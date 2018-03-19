Модернизация воздушно-десантных войск: новые намерения
Продолжается модернизация Вооружённых сил России. Особое внимание уделяется воздушно-десантным войскам. В составе «крылатой гвардии» появляются новые структуры и формирования, а также осуществляются закупки новейших вооружений и техники. За последние годы военное ведомство сделало многое для совершенствования ВДВ, и не планирует останавливаться. Несколько дней назад стали известны последние результаты программы модернизации войск, а также некоторые планы на ближайшее будущее.
12 марта официальное издание министерства обороны «Красная звезда» опубликовало материал «Крылатая гвардия наращивает боевой потенциал» за авторством Александра Тихонова. Автор этой публикации побеседовал с командующим воздушно-десантными войсками генерал-полковником Андреем Сердюковым. В своем интервью военачальник напомнил об известных фактах, а также привел целый ряд новых данных о модернизации ВДВ. От прочих последних сообщений на эту тему новое интервью отличалось основательностью и подробностью.
Одной из основных целей текущего обновления войск является увеличение их численности с одновременным повышением боеспособности. По словам А. Сердюкова, с 2012 года штатная численность личного состава воздушно-десантных войск увеличилась на 48%. Более 30 тыс. рядовых и сержантов сейчас проходят службу по контракту. Контрактники на данный момент составляют более 70% от всего личного состава ВДВ. В 2020 году доля военнослужащих по контракту будет доведена до 80%.
При этом сержантский состав уже полностью укомплектован контрактниками. Также контрактники идут на должности специалистов по эксплуатации разнообразных вооружений и техники. Они же, в первую очередь, поступают на службу в батальонные тактические группы. Как отмечает командующий ВДВ, количество таких групп постоянно увеличивается.
К настоящему времени структура ВДВ претерпела определенные изменения. Сейчас в составе войск имеется четыре дивизии, пять отдельных бригад, а также части обеспечения и учебные заведения. Переработка структуры войск и совершенствование системы управления приводят у росту их боевых возможностей.
Была затронута тема поставки новой материальной части, в первую очередь, вооружений и военной техники. Генерал Сердюков рассказал, что поставки в рамках Гособоронзаказа с 2012 по 2017 годы позволили увеличить долю нового оружия и техники в ВДВ в 3,5 раза. Количество современной бронетанковой техники выросло в 2,4 раза, средств ПВО – в 3,5 раза. Доля современных средств десантирования всех типов увеличилась в 1,4 раза.
В рамках последних программ в части воздушно-десантных войск уже поступило более 42 тыс. единиц оружия и техники. За счет этого маневренные возможности войск выросли на 30%, уровень живучести – на 20%. Прирост возможностей по огневому поражению оценивается в 16%. Любопытно, что в некоторых направлениях имеются просто выдающиеся успехи. Самым активным образом развивается направление беспилотных летательных аппаратов. С 2012 года в ВДВ появилось семь подразделений, оснащенных такой техникой. Поставка беспилотников повысила возможности войск в деле воздушной разведки в 12 раз.
А. Сердюков раскрыл некоторые подробности поставок военной техники и вооружения, имевших место в последние годы. Так, промышленность передала войскам пять батальонных комплектов боевых машин десанта БМД-4М и бронетранспортеров БТР-МДМ. Семь артиллерийских дивизионов укомплектованы модернизированными самоходками 2С9-1М, а также новейшими пунктами разведки и управления 1В119-1. Артиллерийские соединения получили радиолокационные станции разведки «Соболятник» и «Аистенок», за счет которых дивизионы интегрируются в автоматизированную систему управления ВДВ. Главным последствием этого является сокращение времени, необходимого для обнаружения и поражения целей.
