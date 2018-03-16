19:06 16 марта
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Яценюк в Варшаве: "Северный поток-2" - угроза для Европы

Бывший украинский премьер Арсений Яценюк, отрабатывая возможность проживания на Западе (в США), рисует страшные картины того, какой "удар" по Евросоюзу может нанести реализация «Северного потока-2». По сути, Яценюк повторил те же «тезисы», которые ранее озвучивали представители верхушки «Нафтогаза». Основная цель этих заявлений об «ужасах» «Северного потока-2» связана с желанием Киева сохранить украинский транзит российского газа в Европу.

Своё заявление Яценюк сделал в Варшаве во время конференции «Революция, война и её последствия»:
Здесь возникает вопрос единства в Евросоюзе: что первое - бизнес, экономика или всё же ценности. И не только ценности, но и осознание собственных энергетических вызовов для стран-членов ЕС. Поддержка проекта «Северный поток-2» поставит Европу в зависимость от монополиста, от российской путинской компании.


Далее сбежавший с территории Украины Яценюк объявил, что «СП-2» - это не только антиукраинский, но также антиевропейский проект, который ЕС не должен поддержать.


Яценюк:
Как это можно поддержать, если Россия осуществляет захват энергетического рынка Евросоюза.


А до начала реализации проекта газопровода «СП-2» Европа российский газ не покупала?

Яценюк:
Как можно поддерживать проект, который лишает граждан Украины 3 миллиардов долларов в год?


А вот это – ключевое в речи Яценюка. Именно транзит "голубого топлива" через Украину с возможностью воровства газа и диктатом условий – то, что Яценюка, а точнее, его хозяев, интересует.

Яценюк в Варшаве: "Северный поток-2" - угроза для Европы


На конференции в Варшаве засветился и экс-президент Франции Франсуа Олланд.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/search/top/?q=arseniy%20yatsenyuk
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Комментарии 46

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  1. Например Сегодня, 16:30
    Я одно в толк не могу взять - они кому там доказывают вред трубы СП 2? Сами себе? Европа желает покупать русский газ потому, что он им нужен и от этого польза... но покупать его она не желает потому что он вредный..
    Шизофрения.
    Хотите - берите. Не хотите - не берите.
    Например
    1. DMB_95 Сегодня, 16:34
      Просто Кролик отрабатывает выданную ему морковку .
      DMB_95
      1. Кроу Сегодня, 16:42
        Цитата: DMB_95
        Просто Кролик отрабатывает выданную ему морковку .

        Вставленную куда надо морковку. Теперь с неё не соскочить.
        Кроу
        1. Чёрный Сегодня, 16:44
          Это уже похоже на истерику...но тут еще Трамп как союзник Путина подоспел с пошлинами. Европа еще больше поняла, что нужно только на себя надеяться и отказываться от Российского газа в угоду нищей Украины это просто безумие
          Чёрный
          1. Чёрный Сегодня, 16:51
            Германия уже дала разрешение на прокладку труб по дну моря у себя и по всей стране. Прокладкой труб по ЕС займутся Австрия, Франция и Нидерланды. Все кому не достался кусочек пирога от СП-2, те пишут жалобы......занавес.
            Чёрный
            1. SanichSan Сегодня, 17:23
              Цитата: Чёрный
              Прокладкой труб по ЕС займутся Австрия, Франция и Нидерланды. Все кому не достался кусочек пирога от СП-2, те пишут жалобы......занавес.

              именно по этому яйценюх выступает в Польше, а не в Австрии или Нидерландах laughing
              SanichSan
      2. Тралл Сегодня, 16:43
        Сеня, газовые потоки не твое. Строй лучше заборы(ну или клетки) smile
        Тралл
        1. Чёрный Сегодня, 16:45
          Сеня, ты конечно вор авторитетный,но ..#Сеняпрекрати! laughing
          Чёрный
          1. Rusland Сегодня, 16:57
            Железяку жёлтую хочет сохранить, кормилицу свою, а здесь ещё всё это можно сдобрить политикой, кураторы благословили. Здесь он как рыба в воде.
            Rusland
            1. Теренин Сегодня, 17:21
              Цитата: Rusland
              Здесь он как рыба в воде.

              Приветствую, Виталий. hi только вода эта в аквариуме, а прибавить в ней воды или отлить решают англосаксы. А задохнуться, подобные яйценюку, без воды, так без сожаленья сольют в унитаз.
              Теренин
      3. с-т Petrov Сегодня, 17:14
        Просто Кролик отрабатывает выданную ему морковку .


