19:02 16 марта
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Пентагон обвинил Тегеран в попытке повлиять на выборы в Ираке

Глава Пентагона Джеймс Мэттис обвинил иранские власти в попытке оказать влияние на исход парламентских выборов, которые должны пройти в мае, передает ТАСС сообщение «агентства «Рейтер».

Мэттис беседует с морскими пехотинцами.

Мы располагаем тревожными свидетельствами того, что Иран пытается повлиять, используя деньги, на (результаты) выборов в Ираке. Эти средства используются в целях оказания влияния на кандидатов и голоса,
сказал министр обороны журналистам.


Мы полагаем, что эта сумма не является незначительной. Мы также считаем, что это крайне бесполезно,
добавил Мэттис.

Вчера представитель военного ведомства США сообщила на брифинге, что Мэттис на следующей неделе отправится в поездку по странам Ближнего Востока. В том числе он посетит Оман, Афганистан и Бахрейн.

Агентство напоминает, что парламентские выборы в Ираке запланированы на 12 мая. По данным Высшей независимой избирательной комиссии, свои кандидатуры уже выставили около 7-ми тысяч человек. В Совет представителей будут избраны кандидаты от 18 провинций страны, в том числе курдской автономии.

Правом голоса в Ираке обладают 24 млн. человек (из 36-ти миллионного населения). Избирательная кампания официально стартует 10 апреля.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 24

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  1. Кроу Сегодня, 16:02
    Эти знаменитые иранские хакеры.
    Где-то мы уже это проходили. Скучно, бабушки (девочки постарели).
    Кроу
    1. сибиралт Сегодня, 16:07
      И что, Ирак пожаловался в госдеп, чтобы тот за него заступился за вмешательство Ирана в их выборы? Таки, прогноз погоды читать интересней. winked
      сибиралт
      1. Кроу Сегодня, 16:13
        Цитата: сибиралт
        прогноз погоды читать интересней.

        В прогнозе погоды интриги больше. А тут всё по одному шаблону. Испытали на русских, сработало или нет, но схема готова. Лишь история расставит всё по своим местам.
        Кроу
        1. ПСАКИ Сегодня, 17:48
          Цитата: Кроу
          А тут всё по одному шаблону. Испытали на русских,

          Вы очень верно подметили...Ничего нового, как и с "отравлением" предателя в Лондоне.!
          Мельчают западные пропагандисты и интриганы. Трамп , правильно заметил недавно, что Россия смеется над вами и продолжает гнуть свою линию , спакойно и планомерно..
          ПСАКИ
    2. Серж Горелый Сегодня, 16:08
      С американского ТВ канала: "Кстати, а как правильно говорить - Иран или Ирак?
      Серж Горелый
      1. Кроу Сегодня, 16:15
        Цитата: Серж Горелый
        правильно говорить - Иран или Ирак?

        Иранк или Иракн. Так и так - правильно.
        Кроу
    3. Ратник с пулеметом Сегодня, 16:09
      чего еще от этих скотоводов ждать,папуаса в смокинг обряди ,он все равно папуасом останется,так эти везде лезут своими грязными сапогами,поганым "кольтом" и кровавым рылом и требуют чтобы весь мир это принял как закон.
      Ратник с пулеметом
  2. svp67 Сегодня, 16:04
    Мы полагаем, что эта сумма не является незначительной. Мы также считаем, что это крайне бесполезно,
    Ключевое слово здесь ПОЛАГАЕМ.... Они верны себе. Главное успеть обвинить, а там и трава не расти
    svp67
  3. Masya Masya Сегодня, 16:06
    Мы также считаем, что это крайне бесполезно,

    чего тогда так всполошились? recourse не иначе зудит в одном месте... wink
    Masya Masya
    1. DEZINTO Сегодня, 16:10
      чего тогда так всполошились?


