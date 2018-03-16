11:36 16 марта
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Ситуация в Сирии

Курды продолжают нести территориальные потери в ходе боев с ССА и турками в кантоне Африн. Атака исламистов на христианские города Скальбия и Мхарде в Хаме была отбита. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.



В Восточной Гуте на протяжении всего дня разворачивались бои между антиправительственными формированиями и силами САР. Наиболее ожесточенные столкновения отмечались у населенных пунктов Джисрин и Хаммурия. Из освобожденных кварталов Джисрина были вывезены 20 человек, скрывавшихся в подвалах во время боевых действий. К вечеру стало известно, что город Хаммурия практически полностью был освобожден от боевиков. Стало известно, что за время освободительной операции армии с территории оазиса были вывезены более четырех тысяч мирных жителей.


В кантоне Африн в течение дня не утихали бои между Отрядами народной самообороны (YPG) с одной стороны и объединенными силами Турции и Сирийской свободной армии (ССА) – с другой. Поддержку ССА оказывали военные самолеты ВВС Турции, наносившие точечные удары по укреплениям курдов. Турецкие военные сообщили об освобождении ряда населенных пунктов близ Африна – Аз-Зарка, Галюр, Кутан, Баракашлы и Аль-Мухиббия. К вечеру под контроль ССА перешли еще 8 поселений.

В первой половине дня стало известно о том, что жители населенных пунктов Аль-Фуа и Кефрая (провинция Идлиб), которые находятся в осаде с 2012 года, получили гуманитарную помощь от сирийского правительства. С вертолетов были сброшены наборы с продовольствием, медикаментами и другими предметами первой необходимости.

На севере провинции Хама в минувшие сутки продолжились бои между войсками САР и силами террористического альянса под руководством «Джебхат Ан-Нусры» (запрещена в РФ). Исламисты атаковали позиции сирийской армии в районе христианских городов Скальбия и Мхарде, расположенных северо-западнее столицы региона. Военным удалось отразить нападение. Во второй половине дня опорные пункты боевиков подверглись артобстрелам и авиаударам со стороны правительственных сил. Несколько боевых вылетов в районе города Кафр Зета осуществили российские ВКС, уничтожив ключевые командные пункты террористов.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 7

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  1. Сергей уи Сегодня, 09:22
    Во че пишут.
    Сергей уи
    1. RASKAT Сегодня, 10:45
      Отличный репортаж О взятии Хамурии, наших репортеров.

      Отличная работа, так держать. good
      RASKAT
  2. alta Сегодня, 09:24
    Даже соседи Сирии не все знают, что происходит в этой стране.
    15 марта, 22 организации подписали, обращение к властям США, Германии, Франции и Великобритании по случаю 7 годовщины начала кровопролитной гражданской войны в Сирии, чтобы те бойкотировали Чемпионат мира по футболу 2018.
    Так сирийские организации хотят добиться от РФ изменения политики по отношению к диктатору Асаду.в Сирии.
    alta
    1. Голован Джек Сегодня, 09:37
      Цитата: alta
      22 организации подписали...

      ИГИЛ (да не будет он упомянут) тоже - подписал? wink
      Голован Джек
      1. часовщик Сегодня, 09:59
        футбольная команда ИГИЛа ("краснополь" им в помощь), будет играть с Анусрой на минных полях........ Оставшихся после матча, всех построить в створе ворот и выдать очередью контрольный " пенальти" в голову.....
        часовщик
    2. Paranoid50 Сегодня, 11:33
      Цитата: alta
      к властям США, Германии, Франции и Великобритании по случаю 7 годовщины начала кровопролитной гражданской войны в Сирии, чтобы те бойкотировали Чемпионат мира по футболу 2018.

      laughing laughing laughing Особенно матрасы, слившиеся ещё на отборочной стадии (проиграли Панаме). Инглизы тож себе не враги, их сборная уже заказала себе на тренировочную базу пятиметровый забор(будут гужеваться у нас, в Питере). Да и остальные никуда не денутся - дискву ловить никто не хочет. ФИФА пока ещё держится.
      Paranoid50
  3. сибиралт Сегодня, 09:29
    Дожмут бармалеев однозначно. Зачистят Дамаск полностью, теперь уж ни у кого из них сомнений нет.
    сибиралт
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