Сирийская армия обрушила «Град» на головы турков

Турецкая операция на северо-западе Сирии "перевалила за экватор". По мнению президента Турции Реджепа Эрдогана, к концу следующего месяца курды будут выбиты из кантона. Сама же операция проходит с переменным успехом, однако инициатива находится все же в руках турков.



Как бы то ни было, турецким подразделениям пока не удается пробиться к стратегически важной дороге, которая связывает Африн с остальной Сирией. Именно по ней курды получают подкрепления как оружием, так и живой силой. Когда эта артерия будет перерезана, счет для курдов пойдет на дни.



Тем временем, ВВС Турции нанесли удар по КПП правительственных сил, погибло 7 бойцов. В ответ на это сирийская реактивная артиллерия атаковала позиции турков. Сообщается, что для этого были задействованы системы типа "Град". Данный инцидент говорит о том, что Анкара не намерена ограничиваться лишь северо-западом Сирии, и планирует взять под свой контроль все приграничные области.











