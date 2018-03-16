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Финская делегация предложила ввести с Крымом безвизовый режим
Глава делегации, председатель русско-финской ассоциации дружбы Дарья Скиппари-Смирнова предложила организовать безвизовый режим для финнов при поездках на Крымский полуостров и наладить прямое авиасообщение с Хельсинки, передает РИА Новости.
Делегация из Финляндии впервые находится в Крыму после его вхождения в состав РФ. Семидневный визит (до 20 марта) призван наладить культурные и дружеские связи.
Она посетовала, что путь в Крым был тяжелый и долгий.
По ее словам, финским туристам еще предстоит открыть крымские курорты.
Она также сообщила, что планирует открыть в Крыму Финский культурный центр.
Делегация из Финляндии впервые находится в Крыму после его вхождения в состав РФ. Семидневный визит (до 20 марта) призван наладить культурные и дружеские связи.
Мы намерены предложить главе республики, если этот вопрос находится в его компетенции, организовать безвизовый режим для финнов и открыть прямые авиарейсы из Хельсинки в Крым. Мы уже общались с одной из финских авиакомпаний, которая допускает такую возможность,сказала Скиппари-Смирнова агентству.
Она посетовала, что путь в Крым был тяжелый и долгий.
Сюда очень долго добираться, из-за отсутствия прямого авиасообщения,отметила глава делегации.
По ее словам, финским туристам еще предстоит открыть крымские курорты.
Можно поехать на отдых в Италию, а можно в Крым. Тут по климату также комфортно, но намного дешевле. Хотя мы заметили, что крымские цены выше, чем, например, в Петербурге,добавила Скиппари-Смирнова.
Она также сообщила, что планирует открыть в Крыму Финский культурный центр.
Использованы фотографии: РИА Новости / Сергей Мальгавко
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