15:27 16 марта
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Посол Афганистана: Россия могла бы по примеру США поставлять нам вертолёты бесплатно

Посол Афганистана в России Абдул Каюм Кочай заявил о том, что в связи со сложившейся обстановкой в стране и мире Москва «могла бы» оказать Кабулу безвозмездную военно-техническую помощь. По словам Кочая, Афганистан нуждается в российских вертолётах различных модификаций. РИА Новости приводит заявление афганского посла:
Военно-техническое сотрудничество между Афганистаном и Россией имеет давнюю и долгую историю. Афганские вооружённые силы и в наше время по большей части оснащены вооружением и оборудованием российского (советского) производства. В свое время мы у России приобретали вертолеты модификации Ми-17 и Ми-35. Некоторые из этих вертолётов находятся в рабочем состоянии, некоторые нуждаются в капитальном ремонте и (или) продлении срока эксплуатации.


Посол добавил, что на фоне заинтересованности правительства страны в приобретении российских вертолётов у Кабула нет средств для осуществления такого рода закупок. При этом Кочай тут же сообщил, что и американцы не выделяют Кабулу средств для закупки военной техники у России в связи с ранее введёнными в отношении российских оборонных компаний экономическими санкциями.

Посол Афганистана: Россия могла бы по примеру США поставлять нам вертолёты бесплатно



Из заявления посла:
Американцы по известным вам причинам отказываются выделять соответствующие финансовые средства, как они это делали раньше… Вместе с тем считаю уместным напомнить, что американцы на бесплатной основе вооружённым силам будут поставлять вертолёты типа Black Hawk. Полагаю, что и российская сторона могла бы поступить аналогичным образом, передав афганской стороне вертолеты типа Ми-35 на безвозмездной основе, так необходимые афганской армии для ведения контртеррористических операций. Подобный жест доброй воли российских властей в рамках ведения совместной борьбы против общего врага, то есть международного терроризма, несомненно, по достоинству будет оценен как общественностью двух стран, так и международным сообществом.


Ну, так если США поставляют Афганистанe вертолёты Black Hawk «абсолютно бесплатно», то пусть поставят Кабулу и вертолёты других модификаций. Если уж ввели санкции, значит, могут обеспечить военной техникой афганскую армию самостоятельно. А уж как действовать России в борьбе с международным терроризмом, Москва решит и сама, без подсказчиков из-за рубежа.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 59

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  1. Trevis Сегодня, 12:55
    Да да бесплатно. И сразу с экипажами)
    Trevis
    1. Аристарх Людвигович Сегодня, 12:57
      Халява, сэр. А американцы бесплатно не поставляют, они героином берут. В начале 2006 года Госдеп опубликовал на своем сайте что-то типа отчета о проделанной в рамках этой программы работы https://2001-2009.state.gov/p/sca/rls/fs/2006/600
      23.htm.
      В этом отчете в частности указано, что отремонтировано 236 км сельских дорог в районах выращивания мака, что сокращает время в пути в среднем на 55% и снижает транспортные потери, связанные с сельскохозяйственными товарами в среднем на 25%.
      Аристарх Людвигович
      1. Trevis Сегодня, 12:58
        Точно, товаром так сказать.
        Trevis
        1. ul_vitalii Сегодня, 13:01
          Сейчас, песца вам на воротник, лучше Крым усилить.
          ul_vitalii
          1. Например Сегодня, 13:14
            Абдул Каюм Кочай точно афганец?
            Судя по его попрошайничеству он цыган laughing wassat Абдул, Халяву Качай.
            Например
          2. Андрей К Сегодня, 13:19
            Абдул Каюм Кочай "забыл" о безвозмездном строительстве инфраструктуры, благодаря которой Афганистан вытащили из средневековья.
            Мерины, "безвозмездно", сейчас вбивают их своими копытами обратно.
            Ах да!!!
            Запах смазки, от безвозмездно переданного нами стрелкового вооружения ещё не прошёл, а аппетиты разгорелись не по-детски negative
            Андрей К
            1. ruslann004 Сегодня, 13:26
              Прекрасны, прекрасны ваши слова! Мы еще им долг списали...
              ruslann004
        2. INVESTOR Сегодня, 13:40
          Лучше талибам пзрк бесплатно подкинуть десяток. fellow
          INVESTOR
      2. INVESTOR Сегодня, 13:35
        Совсем бородатые путают, они к нам на наших же вертушках герычь перебрасывать будут. Бред какой то.
        INVESTOR
    2. Венд Сегодня, 13:09
      Цитата: Trevis
      Да да бесплатно. И сразу с экипажами)