        с-т Petrov
    2. kit88 Сегодня, 16:50
      Пора, пожалуй, стукнуть кулаком по столу.
      И ввести всех в курс, что никогда газ не пойдет через бандеровскую украину.
      kit88
    3. AlexVas44 Сегодня, 17:24
      Цитата: Например
      но покупать его она не желает потому что он вредный..

      Притом вредный, я бы сказал, политически request
      AlexVas44
    4. сибиралт Сегодня, 17:29
      Теперь Яценюку прямая дорога на ПМЖ в Лондон до скончания своего века, срок которого там и определят, но ему не скажут. laughing
      сибиралт
  2. svp67 Сегодня, 16:33
    Как можно поддерживать проект, который лишает граждан Украины 3 миллиардов долларов в год?
    Можно было этим и ограничится...
    svp67
  3. Дормидонт Сегодня, 16:35
    Наши ближневосточные партнёры такие затейники
    Дормидонт
  4. Геркулесыч Сегодня, 16:37
    Я так понял на фото сразу две жены, а батюшка приглашен их брак зарегестрировать? wassat
    Геркулесыч
    1. Серый брат Сегодня, 16:44
      Цитата: Геркулесыч
      Я так понял на фото сразу две жены, а батюшка приглашен их брак зарегестрировать?

      Яйценюк же замужем вроде уже.
      Серый брат
      1. Чёрный Сегодня, 16:49
        Яйценюк же замужем вроде уже.
        ..А тут ещё и плакатик за Гадю в актуальную тему.... wassat
        Чёрный
        1. DEZINTO Сегодня, 16:52
          А тут ещё и плакатик за Гадю

          Вот всё у них так....нади волю...потом вдруг резко наде не волю.....

          И яценюк тоже вроде как женат,....но кто его знает,....может ему даже приятно в этот момент было,....и цветы в руках. lol
          DEZINTO
  5. Геркулесыч Сегодня, 16:38
    То, что этот кроликочеловек еще коптит небо своим присутствием в мире нашем большая недоработка спецслужб России.
    Геркулесыч
  6. vaaaaadik Сегодня, 16:39
    Мнение яйценюка интересно только ему подобным,да и напомнить о себе надо,чтоб не забывали
    vaaaaadik
    1. Ныробский Сегодня, 18:42
      Цитата: vaaaaadik
      Мнение яйценюка интересно только ему подобным,да и напомнить о себе надо,чтоб не забывали
      Кхм......дело в том, что у яйценюка нет своего мнения. Он просто озвучил хозяйское мнение.
      Ныробский
  7. DEZINTO Сегодня, 16:40
    Я уже думал что не услышу фамилию этого бородатого яйца в очках......
    Ан нет, пыжится что-то заявляет, лоб морщит. Наверное деньги от "эуропэского вала" заканчиваются, решил ещё подзаработать.....
    DEZINTO
    1. Тралл Сегодня, 16:45
      Цитата: DEZINTO
      Я уже думал что не услышу фамилию этого

      Не удивлюсь, если он еще вернется в украинскую политику, возможно, снова премьером.
      Тралл
      1. Ныробский Сегодня, 18:44
        Цитата: Тралл
        Не удивлюсь, если он еще вернется в украинскую политику, возможно, снова премьером.

        Это если там будет ещё то, что можно украсть. Если его "побратимы" всё растащат, то и Сеню туда не загонишь.
        Ныробский
    2. ланс Сегодня, 16:46
      так вот и не понятно, какие то полковники травятся, а этот (хоть и осужденный военный преступник) до сих пор в котел не попал.тут бы даже лимонка подошла.
      ланс
  8. Теренин Сегодня, 16:42
    ...возникает вопрос единства в Евросоюзе: что первое - бизнес, экономика или всё же ценности. Этот неумный человек Яйценюк fool никак не поймет, что бизнес и экономика это и есть основная составляющая западных ценностей!
    Теренин
  9. taiga2018 Сегодня, 16:42
    я конечно во всех этих экономических хитросплетениях не разбираюсь,но по-моему скромному мнению теперь дело принципа полностью прекратить транзит газа по территории Украины(если только не наших условиях),даже если СП-2 так и не будет реализован...
    taiga2018
    1. Alekseits Сегодня, 17:10
      Да так, скорее всего, и будет. К тому времени будут готовы китайские газопроводы, а европе останутся СП-1 и турецкий поток. Кому не хватит( британия, франция) пусть берут американский СПГ- они заслужили.
      Alekseits
      1. Лелёк Сегодня, 17:50
        Цитата: Alekseits
        британия,

        hi
        Трубопровода в Британию нет. Она получает газ со спотовой площадки ЕС. Из России она получила СГ (если память не изменяет) в январе этого года.

