15:35 16 марта
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Винтовка «Взломщик» замечена в Йемене

В боевых действиях в Йемене активно применяется разнообразное снайперское оружие. Там можно увидеть винтовки времен Второй мировой войны и современные модели. Недавно в Сети появилась фотография российской ОСВ-96 «Взломщик». Об этом пишет Российская газета.



«Большая часть снайперского оружия хуситам – бойцам шиитского движения "Ансар Аллах" – попала со складов частей правительственных вооруженных сил. Как известно, многие части регулярной армии и представителей силовых структур перешли на сторону повстанцев. В бывших правительственных арсеналах были также захвачены и новейшие 12,7-мм ОСВ-96 "Взломщик"», – говорится в материале.


По данным автора, до войны в страну поставлялись разнообразные образцы российского стрелкового оружия, которое имеет здесь очень хорошую репутацию. Кроме "Взломщика" подразделения спецназа получали пулеметы РПК-203, «Печенег» и «Корд».

Как отмечает издание, «крупнокалиберные дальнобойные винтовки наиболее подходят для боевых действий в условиях Йемена: занявший удобную позицию и хорошо замаскировавшийся снайпер может доставить большие проблемы целому пехотному подразделению противника».

Хуситы организовали в своих мастерских производство нескольких моделей крупнокалиберного оружия. Среди них есть образцы калибров 12,7 мм, 14,5 мм, а также «пушечные» варианты в 23 и даже 30 мм, Которые способны поражать цели на расстоянии в 4-5 км.

Что же касается ОСВ-96, то разработка тульских конструкторов уверенно чувствует себя не только в отдельных горячих точках, но и на международных рынках, где ей приходится конкурировать с самыми совершенными зарубежными образцами.

Использованы фотографии: https://twitter.com
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Комментарии 11

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  1. ul_vitalii Сегодня, 13:15
    Значит продали, подумал Штирлиц.
    ul_vitalii
    1. КВУ-НСвД Сегодня, 13:18
      Цитата: ul_vitalii
      Значит продали, подумал Штирлиц.

      Значит купили..подумал Мюллер laughing Привет Виталий hi
      КВУ-НСвД
      1. ul_vitalii Сегодня, 13:23
        Цитата: КВУ-НСвД
        Цитата: ul_vitalii
        Значит продали, подумал Штирлиц.

        Значит купили..подумал Мюллер laughing Привет Виталий hi

        Здравствуй, Виктор hi Всё лучшее для войны и никуда от этого не деться.
        ul_vitalii
        1. Андрей К Сегодня, 14:19
          У меня на заставе одно это изделие было. Гонял бойцов тренироваться. Так мои раздолбаи все лампочки на столбах в Шамиль-Хуторе, в 1800 метрах от крайнего поста, посносили laughing

          Это я с ОСВ-96, там же good
          Андрей К
          1. Гнусный скептик Сегодня, 15:26
            Цитата: Андрей К
            Так мои раздолбаи все лампочки на столбах в Шамиль-Хуторе, в 1800 метрах от крайнего поста, посносили laughing


            Добрый день, Андрей. А вы рыбалкой не увлекаетесь случаем? winked
            Просто мягко говоря - не верится.
            Бойцы ваши эти самые лампочки в стандартный Дедаловский 3х12-50МСТ (на картинке не могу рассмотреть), или 5х20-50 (хотя откуда бы он взялся) на 1800 (!) метрах рассмотрели? Я не умею прикреплять картинки. А так бы дал читателям здесь оценить наглядно, как при 12 кратах на стандартной Леопольдовской сетке располагается человеческая фигура. И представьте, какую часть от человеческой фигуры занимает лампа (пусть даже в плафоне фонаря)?

            Показать на такой дистанции кучность в 0,3 угловых минуты (или ладно - 1 с самым огромным плафоном какой только можно вообразить)?

            Для этой винтовки уложить 5 выстрелов на километре в 32-37 см - уже шикарный показатель.
            Сам производитель заявляет о кучности 1,5-2 МОА в тепличных условиях.
            Гнусный скептик
    2. Охотовед 2 Сегодня, 13:23
      Не плохой аппарат, довелось «встретить», тяжеловат только и к патронам очень требователен!
      На Ближнем Востоке - многие в своё время их покупали, по мимо Йемена, Сирия, Персы - по моему тоже партию взяли.
      Охотовед 2
      1. Охотовед 2 Сегодня, 13:46
        Добавлю, подготовленный снайпер, может доставить проблемы не только пехотному подразделению. Калибр, позволяет работать и по броне, и не только лёгкой. Хамеры - на раз делает, даже Абрамсам - есть что попортить. Но, как писал выше - вопрос боеприпасов, не известно есть ли у Хуситов «специальные», пулеметные не особо подходят. Снайпер в пустыне (с прикрытием) - Это Серьёзно! hi
        Охотовед 2
    3. Геркулесыч Сегодня, 13:42
      Добрые люди одолжили -решил Кальтербруннер
      Геркулесыч
  2. FalconD Сегодня, 13:39
    В таких новостях можно и про характеристики было бы сказать...,а то кроме того, что она новая и калибра больше ничего не сказано...
    FalconD
    1. Товарищ Берия Сегодня, 13:47
      Цитата: FalconD
      В таких новостях можно и про характеристики было бы сказать...,а то кроме того, что она новая и калибра больше ничего не сказано...

      И интернета под рукой нет. laughing

      https://topwar.ru/5791-krupnokalibernaya-snaypers
      kaya-vintovka-osv-96.html
      Товарищ Берия
    2. san4es Сегодня, 13:47
      ОСВ-96, то разработка тульских конструкторов

      soldier OSV-96 (Russian-96) - Российская тяжелая полуавтоматическая снайперская винтовка под патрон 12,7×108 мм.
      Винтовка способна поражать пехоту на расстоянии до 1800 метров и может поражать материальные цели на дальностях до 2500 метров. В качестве эффективного против снайперского оружия OSV-96 удерживает стрелок за пределами эффективной дальности действия обычных калибров, обеспечивая явное преимущество над винтовками более низкого калибра. Для русского языка разработаны специализированные высокоточные снайперские патроны 12,7×108 мм 7N34 59,0 грамм FMJ и AP.Снайперские винтовки 50 калибра, такие как эта винтовка. Крупнокалиберные пулеметные патроны также могут быть использованы


      san4es
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