      Сколько же развелось любителей халявы в мире.
      Венд
      1. rocket757 Сегодня, 13:14
        Просто давать и ничего не контролировать, эт уж совсем глупо, грабли старые, наступали не раз.
        rocket757
      2. василий50 Сегодня, 13:16
        Возмущение на требование халявы в общем то понятно. Но вот только правительство РОССИИ поставит эти самые вертолёты именно на халяву, и скорее всего и с обслуживающим персоналом и полным ЗИПом и топливо и боеприпасы, а то и *водителей вертолётов* для комплекта. Слишком уж щедры сидящие у власти. Вон и прибалтов и украинцев и белорусов подкармливают заставляя тех наглеть в претензиях. В ответ на высылку дипломатов из США детей американцев отправили на ёлочную феерию. Теперь в обмен высылку из Англии РОССИЙСКИХ дипломатов англичан отправят на какой либо курорт или памятным подарком одарят.
        василий50
      3. 97110 Сегодня, 13:32
        Цитата: Венд
        Сколько же развелось любителей халявы в мире.

        А небратья не только моря копали, они ещё и детей делали с энтузязизьмом.
        97110
    3. svp67 Сегодня, 13:12
      Цитата: Trevis
      Да да бесплатно. И сразу с экипажами)

      Ну почему же? МОЖНО. МОЖНО поставить несколько вертолетов МИ и БЕСПЛАТНО, но с условием, что они вернут бесплатные американские вертолеты американцам... Да и эти вертолеты будут находится на НАШЕЙ базе в Афганистане, обязательно с ВПП, способной принимать тяжелые транспортные самолеты и бомбардировщики
      svp67
    4. Монос Сегодня, 13:13
      Подобный жест доброй воли ... несомненно, по достоинству будет оценен как общественностью двух стран, так и международным сообществом.

      Не, не, не... Общественность, в моём лице, категорически не согласна! Оценка этой идеи - 2 балла!
      Монос
    5. Rakti-Kali Сегодня, 13:21
      Цитата: Trevis
      Да да бесплатно. И сразу с экипажами)

      Ну... свой шанс на бесплатные советс... э-э-э-э-э-э.... российские вертолёты афганцы проср... упустили в 1989 году. winked
      Rakti-Kali
    6. влад66 Сегодня, 13:32
      Полагаю, что и российская сторона могла бы поступить аналогичным образом, передав афганской стороне вертолеты типа Ми-35 на безвозмездной основе,

      Забыл он добавить :-"А мы вам ещё и героинчику подкинем побольше за это" yes
      влад66
    7. Серж Горелый Сегодня, 13:39
      Шо? Який афганец русскому не брат?
      Даже душманы поняли как Россию разводить.
      Серж Горелый
      1. rocket757 Сегодня, 15:14
        А давайте будем посмотреть как оно будет?
        Развели камлание не поймёшь на чьих то маслах ... наступят на грабли, будем кто ржать, а кто зубами скрипеть, но всё это потом, как только так сразу.
        Делаем ставки -
        1. Грабли обойдут.
        2. Опять наступят.
        3. Экзотическое - грабли обойдут но технику поставят.
        rocket757
  2. Дормидонт Сегодня, 12:56
    Всего несколько лет под пятой наших ближневосточных партнёров, и уже мастера боевой хуцпы
    Дормидонт
  3. Геркулесыч Сегодня, 12:59
    Мы не производим американские вертолеты, поэтому как америка даром вам их постовлять не можем! Только наши и за деньги! Или можете платить Бактрийскими изумрудами, благо они очень высокого качества.
    Геркулесыч
    1. собаковод Сегодня, 13:03
      Не так давно, читал где-то, что под афганские условия более подходят наши вертолёты. Что они и подтверждают.
      собаковод
  4. Злой 55 Сегодня, 13:02
    Меняйте у америгадцев на героин..Чем больше-тем лучше..
    Злой 55
  5. Русфанер Сегодня, 13:05
    Почти цитата: Может ему ещё ключ дать от квартиры, где деньги лежат?!
    Русфанер
  6. citlstar Сегодня, 13:06
    [quote][/quote]американцы на бесплатной основе вооружённым силам будут поставлять вертолёты типа Black Hawk.
    Бесплатно только сыр в мышеловки бывает. видно господин посол этого не знает. Америкосы свое выбьют со временем.
    citlstar
  7. танк66 Сегодня, 13:06
    Вертолёты,системы капельного орошения и макоуборочные комбайны...
    танк66
  8. Вкд Двк Сегодня, 13:07
    Только в обмен на массовые поставки героина в США. Бесплатно.
    Вкд Двк
    1. citlstar Сегодня, 13:11
      good Полностью согласен!
      citlstar
  9. К-50 Сегодня, 13:07
    Полагаю, что и российская сторона могла бы поступить аналогичным образом, передав афганской стороне вертолеты типа Ми-35 на безвозмездной основе

