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Ситуация в Сирии
Курды продолжают нести территориальные потери в ходе боев с ССА и турками в кантоне Африн. Атака исламистов на христианские города Скальбия и Мхарде в Хаме была отбита. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.
В Восточной Гуте на протяжении всего дня разворачивались бои между антиправительственными формированиями и силами САР. Наиболее ожесточенные столкновения отмечались у населенных пунктов Джисрин и Хаммурия. Из освобожденных кварталов Джисрина были вывезены 20 человек, скрывавшихся в подвалах во время боевых действий. К вечеру стало известно, что город Хаммурия практически полностью был освобожден от боевиков. Стало известно, что за время освободительной операции армии с территории оазиса были вывезены более четырех тысяч мирных жителей.
В кантоне Африн в течение дня не утихали бои между Отрядами народной самообороны (YPG) с одной стороны и объединенными силами Турции и Сирийской свободной армии (ССА) – с другой. Поддержку ССА оказывали военные самолеты ВВС Турции, наносившие точечные удары по укреплениям курдов. Турецкие военные сообщили об освобождении ряда населенных пунктов близ Африна – Аз-Зарка, Галюр, Кутан, Баракашлы и Аль-Мухиббия. К вечеру под контроль ССА перешли еще 8 поселений.
В первой половине дня стало известно о том, что жители населенных пунктов Аль-Фуа и Кефрая (провинция Идлиб), которые находятся в осаде с 2012 года, получили гуманитарную помощь от сирийского правительства. С вертолетов были сброшены наборы с продовольствием, медикаментами и другими предметами первой необходимости.
На севере провинции Хама в минувшие сутки продолжились бои между войсками САР и силами террористического альянса под руководством «Джебхат Ан-Нусры» (запрещена в РФ). Исламисты атаковали позиции сирийской армии в районе христианских городов Скальбия и Мхарде, расположенных северо-западнее столицы региона. Военным удалось отразить нападение. Во второй половине дня опорные пункты боевиков подверглись артобстрелам и авиаударам со стороны правительственных сил. Несколько боевых вылетов в районе города Кафр Зета осуществили российские ВКС, уничтожив ключевые командные пункты террористов.
В Восточной Гуте на протяжении всего дня разворачивались бои между антиправительственными формированиями и силами САР. Наиболее ожесточенные столкновения отмечались у населенных пунктов Джисрин и Хаммурия. Из освобожденных кварталов Джисрина были вывезены 20 человек, скрывавшихся в подвалах во время боевых действий. К вечеру стало известно, что город Хаммурия практически полностью был освобожден от боевиков. Стало известно, что за время освободительной операции армии с территории оазиса были вывезены более четырех тысяч мирных жителей.
В кантоне Африн в течение дня не утихали бои между Отрядами народной самообороны (YPG) с одной стороны и объединенными силами Турции и Сирийской свободной армии (ССА) – с другой. Поддержку ССА оказывали военные самолеты ВВС Турции, наносившие точечные удары по укреплениям курдов. Турецкие военные сообщили об освобождении ряда населенных пунктов близ Африна – Аз-Зарка, Галюр, Кутан, Баракашлы и Аль-Мухиббия. К вечеру под контроль ССА перешли еще 8 поселений.
В первой половине дня стало известно о том, что жители населенных пунктов Аль-Фуа и Кефрая (провинция Идлиб), которые находятся в осаде с 2012 года, получили гуманитарную помощь от сирийского правительства. С вертолетов были сброшены наборы с продовольствием, медикаментами и другими предметами первой необходимости.
На севере провинции Хама в минувшие сутки продолжились бои между войсками САР и силами террористического альянса под руководством «Джебхат Ан-Нусры» (запрещена в РФ). Исламисты атаковали позиции сирийской армии в районе христианских городов Скальбия и Мхарде, расположенных северо-западнее столицы региона. Военным удалось отразить нападение. Во второй половине дня опорные пункты боевиков подверглись артобстрелам и авиаударам со стороны правительственных сил. Несколько боевых вылетов в районе города Кафр Зета осуществили российские ВКС, уничтожив ключевые командные пункты террористов.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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