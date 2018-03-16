15:31 16 марта
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В Японии планируют развивать потенциал для нанесения ударов по базам противника

Правящая в Японии Либерально-демократическая партия (ЛДП) к маю подготовит рекомендации властям страны с целью развития потенциала вооруженных сил при нанесении ударов по базам возможного противника, передает ТАСС сообщение агентства Kyodo.



Отмечается, что речь идет о «принятии на вооружение средств для контратаки по пусковым установкам баллистических ракет в случае непосредственной угрозы для территории Японии».


Партийные лидеры также выступили в поддержку решения правительства закупить в США истребители короткого взлета и вертикальной посадки F-35B и «создания первого в стране авианосца на базе самого крупного из имеющихся в распоряжении национальных Сил самообороны вертолетоносцев "Идзумо"».

Кроме того, ЛДП читает важным повышение обороноспособности в космосе и киберпространстве.

Новые меры необходимы в том числе «из-за роста угрозы со стороны КНДР и расширения зоны активности Китая на море», заявил глава партийной комиссии по вопросам обороны Гэн Накатани.

Как отмечает агентство, правительство Японии придерживается мнения, что обладание страной наступательными вооружениями «не входит в противоречие с "мирной" Конституции, если оно связано с самообороной». Вместе с тем принятие на вооружение ударного авианосца, к примеру, «уже не будет соответствовать положениям основного закона», заключает издание.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 11

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  1. Охотовед 2 Сегодня, 11:59
    Прямо удивительно belay !!! России - Нет в числе противников! crying Может, просто пропустили??? sad
    Охотовед 2
    1. Ратник с пулеметом Сегодня, 12:04
      не пропустили,а байки травят как положено амерской подстилке про КНДР,Китай еще бы Фиджи сюда вписали,видно очень этим макакам хочется в случае шухера получить молотком по голове и уйти на дно вместе со своими островами.
      Ратник с пулеметом
      1. Кроу Сегодня, 12:11
        На дно утянут японцев их планы. На дно - в прямом смысле.
        Не там японцы себе союзников ищут. То на другом конце континента, то на другом берегу океана. Странная у них философия, не практичная
        Кроу
    2. Pirogov Сегодня, 12:08
      Цитата: Охотовед 2
      Прямо удивительно belay !!! России - Нет в числе противников! crying Может, просто пропустили???

      В амеровской методичке России не было в целях маскировки вот джо.пы и путают следы.)
      Pirogov
  2. NEOZ Сегодня, 12:07
    О! решено Японию принести в жертву!!! против кого? РФ? Китай?
    NEOZ
  3. КВУ-НСвД Сегодня, 12:14
    Как отмечает агентство, правительство Японии придерживается мнения, что обладание страной наступательными вооружениями «не входит в противоречие с "мирной" Конституции, если оно связано с самообороной». Вместе с тем принятие на вооружение ударного авианосца, к примеру, «уже не будет соответствовать положениям основного закона», заключает издание
    А говорят , что только у нас закон , что дышло - как повернёшь , так и вышло... laughing
    КВУ-НСвД
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 12:33
    Новые меры необходимы в том числе «из-за роста угрозы со стороны КНДР и расширения зоны активности Китая на море», заявил глава партийной комиссии по вопросам обороны Гэн Накатани.

    Полагаю ученики Р.Зорге на месте, и у нас имеются разведданные, против кого ипенцы готовят ракетки.
    a.s.zzz888
  5. gig334 Сегодня, 12:34
    Достаточно одной Сатаны, и нет Японии с её потенциалом. Ей вообще лучше не ввязываться в войны с такой крохотной территорией. В 21 веке сотрут с лица Земли за 5 секнуд
    gig334
    1. voyaka uh Сегодня, 12:43
      А большая территория помогает? Города-миллионники уничтожат и дальше что?
      Деревни выживут, что в Японии, что где еще и ... копать картошку или рис сажать по-старинке.
      voyaka uh
  6. g1washntwn Сегодня, 13:23
    Япония тихой сапой ползет от сил самообороны к полноценным ударным соединениям. Даже не удивлюсь, если предположу кто конкретно надоумил и будет помогать ей в этом.
    g1washntwn
  7. ventel Сегодня, 13:29
    Ну как я и писал год назад что Япония с связи ядерной програмой КНДР увеличит военные расходы так оно и сбылось. Хотя тут на сайте и остались люди которые кроме заученных слов и лозунгов типа американских марионеток или сотрем одной ракетой больше сказать и не могут. И мне очень интересно почитать тех кто кричит что политика Америки в АТР сдулась. Мне нравятся как США делают политику в мировом масштабе тихо незаметно и есть результат.
    ventel
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