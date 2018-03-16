11:32 16 марта
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Вашингтон призвал «все цивилизованные государства» привлечь к ответственности РФ и Иран

США считают, что все цивилизованные страны мира должны привлечь к ответственности Россию и Иран за то, что они якобы допускают «зверства» правящего в Сирии режима, передает РИА Новости заявление помощника президента США по национальной безопасности Герберта Макмастера.



Все цивилизованные государства должны привлечь к ответственности Иран и Россию за их роль в допущении дальнейших зверств и насилия в Сирии,
сказал Макмастер, выступая с речью в Музее Холокоста в Вашингтоне.


Если Иран и Россия не перестанут допускать зверства режима (президента Сирии Башара Асада) и не будут действовать в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН, все государства должны не просто делать грозные заявления, а действовать более решительно,
заявил помощник президента США.

По его словам, «настало время применить серьезные политические и экономические меры в отношении Москвы и Тегерана».

(Башар) Асад не должен оставаться безнаказанным за свои преступления, равно как и его спонсоры,
добавил Макмастер.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 25

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  1. Teberii Сегодня, 11:04
    Тогда начинать надо по порядку с инициаторов этого хаоса.
    Teberii
    1. Кроу Сегодня, 11:07
      США считают, что все цивилизованные страны мира должны привлечь к ответственности Россию и Иран

      А сами уже не в силах? Весь цивилизованный мир (читать - вассалов США) призвали.
      "Око Саурона" не дремлет, призывает всю нечисть.
      Кроу
      1. Татьяна Сегодня, 11:21
        Странно, что о "зверствах" других говорят именно те страны и те генералы, которые сами же в развязывании войн и в совершённых зверствах как раз и отличились!
        СПРАВКА
        Герберт Макмастер
        Американский генерал-лейтенант сухопутных войск вооружённых сил США, принимавший участие во всех крупных американских войнах современности. Кавалер множества боевых наград, признанный национальным героем, чьи личные заслуги в боевых действиях, равно как и опыт подразделений под его командованием являются предметом обязательного изучения в программах военных образовательных учреждений. Один из четырёх наиболее авторитетных и уважаемых высокопоставленных действующих офицеров, доктор философии, писатель, названный в 2014 году в списке ста самых влиятельных персон в мире в по версии журнала Time «выдающимся военным мыслителем среди представителей армии XXI века», «архитектором будущего облика Сухопутных войск Вооруженных Сил США»...
        Татьяна
        1. bulvas Сегодня, 11:22
          Интересно, самые "цивилизованные" (Литва, Польша и т.д.) еще не поддержали призыв?

          Тормозят, шестеренки

          Вернее, они уже "призвали" Россию к ответственности - отказались от транзита, от яблок и шпрот

          bulvas
          1. Ратник с пулеметом Сегодня, 11:27
            если мозгов так и не нажили,то поддержать,хотя пора хотя бы памятью обзавестись,иначе будут пушечным мясом опять,остается надеяться что не раз битые дурни на новые грабли не побегут,а по уму было бы "цивилизованным" странам было бы призвать амерособак уьратся в свои гос.границы и дать миру жить спокойно.
            Ратник с пулеметом
        2. Чёрный Сегодня, 11:24
          Поведение "цивилизованного" Запада давным довно описал дедушка Крылов: Ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать". Изголодались "дермократические" режимы. А грабить то всё труднее и труднее. А по другому они не умеют. А тут жирный кусок - Россия не желает по приказу отдавать ни своё, ни своих. Хочется чего-нибудь откусить, но боятся. Вот и тявкают.
          Чёрный
      2. dorz Сегодня, 11:24
        Не в пользу исключительных и их подельников в Восточной Гуте развиваются события.
        dorz
        1. Чёрный Сегодня, 11:29
          Цитата: dorz
          Не в пользу исключительных и их подельников в Восточной Гуте развиваются события

          Вот поэтому их и штырит...
          Чёрный
    2. влад66 Сегодня, 11:17
      Все цивилизованные государства должны привлечь к ответственности Иран и Россию за их роль в допущении дальнейших зверств и насилия в Сирии,


