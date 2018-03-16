А.Дуда поддержал инициативу МО Польши о создании новой дивизии к востоку от Вислы

Сегодня я могу открыто говорить об общем видении президентским центром и министерством национальной обороны формы будущей системы командования вооружёнными силами. Изменения должны вводиться постепенно. Их график готов, он был разработан командой, состоящей из представителей министерства национальной обороны, бюро национальной безопасности и генерального штаба польской армии. Постепенное укрепление должности начальника Генштаба должно состояться в течение трёх лет.

В польской прессе отмечают «потепление» отношений между президентом страны Анджеем Дудой и генералитетом министерства обороны после увольнения с поста главы оборонного ведомства Антони Мацеревича. В газете Rzeczpospolita сообщается о заявлении Дуды по поводу необходимости ряда изменений в вооружённых силах Польши, в частности – по поводу приоритетов.Дуда:Таким образом, Дуда отмечает, что при Мацеревиче должность начальника Генштаба не имела того веса, который должна иметь в современной армии.Также президент Польши заявил, что польскую армию в ближайшие годы ожидает увеличение численности. Но при этом не назвал точных цифр.Нужно напомним, что ранее глава МО Польши Мариуш Блащак называл плановую численность личного состава армии Польши в 150 тыс. человек. В частности, Блащак пообещал сформировать новую дивизию к востоку от Вислы, и её усиление союзными натовскими силами. Эту идею поддержал президент Дуда, заявив, что Польше «нужно реагировать на действия России».