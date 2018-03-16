Расклад сил на европейском ТВД: противнику придется несладко

На днях в Норвегии, в 500 км от российской границы, завершились учения сил НАТО под названием "Объединенный северный олень 2018". Морпехи США специально прибыли в эту северную страну, чтобы отработать военные действия в суровых климатических условиях. В ходе маневров, командующий Морской пехотой США генерал Роберт Меллер прямо заявил военнослужащим, чтобы они готовились к большой войне.



Тем временем, в Румынии стартовали крупнейшие для страны многонациональные учения НАТО "Весенняя гроза 2018". Еще через 1,5 месяца начнутся учения НАТО в Латвии и Эстонии, которые откроют целый сезон военных маневров в Прибалтике.



В целом, количество учений Альянса в Европе в сравнении с прошлым годом увеличится в два раза. Самым большим вызовом для России станут крупнейшие с момента окончания "холодной войны" маневры НАТО под названием "Единый трезубец 2018". Они пройдут осенью в Норвегии и в них примут участие более 45 тысяч военнослужащих.











