSA57
      2. Кубик123 Сегодня, 08:57
        Цитата: Jovanni
        дряхлая Великобритания спокойно и безнаказанно гадит нам на голову...

        В "дряхлой Великобритании", похоже, просто истерика. Веками ее политика строилась на возможности безнаказанно отсидеться на острове. Выступление ВВП показало тщетность этих надежд. Против них это оружие не менее эффективно, чем против США.
        Кубик123
      3. Ратник-80 Сегодня, 09:09
        Он прес секретарь военого ведомства , так что базар разводить как вы выразились его прямая обязанасть или вы бы предпочли чтоб он просто промолчал
        Ратник-80
      4. Alex-a832 Сегодня, 09:24
        Цитата: Jovanni
        Лучше бы генералы озаботились тем, как они вообще допустили такую возможность, что
        дряхлая Великобритания спокойно и безнаказанно гадит нам на голову...

        Во первых на голову нагадить у них не получается - только под дверь, от чего и бесятся. П вот по претензии к генералам вообще не понял. МБРами надо было заткнуть гадёнышей? ТМВ начать? Нет? Оставьте мелкобритам заниматься тем, что у них лучше всего получается - гадить под дверь. Достаточно освещать миру реальную сущьность этого процесса. Но это задача не генералов, а нашего МИДа, который с этим нормально справляется.
        Alex-a832
    4. сибиралт Сегодня, 09:13
      Англичане своего добились и поставили Россию в позу оправдывающегося. Чем больше будем оправдываться, тем больше будем укреплять веру в своей виновности. Неужели наши политики этого не понимают? winked
      сибиралт
      1. Alex-a832 Сегодня, 09:53
        Цитата: сибиралт
        Англичане своего добились и поставили Россию в позу оправдывающегося. Чем больше будем оправдываться, тем больше будем укреплять веру в своей виновности. Неужели наши политики этого не понимают? winked

        Не заметил, чтобы наши оправдывались. Отвечают и ставят безответные вопросы, дискредитируют заявления Британии, США и Франции, а также прочей подматрасной своры.
        А какова альтернатива? Гордо молчать?
        Alex-a832
        1. сибиралт Сегодня, 10:04
          А что, лучше гордо отвечать - сам такой?
          сибиралт
          1. Ныробский Сегодня, 10:40
            Цитата: сибиралт
            А что, лучше гордо отвечать - сам такой?

            Проблемы государства оставьте людям государевым - пусть они их решат на пользу 145 млн. россиян. Хорошо, что вы не президент и не глава МИДа или Министерства Обороны, а то бы человечество уже дралось на радиоактивном пепелище за кусок хлеба.
            Ныробский
          2. Svarog51 Сегодня, 10:43
            Олег, приветствую hi
            А что, лучше гордо отвечать - сам такой?

            Есть и другой вариант
            wink
            Svarog51
      2. собаковод Сегодня, 10:03
        сибиралт
        Англичане своего добились и поставили Россию в позу оправдывающегося. Чем больше будем оправдываться, тем больше будем укреплять веру в своей виновности. Неужели наши политики этого не понимают?
        Истерить надо? Так они этого и ждут Они жду обычной реакции, и то, что наши спокойно, аргументированно отвечают, их ставит в незавидное положение. Даже то, что наш генерал спокойно, завуалированно обозвал их министра идиотом, для них удар.
        собаковод
    5. К0щей Сегодня, 10:14
      Цитата: собаковод
      У нас даже генералы умеют, завуалированно обозвать оппонента идиотом. Браво!

      не знаю, где там "завуалированно". просто без мата))
      К0щей
  2. андрей юрьевич Сегодня, 08:27
    Как отметил Конашенков, эти слова «замечательно характеризует крайнюю степень его (Уильямсона) интеллектуальной импотенции»
    ай красавчик Конашенков ! laughing
    андрей юрьевич
    1. BerBer Сегодня, 08:39
      В очередной раз понимаешь насколько богат и выразителен РУССКИЙ ЯЗЫК. И насколько ничтожны оппоненты. Вот до чего довела "сексуальная революция" и экранная культура. Измельчали враги.
      BerBer
  3. ul_vitalii Сегодня, 08:32
    Молодой и ранний гадёныш.
    ul_vitalii
    1. cniza Сегодня, 08:40
      Отравится собственным ядом.
      cniza
    2. Хагалаз Сегодня, 08:40
      Да. И зубы не мешало бы ему проредить. Они ему явно жмут. laughing
      Хагалаз
    3. LSA57 Сегодня, 08:47
      Цитата: ul_vitalii
      Молодой и ранний гадёныш.

