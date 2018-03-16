Вашингтон призвал «все цивилизованные государства» привлечь к ответственности РФ и Иран

Все цивилизованные государства должны привлечь к ответственности Иран и Россию за их роль в допущении дальнейших зверств и насилия в Сирии,

Если Иран и Россия не перестанут допускать зверства режима (президента Сирии Башара Асада) и не будут действовать в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН, все государства должны не просто делать грозные заявления, а действовать более решительно,

(Башар) Асад не должен оставаться безнаказанным за свои преступления, равно как и его спонсоры,