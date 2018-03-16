11:30 16 марта
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По улицам Риги вновь пройдут ветераны Ваффен СС

Шествие легионеров Ваффен СС и их сторонников пройдет сегодня в Риге, передает РИА Новости.



Это шествие в Латвии, к сожалению, стало традиционным. Каждый год 16 марта бывшие участники латышского легиона Ваффен СС и их сторонники проходят колонной по улицам Риги.


«В мероприятии, которое вызывает недовольство и возмущение антифашистских организаций во всем мире, обычно принимают участие несколько сотен человек», – отмечается в публикации.

Участники шествия проследуют от Домского собора до монумента Свободы. Сообщается, что «в мероприятии планируют принять участие бойцы латышского легиона Ваффен СС, а также депутаты сейма Латвии и простые жители». По данным правоохранителей, в шествии намерены принять участие несколько сотен человек.

Напомним, латышский легион СС был создан командованием фашистской Германии в годы Второй мировой войны на территории оккупированной Латвии из 2-х гренадерских дивизий. Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер в марте 1943 года издал приказ, уточняющий понятие «латышский легион» в качестве общего определения для латышей, проходящих службу во всех латышских воинских формированиях Ваффен СС, включая полицейские батальоны.

А 16 марта 1944 года формирования легиона вступили в бой с частями Красной Армии в районе реки Великой у города Остров Псковской области.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 39

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  1. Кроу Сегодня, 09:09
    Участники шествия
    помрут, о них никто не вспомнит. А Ветераны-Победители будут жить в веках!
    Кроу
    1. андрей юрьевич Сегодня, 09:19
      По улицам Риги вновь пройдут ветераны Ваффен СС
      в Лондон поезжайте,бабке Мэй понравится...
      андрей юрьевич
    2. сибиралт Сегодня, 09:21
      Кому нравиться, кому не нравиться. Но почему - то сын одного из кандидатов в президенты России уехал на ПМЖ в "нацистскую" Латвию и для папы приобрел там "запасной аэродром" в виде шикарного коттеджа и земельного участка. Почему-то они не заморачиваются по поводу маршей ветеранов Ваффен СС. И что будут писать потом наши СМИ, если он станет президентом России?winked
      сибиралт
      1. собаковод Сегодня, 09:46
        сибиралт Сегодня, 09:21 ↑ Новый
        Кому нравиться, кому не нравиться. Но почему - то сын одного из кандидатов в президенты России уехал на ПМЖ в "нацистскую" Латвию и для папы приобрел там "запасной аэродром" в виде шикарного коттеджа и земельного участка. Почему-то они не заморачиваются по поводу маршей ветеранов Ваффен СС. И что будут писать потом наши СМИ, если он станет президентом России?
        Вы считаете, что в России столько идиотов? Смею вас заверить, их намного меньше.
        собаковод
        1. сибиралт Сегодня, 10:02
          Да уж. Боженька так распорядился, что таких у всех поровну. lol
          сибиралт
      2. Ketharro Сегодня, 11:24
        Ну что вы как ребенок. Никаких если в наших выборах быть не может. ;)
        Ketharro
    3. dm_Россия Сегодня, 09:24
      Читаю такую новость - очень противно. А каково нашим дедам и бабушкам, которые истребляли эту мraзь, которые победили эту гадость. А теперь выясняется, что эти недобитки смеют голову поднимать.
      dm_Россия
      1. Skif83 Сегодня, 09:44
        Если мы их достойные потомки, значит и мы должны истреблять эту мrазь!
        Skif83
      2. собаковод Сегодня, 09:51
        Это очень страшно. В мире, с подачи некоторых и при попустительстве других происходит подмена понятий. Наверное, многие знают про окно Овертона. Наша задача - не допустить это окно в сознание наших детей. Запрещать знания об этом окне бесполезно, более того, даже вредно. Нужно объяснять, как это работает и что этим достигается.
        собаковод
        1. сорок восьмой Сегодня, 10:20
          То, что у нас подают под соусом "окна Овертона" называется на самом деле "лестницей Картера".
          Овертон же полагал, что высказывания, лежащие в пределах окна дискурса, можно считать политически безопасными, безрисковыми для публичного политика, желающего сохранить имидж предсказуемости и надёжности для продолжения политической карьеры.
          Выводы из этого всего весьма интересные:
          во-первых, поведение большинства демократически избираемых публичных политиков в основном определяется общественным мнением, лежит внутри окна дискурса и слабо зависит от их личных убеждений;
          во-вторых, сознательная поддержка идей вне окна Овертона, как правило, присуща либо сильным лидерам, действия и высказывания которых меняют рамки дискурса, либо политическим аутсайдерам, для которых в условиях представительской демократии такая поддержка будет означать заметную потерю политического капитала.
          Если отбросить всю конспирологию, то окно Овертона - безобидная концепция, которая представляет сугубо научную ценность для социологов и никакого влияния на общества не оказывает. Это просто метод оценки, который к тому же не претендует на абсолютную истину.
          сорок восьмой
    4. Коллега Сегодня, 11:25
      Тем более ветераны ВАФЛЕН СС
      Коллега
  2. rocket757 Сегодня, 09:12
    Списать, как загаженные территории.
    Пусть там западные "рекультиваторы" дезактивацию проводят. Сами, сами!
    rocket757
    1. роман66 Сегодня, 09:23
      и бандеровцев из украины туда согнать - пусть милуются
      роман66
      1. влад66 Сегодня, 09:43
        Цитата: роман66
        и бандеровцев из украины туда согнать - пусть милуются

