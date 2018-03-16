Посол Афганистана: Россия могла бы по примеру США поставлять нам вертолёты бесплатно

Военно-техническое сотрудничество между Афганистаном и Россией имеет давнюю и долгую историю. Афганские вооружённые силы и в наше время по большей части оснащены вооружением и оборудованием российского (советского) производства. В свое время мы у России приобретали вертолеты модификации Ми-17 и Ми-35. Некоторые из этих вертолётов находятся в рабочем состоянии, некоторые нуждаются в капитальном ремонте и (или) продлении срока эксплуатации.

Американцы по известным вам причинам отказываются выделять соответствующие финансовые средства, как они это делали раньше… Вместе с тем считаю уместным напомнить, что американцы на бесплатной основе вооружённым силам будут поставлять вертолёты типа Black Hawk. Полагаю, что и российская сторона могла бы поступить аналогичным образом, передав афганской стороне вертолеты типа Ми-35 на безвозмездной основе, так необходимые афганской армии для ведения контртеррористических операций. Подобный жест доброй воли российских властей в рамках ведения совместной борьбы против общего врага, то есть международного терроризма, несомненно, по достоинству будет оценен как общественностью двух стран, так и международным сообществом.