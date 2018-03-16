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Сирийские «Точки» накрыли террористов в Северной Хаме
В Северной Хаме сирийская армия применила по террористам ракетные комплексы «Точка», сообщает Российская газета.
Фотография запуска ракеты появилась в «Твиттере».
«Необходимо отметить, что тактические комплексы, известные также под натовским кодовым обозначением SS-21 "Скарабей", впервые задействовали в Сирии в конце декабря 2012 года. С тех пор по противнику было выпущено несколько десятков ракет. Такое оружие использовалось для точечных ударов по наиболее важным целям: выявленным штабам, большим группам живой силы противника, узлам обороны, складам и т.д. Иногда нескольких ударов хватало, чтобы существенно снизить активность боевиков», – говорится в публикации.
Комплексы «Точка» могут поражать цели на дистанции в 70 км. Масса ракеты – 2 тонны. На осколочно-фугасную часть приходится почти 500 кг.
Сегодня в Сирии также применяются модернизированные комплексы «Точка-У». Они отличаются более высокой точностью и дальностью полета на расстояние до 120 км.
Сообщается, что сирийские военные установили на сами установки и транспортно-заряжающие машины дополнительное бронирование.
Комплекс создан на шасси плавающего транспортера весом 18 тонн, который оснащен дизельным двигателем в 300 л.с. Максимальная скорость установки – 60 км/час (по воде – до 8 км/час), запас хода – 650 км, расчет – 3 человека.
Фотография запуска ракеты появилась в «Твиттере».
«Необходимо отметить, что тактические комплексы, известные также под натовским кодовым обозначением SS-21 "Скарабей", впервые задействовали в Сирии в конце декабря 2012 года. С тех пор по противнику было выпущено несколько десятков ракет. Такое оружие использовалось для точечных ударов по наиболее важным целям: выявленным штабам, большим группам живой силы противника, узлам обороны, складам и т.д. Иногда нескольких ударов хватало, чтобы существенно снизить активность боевиков», – говорится в публикации.
Комплексы «Точка» могут поражать цели на дистанции в 70 км. Масса ракеты – 2 тонны. На осколочно-фугасную часть приходится почти 500 кг.
Сегодня в Сирии также применяются модернизированные комплексы «Точка-У». Они отличаются более высокой точностью и дальностью полета на расстояние до 120 км.
Сообщается, что сирийские военные установили на сами установки и транспортно-заряжающие машины дополнительное бронирование.
Комплекс создан на шасси плавающего транспортера весом 18 тонн, который оснащен дизельным двигателем в 300 л.с. Максимальная скорость установки – 60 км/час (по воде – до 8 км/час), запас хода – 650 км, расчет – 3 человека.
Использованы фотографии: https://twitter.com/WaelAlRussi
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