        Так-что голос Кингдома в этом деле - профанация. И вообще "англичанка" теряет постепенно свой "аромат" в "европах".
        Лелёк
  10. Masya Masya Сегодня, 16:43
    померзнуть за компанию зовет... lol
    Masya Masya
    1. Комментарий был удален.
    2. assa67 Сегодня, 17:01
      Мариша,день добрый hi ...злобному кролю надо было напомнить о себе
      Цитата: Masya Masya
      Здесь возникает вопрос единства в Евросоюзе: что первое - бизнес, экономика или всё же ценности. И не только ценности, но и осознание собственных энергетических вызовов для стран-членов ЕС

      пытается показать,что лучше 1000 баксов за 1000 кубов из -за лужи выгоднее,чем 400 из России...круто...но упертый черт
      assa67
      1. DEZINTO Сегодня, 17:06
        но упертый черт


        "Но двадцать баксов это двадцать баксов" ©

        DEZINTO
        1. assa67 Сегодня, 17:19
          ,да yes с каждой мертвой бабушки по баксу,как раз будет двадцать...тут,на фото ,кролик думает:сколько еще подзаработать,заморозив не только бывшую родину,но и европу
          assa67
      2. Masya Masya Сегодня, 17:07
        Андрей, приветик!!! love

        ПЯТНИЦА!!! wink
        Masya Masya
        1. assa67 Сегодня, 17:20
          Ваши слова,да Богу в уши lol
          assa67
    3. Лелёк Сегодня, 17:38
      Цитата: Masya Masya
      померзнуть за компанию зовет.

      Добрый день, Марина.
      По-моему (ИМХО) начался этап явления "претендентов" руководителям и спонсорам бывшей Украины. Каждый старается отметиться как может. Гадя отметилась (якобы) в роли всеукраинской террористки, злобный кролик вот таким манером, баба с двумя косами (на голове и в руках) охмуряет Барри Беннета - советника Трампа на выборах. В общем каждый занят своими так нужными для неньки делами, что аж жуть.
      Лелёк
      1. Masya Masya Сегодня, 17:47
        приветик, Лев! love каждый хочет доказать свою нужность... wink а то спишут в утиль...
        Masya Masya
        1. Лелёк Сегодня, 17:58
          Цитата: Masya Masya
          каждый хочет доказать свою нужность

          Точно так, ведь на кону распил оставшихся в Руине активов, ведь нэнька ще не вмэрла, есть что загнать. Ну а по делу Гади-украинки со товарищем разбирается МГБ ЛНР. Кое-какие подвижки в этом вопросе опубликованы:
          Лелёк
  11. Piramidon Сегодня, 16:51
    Ти дивись, кролик з норки виліз!
    Piramidon
  12. FalconD Сегодня, 17:13
    Яценюк в Варшаве: "Северный поток-2" - угроза для Европы

    Если Украина цэ Европа, то да!
    FalconD
  13. FalconD Сегодня, 17:14
    "Сеня! Про зайцев это не актуально..!"®
    FalconD
  14. ПСАКИ Сегодня, 17:19
    Давненько Яйценюк голос не подавал...Все ему денег за кровавый майдан и разрушенную Украину не хватает?
    Решил подзаработать..
    ПСАКИ
  15. Лелёк Сегодня, 17:27
    Как можно поддерживать проект, который лишает граждан Украины 3 миллиардов долларов в год?

    Ну, и что? Западу взаправду есть до этого какое-то дело, кроме политесов во вред России? Да исчезни бывшая Украина завтра с карты земли, евробюргер не перестанет жевать свою сосиску под пинту пива. "Кролику" надо было предложить инвестиции на СП-2 перекинуть на субсидирование забора вдоль границы, а то таки рухнет ржавое начало. В общем Сеня-кролик отметился в тёплой компашке, можно галочку поставить. bully
    Лелёк
  16. Livonetc Сегодня, 17:41
    Далее заявит, что по достоверным сведениям СБУ, в "поток" планируют подмешивать "новичок".
    Livonetc
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