15:28 16 марта
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Украина оказалась причастна к разработке северокорейских ракет 

Украина признала, что последние баллистические ракеты КНДР, скорее всего, содержат компоненты двигателя РД-250, который производился украинским заводом «Южмаш», говорится в докладе группы экспертов ООН по санкциям в отношении Пхеньяна.

Украина оказалась причастна к разработке северокорейских ракет 


Украина подтвердила группе [экспертов], что двигатель [баллистической ракеты] КНДР с большой долей вероятности содержал отдельные компоненты этого двигателя
– подчеркивается в документе, содержание которого передает ТАСС.


При этом украинская сторона попыталась снять с себя подозрения, заявив, что двигатели РД-250, пригодные для полетов, якобы вывозились на российскую территорию, а вся документация для их производства «надежно хранится в специально оборудованных помещениях».

Советский двигатель РД-250 разрабатывался в НПО «Энергомаш», а документация для его серийного производства была передана в 1965 году в КБ «Южное» и ПО «Южмаш», расположенные в Днепре (бывший Днепропетровск), отмечается в докладе.

Напомним, в январе мэр украинского города Днепр (бывший Днепропетровск) Борис Филатов рассказал, что запугивал американских политиков переездом сотрудников крупнейшего ракетостроительного предприятия Украины «Южмаш» в КНДР и Иран.

Ранее американские спецслужбы сообщали, что успех Северной Кореи в испытании МБР, возможно, связан с приобретением на черном рынке мощных ракетных двигателей, произведенных украинским заводом «Южмаш», представитель Госдепа США Хезер Науэрт заявила, что, если информация подтвердится, Вашингтон «очень серьезно» отнесется к этому факту, передает "Взгляд"

Использованы фотографии: Reuters
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Комментарии 35

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  1. Архивариус Вася Сегодня, 11:36
    И кто же там главный зрадник то?))
    Архивариус Вася
    1. RASKAT Сегодня, 11:48
      Будут ли санкции против Украины от всего цивилизованного сообщества?
      Было бы весело если бы Евросоюз и США перестали покупать украинские товары и поставлять в украину ГАЗ и Уголь. am
      RASKAT
      1. Охотовед 2 Сегодня, 11:56
        Да что вы на небратьев нападаете? Хоть - Что-то ПОЛЕЗНОЕ сотворили! wink feel laughing
        Что и требовалось доказать ! Гроши - не пахнут! lol
        Охотовед 2
        1. Shurik70 Сегодня, 12:43
          Цитата: Охотовед 2
          Хоть - Что-то ПОЛЕЗНОЕ сотворили!

          Скорее всего это наши купили и передали КНДР
          Ну много ли сейчас денег у КНДР? Любой наркобарон в Афганистане (или там правильней сказать наркобей?) богаче, чем бюджет Северной Кореи. И те же ракеты талибам тоже нужны. А потом провезти в КНДР в обход блокады, тоже весьма сложно. Так что скорее всего правильно Порошенко на нас кивает. Но не докажет good
          Shurik70
          1. 4ybys Сегодня, 14:31
            Цитата: Shurik70
            Скорее всего это наши купили и передали КНДР

            А за чем вообще покупать, что у самих документации нет? Очень похоже на то, что кто-то из южмашевцев в инициативном порядке с нехилым прикрытием сверху эту авантюру провернул. А деньги не такие уж и большие на это нужны особенно по нынешней Укринской нищете.
            4ybys
      2. svp67 Сегодня, 12:25
        Цитата: RASKAT
        Будут ли санкции против Украины от всего цивилизованного сообщества?

        Да Вы шо? А их за шо?
        Наказывать можно только Россию...
        svp67
  2. злой партизан Сегодня, 11:44
    Сдаётся мне, что историческое предназначение Украины - это вляпаться во все кучи дерьма, наваленные по ходу истории...
    злой партизан
    1. Лелёк Сегодня, 11:54
      Цитата: злой партизан
      историческое предназначение Украины - это вляпаться во все кучи дерьма, наваленные по ходу истории...

      hi
      Что да, то да. Но очень уж денег хочется, детишки нцаки просят. Вот товарищ Коломойский Беня и расстарался в своё время. Но ведь, как грится: "за всё надо платить", вот и настало время расплаты. А уж какова она будет, зависит от "судей" и "адвокатов".
      Лелёк
    2. japs Сегодня, 12:03
      Цитата: злой партизан
      Сдаётся мне, что историческое предназначение Украины - это вляпаться во все кучи дерьма, наваленные по ходу истории...


      И наступить на все грабли по дороге, на некоторые по многу раз подряд.
      japs
    3. Терский Сегодня, 12:45
      Цитата: злой партизан
      Сдаётся мне, что историческое предназначение Украины - это вляпаться во все кучи дерьма, наваленные по ходу истории...