Гособоронзаказ на текущий 2018 год вновь предусматривает закупку новых и ремонт имеющихся образцов оружия и техники. По словам командующего ВДВ, в этом году войска получат два батальонных комплекта машин БМД-4М и БТР-МДМ. Артиллерии передадут два дивизиона самоходок 2С9-1М. Подразделения противовоздушной обороны начнут эксплуатацию систем разведки и управления МП-Д и МРУ-Д. Радиационная, химическая и биологическая защита получит три полковых комплекта разведывательных химических машин РХМ-5М.
Особое внимание уделяется современным средствам управления, а именно созданию единой автоматизированной системы, контролирующей работу войск. Большинство боевых подразделений воздушно-десантных войск полностью оснащено современной автоматизированной системой управления «Андромеда-Д». Подразделения немедленного реагирования уже полностью переведены на такую аппаратуру. Все это значительно повышает возможности войск за счет резкого сокращения сроков приведения подразделений в боевую готовность.
Итогом поставок 2018 года станет очередное увеличение доли современной материальной части. Согласно текущим планам, по результатам ближайших закупок в рамках нового Гособоронзаказа этот параметр вырастет до 63,4%. Конечной целью актуальной Государственной программы вооружений, реализация которой будет завершена в 2020 году, является доведение доли новых вооружений и техники до 75%.
Новая материальная часть не простаивает без дела и постоянно используется в различных учебно-боевых мероприятиях. Боевая учеба подразделений стала приоритетным направлением. Как отмечает А. Сердюков, за последние пять лет количество учебных мероприятий выросло на 74%. Сейчас ежегодно бойцами выполняется 200 тыс. прыжков с парашютом в разных метеоусловиях, днем и ночью. Количество парашютных десантов техники и вооружений за указанный срок увеличилось вдвое.
Воздушно-десантные войска регулярно участвуют во внезапных проверках боеготовности, объявляемых верховным главнокомандующим. В ходе этих мероприятий ВДВ неоднократно демонстрировали высокий уровень подготовки и готовность к выполнению своих задач.
Командующий ВДВ напомнил о главных целях и задачах текущей модернизации войск. Он отметил, что этот род войск в будущем будет играть важную роль в системе военной безопасности страны. Воздушно-десантным войскам придется решать новые задачи, заметно отличающиеся от тех, что ставились перед ними всего лишь 10-15 лет назад. Эти войска теперь будут развиваться в качестве основы сил быстрого реагирования.
Планы военного ведомства на несколько ближайших лет предусматривают направление основных усилий на обновление материальной части и повышение уровня подготовки. К 2021 году доля современных вооружений и техники должна достичь 70%. За счет этого и при помощи новых учебных мероприятий планируется повысить и уровень подготовки личного состава.
Следует отметить, что вопрос модернизации ВДВ в целом и материальной части войск в частности уже поднимался несколько дней назад командованием этого рода войск. Так, 4 марта «Красная звезда» опубликовала интервью с заместителем командующего ВДВ по воздушно-десантной подготовке генерал-лейтенантом Владимиром Кочетковым. Он рассказал об имеющихся средствах десантирования, о новейших образцах такого рода и о планах по их развитию.
По словам В. Кочеткова, в настоящее время завершается опытно-конструкторская работа «Бахча-У-ПДС», целью которой является создание средств парашютного десантирования современной техники войск, такой как БМД-4А или БТР-МДМ. Важной особенностью новых средств станет возможность десантирования боевой машины с экипажем внутри. Уже завершены государственные совместные испытания, и в этом году новые устройства поступят на вооружение.
Продолжаются работы по теме с шифром «Парашют». Этот проект предлагает создание унифицированной парашютной платформы для техники и грузов массой до 18 т. Прежде всего, она будет использоваться с автомобилями марки «КамАЗ» и техникой на их базе, поступающими в войска. Изделие «Дальнолет» предназначается для десантирования личного состава с высот 1200-8000 м при скоростях летательного аппарата до 350 км/ч с задержкой раскрытия парашюта до 10 с. Спускаясь с максимальной высоты, боец сможет пролететь до 60 км. При этом вместе с ним на парашюте будет транспортироваться контейнер грузоподъемностью 50 кг.
