На полевом выходе в Северной Осетии используются модернизированные навигаторы "Грот-М"

В ходе мероприятия с военнослужащими пройдут занятия по тактико-специальной, воздушно-десантной подготовке и вождению военной техники. Разведчики также выполнят упражнения учебных стрельб из стрелкового оружия и вооружения боевых машин. Особое внимание будет уделено индивидуальной подготовке личного состава, совершенствованию навыков применения вооружения и военной техники, технических средств разведки, освоению приемов жизнеобеспечения и маскировки при выполнении боевых задач. Военнослужащие также будут совершенствовать навыки ведения разведки в сложной обстановке как днём, так и ночью в любых погодных условиях, а также отработают порядок противодействия диверсионно-разведывательным группам условного противника.

В Северной Осетии начался полевой выход военнослужащих 58-й общевойсковой армии ЮВО. Он осуществляется на полигоне Тарское. Одно из направлений полевого выхода связано с совершенствованием навыков работы с модернизированными малогабаритными навигационными индивидуальными приборами «Грот-М». Это приборы, которые работают на основе системы ГЛОНАСС.Приборы «Грот-М» помогают оперативно отслеживать текущие координаты, вычисляют дирекционные углы, позволяют запоминать отдельные точки и маршруты движения. Также обладают классическими функциями современного навигационного оборудования – в частности, определение скорости и курса движения в различных условиях.Навигатор позволяет осуществлять ввод карт и маршрутов через USB-вход с дальнейшей фиксацией. Для этого используется специализированный конвертер из комплекта софта.По последним данным, модернизированные навигационные приборы «Грот-М» обладают большей памятью, нежели первые образцы (их память составляла до 256 Мбайт). Сегодня объём памяти достигает 16 Гбайт. Режим температуры – от «минус» 40 до «плюс» 55 по Цельсию.Из сообщения пресс-службы: