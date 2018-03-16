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В Москве отметили рост количества кибератак на системы госорганов
Количество атак на информационные системы российских государственных органов увеличилось в прошлом году почти на 20%, а на объекты критической инфраструктуры крупных организаций почти в 2 раза, передает РИА Новости сообщение Центра «Антистихия».
Особую опасность, по мнению специалистов, «представляет сращивание хакерских структур с террористами и использование их возможностей для организации массированных кибератак на объекты топливно-энергетического комплекса, узлы связи и системы жизнеобеспечения, что может привести к чрезвычайным ситуациям и техногенным катастрофам с многочисленными человеческими жертвами, а также нанести большой экономический урон».
Анализ событий прошлого года показал, что технологические сети могут быть более уязвимыми, чем корпоративные.
Российские спецслужбы также отмечают резкое обострение противоборства в этой сфере, «которое из разряда демонстрации технологического превосходства переходит в системное массированное информационное воздействие с заведомо деструктивными целями».
Среди негативных факторов в Совете безопасности РФ отмечалась «низкая осведомленность пользователей, отсутствие необходимой квалификации у персонала и некачественное подключение к интернету».
Издание поясняет, что к критической информационной инфраструктуре относятся «информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, автоматизированные системы управления государственных органов, государственных учреждений, организаций топливно-энергетического комплекса, атомной, оборонной, ракетно-космической, горнодобывающей, металлургической и химической промышленности и ряд других».
С начала этого года вступил в силу закон, направленный на защиту критической информационной инфраструктуры России от кибератак.
Особую опасность, по мнению специалистов, «представляет сращивание хакерских структур с террористами и использование их возможностей для организации массированных кибератак на объекты топливно-энергетического комплекса, узлы связи и системы жизнеобеспечения, что может привести к чрезвычайным ситуациям и техногенным катастрофам с многочисленными человеческими жертвами, а также нанести большой экономический урон».
В 2017 году по сравнению с АППГ (аналогичный период прошлого года) отмечается увеличение количества целевых атак на объекты критической инфраструктуры крупных организаций почти в 2 раза. Зафиксирован рост доли атак (до 20% от прошлого года) на государственные учреждения (парламент, министерства),говорится в докладе Центра.
Анализ событий прошлого года показал, что технологические сети могут быть более уязвимыми, чем корпоративные.
При этом ущерб от активности вредоносных программ в технологической сети может превышать вред, наносимый этими же программами в корпоративной сети, а действия персонала в случае кибератаки на технологическую инфраструктуру часто организованы неэффективно,подчеркнули специалисты.
Российские спецслужбы также отмечают резкое обострение противоборства в этой сфере, «которое из разряда демонстрации технологического превосходства переходит в системное массированное информационное воздействие с заведомо деструктивными целями».
Среди негативных факторов в Совете безопасности РФ отмечалась «низкая осведомленность пользователей, отсутствие необходимой квалификации у персонала и некачественное подключение к интернету».
Издание поясняет, что к критической информационной инфраструктуре относятся «информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, автоматизированные системы управления государственных органов, государственных учреждений, организаций топливно-энергетического комплекса, атомной, оборонной, ракетно-космической, горнодобывающей, металлургической и химической промышленности и ряд других».
С начала этого года вступил в силу закон, направленный на защиту критической информационной инфраструктуры России от кибератак.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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