        А эти нелюди во время ВОВ вместе умели только одно делать, убивать мирных жителей в СССР, а при серьёзном боестолкновении с Советской Армией разбегались по лесам и схронам. hi
        влад66
        1. роман66 Сегодня, 09:47
          воины не каратели, каратели - не воины. веревок чтоль не хватило в свое время.... hi
          роман66
          1. rocket757 Сегодня, 11:09
            Привет други soldier
            Жалеть, что не закопали всякую плесень, ниже уровня земли? Что сделано, то сделано, были причины на это.
            То что теперешним не братьям эт в прок не пошло! Так бывает и часто, к сожалению.
            Всё равно, двигаемся дальше и на грязную пену смотреть, нет у нас времени, смоет и унесёт её туда, где ей и место!
            rocket757
  3. BerBer Сегодня, 09:13
    Когда такое видишь, понимаешь, что вымирание и деградация латышей, да и всего запада неспроста.
    BerBer
  4. Галеон Сегодня, 09:21
    И еще лет 200 после окончания войны "ветераны ваффен СС" бродили по улицам Риги...
    У кого титул по наследству предается, у кого наследство какое-то, хоть пол-дома и сберкнижка. А у латыша только хрен да душа - по наследству передается звание "ветерана" гнусной и мерзкой мертвой армии.
    Галеон
  5. victorsh Сегодня, 09:23
    И мы опять выразим"озабоченность".Когда"зубы"показывать начнем?Некоторым политикам стоит "почитать"ГИМН РОССИИ.О Великой России.
    victorsh
  6. ul_vitalii Сегодня, 09:24
    И это всё, что их на протяжении всей истории объединяет.
    ul_vitalii
  7. ротмистр Сегодня, 09:24
    Их отцы воевали с белыми, охраняли Ленина, давили мятежи русских крестьян. Почему столь любимая нация ленинцев воевала против СССР и дала целый корпус эссесовцев? Почему гордость октябрьской революции не сделала у себя революцию? А ведь они в своем подавляющем большинстве вернулись после 1920г в Латвию. С ними рассчитались большевики без обмана и с полна . Как то не вяжется киношный образ славных латышских стрелков с действительностью.
    ротмистр
    1. Арон Заави Сегодня, 09:49
      Цитата: ротмистр
      Их отцы воевали с белыми, охраняли Ленина, давили мятежи русских крестьян. Почему столь любимая нация ленинцев воевала против СССР и дала целый корпус эссесовцев? Почему гордость октябрьской революции не сделала у себя революцию? А ведь они в своем подавляющем большинстве вернулись после 1920г в Латвию. С ними рассчитались большевики без обмана и с полна . Как то не вяжется киношный образ славных латышских стрелков с действительностью.

      Латыши были разные.