      "авторитет" себе добавить хочет
      LSA57
    4. andj61 Сегодня, 09:02
      Цитата: ul_vitalii
      Молодой и ранний гадёныш.

      Вот это прямо в точку! good
      В отличие от возможного нового директора ЦРУ — милой бабули с садистскими наклонностями — внешность Гэвина не обманчива. Это типичный комсомольский карьерист. Их не только у нас не любят. Гэвин — «гаденыш», так называют его однопартийцы. Но негромко называют. Между собой и шепотом.
      https://www.1tv.ru/news/2018-03-15/342443-velikob
      ritaniya_sobrala_sovbez_oon_i_rossiya_nastoyala_n
      a_otkrytom_razgovore_kotoryy_translirovalsya_na_v
      es_mir
      andj61
  4. ramzes1776 Сегодня, 08:34
    Да разрешили бы российским дипломатам нашим 3-этажным всех этих недополитиков англосаксонских обкладывать в миг бы заткнулись. Переводить замучились бы) С ними по другому уже нельзя.
    ramzes1776
    1. LSA57 Сегодня, 08:48
      Цитата: ramzes1776
      Переводить замучились бы)

      они "Кузькину мать" до сих пор не переведут laughing
      LSA57
  5. Cергей Владимировичь Сегодня, 08:34
    Вряд ли,это крайняя стадия,ждём дальнейшего падения с пробитием дна.
    Cергей Владимировичь
  6. Ваше благородие Сегодня, 08:36
    Правильно сказано насчёт полного ничтожества обвинителей России
    Ваше благородие
  7. Горный стрелок Сегодня, 08:38
    Почему то захотелось, глядя на этого скалящегося осла, вспомнить своё боксерское прошлое... Ну, у стоматолога бы точно пол-зарплаты бы оставил. Хотя, может, у него страховка?
    Горный стрелок
    1. КОТ БАЮН Сегодня, 08:46
      угу.... Так и напрашивается.... только после косточки и пальцы долго заживают.
      КОТ БАЮН
  8. КОТ БАЮН Сегодня, 08:43
    Красиво ответили! слов нет. Особенно удался пассаж про интеллектуальную импотенцию laughing
    КОТ БАЮН
  9. Вежливый Лось Сегодня, 08:43
    Мне он внешностью чем-то Панина напоминает. Мож отсюда и интеллект?
    Вежливый Лось
  10. Skif83 Сегодня, 08:45
    Цитата: собаковод
    У нас даже генералы умеют, завуалированно обозвать оппонента идиотом. Браво!

    Да в том-то и суть, что генералы... завуалированно...
    Ким Чен Ын открыто послал Трампа и сказал, полезете, нам по хрен, вдарим всем чем сможем!
    А Россия все "вуалирует" свои слова...
    Это как с гопником пытаться разговаривать на языке Чехова и Достоевского.
    И раз нас хают первые лица, отвечать тоже должны первые лица.
    И еще такой момент, кто-нибудь помнит "бурю" в прессе по поводу убийства гниды-Троцкого? Да не было никакой бури! Может потому, что разного ранга "болтуны" боялись, что могут и к ним прийти... Сталин если ставил задачу, она выполнялась!
    Сталина уважали и боялись даже его враги.
    А сейчас разные Уильямсоны позволяют себе сотрясать воздух как хотят, зная, что реакция России ОПЯТЬ БУДЕТ "СДЕРЖАННОЙ".
    ДА НЕ ПОНИМАЮТ ОНИ ТАКОГО ЯЗЫКА!!! Они понимают ТОЛЬКО ЯЗЫК СИЛЫ!!!
    Skif83
    1. dik-nsk Сегодня, 08:52
      кто-нибудь помнит "бурю" в прессе по поводу убийства гниды-Троцкого?
      я вот молод слишком для "помнит", но думаю была
      dik-nsk
    2. Вежливый Лось Сегодня, 09:05
      Цитата: Skif83
      А Россия все "вуалирует" свои слова...
      Это как с гопником пытаться разговаривать на языке Чехова и Достоевского.
      И раз нас хают первые лица, отвечать тоже должны первые лица.