Запланированы несколько новых проектов. Уже в марте должна стартовать «Реновация», предусматривающая модернизацию парашютов Д-10 и З-5. Целью этого проекта является адаптация существующих систем к совместному использованию с экипировкой «Ратник». ОКР «Шелест», запускаемая в этом году, должна завершиться появлением новой парашютной системы для десантирования бойцов с полным набором табельного вооружения и снаряжения.
Создаются и новые средства подготовки личного состава. Как рассказал генерал Кочетков, в Рязанском гвардейском воздушно-десантном училище построена аэродинамическая установка для отработки действий парашютиста, использующего системы типа «крыло». Многофункциональная установка обеспечивает одновременное обучение сразу пяти десантников с полным комплектом снаряжения и оружия. В прошлом году завершилось проектирование учебно-тренировочного комплекса УТК-ВДП, предназначенного для первоначальной парашютной подготовки. Уже определен график поставок таких изделий в учебные заведения и части.
По оценке В. Кочеткова, появление ряда новых парашютных систем для людей и техники заметным образом повысит боеспособность воздушно-десантных войск. Возможность десантирования любой техники в заданном районе и системы с большой дальностью полета существенно улучшат мобильность войск. Важным преимуществом новых изделий станет и полная совместимость с экипировкой «Ратник».
6 марта некоторые подробности перевооружения ВДВ раскрыл министр обороны генерал армии Сергей Шойгу. В текущем году этот род войск должен будет получить танки Т-72Б3, боевые машины десанта БМД-4М, бронетранспортеры БТР-МДМ, гаубицы Д-30 и другую материальную часть. Общее количество боевых бронированных машин и артиллерийских систем для ВДВ, поставка которых запланирована на этот год, – более 30 единиц. Также, по словам С. Шойгу, будет продолжено развитие средств управления, материально-технического обеспечения, инфраструктуры и учебной базы. Войска будут получать не только военную технику, но и средства разведки и радиоэлектронной борьбы.
14 марта генерал-полковник А. Сердюков рассказал РИА Новости о некоторых планах по созданию перспективных образцов вооружения специально для воздушно-десантных войск. По его словам, в настоящее время промышленность работает над новым зенитным ракетным комплексом с шифром «Птицелов». Эта система противовоздушной обороны ближнего радиуса создается в соответствии с особыми требованиями, оговаривающими возможность парашютного десантирования. Таким образом, впервые в истории на вооружение ВДВ поступит ракетный комплекс с подобными возможностями.
Как рассказал командующий ВДВ, в настоящее время проект «Птицелов» находится на стадии определения технического облика будущего комплекса. В течение нескольких следующих лет будут выполнены необходимые опытно-конструкторские работы, после чего система сможет поступить на вооружение. Согласно текущим планам, в войска ЗРК «Птицелов» пойдет в 2022 году. Таким образом, закупки серийной техники будут осуществляться в рамках новой Госпрограммы вооружений, действующей в 2018-2025 годах. Комплексы нового типа предназначены для замены существующих боевых машин «Стрела-10М3», не имеющих ряда критичных для ВДВ возможностей.
Несколько лет назад, при составлении плана развития вооруженных сил, военное и политическое руководство Российской Федерации решили сделать воздушно-десантные войска основой сил быстрого реагирования. Для этого модернизируемому роду войску необходимы новые вооружения и техника, улучшенные средства связи и управления, а также иные комплексы, системы и т.д. Особое внимание теперь следует уделять подготовке личного состава. Действуя в рамках утвержденных планов, министерство обороны уже смогло заметным образом повысить основные показатели ВДВ; подобные процессы будут продолжаться и в будущем. А это значит, что через несколько лет командование войск сможет с гордостью отчитаться о полном выполнении поставленных задач и новом вкладе в обороноспособность страны.
