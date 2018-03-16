15:32 16 марта
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На полевом выходе в Северной Осетии используются модернизированные навигаторы "Грот-М"

В Северной Осетии начался полевой выход военнослужащих 58-й общевойсковой армии ЮВО. Он осуществляется на полигоне Тарское. Одно из направлений полевого выхода связано с совершенствованием навыков работы с модернизированными малогабаритными навигационными индивидуальными приборами «Грот-М». Это приборы, которые работают на основе системы ГЛОНАСС.

Приборы «Грот-М» помогают оперативно отслеживать текущие координаты, вычисляют дирекционные углы, позволяют запоминать отдельные точки и маршруты движения. Также обладают классическими функциями современного навигационного оборудования – в частности, определение скорости и курса движения в различных условиях.

На полевом выходе в Северной Осетии используются модернизированные навигаторы "Грот-М"



Навигатор позволяет осуществлять ввод карт и маршрутов через USB-вход с дальнейшей фиксацией. Для этого используется специализированный конвертер из комплекта софта.

По последним данным, модернизированные навигационные приборы «Грот-М» обладают большей памятью, нежели первые образцы (их память составляла до 256 Мбайт). Сегодня объём памяти достигает 16 Гбайт. Режим температуры – от «минус» 40 до «плюс» 55 по Цельсию.

Из сообщения пресс-службы:
В ходе мероприятия с военнослужащими пройдут занятия по тактико-специальной, воздушно-десантной подготовке и вождению военной техники. Разведчики также выполнят упражнения учебных стрельб из стрелкового оружия и вооружения боевых машин. Особое внимание будет уделено индивидуальной подготовке личного состава, совершенствованию навыков применения вооружения и военной техники, технических средств разведки, освоению приемов жизнеобеспечения и маскировки при выполнении боевых задач. Военнослужащие также будут совершенствовать навыки ведения разведки в сложной обстановке как днём, так и ночью в любых погодных условиях, а также отработают порядок противодействия диверсионно-разведывательным группам условного противника.

Использованы фотографии: function.mil.ru
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Комментарии 3

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  1. Геркулесыч Сегодня, 14:37
    Я даже не стану спрашивать, маде ин чайна, или маде ин тайвань там элементарная база, ибо "маде ин Россия "это только бирка на китайской микроэлектронике.
    Геркулесыч
  2. КВУ-НСвД Сегодня, 14:44
    Приборчик явно не только навигатор , а иначе зачем ему память на 16 гигов..
    КВУ-НСвД
    1. NKT Сегодня, 15:14
      Наверное, чтобы больше карт помещалось wink
      NKT
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