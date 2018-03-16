11:35 16 марта
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Финская делегация предложила ввести с Крымом безвизовый режим

Глава делегации, председатель русско-финской ассоциации дружбы Дарья Скиппари-Смирнова предложила организовать безвизовый режим для финнов при поездках на Крымский полуостров и наладить прямое авиасообщение с Хельсинки, передает РИА Новости.

Финская делегация предложила ввести с Крымом безвизовый режим


Делегация из Финляндии впервые находится в Крыму после его вхождения в состав РФ. Семидневный визит (до 20 марта) призван наладить культурные и дружеские связи.


Мы намерены предложить главе республики, если этот вопрос находится в его компетенции, организовать безвизовый режим для финнов и открыть прямые авиарейсы из Хельсинки в Крым. Мы уже общались с одной из финских авиакомпаний, которая допускает такую возможность,
сказала Скиппари-Смирнова агентству.

Она посетовала, что путь в Крым был тяжелый и долгий.

Сюда очень долго добираться, из-за отсутствия прямого авиасообщения,
отметила глава делегации.

По ее словам, финским туристам еще предстоит открыть крымские курорты.

Можно поехать на отдых в Италию, а можно в Крым. Тут по климату также комфортно, но намного дешевле. Хотя мы заметили, что крымские цены выше, чем, например, в Петербурге,
добавила Скиппари-Смирнова.

Она также сообщила, что планирует открыть в Крыму Финский культурный центр.

Использованы фотографии: РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Комментарии 42

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  1. Alex-a832 Сегодня, 10:06
    Хорошее предложение от финнов. Если правильно организовать, то и угроз безопасности не будет.
    Alex-a832
    1. Vard Сегодня, 10:10
      Крымские цены выше чем в Питере... но ниже чем в Италии... но в Турции ещё ниже... а Египет откроют.. в Крым только не выездные ездить будут...
      Vard
      1. Александр романов Сегодня, 10:23
        Цитата: Vard
        . а Египет откроют.. в Крым только не выездные ездить будут...

        Даже и не подозревал,что в России миллионы невыздных или как там правильно. Смотри на разных саитах,люди пишут,с удовольствием съезжу в Крым ,когда мост откроют. Наверное им всем запретили выезд,или вы трепло. Одно из двух.
        Александр романов
        1. роман66 Сегодня, 10:35
          здорово! hi как СССР был тюрьмой народов. так и Россия , как правоприемница продолжает ею быть. мучаются люди в Крыму, страдают отдыхая. несчастные невыпускные... crying
          роман66
          1. Александр романов Сегодня, 10:55
            Цитата: роман66
            мучаются люди в Крыму,

            Привет Роман drinks Да мне бы так страдать всю жизнь в Крыму laughing
            Александр романов
            1. роман66 Сегодня, 11:21
              за встречу! drinks
              Нет войны — я все приму - Ссылку. Каторгу. Тюрьму. Но желательно — в июле, И желательно — в Крыму.
              роман66
      2. Чёрный Сегодня, 10:23
        Новый кандидат для попадания на сайт Миротворец. smile ..Ща шумеры такой виз поднимут!!! Всё, не сможет он теперь в Трускавец поехать лечиться , не гулять ей по тихим улочкам Крыжопля laughing
        Чёрный
      3. dik-nsk Сегодня, 10:25
        да это все слова пустые, откуда полномочия у этой делегации, по-сути общественной организации, на такие заявления со стороны Финляндии? так, очередная новость ни о чем...
        тоже могу:
        "предлагаю мэру Инсбрука от имени председателя Совета дома, находящегося в Новосибирске, сделать безвизовый режим для жителей дома, будем на лыжах приезжать к вам кататься, в Шерегеше у нас хорошо, но у вас дешевле и климат помягче"
        dik-nsk
        1. NKT Сегодня, 10:37
          Там же ясно сказано - безвиз для финнов. Наше правительство запросто может ввести безвиз для всех людей, посещающих Крым. Виза ставится на границе и дает право передвигаться в пределах полуострова.
          NKT
      4. Кроу Сегодня, 10:35
        Цитата: Vard
        в Крым только не выездные ездить будут...

