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По улицам Риги вновь пройдут ветераны Ваффен СС
Шествие легионеров Ваффен СС и их сторонников пройдет сегодня в Риге, передает РИА Новости.
Это шествие в Латвии, к сожалению, стало традиционным. Каждый год 16 марта бывшие участники латышского легиона Ваффен СС и их сторонники проходят колонной по улицам Риги.
«В мероприятии, которое вызывает недовольство и возмущение антифашистских организаций во всем мире, обычно принимают участие несколько сотен человек», – отмечается в публикации.
Участники шествия проследуют от Домского собора до монумента Свободы. Сообщается, что «в мероприятии планируют принять участие бойцы латышского легиона Ваффен СС, а также депутаты сейма Латвии и простые жители». По данным правоохранителей, в шествии намерены принять участие несколько сотен человек.
Напомним, латышский легион СС был создан командованием фашистской Германии в годы Второй мировой войны на территории оккупированной Латвии из 2-х гренадерских дивизий. Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер в марте 1943 года издал приказ, уточняющий понятие «латышский легион» в качестве общего определения для латышей, проходящих службу во всех латышских воинских формированиях Ваффен СС, включая полицейские батальоны.
А 16 марта 1944 года формирования легиона вступили в бой с частями Красной Армии в районе реки Великой у города Остров Псковской области.
Это шествие в Латвии, к сожалению, стало традиционным. Каждый год 16 марта бывшие участники латышского легиона Ваффен СС и их сторонники проходят колонной по улицам Риги.
«В мероприятии, которое вызывает недовольство и возмущение антифашистских организаций во всем мире, обычно принимают участие несколько сотен человек», – отмечается в публикации.
Участники шествия проследуют от Домского собора до монумента Свободы. Сообщается, что «в мероприятии планируют принять участие бойцы латышского легиона Ваффен СС, а также депутаты сейма Латвии и простые жители». По данным правоохранителей, в шествии намерены принять участие несколько сотен человек.
Напомним, латышский легион СС был создан командованием фашистской Германии в годы Второй мировой войны на территории оккупированной Латвии из 2-х гренадерских дивизий. Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер в марте 1943 года издал приказ, уточняющий понятие «латышский легион» в качестве общего определения для латышей, проходящих службу во всех латышских воинских формированиях Ваффен СС, включая полицейские батальоны.
А 16 марта 1944 года формирования легиона вступили в бой с частями Красной Армии в районе реки Великой у города Остров Псковской области.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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