      Угу тебе точно такие же пожелания передают народы
      А так же коренные жители Америки. Одно слово - нелюди.
      влад66
    3. сибиралт Сегодня, 11:29
      Президент молчит, а его помощники тявкают. По международным понятиям "привлечь государство к ответственности" это, как минимум ограбить "виновное" государство под ликование вассалов "гегемона". Можно повесить его лидера под предлогом "миротворчества". Можно разбомбить страну и уничтожить сотни тысяч населения. Но как привлечь к ответственности Россию, которая сама кого угодно может "привлечь", до них пока не доходит. lol
      сибиралт
  2. Ratmir_Ryazan Сегодня, 11:06
    Все страны мира должны привлечь США их союзников по НАТО за их преступления против народов мира, начиная с коренных народов Северной Америки, заканчивая народами Вьетнама, Югославии, Ирака, Сирии, Ливии и рядом других..
    Ratmir_Ryazan
  3. RASKAT Сегодня, 11:09
    Вчера разбился американский вертолет набитый оружием на границе Ирака с Сирией, как раз в районе последнего оплота ИГИЛ в провинции Дейр Эс Зор.
    Вы бы за собой следили, господа хорошие.
    RASKAT
  4. КВУ-НСвД Сегодня, 11:12
    Да уж , Россия им там как кость в горле.. laughing
    КВУ-НСвД
  5. keeper03 Сегодня, 11:12
    Нам бы тоже не мешало призвать все цивилизованные страны привлечь штаты за все преступления против человечества !!! angry
    keeper03
  6. Vard Сегодня, 11:13
    Да ладно... с каких это пор самооборона считается незаконной... Напали... получили в торец и теперь орут... Забижают!!!
    Vard
  7. Masya Masya Сегодня, 11:13
    "Цивилизованных" стран в упор не наблюдаю... это где, это кто?
    Masya Masya
  8. Симон Сегодня, 11:14
    Цитата: Кроу
    США считают, что все цивилизованные страны мира должны привлечь к ответственности Россию и Иран

    А сами уже не в силах? Весь цивилизованный мир (читать - вассалов США) призвали.
    "Око Саурона" не дремлет, призывает всю нечисть.

    Ага! Кишка тонка стала! wassat
    Симон
  9. К-50 Сегодня, 11:15
    США считают, что все цивилизованные страны мира должны привлечь к ответственности Россию и Иран за то, что они якобы допускают «зверства» правящего в Сирии режима

    Вот уж кого точно надо привлечь к ответственности за всякие жертвы, то это пин дос ников, у которых на руках кровь десятков миллионов человек начиная с индейцев, жертв двух мировых войн и нынешними военными конфликтами, спровоцированными матрасной военщиной и банкирщиной. Гореть вам в Аду, дьявольское отродье!!! am
    К-50
  10. HAM Сегодня, 11:15


    СНИМАЕТСЯ КИНО ДЛЯ И ПРО ИДИ О ТОВ!!!!
    одни в защите другие без....ОВ действует не на всех.. laughing
    HAM
  11. taiga2018 Сегодня, 11:15
    очень тяжело вступить в этот клуб "цивилизованных",ведь для этого надо уничтожить несколько стран,миллионы людей убить,миллионы сделать беженцами...никогда Россия,с её желанием сохранить Сирию, не сможет быть в этих рядах "цивилизованных..."и слава богу!
    taiga2018
  12. Симон Сегодня, 11:18
    Цитата: RASKAT
    Вчера разбился американский вертолет набитый оружием на границе Ирака с Сирией, как раз в районе последнего оплота ИГИЛ в провинции Дейр Эс Зор.
    Вы бы за собой следили, господа хорошие.

    А, что им следить! Они же продвинутая цивилизация, они все себе уже сами разрешили! А другим - нельзя...я no
    Симон
  13. Egorovich Сегодня, 11:20
    Действовать более решительно, это как? Снять штаны и показать звездно-полосатую задницу. lol
    Egorovich
  14. demo Сегодня, 11:22
    Мы американцы - сифилизованные люди, призываем таких же сифилизованных, объединиться ...... и т.д.
    А зачем? Зараза к заразе не пристает. Хватает одного раза.
    demo
  15. мерцание Сегодня, 11:27
    А вот что писали о генерале:
    В мае 2016 года американская газета "Политико" назвала Макмастера в числе военачальников США, которые сознательно раздувают так называемую "российскую угрозу" для получения большей доли бюджетных ассигнований. "Эти ребята хотят, чтобы мы поверили, будто в русских три метра роста, - сказал изданию, в частности, о Макмастере и его единомышленниках один из высокопоставленных военных сотрудников Пентагона. - Но есть более простое объяснение: наша армия ищет для себя смысл существования и больший кусок бюджета. И самое простое - изобразить дело так, будто русские окружают нас со всех сторон".



    Подробнее на ТАСС:
    http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4040150
    мерцание
  16. лысова Сегодня, 11:30
    --- " ... все государства должны не просто делать грозные заявления, а действовать более решительно ", - похоже у кого то очко проржавело, хотя оно и было парафиновое.
    лысова
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