        Зачем? Есть Анапа, там дешевле чем в Крыму. Крым для невыездных буржуев.
        Кроу
        1. Severomor Сегодня, 10:48
          Цитата: Кроу
          Крым для невыездных буржуев.

          Ну да, даже не знал, что у меня сын "невыездной буржуй", а то собрались на спортивные сборы в Евпаторию ))))))
          Severomor
      5. Nick Сегодня, 10:42
        Цитата: Vard
        Крымские цены выше чем в Питере... но ниже чем в Италии... но в Турции ещё ниже... а Египет откроют.. в Крым только не выездные ездить будут...

        на каждом курорте есть свои привлекательные и не очень, особенности. Кто то поедет в Турцию, а кто т и в Крым. В Крыму к стати, летом цены должны быть по ниже. Так как мост через Керченский пролив должны открыть на пол года раньше, т.е. к июню. Затраты на доставку товаров в Крым, существенно снизятся.
        Nick
      6. Hanokem Сегодня, 11:34
        Ни одна западная авиакомпания не будет летать в Крым. Санкции, однако... впрочем вам на санкции наплевать
        Hanokem
    2. Венд Сегодня, 10:10
      Цитата: Alex-a832
      Хорошее предложение от финнов. Если правильно организовать, то и угроз безопасности не будет.

      Ну и финны тогда должны ввести такие же правила.
      Венд
      1. Петр1 Сегодня, 10:12
        Да не поедут фины,в турции дешевле даже чем в питере laughing
        Петр1
        1. Nick Сегодня, 10:45
          Цитата: Петр1
          Да не поедут фины,в турции дешевле даже чем в питере laughing

          А в Крыму девушки красивее... good
          Nick
          1. kpd Сегодня, 11:11
            Причем там девушки? В Крыму есть винзаводы и производство коньяка. Финны на запах спирта тянутся...
            kpd
          2. shans2 Сегодня, 11:23
            В Питере намного лучше, без обид))) Так как лучшие давно в другие регионы России из Крыма съехали,)
            shans2
      2. Alex-a832 Сегодня, 10:16
        Цитата: Венд
        Цитата: Alex-a832
        Хорошее предложение от финнов. Если правильно организовать, то и угроз безопасности не будет.

        Ну и финны тогда должны ввести такие же правила.

        Несомненно, только на взаимном.
        Alex-a832
    3. сибиралт Сегодня, 10:12
      Хорошие намерения "предложить" хорошие намерения. Теперь бы тело в дело! winked
      сибиралт
    4. BecmepH Сегодня, 10:15
      Цитата: Alex-a832
      Хорошее предложение от финнов. Если правильно организовать, то и угроз безопасности не будет.

      Вот финны и нарвались)) Ещё один враг у Украины. Ждём реакции от небратьев. Думаю, посмеёмся))
      BecmepH
      1. Alex-a832 Сегодня, 10:23
        Цитата: BecmepH
        Вот финны и нарвались)) Ещё один враг у Украины. Ждём реакции от небратьев. Думаю, посмеёмся))

        Ну у них репертуар настолько однообразен, что и смеха уже особого не вызывает - скучно. Вот в Финляндии могут поржать. Для них это будет свежий анекдот.
        Alex-a832
      2. роман66 Сегодня, 10:36
        ну, в принципе, украинцы могут объявить войну финнам ничем при этом не рискуя
        роман66
    5. FalconD Сегодня, 10:33
      Хорошее предложение от финнов

      Дарья Смирнова предложила!! Какие фины??
      FalconD
    6. влад66 Сегодня, 10:38
      Глава делегации, председатель русско-финской ассоциации дружбы Дарья Скиппари-Смирнова предложила организовать безвизовый режим для финнов при поездках на Крымский полуостров и наладить прямое авиасообщение с Хельсинки,

