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Пентагон обвинил Тегеран в попытке повлиять на выборы в Ираке
Глава Пентагона Джеймс Мэттис обвинил иранские власти в попытке оказать влияние на исход парламентских выборов, которые должны пройти в мае, передает ТАСС сообщение «агентства «Рейтер».
Вчера представитель военного ведомства США сообщила на брифинге, что Мэттис на следующей неделе отправится в поездку по странам Ближнего Востока. В том числе он посетит Оман, Афганистан и Бахрейн.
Агентство напоминает, что парламентские выборы в Ираке запланированы на 12 мая. По данным Высшей независимой избирательной комиссии, свои кандидатуры уже выставили около 7-ми тысяч человек. В Совет представителей будут избраны кандидаты от 18 провинций страны, в том числе курдской автономии.
Правом голоса в Ираке обладают 24 млн. человек (из 36-ти миллионного населения). Избирательная кампания официально стартует 10 апреля.
Мы располагаем тревожными свидетельствами того, что Иран пытается повлиять, используя деньги, на (результаты) выборов в Ираке. Эти средства используются в целях оказания влияния на кандидатов и голоса,сказал министр обороны журналистам.
Мы полагаем, что эта сумма не является незначительной. Мы также считаем, что это крайне бесполезно,добавил Мэттис.
Вчера представитель военного ведомства США сообщила на брифинге, что Мэттис на следующей неделе отправится в поездку по странам Ближнего Востока. В том числе он посетит Оман, Афганистан и Бахрейн.
Агентство напоминает, что парламентские выборы в Ираке запланированы на 12 мая. По данным Высшей независимой избирательной комиссии, свои кандидатуры уже выставили около 7-ми тысяч человек. В Совет представителей будут избраны кандидаты от 18 провинций страны, в том числе курдской автономии.
Правом голоса в Ираке обладают 24 млн. человек (из 36-ти миллионного населения). Избирательная кампания официально стартует 10 апреля.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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