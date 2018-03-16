В Москве отметили рост количества кибератак на системы госорганов

В 2017 году по сравнению с АППГ (аналогичный период прошлого года) отмечается увеличение количества целевых атак на объекты критической инфраструктуры крупных организаций почти в 2 раза. Зафиксирован рост доли атак (до 20% от прошлого года) на государственные учреждения (парламент, министерства),

При этом ущерб от активности вредоносных программ в технологической сети может превышать вред, наносимый этими же программами в корпоративной сети, а действия персонала в случае кибератаки на технологическую инфраструктуру часто организованы неэффективно,