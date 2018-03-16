Немецкая PzH 2000: одна из лучших САУ в мире

Под конец XX века немцы разработали новую самоходную артиллерийскую установку PzH 2000 (нем. Panzerhaubitze 2000, что в переводе на русский – Бронированная гаубица 2000), которая, согласно мнению многих военных экспертов, является одной из лучших САУ в мире. Самоходка вооружена 155-мм пушкой и боекомплектом в 60 снарядов.



PzH 2000 оснащена целым рядом современных комплексов наведения и защиты. Среди них навигационный комплекс, автоматизированная система управления огнем, система обнаружения огня противника, защита от оружия массового поражения, а также возможность установки блоков динамической защиты как по бортам, так и на крышу башни САУ.



Скорострельность самоходки тоже, что называется, на уровне. Она способна отослать три снаряда за 9 секунд, или 10 снарядов за 56 секунд на дальность до 30 км для обычных снарядов, и до 40 км для активно-реактивных. Максимальная дальность стрельбы составляет 56 км и является мировым рекордом.











