Пентагон обвинил Тегеран в попытке повлиять на выборы в Ираке

Мы располагаем тревожными свидетельствами того, что Иран пытается повлиять, используя деньги, на (результаты) выборов в Ираке. Эти средства используются в целях оказания влияния на кандидатов и голоса,

Мы полагаем, что эта сумма не является незначительной. Мы также считаем, что это крайне бесполезно,