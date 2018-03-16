Яценюк в Варшаве: "Северный поток-2" - угроза для Европы

Здесь возникает вопрос единства в Евросоюзе: что первое - бизнес, экономика или всё же ценности. И не только ценности, но и осознание собственных энергетических вызовов для стран-членов ЕС. Поддержка проекта «Северный поток-2» поставит Европу в зависимость от монополиста, от российской путинской компании.

Как это можно поддержать, если Россия осуществляет захват энергетического рынка Евросоюза.

Как можно поддерживать проект, который лишает граждан Украины 3 миллиардов долларов в год?

Бывший украинский премьер Арсений Яценюк, отрабатывая возможность проживания на Западе (в США), рисует страшные картины того, какой "удар" по Евросоюзу может нанести реализация «Северного потока-2». По сути, Яценюк повторил те же «тезисы», которые ранее озвучивали представители верхушки «Нафтогаза». Основная цель этих заявлений об «ужасах» «Северного потока-2» связана с желанием Киева сохранить украинский транзит российского газа в Европу.Своё заявление Яценюк сделал в Варшаве во время конференции «Революция, война и её последствия»:Далее сбежавший с территории Украины Яценюк объявил, что «СП-2» - это не только антиукраинский, но также антиевропейский проект, который ЕС не должен поддержать.Яценюк:А до начала реализации проекта газопровода «СП-2» Европа российский газ не покупала?Яценюк:А вот это – ключевое в речи Яценюка. Именно транзит "голубого топлива" через Украину с возможностью воровства газа и диктатом условий – то, что Яценюка, а точнее, его хозяев, интересует.На конференции в Варшаве засветился и экс-президент Франции Франсуа Олланд.