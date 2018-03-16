Вашингтон обвинил Москву в кибератаках на энергосистему США

Многоступенчатая кибератака, за которой стояло российское правительство, была нацелена на энергетическую сеть через малые предприятия,

Американские силовые ведомства утверждают, что к кибератакам на энергосистему Соединенных Штатов причастны российские власти, сообщает Коммерсантъ ФБР и министерство внутренней безопасности опубликовали заявление, посвященное хакерским атакам на американские энергетические объекты, в том числе ядерные, проводимые с 2016 года.говорится в документе силовых ведомств.Ранее сообщалось, что спецслужбы США обнаружили группу хакеров, которая с мая 2017 года совершала кибератаки на энергетические и промышленные предприятия.Об этом также сообщали ФБР и МВБ. При этом ведомства не уточнили, хакеры какой страны пытались взломать серверы промышленных предприятий. Представители спецслужб лишь отметили, что киберпреступники смогли получить доступ «как минимум к одному генератору энергии».