По материалам:
http://redstar.ru/index.php/component/k2/item/36441-krylataya-gvardiya-narashchivaet-boevoj-potentsial
http://www.redstar.ru/index.php/component/k2/item/36369-chtoby-atakovat-eshchjo-bystree
http://ria.ru/
http://tass.ru/
http://rg.ru/
12 марта официальное издание министерства обороны «Красная звезда» опубликовало материал «Крылатая гвардия наращивает боевой потенциал» за авторством Александра Тихонова. Автор этой публикации побеседовал с командующим воздушно-десантными войсками генерал-полковником Андреем Сердюковым. В своем интервью военачальник напомнил об известных фактах, а также привел целый ряд новых данных о модернизации ВДВ. От прочих последних сообщений на эту тему новое интервью отличалось основательностью и подробностью.
Одной из основных целей текущего обновления войск является увеличение их численности с одновременным повышением боеспособности. По словам А. Сердюкова, с 2012 года штатная численность личного состава воздушно-десантных войск увеличилась на 48%. Более 30 тыс. рядовых и сержантов сейчас проходят службу по контракту. Контрактники на данный момент составляют более 70% от всего личного состава ВДВ. В 2020 году доля военнослужащих по контракту будет доведена до 80%.
При этом сержантский состав уже полностью укомплектован контрактниками. Также контрактники идут на должности специалистов по эксплуатации разнообразных вооружений и техники. Они же, в первую очередь, поступают на службу в батальонные тактические группы. Как отмечает командующий ВДВ, количество таких групп постоянно увеличивается.
К настоящему времени структура ВДВ претерпела определенные изменения. Сейчас в составе войск имеется четыре дивизии, пять отдельных бригад, а также части обеспечения и учебные заведения. Переработка структуры войск и совершенствование системы управления приводят у росту их боевых возможностей.
Была затронута тема поставки новой материальной части, в первую очередь, вооружений и военной техники. Генерал Сердюков рассказал, что поставки в рамках Гособоронзаказа с 2012 по 2017 годы позволили увеличить долю нового оружия и техники в ВДВ в 3,5 раза. Количество современной бронетанковой техники выросло в 2,4 раза, средств ПВО – в 3,5 раза. Доля современных средств десантирования всех типов увеличилась в 1,4 раза.
В рамках последних программ в части воздушно-десантных войск уже поступило более 42 тыс. единиц оружия и техники. За счет этого маневренные возможности войск выросли на 30%, уровень живучести – на 20%. Прирост возможностей по огневому поражению оценивается в 16%. Любопытно, что в некоторых направлениях имеются просто выдающиеся успехи. Самым активным образом развивается направление беспилотных летательных аппаратов. С 2012 года в ВДВ появилось семь подразделений, оснащенных такой техникой. Поставка беспилотников повысила возможности войск в деле воздушной разведки в 12 раз.
А. Сердюков раскрыл некоторые подробности поставок военной техники и вооружения, имевших место в последние годы. Так, промышленность передала войскам пять батальонных комплектов боевых машин десанта БМД-4М и бронетранспортеров БТР-МДМ. Семь артиллерийских дивизионов укомплектованы модернизированными самоходками 2С9-1М, а также новейшими пунктами разведки и управления 1В119-1. Артиллерийские соединения получили радиолокационные станции разведки «Соболятник» и «Аистенок», за счет которых дивизионы интегрируются в автоматизированную систему управления ВДВ. Главным последствием этого является сокращение времени, необходимого для обнаружения и поражения целей.
Гособоронзаказ на текущий 2018 год вновь предусматривает закупку новых и ремонт имеющихся образцов оружия и техники. По словам командующего ВДВ, в этом году войска получат два батальонных комплекта машин БМД-4М и БТР-МДМ. Артиллерии передадут два дивизиона самоходок 2С9-1М. Подразделения противовоздушной обороны начнут эксплуатацию систем разведки и управления МП-Д и МРУ-Д. Радиационная, химическая и биологическая защита получит три полковых комплекта разведывательных химических машин РХМ-5М.
