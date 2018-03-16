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Вашингтон призвал «все цивилизованные государства» привлечь к ответственности РФ и Иран
США считают, что все цивилизованные страны мира должны привлечь к ответственности Россию и Иран за то, что они якобы допускают «зверства» правящего в Сирии режима, передает РИА Новости заявление помощника президента США по национальной безопасности Герберта Макмастера.
По его словам, «настало время применить серьезные политические и экономические меры в отношении Москвы и Тегерана».
Все цивилизованные государства должны привлечь к ответственности Иран и Россию за их роль в допущении дальнейших зверств и насилия в Сирии,сказал Макмастер, выступая с речью в Музее Холокоста в Вашингтоне.
Если Иран и Россия не перестанут допускать зверства режима (президента Сирии Башара Асада) и не будут действовать в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН, все государства должны не просто делать грозные заявления, а действовать более решительно,заявил помощник президента США.
По его словам, «настало время применить серьезные политические и экономические меры в отношении Москвы и Тегерана».
(Башар) Асад не должен оставаться безнаказанным за свои преступления, равно как и его спонсоры,добавил Макмастер.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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