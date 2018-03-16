11:31 16 марта
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Военнослужащие России и Таджикистана провели учения у афганской границы

Около двух тысяч военных приняли участие в основном этапе российско-таджикистанских учений, которые прошли на полигоне Харбмайдон в 15 км от границы с Афганистаном, сообщает пресс-служба округа

Военнослужащие России и Таджикистана провели учения у афганской границы


Основной этап совместных командно-штабных учений с подразделениями вооруженных сил России и Таджикистана завершился на полигоне Харбмайдон в 15 км от границы с Афганистаном. Военнослужащие двух армий отработали вопросы планирования, управления и взаимодействия при проведении совместной операции по борьбе с незаконными вооруженными формированиями с учетом опыта боевых действий в Сирии. В практических действиях, за которыми наблюдали командующий войсками ЦВО генерал-лейтенант Александр Лапин и министр обороны Республики Таджикистан генерал-полковник Шерали Мирзо, приняли участие около двух тыс. военнослужащих и более 400 единиц техники
- сказал помощник командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) полковник Ярослав Рощупкин.


Отмечается, что в ходе учений были отработаны совместные рейдово-поисковые действия спецназа с последующим применением разведывательно-ударных комплексов.

По выявленным целям нанесли удары расчеты реактивных систем "Ураган", штурмовая авиация и вертолеты. Условные боевики были блокированы с помощью управляемых минных полей и окончательно разгромлены мотострелками при поддержке бронетехники
- добавили в пресс-службе

Ранее сообщалось, что российские штурмовики Су-25СМ, переброшенные в Таджикистан, нанесли ракетные удары по скоплениям условных боевиков на учениях, выпустив более 100 неуправляемых авиационных ракет.

Использованы фотографии: РИА Новости
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Комментарии 3

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  1. Vard Сегодня, 10:52
    Ученья это конечно хорошо... только вот что интересно... наши то с диверсантами боряться... то с террористами... а на Западе учатся воевать с нами... Так с кем и как будем воевать... не дай бог конечно... в конечном итоге мы...
    Vard
    1. КЕРМЕТ Сегодня, 11:09
      Толерантность winked
      Делов то при нужде объявить запад или ещё какого супрстата террористом.
      Режет глаза другое-на этой постановочной фотке-новенькие со склада каски и броники с разгрузками, совсем не под цвет ландшафта....
      КЕРМЕТ
  2. КВУ-НСвД Сегодня, 11:10
    Готовятся к вторжению "из-за речки" . Это правильно..но только остаётся почти неприкрытая туркмено-афганская граница , а за ней огромная , богатая газом , но слабая Туркмения....
    КВУ-НСвД
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