      Юра, не обратил внимания на то что Украина это колесо Сансара в "шумерской" интерпретации. Сегодняшний день на Украине, положение режима, положение народа, совершенно идентичны периоду Центральной Рады. Походят вплоть до как будто реинкарнировавшихся персоналий во власти. Так что крутятся они на колесе которое одним своим сегментом глубоко уходит в в выгребную яму деревенского сортира. И что интересно, судя по всему им нравятся эти карусель. Привет, рыбопотрошитель, drinks !
      Терский
  3. helmi8 Сегодня, 11:47
    Вот и доскакались щеневмерлики... Хотя... Скорее всего - опять сойдет с рук - надо же "демократию" поддерживать. am
    helmi8
  4. Magic Archer Сегодня, 11:47
    И где реакция матрасноков на это?!Данная информация всплыла ещё в прошлом году!Санкции там и прочее давление)?
    Magic Archer
  5. Владыка Ситх Сегодня, 11:47
    Да еще при Кучме поставлялись компоненты и полностью изделия. И специалисты ездили.
    Владыка Ситх
    1. LiSiCyn Сегодня, 12:19
      Сергей, здраствуйте!!! hi
      Цитата: Владыка Ситх
      И специалисты ездили.

      Что то мне говорит, что они там и остались... wink
      А теперь , о серьезном... Что то притихло, у вас... Неужели, прям 18-го начнут??
      Я, тут в Крым собрался... Надеюсь, воздух не закроют ??
      Всех благ вам и воинской удачи !!!
      LiSiCyn
      1. Владыка Ситх Сегодня, 12:34
        Здравствуйте! Ничего не притихло.

        ЕЖЕДНЕВНАЯ СВОДКА НАРУШЕНИЙ РЕЖИМА ПРЕКРАЩЕНИЯ ОГНЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 16 МАРТА

        Представительство Донецкой Народной Республики в #СЦКК уведомляет: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило – 3 раза.

        По территории #ДНР, в нарушение Минских соглашений, а также договоренностей о перемирии, применялось следующее вооружение.

        Донецкое направление: БМП/БТР – 2 раза (158 выстрелов).

        Мариупольское направление: минометы 120 мм – 1 раз (10 мин); БМП/БТР – 2 раза (12 выстрелов); РПГ/СПГ – 3 гранаты.

        Вчера, в результате обстрела со стороны ВСУ н.п. Саханка получили повреждения жилые домостроения:
        ул. Ленина, д.9/2 – прямое попадание;
        ул. Ленина, д.13/1/2 – повреждение остекления, бытовой техники, а также наружного газопровода.

        В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались следующие районы/населенные пункты: Донецкий аэропорт (Жабичево), Ленинское, Саханка.

        Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 183 единицы.

        В предыдущие сутки (https://t.me/DNR_SCKK/491) нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ не зафиксировано.

        Напомним, действующее перемирие вступило в силу с 01:00 (мск) 5 марта 2018 г.
        Владыка Ситх
        1. 4ybys Сегодня, 14:41
          Всё равно попритихло.
          4ybys
  6. gaura Сегодня, 11:48
    Кто знает, где на "чорном рынке" купить двигатель для ракеты? Это же не наркота или, прости Господи, недопустимое видео с участием несовершеннолетних, двигатель в гараже не сделать и к случайным людям он не попадет
    gaura
    1. LiSiCyn Сегодня, 12:27
      Вы, разве не слышали (после Хмеймина) все покупается на АлиЭкспресс.. lol
      Системы управления и наведения, компоненты топлива... Все, что хочешь.. А в "черную пятницу", чуть ли не бесплатно laughing
      LiSiCyn
  7. Stranger03 Сегодня, 11:48
    представитель Госдепа США Хезер Науэрт заявила, что, если информация подтвердится, Вашингтон «очень серьезно» отнесется к этому факту

    Знаем, знаем, погрозит пальчиком и сделает вид, что всего этого не было, поскольку доказательств в Фейсбуке они не нашли.
    Stranger03
    1. KCA Сегодня, 12:21
      Не, пальчиком тут не отделаются, во-первых Ким США на мозоль наступил, возможно с этими двигателями в кармане, а во вторых у Ирана денег больше, а что если и им продают? Этого израильское лобби стерпеть не смогёт.
      KCA
  8. HMR333 Сегодня, 11:50
    какой нах черный рынок))) это рак .дви. тупо продали и все !
    HMR333
  9. HAM Сегодня, 11:51
    Вот сегодня и произойдёт "объединение " Украины и России,только своеобразно:ХОХЛЫ ПРОДАВАЛИ,а Россия Виновата!
    HAM
    1. rocket757 Сегодня, 11:56
      Без разницы. Эт их сукин сын и ничего серьёзного им не будет! А ВВП могут и приплести, как ни будь, за что ни будь? Не перекупил у майданутых двигатели, значит виноват!
      rocket757
  10. Livonetc Сегодня, 11:54
    Цитата: RASKAT
    Будут ли санкции против Украины от всего цивилизованного сообщества?
    Было бы весело если бы Евросоюз и США перестали покупать украинские товары и поставлять в украину ГАЗ и Уголь. am

