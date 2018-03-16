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В Японии планируют развивать потенциал для нанесения ударов по базам противника
Правящая в Японии Либерально-демократическая партия (ЛДП) к маю подготовит рекомендации властям страны с целью развития потенциала вооруженных сил при нанесении ударов по базам возможного противника, передает ТАСС сообщение агентства Kyodo.
Отмечается, что речь идет о «принятии на вооружение средств для контратаки по пусковым установкам баллистических ракет в случае непосредственной угрозы для территории Японии».
Партийные лидеры также выступили в поддержку решения правительства закупить в США истребители короткого взлета и вертикальной посадки F-35B и «создания первого в стране авианосца на базе самого крупного из имеющихся в распоряжении национальных Сил самообороны вертолетоносцев "Идзумо"».
Кроме того, ЛДП читает важным повышение обороноспособности в космосе и киберпространстве.
Новые меры необходимы в том числе «из-за роста угрозы со стороны КНДР и расширения зоны активности Китая на море», заявил глава партийной комиссии по вопросам обороны Гэн Накатани.
Как отмечает агентство, правительство Японии придерживается мнения, что обладание страной наступательными вооружениями «не входит в противоречие с "мирной" Конституции, если оно связано с самообороной». Вместе с тем принятие на вооружение ударного авианосца, к примеру, «уже не будет соответствовать положениям основного закона», заключает издание.
Отмечается, что речь идет о «принятии на вооружение средств для контратаки по пусковым установкам баллистических ракет в случае непосредственной угрозы для территории Японии».
Партийные лидеры также выступили в поддержку решения правительства закупить в США истребители короткого взлета и вертикальной посадки F-35B и «создания первого в стране авианосца на базе самого крупного из имеющихся в распоряжении национальных Сил самообороны вертолетоносцев "Идзумо"».
Кроме того, ЛДП читает важным повышение обороноспособности в космосе и киберпространстве.
Новые меры необходимы в том числе «из-за роста угрозы со стороны КНДР и расширения зоны активности Китая на море», заявил глава партийной комиссии по вопросам обороны Гэн Накатани.
Как отмечает агентство, правительство Японии придерживается мнения, что обладание страной наступательными вооружениями «не входит в противоречие с "мирной" Конституции, если оно связано с самообороной». Вместе с тем принятие на вооружение ударного авианосца, к примеру, «уже не будет соответствовать положениям основного закона», заключает издание.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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