      Наверное пластинку заело, теперь ни дня без обвинения о выборах, уже даже наугад,....где? кто? выбирают им не важно - надо кого-то обвинить! laughing
      Обвинялку заклинило
      DEZINTO
      1. assa67 Сегодня, 17:16
        ну,согласитесь.забавно-маленькая страна-маленькие хакеры(образно)...а сами полосатые не практикуют?..даже сейчас,на примере предстоящих выборов в России...
        Цитата: DEZINTO
        Вчера представитель военного ведомства США сообщила на брифинге, что Мэттис на следующей неделе отправится в поездку по странам Ближнего Востока. В том числе он посетит Оман, Афганистан и Бахрейн.

        и зачем ? бабаор везет на "противодействие Иранской угрозы"
        assa67
  4. Wedmak Сегодня, 16:08
    "Полагаем" и "весьма достоверно" теперь главные аргументы похоже. Или скорее болезнь мозга новая.
    Wedmak
  5. taiga2018 Сегодня, 16:15
    а так беспокоится о результатах выборов в другой стране,это разве не попытка повлиять на них...
    taiga2018
  6. Ураган70 Сегодня, 16:22
    В африке есть племя канибаллов, их нужно тоже проверить...не влияют ли на выборы этой помойки! Правда у них нет ни нефти, ни газа, ни кимберлитовых трубок...
    Ураган70
  7. Ураган70 Сегодня, 16:24
    "Мэттис беседует с морскими пехотинцами..."
    Он что, радионуклиды выделяет, бешеная псина, чего они бубенцы прикрыли?
    Ураган70
  8. Zubr Сегодня, 16:28
    laughing Это что, со слов пентагона, Тегеран организовал букмекерскую кантору специально для выборов в Ираке. И раньше пентагона получил лицензию. Это уже разборка.....=)))
    Zubr
  9. Геркулесыч Сегодня, 16:30
    На фото он "снимается "для групповухи ? wassat Везде свои рыла суют, и везде у поганой америки в их подлостях кто-то виновен, кроме самой этой подлой сшы!
    Геркулесыч
  10. Razvedka_Boem Сегодня, 16:32
    Ждем пока не обвинят США во вмешательства в дела других стран.
    Иначе, если повторять одно и тоже бессчетное количество раз.. В какой-то момент кто-то начнет верить в это.
    Razvedka_Boem
  11. Дормидонт Сегодня, 16:32
    Какая милая и непосредственная хуцпа
    Дормидонт
  12. урман Сегодня, 16:47
    Ну наконец то! Нашлась ещё одна страна которая вмешивается,
    а то нам скучно уже одним стало.
    Милости просим дорогие иранские товарищи на семинар по обмену опытом, по вмешательству в выборы. laughing
    Ну америкосов с их богатым опытом , приглашать не будем.
    урман
  13. Topotun Сегодня, 17:08
    Наши хакеры перестали быть самыми страшными хакерами в мире..... Обидно .....
    Topotun
    1. DEZINTO Сегодня, 17:21
      Наши хакеры перестали быть самыми страшными хакерами в мире..... Обидно .....

      Всё нормально, дождитесь завтрашнего дня, там ещё вагон заявлений посыпятся!, наверное русские хакеры будут виноваты в отклонении земной орбиты на 0,0001 градуса!
      Так что мы ещё те! wink Пока реактор на кухне тёплый, балалайка настроена, а медведи наши быстры. fellow
      DEZINTO
      1. Topotun Сегодня, 17:25
        Лады. Пойду за пивом и кальмарами. Буду ждать обнадеживающих заявлений, что наши хакеры таки сумели взломать личную почту Мэй и поэтому он немного погорячилась....
        Topotun
  14. мерцание Сегодня, 17:47
    Пентагон обвинил Тегеран в попытке повлиять на выборы в Ираке
    Хотя для доказательства достаточно и первых слов: "Пентагон обвинил ..." , а дальше кого угодно и за что угодно.
    мерцание
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