    Что-то душары воще нюх потеряли? belay
    Мало одну "корову" , так ещё и Россия им что-то должна ? Охренели там со своим "маком" вконец?
    Россия/СССР вам кучу заводов оставила, фабрик, всё прос...ли!!! Так и вошкайтесь там дальше!!!
    Россия бесплатно вряд ли кому ещё что-то будет делать, потому как отдача от таких "подарков" ниже плинтуса. am
    К-50
  10. Alex-a832 Сегодня, 13:07
    У них инструкторы из ВСУ после матрасной учебки?! Очень похожий базар... lol
    Alex-a832
  11. MARGADON Сегодня, 13:09
    Просто вся помощь им как вода в песок,никакого выхлопа.Сколько лет воюют с террористами их только больше стает.
    MARGADON
  12. astepanov Сегодня, 13:09
    Да, могла бы поставлять. И не поставлять может. Второе проще.
    astepanov
    1. Комментарий был удален.
  13. -ш- Сегодня, 13:11
    ну ка 2 можно и бесплатно ахаха
    -ш-
    1. Дормидонт Сегодня, 13:14
      Можно "Калибров" подкинуть
      Дормидонт
  14. Servisinzhener Сегодня, 13:19
    Ишь какой. Вертолёты им на халяву подавай. Бесплатно с ишаками под хвостик пусть балуется, а вертолёты только за деньги.
    Servisinzhener
  15. Ураган70 Сегодня, 13:19
    Так вылезайте из под исключительных, мойтесь, рвите с ними никчемное типа сотрудничество, да потом и за разговор!
    Ураган70
    1. 97110 Сегодня, 13:38
      Цитата: Ураган70
      мойтесь,

      Осторожней, воды своей тоже нет...
      97110
  16. gukoyan Сегодня, 13:21
    Марихуаной расплачиваться будут, американцы наркотой забирают)
    gukoyan
  17. Василенко Владимир Сегодня, 13:22
    Цитата: Посол Афганистана
    : Россия могла бы по примеру США поставлять нам вертолёты бесплатно

    а на спинку не пописеть, что бы морем пахло?
    Василенко Владимир
    1. ruslann004 Сегодня, 13:30
      laughing laughing laughing странно, что газ не требуют...
      ruslann004
  18. Bulrumeb Сегодня, 13:24
    Москва «могла бы» оказать Кабулу безвозмездную военно-техническую помощь

    А не слипнется-ли?
    Bulrumeb
  19. Altona Сегодня, 13:24
    Цитата: Аристарх Людвигович
    А американцы бесплатно не поставляют, они героином берут.

    ---------------------
    Тоже такая же мысль пришла. Лекарства на основе опиоидов медицина еще не отменила. Так что Афганистан вполне платежеспособный.
    Altona
    1. 97110 Сегодня, 13:43
      Цитата: Altona
      Так что Афганистан вполне платежеспособный.

      У Афганистана есть опиум? Откуда? В США опытные люди, наверняка у афганцев никаких прав в Афганистане нет, всё могут только "на условиях договора с "партнёром"... Или "партнёра" прикопать сначала...
      97110
  20. lopvlad Сегодня, 13:29
    США поставляют Афганистанe вертолёты Black Hawk «абсолютно бесплатно»


    не велика плата для америкосов за то чтобы Афганистан оставался всегда горячей точкой и нищей контроллируемой ими страной у границ России.
    lopvlad
  21. mavrus Сегодня, 13:30
    Цитата: Например
    Абдул Каюм Кочай точно афганец?
    Судя по его попрошайничеству он цыган laughing wassat Абдул, Халяву Качай.