      Решение о формировании 201 Латышской дивизии было принято 3 августа 1941 года. На фронт она отправилась в первые декабрьские дни 1941 года, в наступление была брошена 20 декабря. Бои проходили в 40-градусный мороз, без серьезной артиллерийской и минометной поддержки, при нехватке боеприпасов. В первые дни был ранен командир дивизии полковник Янис Вейкин, особенно тяжелые потери понес 92 стрелковый полк — его Второй батальон был полностью уничтожен в боях с превосходящими силами противника под Елагино.
      Однако в начале января дивизия смогла выбить врага из нескольких сел и захватила большое количество боевой техники противника, а 15 января была отведена в тыл на отдых и переформирование. Её потери в живой силе достигали половины от личного состава; в 191 стрелковом полку осталось только 30% бойцов. Часть выбывших получила ранения и обморожения. В качестве пополнения в дивизию пришло 4.3 тысячи солдат, среди которых были эвакуированные из Латвии.
      В составе 1 Ударной армии Латышская дивизия участвовала в боях под Старой Руссой, за которые 5 октября 1942 года была удостоена звания Гвардейской и преобразована в 43 Латышскую гвардейскую дивизию.


      Арон Заави
  8. лом123 Сегодня, 09:25
    недобитки.
    лом123
  9. лысова Сегодня, 09:34
    Процессия недобитков.
    лысова
    1. РУСС Сегодня, 09:42
      Цитата: лысова
      Процессия недобитков.

      Ну это как считать.....Живут в ЕС ,пенсии не вровень нашим итд.
      РУСС
      1. лысова Сегодня, 09:58
        К сожалению это так. " ... почему мы плохо живём ?, виноват СССР, а сейчас Россия " - поганая идеология для молодёжи, у которой в голове пустота.
        лысова
  10. remstroi1179 Сегодня, 09:37
    Первый вопрос сс организация осужденная нюренбергским процессом , почему молчит европа?Второй сколько же лет, им этим преступникам?
    remstroi1179
    1. РУСС Сегодня, 10:49
      Цитата: remstroi1179
      Первый вопрос сс организация осужденная нюренбергским процессом , почему молчит европа?Второй сколько же лет, им этим преступникам?

      Так это процессия не организации СС ,а скажем так пенсионеров-реконструкторов , ряженые граждане ,некий карнавал.
      РУСС
  11. Дормидонт Сегодня, 09:40
    Всего пара калибров могут купировать этот гнойник
    Дормидонт
    1. РУСС Сегодня, 11:16
      Цитата: Дормидонт
      Всего пара калибров могут купировать этот гнойник

      Вам сколько лет? Вы отрок?
      РУСС
  12. sigdoc Сегодня, 09:46
    Похоже на похороны
    sigdoc
  13. часовщик Сегодня, 09:49
    ну а где им еще бродить то? На Украине разве что, но там скакать надо, возраст не тот уже, и так на кладбище давно уже прогулы ставят......
    часовщик
  14. next322 Сегодня, 09:50
    сюда бы 10литровый балончик новичка подогнать........
    next322
  15. Лекс. Сегодня, 10:00
    И молодая поросль вышла продолжатели фашистов
    Лекс.
  16. Serzh_R Сегодня, 10:22
    воинских формированиях Ваффен СС

    Не говоря о исторической справедливости к недобиткам СС, их название "Ваффен" напоминает то, чем они являются.
    Serzh_R
  17. FalconD Сегодня, 10:29
    Недобитки это! Не всех на столбах перевешали!!
    FalconD
  18. Архивариус Вася Сегодня, 10:36
    Когда же они уже попередохнут все...
    Архивариус Вася
    1. Huumi Сегодня, 10:43
      Не-когда же их всех перевешаем то наконец?
      Huumi
  19. Vitauts Сегодня, 11:02
    В Латвии фашистская идиология, как и коммунистическая, запрещена законом, включая все символы.
    Эта демонстрация не имеет ничего общего с фашизмом. это памятный день для павших солдат.
    а против советской оккупации и всего, что с ней связано.
    Только 10% из двух бойцов Waffen SS были добровольцами. Нюрнбергский военный трибунал отказался признать латышскую дивизию СС в качестве преступной организации.
    Однако следует помнить, что после массовых убийств и преступлений, которые имели Советы в 1940 и 1941 годах, антисоветские чувства были очень высокими в Латвии.
    Vitauts
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