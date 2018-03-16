15:32 16 марта
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Вашингтон обвинил Москву в кибератаках на энергосистему США

Американские силовые ведомства утверждают, что к кибератакам на энергосистему Соединенных Штатов причастны российские власти, сообщает Коммерсантъ.



ФБР и министерство внутренней безопасности опубликовали заявление, посвященное хакерским атакам на американские энергетические объекты, в том числе ядерные, проводимые с 2016 года.


Многоступенчатая кибератака, за которой стояло российское правительство, была нацелена на энергетическую сеть через малые предприятия,
говорится в документе силовых ведомств.

Ранее сообщалось, что спецслужбы США обнаружили группу хакеров, которая с мая 2017 года совершала кибератаки на энергетические и промышленные предприятия.

Об этом также сообщали ФБР и МВБ. При этом ведомства не уточнили, хакеры какой страны пытались взломать серверы промышленных предприятий. Представители спецслужб лишь отметили, что киберпреступники смогли получить доступ «как минимум к одному генератору энергии».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
8

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 24

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. мерцание Сегодня, 12:16
    Ну ну, сами себе могилу и роют.
    Допустим, ваш сосед по лестничной площадке, постоянно видит чертей в подъезде какое чувство у вас будет появляться при виде (а то и при мысли) этого соседа ?
    мерцание
    1. Андрей К Сегодня, 12:34
      ...Многоступенчатая кибератака, за которой стояло российское правительство, была нацелена на энергетическую сеть через малые предприятия...

      Деградация "мощнейших спецслужб" планеты налицо. Сперва Трампа избрали через хакеров, разместивших копеечную рекламу в американском сегменте интернета, теперь энергосистему "исключительнейшей нации" через МП подрываем.
      Скоро американскую армию развалим, нарушив работу завода по выпуску туалетной бумаги laughing
      Андрей К
      1. мерцание Сегодня, 13:05
        Отрыв от реальности всегда был опасен для психического здоровья. Вначале начинают нести бред для окружающих, потом процесс так увлекает, что сами незаметно начинают верить в этот бред. Дальше еще хуже, бред становится потребностью, а став потребностью начинает полностью подчинять себя своего носителя ... последствия, ну в лучшем случае, это клиника ... request
        мерцание
      2. собаковод Сегодня, 13:07
        А мы у них ещё свет выключить можем! wassat
        собаковод
        1. g1washntwn Сегодня, 13:15
          -Да будет свет! - сказал электрик... и перерезал провода :)
          g1washntwn
          1. LSA57 Сегодня, 13:31
            Цитата: g1washntwn
            -Да будет свет! - сказал электрик... и перерезал провода :)

            он такоооой
            LSA57
        2. Ныробский Сегодня, 14:57
          Цитата: собаковод
          А мы у них ещё свет выключить можем! wassat

          Берём на себя все косяки системы и создаём косяки при их отсутствии, по заявке и без, в инициативном порядке)))
          Ныробский
      3. влад66 Сегодня, 13:15
        Цитата: Андрей К
        Деградация "мощнейших спецслужб" планеты налицо.

        Здрав Будь Андрей drinks hi Вчера ещё публиковал список спецслужб США, целых 17 насчитал, в которых задействовано около 850000 сотрудников и агентов по всему миру, плюс аппараты спецслужб стран НАТО и союзников вассалов и 13 человек во главе с Пригожиным, водят за нос всю эту гоп компанию, выбирают Трампа, это полный дегенератизм. request Римская империя в свое время пала не от потери мощи, а из-за веры в свою непогрешимость, исключительность и роскошь и это гегемония страна матрасия когда нибудь лопнет от этого. hi drinks
        влад66
        1. Андрей К Сегодня, 13:25
          влад66
          Добрый день Владимир hi
          ...Римская империя в свое время пала не от потери мощи, а из-за веры в свою непогрешимость, исключительность и роскошь и это гегемония страна матрасия когда нибудь лопнет от этого...

