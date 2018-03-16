Украина оказалась причастна к разработке северокорейских ракет 

Украина подтвердила группе [экспертов], что двигатель [баллистической ракеты] КНДР с большой долей вероятности содержал отдельные компоненты этого двигателя

Украина признала, что последние баллистические ракеты КНДР, скорее всего, содержат компоненты двигателя РД-250, который производился украинским заводом «Южмаш», говорится в докладе группы экспертов ООН по санкциям в отношении Пхеньяна.– подчеркивается в документе, содержание которого передает ТАСС.При этом украинская сторона попыталась снять с себя подозрения, заявив, что двигатели РД-250, пригодные для полетов, якобы вывозились на российскую территорию, а вся документация для их производства «надежно хранится в специально оборудованных помещениях».Советский двигатель РД-250 разрабатывался в НПО «Энергомаш», а документация для его серийного производства была передана в 1965 году в КБ «Южное» и ПО «Южмаш», расположенные в Днепре (бывший Днепропетровск), отмечается в докладе.Напомним, в январе мэр украинского города Днепр (бывший Днепропетровск) Борис Филатов рассказал, что запугивал американских политиков переездом сотрудников крупнейшего ракетостроительного предприятия Украины «Южмаш» в КНДР и Иран.Ранее американские спецслужбы сообщали, что успех Северной Кореи в испытании МБР, возможно, связан с приобретением на черном рынке мощных ракетных двигателей, произведенных украинским заводом «Южмаш», представитель Госдепа США Хезер Науэрт заявила, что, если информация подтвердится, Вашингтон «очень серьезно» отнесется к этому факту, передает "Взгляд"