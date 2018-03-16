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Посол Афганистана: Россия могла бы по примеру США поставлять нам вертолёты бесплатно
Посол Афганистана в России Абдул Каюм Кочай заявил о том, что в связи со сложившейся обстановкой в стране и мире Москва «могла бы» оказать Кабулу безвозмездную военно-техническую помощь. По словам Кочая, Афганистан нуждается в российских вертолётах различных модификаций. РИА Новости приводит заявление афганского посла:
Посол добавил, что на фоне заинтересованности правительства страны в приобретении российских вертолётов у Кабула нет средств для осуществления такого рода закупок. При этом Кочай тут же сообщил, что и американцы не выделяют Кабулу средств для закупки военной техники у России в связи с ранее введёнными в отношении российских оборонных компаний экономическими санкциями.
Из заявления посла:
Ну, так если США поставляют Афганистанe вертолёты Black Hawk «абсолютно бесплатно», то пусть поставят Кабулу и вертолёты других модификаций. Если уж ввели санкции, значит, могут обеспечить военной техникой афганскую армию самостоятельно. А уж как действовать России в борьбе с международным терроризмом, Москва решит и сама, без подсказчиков из-за рубежа.
Военно-техническое сотрудничество между Афганистаном и Россией имеет давнюю и долгую историю. Афганские вооружённые силы и в наше время по большей части оснащены вооружением и оборудованием российского (советского) производства. В свое время мы у России приобретали вертолеты модификации Ми-17 и Ми-35. Некоторые из этих вертолётов находятся в рабочем состоянии, некоторые нуждаются в капитальном ремонте и (или) продлении срока эксплуатации.
Посол добавил, что на фоне заинтересованности правительства страны в приобретении российских вертолётов у Кабула нет средств для осуществления такого рода закупок. При этом Кочай тут же сообщил, что и американцы не выделяют Кабулу средств для закупки военной техники у России в связи с ранее введёнными в отношении российских оборонных компаний экономическими санкциями.
Из заявления посла:
Американцы по известным вам причинам отказываются выделять соответствующие финансовые средства, как они это делали раньше… Вместе с тем считаю уместным напомнить, что американцы на бесплатной основе вооружённым силам будут поставлять вертолёты типа Black Hawk. Полагаю, что и российская сторона могла бы поступить аналогичным образом, передав афганской стороне вертолеты типа Ми-35 на безвозмездной основе, так необходимые афганской армии для ведения контртеррористических операций. Подобный жест доброй воли российских властей в рамках ведения совместной борьбы против общего врага, то есть международного терроризма, несомненно, по достоинству будет оценен как общественностью двух стран, так и международным сообществом.
Ну, так если США поставляют Афганистанe вертолёты Black Hawk «абсолютно бесплатно», то пусть поставят Кабулу и вертолёты других модификаций. Если уж ввели санкции, значит, могут обеспечить военной техникой афганскую армию самостоятельно. А уж как действовать России в борьбе с международным терроризмом, Москва решит и сама, без подсказчиков из-за рубежа.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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