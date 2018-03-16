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Яценюк в Варшаве: "Северный поток-2" - угроза для Европы
Бывший украинский премьер Арсений Яценюк, отрабатывая возможность проживания на Западе (в США), рисует страшные картины того, какой "удар" по Евросоюзу может нанести реализация «Северного потока-2». По сути, Яценюк повторил те же «тезисы», которые ранее озвучивали представители верхушки «Нафтогаза». Основная цель этих заявлений об «ужасах» «Северного потока-2» связана с желанием Киева сохранить украинский транзит российского газа в Европу.
Своё заявление Яценюк сделал в Варшаве во время конференции «Революция, война и её последствия»:
Далее сбежавший с территории Украины Яценюк объявил, что «СП-2» - это не только антиукраинский, но также антиевропейский проект, который ЕС не должен поддержать.
Яценюк:
А до начала реализации проекта газопровода «СП-2» Европа российский газ не покупала?
Яценюк:
А вот это – ключевое в речи Яценюка. Именно транзит "голубого топлива" через Украину с возможностью воровства газа и диктатом условий – то, что Яценюка, а точнее, его хозяев, интересует.
На конференции в Варшаве засветился и экс-президент Франции Франсуа Олланд.
Своё заявление Яценюк сделал в Варшаве во время конференции «Революция, война и её последствия»:
Здесь возникает вопрос единства в Евросоюзе: что первое - бизнес, экономика или всё же ценности. И не только ценности, но и осознание собственных энергетических вызовов для стран-членов ЕС. Поддержка проекта «Северный поток-2» поставит Европу в зависимость от монополиста, от российской путинской компании.
Далее сбежавший с территории Украины Яценюк объявил, что «СП-2» - это не только антиукраинский, но также антиевропейский проект, который ЕС не должен поддержать.
Яценюк:
Как это можно поддержать, если Россия осуществляет захват энергетического рынка Евросоюза.
А до начала реализации проекта газопровода «СП-2» Европа российский газ не покупала?
Яценюк:
Как можно поддерживать проект, который лишает граждан Украины 3 миллиардов долларов в год?
А вот это – ключевое в речи Яценюка. Именно транзит "голубого топлива" через Украину с возможностью воровства газа и диктатом условий – то, что Яценюка, а точнее, его хозяев, интересует.
На конференции в Варшаве засветился и экс-президент Франции Франсуа Олланд.
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/search/top/?q=arseniy%20yatsenyuk
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