      А я считаю, что наши официальные лица делают все правильно. Ведь у этого самого "гопника" есть, образно говоря, родственники, знакомые, да и просто случайные зрители, которые глядя на "дискуссию" со стороны, воскликнут: "И это ничтожество - наш министр обороны?"
      Нашим первым, а также вторым и третьим лицам в государстве не стоит снисходить до общения с говорящей ж...й, коей и является мистер Уильямсон. Комментировать происходящее должен какой-нибудь 3-й секретарь посольства РФ в Намибии. Не выше.
      P.S. Мда. Мельчает Великобритания, мельчает. Королева постарела. Британские ученые стали персонажами анекдотов. Британские футбольные болельщики после недавних событий во Франции "сдулись". Теперь вот британская дипломатия народной (в смысле -хабальской) становится.
      Вежливый Лось
  11. Теренин Сегодня, 08:51
    Ну, вот зачем нам этого Ульку Говнина в плен брать, через какое то время? no
    Теренин
  12. Alkoster Сегодня, 08:51
    А педосы переведут для себя по Задорнову... "капитан Деревянко... "
    Alkoster
  13. andrej-shironov Сегодня, 08:52
    Ну чтож, эта хохлатая собачонка может себе это позволить. Ведь мелкобритты крепко держат нашу элиту за фаберже.
    andrej-shironov
  14. PValery53 Сегодня, 09:03
    Для комментариев к аглицким кудахтаньям подойдут множество "цветастых" и "развесистых" идиоматических выражений!
    PValery53
  15. Flatter Сегодня, 09:22
    Они другие.Для них газ,используемый в Англии,добывается с территории России,а "Ягуар",стоящий рядом с домом сделан на английских заводах.И Потанин с Дерипаской судятся за русский "Росникель"не в России,а в английском суде.
    Flatter
  16. Alexey-74 Сегодня, 09:23
    Чм......о недоделанное - министр обороны Британии
    Alexey-74
  17. Служу_отечеству Сегодня, 09:24
    Игорю Евгеньевичу, респект и уважуха!
    Служу_отечеству
  18. PROXOR Сегодня, 09:36
    Тупо процитирую:
    PROXOR
  19. vladimirvn Сегодня, 09:56
    Англичане предупредили, что если Россия не признается в отравлении Скрипаля, они отравят еще кого-нибудь!
    vladimirvn
  20. Dashout Сегодня, 10:07
    Уильямсон - гаденыш!
    Предлагаю ГАДЕНЫШАМИ называть "партнеров": и коллективный запад, и особо отличившихся индивидов.
    Как и фэйк-ньюс, гаденыш - имя нарицательное!
    Dashout
  21. Vard Сегодня, 10:17
    Радует... что у них министры люди неадекватные... с пониженной социальной ответственностью... с такими хлопотнее, но в конечном итоге выигрышнее...
    Vard
  22. sounddoc Сегодня, 10:18
    Переводчик в помощь)))))))))Ох**ть - Я поражён!
    Эти пи***асы - В данном случае они не правы!
    Какая, на**й, разница?! - Разница не принципиальная.
    П***ец - Упс, небольшой коллапс приключился.
    За***ли в доску! - Простите, но вы слишком назойливы.
    Что за **ня?! - Мне кажется, где-то здесь ошибка!
    Б***ь - Меня переполняют разного рода эмоции.
    sounddoc
  23. ramzes1776 Сегодня, 10:20
    Цитата: vladimirvn
    Англичане предупредили, что если Россия не признается в отравлении Скрипаля, они отравят еще кого-нибудь!

    А рядом ещё балалайку с бутылкой водки оставят, тогда русским точно уже не отвертеться wassat
    ramzes1776
  24. Чичиков Сегодня, 10:49
    Министр = 0, личность = 0!
    Не занимая значимых должностей, Уильямсон впервые привлёк к себе внимание в 2013 году, когда во время ответов Кэмерона на вопросы депутатов получил замечание от спикера Палаты общин Джона Беркоу за шумное поведение. Беркоу тогда следующим образом охарактеризовал обязанности парламентского личного секретаря премьер-министра: «Его роль заключается в том, чтобы кивать в нужных местах, доставать и носить бумаги — не требуется никакого шума»
    Чичиков
  25. Владимир К. Сегодня, 10:55
    Пора от риторики в ответах на такое хамство переходить к практическим действиям. Ограничивать действия их дипломатов и всяких нко под их крышей, высылать их дипломатов за малейшую провинность, ограничивать экономическое сотрудничество, вставлять палки в колеса британским компаниям, работающим в России, арестовывать их капиталы и прочее.
    Владимир К.
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