Особое внимание уделяется современным средствам управления, а именно созданию единой автоматизированной системы, контролирующей работу войск. Большинство боевых подразделений воздушно-десантных войск полностью оснащено современной автоматизированной системой управления «Андромеда-Д». Подразделения немедленного реагирования уже полностью переведены на такую аппаратуру. Все это значительно повышает возможности войск за счет резкого сокращения сроков приведения подразделений в боевую готовность.
Итогом поставок 2018 года станет очередное увеличение доли современной материальной части. Согласно текущим планам, по результатам ближайших закупок в рамках нового Гособоронзаказа этот параметр вырастет до 63,4%. Конечной целью актуальной Государственной программы вооружений, реализация которой будет завершена в 2020 году, является доведение доли новых вооружений и техники до 75%.
Новая материальная часть не простаивает без дела и постоянно используется в различных учебно-боевых мероприятиях. Боевая учеба подразделений стала приоритетным направлением. Как отмечает А. Сердюков, за последние пять лет количество учебных мероприятий выросло на 74%. Сейчас ежегодно бойцами выполняется 200 тыс. прыжков с парашютом в разных метеоусловиях, днем и ночью. Количество парашютных десантов техники и вооружений за указанный срок увеличилось вдвое.
Воздушно-десантные войска регулярно участвуют во внезапных проверках боеготовности, объявляемых верховным главнокомандующим. В ходе этих мероприятий ВДВ неоднократно демонстрировали высокий уровень подготовки и готовность к выполнению своих задач.
Командующий ВДВ напомнил о главных целях и задачах текущей модернизации войск. Он отметил, что этот род войск в будущем будет играть важную роль в системе военной безопасности страны. Воздушно-десантным войскам придется решать новые задачи, заметно отличающиеся от тех, что ставились перед ними всего лишь 10-15 лет назад. Эти войска теперь будут развиваться в качестве основы сил быстрого реагирования.
Планы военного ведомства на несколько ближайших лет предусматривают направление основных усилий на обновление материальной части и повышение уровня подготовки. К 2021 году доля современных вооружений и техники должна достичь 70%. За счет этого и при помощи новых учебных мероприятий планируется повысить и уровень подготовки личного состава.
Следует отметить, что вопрос модернизации ВДВ в целом и материальной части войск в частности уже поднимался несколько дней назад командованием этого рода войск. Так, 4 марта «Красная звезда» опубликовала интервью с заместителем командующего ВДВ по воздушно-десантной подготовке генерал-лейтенантом Владимиром Кочетковым. Он рассказал об имеющихся средствах десантирования, о новейших образцах такого рода и о планах по их развитию.
По словам В. Кочеткова, в настоящее время завершается опытно-конструкторская работа «Бахча-У-ПДС», целью которой является создание средств парашютного десантирования современной техники войск, такой как БМД-4А или БТР-МДМ. Важной особенностью новых средств станет возможность десантирования боевой машины с экипажем внутри. Уже завершены государственные совместные испытания, и в этом году новые устройства поступят на вооружение.
Продолжаются работы по теме с шифром «Парашют». Этот проект предлагает создание унифицированной парашютной платформы для техники и грузов массой до 18 т. Прежде всего, она будет использоваться с автомобилями марки «КамАЗ» и техникой на их базе, поступающими в войска. Изделие «Дальнолет» предназначается для десантирования личного состава с высот 1200-8000 м при скоростях летательного аппарата до 350 км/ч с задержкой раскрытия парашюта до 10 с. Спускаясь с максимальной высоты, боец сможет пролететь до 60 км. При этом вместе с ним на парашюте будет транспортироваться контейнер грузоподъемностью 50 кг.
Запланированы несколько новых проектов. Уже в марте должна стартовать «Реновация», предусматривающая модернизацию парашютов Д-10 и З-5. Целью этого проекта является адаптация существующих систем к совместному использованию с экипировкой «Ратник». ОКР «Шелест», запускаемая в этом году, должна завершиться появлением новой парашютной системы для десантирования бойцов с полным набором табельного вооружения и снаряжения.
