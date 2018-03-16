11:28 16 марта

Сирийская армия обрушила «Град» на головы турков

Турецкая операция на северо-западе Сирии "перевалила за экватор". По мнению президента Турции Реджепа Эрдогана, к концу следующего месяца курды будут выбиты из кантона. Сама же операция проходит с переменным успехом, однако инициатива находится все же в руках турков.

Как бы то ни было, турецким подразделениям пока не удается пробиться к стратегически важной дороге, которая связывает Африн с остальной Сирией. Именно по ней курды получают подкрепления как оружием, так и живой силой. Когда эта артерия будет перерезана, счет для курдов пойдет на дни.

Тем временем, ВВС Турции нанесли удар по КПП правительственных сил, погибло 7 бойцов. В ответ на это сирийская реактивная артиллерия атаковала позиции турков. Сообщается, что для этого были задействованы системы типа "Град". Данный инцидент говорит о том, что Анкара не намерена ограничиваться лишь северо-западом Сирии, и планирует взять под свой контроль все приграничные области.




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Комментарии 3

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  1. Sefevi Сегодня, 10:56
    И каков результат от этого "обрушения"? Асадисты попросту бежали, оставив курдов со своим.....ом. Сегодня утром турки взяли ещё 2 села вокруг Африна. Теперь всего 500 метров отделяет позиции ССА и турков от города.
    Sefevi
  2. Vard Сегодня, 10:56
    Это говорит только о том, что одни промазали, другие показали что так делать не надо... А всё остальное пока домыслы...
    Vard
    1. Симон Сегодня, 11:08
      Друзья, так новая война разгорится на Ближнем Востоке. Это только американцам и игиловцам наруку. В данный момент турки делают большую ошибку! fool
      Симон
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