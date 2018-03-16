11:29 16 марта

Расклад сил на европейском ТВД: противнику придется несладко

На днях в Норвегии, в 500 км от российской границы, завершились учения сил НАТО под названием "Объединенный северный олень 2018". Морпехи США специально прибыли в эту северную страну, чтобы отработать военные действия в суровых климатических условиях. В ходе маневров, командующий Морской пехотой США генерал Роберт Меллер прямо заявил военнослужащим, чтобы они готовились к большой войне.

Тем временем, в Румынии стартовали крупнейшие для страны многонациональные учения НАТО "Весенняя гроза 2018". Еще через 1,5 месяца начнутся учения НАТО в Латвии и Эстонии, которые откроют целый сезон военных маневров в Прибалтике.

В целом, количество учений Альянса в Европе в сравнении с прошлым годом увеличится в два раза. Самым большим вызовом для России станут крупнейшие с момента окончания "холодной войны" маневры НАТО под названием "Единый трезубец 2018". Они пройдут осенью в Норвегии и в них примут участие более 45 тысяч военнослужащих.




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Комментарии 7

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  1. Egorovich Сегодня, 10:35
    НАТО - северный ОЛЕНЬ!!! lol
    Egorovich
    1. Симон Сегодня, 10:40
      Полезут на нас, обломаем натовцам рога! negative
      Симон
    2. Серж Горелый Сегодня, 10:43
      А следующие учения - Крутой козёл и Грозный петух?
      Серж Горелый
  2. Vard Сегодня, 10:41
    Норвегия... Норвегия... а вспомнил! Была такая страна... не жилось им спокойно...
    Vard
  3. Комментарий был удален.
  4. Симон Сегодня, 10:46
    Командующий Морской пехотой США генерал Роберт Меллер прямо заявил военнослужащим, чтобы они готовились к большой войне. --- Это вам не поможет! fool Европе придет конец! negative
    Симон
  5. Palagecha Сегодня, 10:48
    Почти 80 лет назад одни уже обломали рога финским оленям ценой невероятных потерь.Так они не на диванах лежали...
    Palagecha
  6. Чичиков Сегодня, 10:53
    Ах, ах, какой ажиотаж подымут в укроСМИ, по поводу названия учений, - "Единый трезубец", ще не вмерла украина!
    Чичиков
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