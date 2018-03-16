19:06 16 марта

Немецкая PzH 2000: одна из лучших САУ в мире

Под конец XX века немцы разработали новую самоходную артиллерийскую установку PzH 2000 (нем. Panzerhaubitze 2000, что в переводе на русский – Бронированная гаубица 2000), которая, согласно мнению многих военных экспертов, является одной из лучших САУ в мире. Самоходка вооружена 155-мм пушкой и боекомплектом в 60 снарядов.

PzH 2000 оснащена целым рядом современных комплексов наведения и защиты. Среди них навигационный комплекс, автоматизированная система управления огнем, система обнаружения огня противника, защита от оружия массового поражения, а также возможность установки блоков динамической защиты как по бортам, так и на крышу башни САУ.

Скорострельность самоходки тоже, что называется, на уровне. Она способна отослать три снаряда за 9 секунд, или 10 снарядов за 56 секунд на дальность до 30 км для обычных снарядов, и до 40 км для активно-реактивных. Максимальная дальность стрельбы составляет 56 км и является мировым рекордом.




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Комментарии 8

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  1. svp67 Сегодня, 16:39
    Это мощная и зубастая зверюга, с длинной лапой. Хорошо, что наша "Мста", после модернизации не хуже, а уж "Коалиция", это будет вообще
    svp67
  2. ОБЕРЕГ Сегодня, 16:40
    А почему на фото оно голубое?Почему в радужные толерантные цвета не разукрасили? Да и этот крест на борту немецкой бронетехники ...видимо у русских у нас уже на генетическом уровне при виде такого креста на борту танков и самоходок, инстинктивно тянется рука к связке гранат.
    ОБЕРЕГ
    1. FalconD Сегодня, 17:11
      Кто про оружие, а кто про голубых!!! Вы наши танки на биатлоне видели???
      И про связку гранат тссс...к Вам уже едут;))
      FalconD
      1. ОБЕРЕГ Сегодня, 17:19
        Цитата: FalconD
        Кто про оружие, а кто про голубых!!! Вы наши танки на биатлоне видели???

        Уважаемый,в отличии от Европы,у нас толерантность имеет слегка иное понятие. При этом это у нас более 50 разновидностей полов людей? Но раз вы так серьезно восприняли мои слова про цвет,надеясь выглядеть очень серьезным и умным,так и проходили бы мимо моего коммента.
        Цитата: FalconD
        И про связку гранат тссс...к Вам уже едут;))

        Смотрите ,чтоб к Вам не приехали веселые ребята в белых халатах.))
        ОБЕРЕГ
    2. мыслитель Сегодня, 17:17
      Солдаты танкового артиллерийского батальона в Августдорфе сделали такой прощальный "подарок" своему уходящему в отставку командиру, фанату «Шальке 04» yes
      мыслитель
  3. Салют Сегодня, 16:42
    артиллерийский снаряд калибра 152-155 мм на каком расстоянии от этой гаубицы выведет ее из строя?
    Салют
    1. Теренин Сегодня, 17:34
      По моему её надо сначала попробовать купить, после того, как немцы окажут ими военную помощь украине.
      Теренин
  4. Серж Горелый Сегодня, 16:58
    А где она воевала? а то Леопардики тоже лучшие были, пока не воевали. У курдов смутные сомнения. Как говорится - сам себя не похвалишь, никто и не почешется!
    Серж Горелый
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