Создаются и новые средства подготовки личного состава. Как рассказал генерал Кочетков, в Рязанском гвардейском воздушно-десантном училище построена аэродинамическая установка для отработки действий парашютиста, использующего системы типа «крыло». Многофункциональная установка обеспечивает одновременное обучение сразу пяти десантников с полным комплектом снаряжения и оружия. В прошлом году завершилось проектирование учебно-тренировочного комплекса УТК-ВДП, предназначенного для первоначальной парашютной подготовки. Уже определен график поставок таких изделий в учебные заведения и части.
По оценке В. Кочеткова, появление ряда новых парашютных систем для людей и техники заметным образом повысит боеспособность воздушно-десантных войск. Возможность десантирования любой техники в заданном районе и системы с большой дальностью полета существенно улучшат мобильность войск. Важным преимуществом новых изделий станет и полная совместимость с экипировкой «Ратник».
6 марта некоторые подробности перевооружения ВДВ раскрыл министр обороны генерал армии Сергей Шойгу. В текущем году этот род войск должен будет получить танки Т-72Б3, боевые машины десанта БМД-4М, бронетранспортеры БТР-МДМ, гаубицы Д-30 и другую материальную часть. Общее количество боевых бронированных машин и артиллерийских систем для ВДВ, поставка которых запланирована на этот год, – более 30 единиц. Также, по словам С. Шойгу, будет продолжено развитие средств управления, материально-технического обеспечения, инфраструктуры и учебной базы. Войска будут получать не только военную технику, но и средства разведки и радиоэлектронной борьбы.
14 марта генерал-полковник А. Сердюков рассказал РИА Новости о некоторых планах по созданию перспективных образцов вооружения специально для воздушно-десантных войск. По его словам, в настоящее время промышленность работает над новым зенитным ракетным комплексом с шифром «Птицелов». Эта система противовоздушной обороны ближнего радиуса создается в соответствии с особыми требованиями, оговаривающими возможность парашютного десантирования. Таким образом, впервые в истории на вооружение ВДВ поступит ракетный комплекс с подобными возможностями.
Как рассказал командующий ВДВ, в настоящее время проект «Птицелов» находится на стадии определения технического облика будущего комплекса. В течение нескольких следующих лет будут выполнены необходимые опытно-конструкторские работы, после чего система сможет поступить на вооружение. Согласно текущим планам, в войска ЗРК «Птицелов» пойдет в 2022 году. Таким образом, закупки серийной техники будут осуществляться в рамках новой Госпрограммы вооружений, действующей в 2018-2025 годах. Комплексы нового типа предназначены для замены существующих боевых машин «Стрела-10М3», не имеющих ряда критичных для ВДВ возможностей.
Несколько лет назад, при составлении плана развития вооруженных сил, военное и политическое руководство Российской Федерации решили сделать воздушно-десантные войска основой сил быстрого реагирования. Для этого модернизируемому роду войску необходимы новые вооружения и техника, улучшенные средства связи и управления, а также иные комплексы, системы и т.д. Особое внимание теперь следует уделять подготовке личного состава. Действуя в рамках утвержденных планов, министерство обороны уже смогло заметным образом повысить основные показатели ВДВ; подобные процессы будут продолжаться и в будущем. А это значит, что через несколько лет командование войск сможет с гордостью отчитаться о полном выполнении поставленных задач и новом вкладе в обороноспособность страны.
По материалам:
http://redstar.ru/index.php/component/k2/item/36441-krylataya-gvardiya-narashchivaet-boevoj-potentsial
http://www.redstar.ru/index.php/component/k2/item/36369-chtoby-atakovat-eshchjo-bystree
http://ria.ru/
http://tass.ru/
http://rg.ru/
Автор: Рябов Кирилл
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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