          Ты забыл про повальную содомию в Римской империи и повторяющуюся историю того же самого в матрасии.
          Нам не надо вмешиваться к ним, от слова вообще. Они вые...дят друг другу моСк и сами себя уничтожат.
          Андрей К
  2. ioan-e Сегодня, 12:17
    Разговор двух работников ТЭС где нибудь в Оклахоме.
    - Босс, уголь закончился, что делать?
    - Гребаные русские хакеры.
    ioan-e
  3. Vasya_Piterskiy Сегодня, 12:19
    Официально заявляю, вчера группа хакеров за которыми стояло ФБР и ЦРУ взломали мою мультиварку, в связи с чем я понес ущерб в виде сгоревших котлет. Пора подавать в самый гуманный суд на такие бесчинства! wassat
    Всем хорошей пятницы! drinks
    Vasya_Piterskiy
  4. svp67 Сегодня, 12:19
    Многоступенчатая кибератака, за которой стояло российское правительство, была нацелена на энергетическую сеть через малые предприятия,
    С БОЛЬШОЙ ДОЛЕЙ ВЕРОЯТНОСТИ американцы опять "пургу погнали".... Отлично понимая, что 18 число уже послезавтра, а "сговор Трампа с русскими" оказался ФАНТАЗИЕЙ, не подкрепленной фактами, но "накал" русофобии снижать же нельзя, вот и стараются.
    svp67
  5. Александр War Сегодня, 12:23
    Вашингтон обвинил Москву в кибератаках на энергосистему США Я хи нашел срочно в розыск laughing
    Александр War
  6. Black_PR Сегодня, 12:28
    ..." Старые песни о Главном" ... Часть ..надцатая - энергетическая - "Вашингтон обвинил Москву в кибератаках на энергосистему США" !
    Black_PR
  7. a.s.zzz888 Сегодня, 12:29
    Заезжая пластинка. Достали неумные мерикатосы. angry
    a.s.zzz888
  8. NEOZ Сегодня, 12:34
    Casus belli?
    NEOZ
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:48
      Ка́зус бе́лли (лат. casus belli — «случай (для) войны», «военный инцидент») — юридический термин времён римского права: формальный повод для объявления войны

      Полагаю до этого не дойдёт.
      a.s.zzz888
      1. NEOZ Сегодня, 13:35
        [/quote] Полагаю до этого не дойдёт.[/quote]
        Франция, Германия, США и Британия выпустили совместное заявление по делу Скрипаля в заявлении также утверждается, что инцидент в Солсбери был «нарушением суверенитета Британии» со стороны России. и химической атакой против Англии.
        т.е. акт агрессии, на который "справедливо" ответить военной силой.
        формальный повод есть! осталось только обьявить!
        п.с.
        или не обьявить.... хотят взять на понт?
        NEOZ
  9. ibn.shamai Сегодня, 12:40
    Ну атака и чо??? Что дальше?, а где же хваленная амерская система безопасности? Касперского убрали, вот результат!
    ibn.shamai
  10. Владимир Анатольевич Сегодня, 12:42
    Я так понимаю идет масштабная подготовка общественного мнения что русских пора бы угомонить. А затем попытка применения силы. По ходу время у саксов на исходе.
    Владимир Анатольевич
  11. iouris Сегодня, 12:47
    Было, не было... Единственное, что нужно знать: будут "ответные" атаки, "химические", в "киберпространстве", по инфратсруктуре и по людям.
    iouris
  12. tsvetkov1274 Сегодня, 12:49
    надо им канализацию "уронить",чтоб в своем .....плавали lol
    tsvetkov1274
  13. антивирус Сегодня, 13:00
    у нас появился шанс к поставке гигантского кол-ва свечей в США?
    если кибер атака удастся , то сразу понятно будет--КОМУ ВЫГОДНО-свечным заводикам!!!
    но предстоит жестокая конкуренция с Китаем
    антивирус
    1. rocket757 Сегодня, 13:18
      Что у них там ещё может порушится\ гикнутся???
      Сразу делают заказ на хакерскую атаку, а потом .... бабосики с конгресса тянут!
      Нормально.
      rocket757
Картина дня