11:32 16 марта
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В Москве отметили рост количества кибератак на системы госорганов

Количество атак на информационные системы российских государственных органов увеличилось в прошлом году почти на 20%, а на объекты критической инфраструктуры крупных организаций почти в 2 раза, передает РИА Новости сообщение Центра «Антистихия».



Особую опасность, по мнению специалистов, «представляет сращивание хакерских структур с террористами и использование их возможностей для организации массированных кибератак на объекты топливно-энергетического комплекса, узлы связи и системы жизнеобеспечения, что может привести к чрезвычайным ситуациям и техногенным катастрофам с многочисленными человеческими жертвами, а также нанести большой экономический урон».


В 2017 году по сравнению с АППГ (аналогичный период прошлого года) отмечается увеличение количества целевых атак на объекты критической инфраструктуры крупных организаций почти в 2 раза. Зафиксирован рост доли атак (до 20% от прошлого года) на государственные учреждения (парламент, министерства),
говорится в докладе Центра.

Анализ событий прошлого года показал, что технологические сети могут быть более уязвимыми, чем корпоративные.

При этом ущерб от активности вредоносных программ в технологической сети может превышать вред, наносимый этими же программами в корпоративной сети, а действия персонала в случае кибератаки на технологическую инфраструктуру часто организованы неэффективно,
подчеркнули специалисты.

Российские спецслужбы также отмечают резкое обострение противоборства в этой сфере, «которое из разряда демонстрации технологического превосходства переходит в системное массированное информационное воздействие с заведомо деструктивными целями».

Среди негативных факторов в Совете безопасности РФ отмечалась «низкая осведомленность пользователей, отсутствие необходимой квалификации у персонала и некачественное подключение к интернету».

Издание поясняет, что к критической информационной инфраструктуре относятся «информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, автоматизированные системы управления государственных органов, государственных учреждений, организаций топливно-энергетического комплекса, атомной, оборонной, ракетно-космической, горнодобывающей, металлургической и химической промышленности и ряд других».

С начала этого года вступил в силу закон, направленный на защиту критической информационной инфраструктуры России от кибератак.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 6

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  1. solzh Сегодня, 10:33
    сращивание хакерских структур с террористами

    НАТО есть террористическая и хакерская организация. Именно натовские структуры ведут против России кибервойну.
    solzh
    1. Teberii Сегодня, 10:38
      И без НАТО хватает желающих,террористы могут изменить тактику и концы в воду.
      Teberii
    2. сибиралт Сегодня, 10:38
      Надо работникам госорганов на работе поменьше юзить в "одноклассниках" и "фейсбуках". winked
      Те же депутаты на заседаниях Думы от планшетов не отрываются.
      сибиралт
    3. Чёрный Сегодня, 10:39
      Цитата: solzh
      Именно натовские структуры ведут против России кибервойну.

      Кибервойну ведут все против всех.Это неизбежность. smile
      Чёрный
  2. КВУ-НСвД Сегодня, 10:36
    из разряда демонстрации технологического превосходства переходит в системное массированное информационное воздействие с заведомо деструктивными целями».
    Хорошего мало , но надо с этим жить . Думаю всё же , что раз последствия неощутимы для населения - то значит защита достаточно эффективна , да и разработки в этой сфере у нас как минимум на мировом уровне...
    КВУ-НСвД
  3. Vard Сегодня, 10:44
    Не так страшен чёрт... как его малюют... Денег не надо жалеть на защиту... Это с одной стороны... с другой есть способы и мероприятия по предохранению... Соблюдай и всё у тебя будет хорошо...
    Vard
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