      Это все хорошо, но нужно это делать на государственном уровне, а не на уровне общественных организаций, этих организаций уже побывало в Крыму большое количество из разных стран мира, но и лиха беда начало, пробьет один ручеек себе дорогу, за ним будет полноводная река. yes
      влад66
  2. Дормидонт Сегодня, 10:08
    Вот что угроза прекращения поставок леса животворящая делает
    Дормидонт
  3. saveall Сегодня, 10:09
    Цены выше чем в Питере? Ничего себе...
    saveall
    1. сибиралт Сегодня, 10:14
      Цены выше чем в Питере во всей остальной России, а не только в Крыме, и что? winked
      сибиралт
  4. ded100 Сегодня, 10:10
    Теперь хохлы на финоф все кары небесные призовут опять зрада!! wassat
    ded100
  5. КВУ-НСвД Сегодня, 10:11
    Мы намерены предложить главе республики, если этот вопрос находится в его компетенции,
    На 200 % этим всё и закончится...
    КВУ-НСвД
    1. собаковод Сегодня, 10:15
      КВУ-НСвД
      Мы намерены предложить главе республики, если этот вопрос находится в его компетенции,
      На 200 % этим всё и закончится...
      Жизнь непредсказуема. Кто ж ждал этого от финнов, а вот поди ж ты...
      собаковод
    2. Reptiloid Сегодня, 11:04
      Цитата: КВУ-НСвД
      Мы намерены предложить главе республики, если этот вопрос находится в его компетенции,
      На 200 % этим всё и закончится...

      В данном случае эти слова значат то, что одна маленькая европейская страна говорит России хорошие слова, а не лает на слона , как поДляки, укрыинцы, приибалты.
      Reptiloid
  6. Mestny Сегодня, 10:19
    Это предложение представляет собой аккуратный "заезд" на независимость Крыма от России.
    Вероятно западным руководителям стало понятно, что просто так Россия никому ничего не вернёт.
    Решили попробовать с этой стороны зайти - дескать путь Крым будет вообще независимым, ни украине, ни России принадлежать не будет.
    Осторожно так. на уровне лёгкого дуновения, исследуют почву.
    Mestny
  7. taiga2018 Сегодня, 10:20
    "русско-финская ассоциация дружбы..."думаете эта организация что то решает в Финляндии...
    taiga2018
  8. solzh Сегодня, 10:23
    Надо полагать, что председатель русско-финской ассоциации дружбы Дарья Скиппари-Смирнова, будет объявлена агентом влияния кремля. В Европе вешать такие ярлыки быстры
    solzh
    1. роман66 Сегодня, 10:38
      ох,кем только не станешь, после крымского-то портвейна!
      роман66
  9. FalconD Сегодня, 10:36
    Теперь викинги - это злейшие враги шумеров!!!
    FalconD
  10. demo Сегодня, 10:43
    — Предлагаю дружить домами.
    — У меня встречное предложение, давайте дружить семьями?!

    Встречное предложение.
    Жителям Крыма в Финляндию так же без визы.
    Можно и в Альпах покататься на лыжах. Но в Финляндии дешевле.
    demo
  11. Архивариус Вася Сегодня, 10:53
    что крымские цены выше, чем, например, в Петербурге

    Это для любителей побухать на выходных))
    По прямой точно не получится, Украину придется облетать от греха.
    Архивариус Вася
  12. К.А.С Сегодня, 11:03
    Что связывает Россию и город Севастополь с Эстонией и городком Палдиски? Знаменитый "Памятник затопленным кораблям", создан по проекту скульптора академика А. Г. Адамсона, российского и эстонского скульптора и живописца. Им создан и памятник броненосцу "Русалка". расположенному в парке Кадриорг (Таллин) [media=https://ru.wikipedia.org/wiki/П

    более красивых и содержательных памятников. посвященных погибщим кораблям, лично я не видел (как говорится ИМХО)!
    Радует то. что эти памятники не тронули не Советская власть, не государства бывшие на этих территориях. не фашисткие оккупанты!!!
    К.А.С
  13. sgr291158 Сегодня, 11:14
    Сейчас Петька присядет на стакан, а потом ныть начнет и финов пугать.
    sgr291158
  14. ibn.shamai Сегодня, 11:27
    По всей Укропии затрещали пуканы! lol
    ibn.shamai
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