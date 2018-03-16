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Винтовка «Взломщик» замечена в Йемене
В боевых действиях в Йемене активно применяется разнообразное снайперское оружие. Там можно увидеть винтовки времен Второй мировой войны и современные модели. Недавно в Сети появилась фотография российской ОСВ-96 «Взломщик». Об этом пишет Российская газета.
«Большая часть снайперского оружия хуситам – бойцам шиитского движения "Ансар Аллах" – попала со складов частей правительственных вооруженных сил. Как известно, многие части регулярной армии и представителей силовых структур перешли на сторону повстанцев. В бывших правительственных арсеналах были также захвачены и новейшие 12,7-мм ОСВ-96 "Взломщик"», – говорится в материале.
По данным автора, до войны в страну поставлялись разнообразные образцы российского стрелкового оружия, которое имеет здесь очень хорошую репутацию. Кроме "Взломщика" подразделения спецназа получали пулеметы РПК-203, «Печенег» и «Корд».
Как отмечает издание, «крупнокалиберные дальнобойные винтовки наиболее подходят для боевых действий в условиях Йемена: занявший удобную позицию и хорошо замаскировавшийся снайпер может доставить большие проблемы целому пехотному подразделению противника».
Хуситы организовали в своих мастерских производство нескольких моделей крупнокалиберного оружия. Среди них есть образцы калибров 12,7 мм, 14,5 мм, а также «пушечные» варианты в 23 и даже 30 мм, Которые способны поражать цели на расстоянии в 4-5 км.
Что же касается ОСВ-96, то разработка тульских конструкторов уверенно чувствует себя не только в отдельных горячих точках, но и на международных рынках, где ей приходится конкурировать с самыми совершенными зарубежными образцами.
«Большая часть снайперского оружия хуситам – бойцам шиитского движения "Ансар Аллах" – попала со складов частей правительственных вооруженных сил. Как известно, многие части регулярной армии и представителей силовых структур перешли на сторону повстанцев. В бывших правительственных арсеналах были также захвачены и новейшие 12,7-мм ОСВ-96 "Взломщик"», – говорится в материале.
По данным автора, до войны в страну поставлялись разнообразные образцы российского стрелкового оружия, которое имеет здесь очень хорошую репутацию. Кроме "Взломщика" подразделения спецназа получали пулеметы РПК-203, «Печенег» и «Корд».
Как отмечает издание, «крупнокалиберные дальнобойные винтовки наиболее подходят для боевых действий в условиях Йемена: занявший удобную позицию и хорошо замаскировавшийся снайпер может доставить большие проблемы целому пехотному подразделению противника».
Хуситы организовали в своих мастерских производство нескольких моделей крупнокалиберного оружия. Среди них есть образцы калибров 12,7 мм, 14,5 мм, а также «пушечные» варианты в 23 и даже 30 мм, Которые способны поражать цели на расстоянии в 4-5 км.
Что же касается ОСВ-96, то разработка тульских конструкторов уверенно чувствует себя не только в отдельных горячих точках, но и на международных рынках, где ей приходится конкурировать с самыми совершенными зарубежными образцами.
Использованы фотографии: https://twitter.com
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