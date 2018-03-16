15:31 16 марта
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Сирийские «Точки» накрыли террористов в Северной Хаме

В Северной Хаме сирийская армия применила по террористам ракетные комплексы «Точка», сообщает Российская газета.



Фотография запуска ракеты появилась в «Твиттере».


«Необходимо отметить, что тактические комплексы, известные также под натовским кодовым обозначением SS-21 "Скарабей", впервые задействовали в Сирии в конце декабря 2012 года. С тех пор по противнику было выпущено несколько десятков ракет. Такое оружие использовалось для точечных ударов по наиболее важным целям: выявленным штабам, большим группам живой силы противника, узлам обороны, складам и т.д. Иногда нескольких ударов хватало, чтобы существенно снизить активность боевиков», – говорится в публикации.

Комплексы «Точка» могут поражать цели на дистанции в 70 км. Масса ракеты – 2 тонны. На осколочно-фугасную часть приходится почти 500 кг.

Сегодня в Сирии также применяются модернизированные комплексы «Точка-У». Они отличаются более высокой точностью и дальностью полета на расстояние до 120 км.

Сообщается, что сирийские военные установили на сами установки и транспортно-заряжающие машины дополнительное бронирование.

Комплекс создан на шасси плавающего транспортера весом 18 тонн, который оснащен дизельным двигателем в 300 л.с. Максимальная скорость установки – 60 км/час (по воде – до 8 км/час), запас хода – 650 км, расчет – 3 человека.

Использованы фотографии: https://twitter.com/WaelAlRussi
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Комментарии 16

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  1. Андрей К Сегодня, 12:41
    ...Сирийские «Точки» накрыли террористов в Северной Хаме...

    Следующие на очереди - полосатые террористы окопавшиеся в Эт-Танфе yes
    Андрей К
  2. svp67 Сегодня, 12:44
    Сирийские «Точки» накрыли террористов в Северной Хаме

    В судьбе многих "бармалеев" поставлена жирная "Точка"...
    svp67
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 12:45
    Надо полагать не по джипу с Зу- шкой отстрелялись сирийцы.
    a.s.zzz888
    1. donavi49 Сегодня, 12:55
      По нему тоже. 10 катаиб входящих в JTS поперли в атаку на Керназ (это у Хамы на юге Идлиба - тигр же наступал на востоке).

      У них было несколько гаубиц, много самодельных ракетных установок, 3 танка (кореец, трофейный Т-62М и обычная Т-55), от 300 до 500 бабахов на тойотах и мопедах, а также штурмовой отряд на Пантерах.

      Однако наиболее мотивированные и фанатичные бабахи из ХТШ (нусра), а также узбеко-уйгуры из ТИП (туркестанские исламисты) - наступление не поддержали, а напротив попытались воспользоваться им чтобы покрошить тылы у JTS (у них там война между собой).

      Также их не поддержали наиболее оснащенные группы, которые сейчас обходят курдов с Юга и им победа Султана важнее.

      Итог закономерен.
      donavi49
      1. donavi49 Сегодня, 12:56
        К вечеру Керназ и другие села - которые сходу заняли бабахи, пришлось вернуть. В ходе обратного забега на исходные застрял кореец и был затрофеен сирийцами.
        donavi49
        1. donavi49 Сегодня, 12:59
          Также бросили немало машин, ганимы (кстати в Керназе и окрестных селах то ли уже наученные сирийцы ничего не держали, то ли бабахи не успели найти склады - ибо никаких отчетов не было, а они любители каждый ящик, каждый РПГ с 3 ракурсов нафоткать), в том числе и Пантерку.
          donavi49
          1. a.s.zzz888 Сегодня, 13:01
            donavi49 Сегодня, 12:59

            Благодарю за подробный пост. Очень дополняет статью.
            a.s.zzz888
      2. Владыка Ситх Сегодня, 14:04
        В ходе контрнаступления 6 из 10 командиров боевиков участвующих в атаке были уничтожены. Также уничтожено 3 танка, 1 БТР, 1 турецкий БТР, 15 внедорожников, 10 мотоциклов и до 50 пехоты.
        Владыка Ситх
  4. Злой 55 Сегодня, 12:53
    По Точке на каждую звезду на полосатом матрасе..и точка..
    Злой 55
  5. Зефр Сегодня, 12:55
    А чем они лучше одной 500-килограммовой управляемой бомбы? А то и пары чугуниевых.
    Десяток ракет против тысяч боевых вылетов. Ну стрельнули и стрельнули. О чем говорить?
    Зефр
    1. g1washntwn Сегодня, 13:12
      От самолетов их заранее информаторы предупреждают и штаб пустой к приходу авиачугунки, а Точка - это такой более внезапный пушной зверёк, подлетное время на максимальную дальность всего чуть больше двух минут.
      g1washntwn
  6. Дормидонт Сегодня, 13:00
    Ждём, когда общечеловеки притушат огоньки на эйфелёвой вышке
    Дормидонт
  7. Рысь33 Сегодня, 13:24
    Превосходый способ утилизации морально устаревшей техники и свежепоставленных под ружьё американцами боевиков.
    Рысь33
  8. 1536 Сегодня, 13:36
    Аллес, ждем "ответку" от коалиции? По законам жанра все должно случиться в ночь с субботы на воскресенье?
    1536
  9. Архивариус Вася Сегодня, 13:41
    Хороший комплекс, да и название изумительно точно ему подходит))) Единственное, таки не ясно много ли у сирийцев ещё ракет осталось в запасе?
    Архивариус Вася
  10. Sergio3986 Сегодня, 14:53
    Редко бываю на ВО. Но не сроста шарахнули "Точками". Старая " Точка" стоит тоже немало. А так, универсальное - ФАБ500.
    Sergio3986
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