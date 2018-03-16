19:08 16 марта
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А.Дуда поддержал инициативу МО Польши о создании новой дивизии к востоку от Вислы

В польской прессе отмечают «потепление» отношений между президентом страны Анджеем Дудой и генералитетом министерства обороны после увольнения с поста главы оборонного ведомства Антони Мацеревича. В газете Rzeczpospolita сообщается о заявлении Дуды по поводу необходимости ряда изменений в вооружённых силах Польши, в частности – по поводу приоритетов.

Дуда:
Сегодня я могу открыто говорить об общем видении президентским центром и министерством национальной обороны формы будущей системы командования вооружёнными силами. Изменения должны вводиться постепенно. Их график готов, он был разработан командой, состоящей из представителей министерства национальной обороны, бюро национальной безопасности и генерального штаба польской армии. Постепенное укрепление должности начальника Генштаба должно состояться в течение трёх лет.


А.Дуда поддержал инициативу МО Польши о создании новой дивизии к востоку от Вислы



Таким образом, Дуда отмечает, что при Мацеревиче должность начальника Генштаба не имела того веса, который должна иметь в современной армии.

Также президент Польши заявил, что польскую армию в ближайшие годы ожидает увеличение численности. Но при этом не назвал точных цифр.

Нужно напомним, что ранее глава МО Польши Мариуш Блащак называл плановую численность личного состава армии Польши в 150 тыс. человек. В частности, Блащак пообещал сформировать новую дивизию к востоку от Вислы, и её усиление союзными натовскими силами. Эту идею поддержал президент Дуда, заявив, что Польше «нужно реагировать на действия России».

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/stanislawkarczewski/
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Комментарии 14

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  1. ОБЕРЕГ Сегодня, 17:24
    Ох забыли поляки о форсировании Вислы нашей Красной Армии в 44-ом...
    ОБЕРЕГ
    1. ПСАКИ Сегодня, 17:30
      Я считаю Польше вообще не имеет смысла Армию иметь..Либо мы , ли бо другие раздолбят и поделят опять! Что им не живется спокойно..?
      ПСАКИ
      1. ОБЕРЕГ Сегодня, 18:13
        Цитата: ПСАКИ
        Что им не живется спокойно..?

        Как говаривал мой старшина-Дурная голова,рукам покоя не дает.
        ОБЕРЕГ
    2. Летун_64 Сегодня, 18:06
      Они помнят Пилсудского, и хотят повторит его победы.
      Летун_64
  2. Topotun Сегодня, 17:27
    Правильно. Раз с яблоками не вышло - займут свободные рабочие руки впарив им автомат... Беда только в том что армию тоже кормить нужно....
    Topotun
  3. Теренин Сегодня, 17:27
    По фото вспомнил конец 70-х СССР, такое ощущение, что директор школы принимает строевой смотр военно-спортивной игры "Зарница".
    Теренин
    1. ul_vitalii Сегодня, 17:38
      Геннадий, приветствую hi Действительно напоминает со школы проведение смотра строя и песни. smile
      ul_vitalii
      1. Rusland Сегодня, 17:45
        Фуражки у них стали круглой формы, а то были по традиции четырёхуголки, всё никак у всех. smile
        Rusland
        1. Теренин Сегодня, 18:01
          Приветствую Вас Виталий и Виталий hi Точно на крылечке районный военком и военрук школы стоят, а позади физрук и трудовик ждут когда военрук им нальет laughing
          Если реально, то ударной военной силы в Европе на сегодняшний день не просматривается. Эти все "армии" польши, прибалтов и великих укров всегда готовы только охранять лагеря и быть полицаями среди женщин и стариков. Послать по их тылам Кадырова Р. со своей "армией", пусть погоняет их от скуки.
          Теренин
  4. ul_vitalii Сегодня, 17:32
    С бригады бы начали, а то создадим дивизию и усилим её союзными натовскими силами. Это похоже на выражение: я не трус, но я боюсь. smile
    ul_vitalii
  5. КВУ-НСвД Сегодня, 17:34
    Дуда дудит в генеральскую дудку...ну-ну..только усиление политического влияния военных до добра обычно не доводит...
    Постепенное укрепление должности начальника Генштаба должно состояться в течение трёх лет.
    КВУ-НСвД
  6. Геркулесыч Сегодня, 17:36
    Милитаристы фиговы, выслуживаются перед сша, с целью потеснить давление Германии в европе, и самим попытаться заработать себе авторитет в глазах истенных хозяев -сша.
    Геркулесыч
  7. venik Сегодня, 17:50
    Да вы что...!!!! Нешто МАЦА-ревича уволили??? Ай-ай-ай!!! Что ж ОНИ натворили?! Кто ж теперь будет "записным" клоуном в польском политикуме???? Для меня - это ТЯЖЕЛЫЙ удар! Первым был уход (из политики - к пелёнкам) моей "любимицы" Джейн Псаки.... Вот это был - ТЯЖЕЛЫЙ УДАР!!!! К счастью там (в "штатах" смысле) быстро нашлись ДОСТОЙНЫЕ преемницы!!!!
    Думается и с "пшеками" - тоже дело "не станет": уже вместо "мацы" - "дудочка" нарисовался.....
    Ждём-с дальнейших "перлов".......
    P.S. Ну а по-сути - интересно, а на СКОЛЬКО ещё дивизий "пшеков" хватит??? Думается - и на эту "новую" с трудом "наскребут"!!!
    venik
    1. ПСАКИ Сегодня, 19:07
      Цитата: venik
      Да вы что...!!!! Нешто МАЦА-ревича уволили??? Ай-ай-ай!!!

      Вы там смотрите опять погромы не устройте..Все виноватых ищите?
      ПСАКИ
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