    Будут!
    Против России!
    Это же Российские двигатели!
    Стреляют Российские Калашниковы!
    Травят Российскими "Новичками"!.
    и тд и тп.
    Говорим санкции - подразумеваем Россия.
    Говорим Россия - подразумеваем санкции.
    Livonetc
  11. japs Сегодня, 12:00
    Ну, а что мы все говорили раньше? Правда всегда выйдет на свет! А желание укропитеков продать все, что в пределах их досягаемости, не подлежало и раньше никакому сомнению. Вор, он и в Африке вор!
    japs
    1. ventel Сегодня, 14:52
      Да я вот хочу спросить а где у северо корейцев появились ракеты подводного старта или аналог С300 ,Эскандера ведь Украина эти системы не производила. И как то страно что при испытаниях никаких ЧП.
      ventel
  12. Zubr Сегодня, 12:05
    А санкции будут от американского папы ? Или свидомым только пальчиком погрозят ?
    Zubr
  13. Ураган70 Сегодня, 12:08
    Цитата: злой партизан
    Сдаётся мне, что историческое предназначение Украины - это вляпаться во все кучи дерьма, наваленные по ходу истории...

    Все, кто откололись от нас, все в кучах, наваленных по ходу истории, разница только в глубине, например трибалты и грузинцы по шею, окраинцы по брови! Не смогли они понять, что время самостийности прошли, на их гордый выпендреж рассаднику демократии плевать! Не хотели жить с нами полноправными участниками Союза, со всякими соответствующими ништяками, пусть живут холопами у псевдодемократических оборотней, тем более им такая жизнь не в новость, кроме грузинцев... Но те сами захотели перевоплотиться из гордых кавказцев, в покорных рабов...
    Ураган70
    1. reibert Сегодня, 12:29
      Хорошая дружба за которую платят ништяками)))) Дармоеды не нужны никому
      reibert
  14. reibert Сегодня, 12:28
    99% ничего не будет
    reibert
  15. Александр War Сегодня, 12:41
    Где санкции против 404 ,где высолка их послов ,где заморозка счетов всей верхушки ?
    Александр War
  16. Злой 55 Сегодня, 13:01
    Очередная УКРАЛинская перемога...Сала Хероям..
    Злой 55
  17. FalconD Сегодня, 13:30
    Ну а что? Схема вполне рабочая! Украина поставляет ракетные технологии в Корею, те наращивают потенциал, а США под это дело ПРО разворачивает...типа от ракет С.Кореи....
    И всем хорошо: Украм хорошо, Корее хорошо, штатам хорошо...
    Только вот России не очень...ибо ПРО всё-таки против нас
    FalconD
  18. Романенко Сегодня, 14:16
    Какой сюрприз!
    Ну кто бы мог подумать???
    Да нынешние хозяева украины мать родную продадут, глазом не моргнут, а тут ракетные двигатели...
    Романенко
  19. Старый26 Сегодня, 14:19
    Цитата: Shurik70
    Цитата: Охотовед 2
    Хоть - Что-то ПОЛЕЗНОЕ сотворили!

    Скорее всего это наши купили и передали КНДР

    Вопрос. А зачем покупать нам его? двигатель устаревший, последний раз носитель с этим двигателем Россией использовался лет 15-20 назад. Украине же был передан полный комплект конструкторской и технической документации. Именно они и строили эти ракеты. Мы то тут причем? Да, создавался этот двигатель у нас в 1960-лохматом году. Украина, как часть СССР и после, после обретения независимости выпускала эти ракеты. И решили срубить денежку, продав техническую документацию (неизвестно правда в каком объеме) северокорейцам. Тем более, что в 90-х они были частыми гостями на Южмаше. Нашим-то зачем этот геморрой?

    Цитата: Shurik70
    Цитата: Охотовед 2
    Хоть - Что-то ПОЛЕЗНОЕ сотворили!

    Скорее всего это наши купили и передали КНДР
    Ну много ли сейчас денег у КНДР? Любой наркобарон в Афганистане (или там правильней сказать наркобей?) богаче, чем бюджет Северной Кореи. И те же ракеты талибам тоже нужны. А потом провезти в КНДР в обход блокады, тоже весьма сложно. Так что скорее всего правильно Порошенко на нас кивает. Но не докажет good

    Ну военный бюджет у КНДР на 2017 был не особо большим - 1 млрд. долларов. За зачем ракеты в КНДР вести в обход блокады?? Смысл перевозки ракет, когда у Северной Кореи своя ракетная промышленность и делают они ракеты на местах?
    Старый26
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