    Или украинец.
    mavrus
  22. graf1980 Сегодня, 13:36
    не ми 35 жирновато будет а вот ми 8 с баз хранения пускай берут но за бартер, только что с них взять?
    graf1980
  23. alstr Сегодня, 13:37
    Еще один халявщик вылез.
    alstr
  24. ver_ Сегодня, 13:40
    Цитата: Trevis
    Да да бесплатно. И сразу с экипажами)

    ...а из нижнего белья им ничего не надо?..
    ver_
  25. МИМО ПРОХОДИЛ Сегодня, 13:49
    Совершенно не удивлен.
    Раз Россия - щедрая душа. которая на Ближнем востоке простила кредиты и долги всем и раздает оружие бесплатно (да - Турция С-400, да Индонезия - СУ-35) так почему и афганцам не потребовать?
    МИМО ПРОХОДИЛ
  26. Altona Сегодня, 13:50
    Цитата: 97110
    У Афганистана есть опиум? Откуда?

    ---------------------------
    Мне как-то все равно, что там есть у Афганистана юридически. Мак и конопля там растут прекрасно.
    Altona
  27. Вежливый Лось Сегодня, 13:56
    Военно-техническое сотрудничество между Афганистаном и Россией имеет давнюю и долгую историю. Афганские вооружённые силы и в наше время по большей части оснащены вооружением и оборудованием российского (советского) производства. В свое время мы у России приобретали вертолеты модификации Ми-17 и Ми-35.

    В свое время Россия (СССР) кроме вооружений еще и объекты инфраструктуры и промышленности вам строила. БЕСПЛАТНО! Водяные скважины бурила. Студентов принимала. Овец и ишаков тра хать вас отучала. А вы за купленными п-сами проповедниками радикального ислама пошли. Врагов в нас увидели. И что в результате имеете, кроме бардака, разрухи и феодализма? Вот и целуйте теперь в ... своих американских друзей и выкормленных ими талибов. От нас вам только вагон чупа-чупсов бесплатно может быть предоставлен.
    Вежливый Лось
  28. Романенко Сегодня, 14:13
    Дорогой бача Кочай!
    Неужели вы и правда верите, что США для кого-нибудь делают хоть что-нибудь бесплатно.
    Такой наивный, как только на эту должность то попал?
    Романенко
  29. Govorun Сегодня, 14:16
    Посол Афганистана: Россия могла бы по примеру США поставлять нам вертолёты бесплатно
    Еще одни дармоеды....может по примеру США еще и демократию поставить с вертолетами?!.
    Govorun
  30. demo Сегодня, 14:31
    Американцы свой гешефт в Афганистане имеют в виде героина на миллиарды долларов.
    Они вам и вертолеты, и самолеты, и танки с пушками должны бесплатно давать.
    А что России с того, что мы вам поставим?
    Героином не возьмем, мы же не американцы!
    Мотивировка, что это позволит снизить вероятность усиления Талибан - не катит.
    Достаточно одной-двух 10 мегатоннах бомб и нет ни Талибана, ни Афганистана. И героина тоже нет.
    И дешевле будет.
    demo
  31. Strashila Сегодня, 14:37
    Вообще нюх потеряли... им 12 лярдов долларов Россия простила с начала века... так еще и бесплатно что то хотят получить... им американцы хоть цент списали... так их вертолеты были в цену поставок по американским кредитам изначально заложены.
    Strashila
  32. BAI Сегодня, 14:51
    Туда и так всего влили немерено. Сначала воевали против нас, а теперь еще и вооружай их. Пусть США заплатят если очень нужно.
    BAI
  33. andrej-shironov Сегодня, 15:08
    А Россия по примеру США могла бы пол Афганистана расхреначить, ну чтоб уж полностью уподобиться с США, а не только по вертолётам? Афганистану стоило бы хотелки умерить.
    andrej-shironov
  34. NF68 Сегодня, 15:22
    Халявщики.
    NF68
  35. Nikolaevich I Сегодня, 15:24
    Перед поставками вертолётов необходимо выслать партию зап.частей...
    Nikolaevich I
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