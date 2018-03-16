Военнослужащие России и Таджикистана провели учения у афганской границы

Основной этап совместных командно-штабных учений с подразделениями вооруженных сил России и Таджикистана завершился на полигоне Харбмайдон в 15 км от границы с Афганистаном. Военнослужащие двух армий отработали вопросы планирования, управления и взаимодействия при проведении совместной операции по борьбе с незаконными вооруженными формированиями с учетом опыта боевых действий в Сирии. В практических действиях, за которыми наблюдали командующий войсками ЦВО генерал-лейтенант Александр Лапин и министр обороны Республики Таджикистан генерал-полковник Шерали Мирзо, приняли участие около двух тыс. военнослужащих и более 400 единиц техники

По выявленным целям нанесли удары расчеты реактивных систем "Ураган", штурмовая авиация и вертолеты. Условные боевики были блокированы с помощью управляемых минных полей и окончательно разгромлены мотострелками при поддержке бронетехники

Около двух тысяч военных приняли участие в основном этапе российско-таджикистанских учений, которые прошли на полигоне Харбмайдон в 15 км от границы с Афганистаном, сообщает пресс-служба округа- сказал помощник командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) полковник Ярослав Рощупкин.Отмечается, что в ходе учений были отработаны совместные рейдово-поисковые действия спецназа с последующим применением разведывательно-ударных комплексов.- добавили в пресс-службеРанее сообщалось, что российские штурмовики Су-25СМ, переброшенные в Таджикистан, нанесли ракетные удары по скоплениям условных боевиков на учениях, выпустив более 100 неуправляемых авиационных ракет.