Безлюдные транспортные колонны: дело недалёкого будущего

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www.gov.uk

www.army-technology.com

www.wikipedia.org

Американо-британская команда провела испытания технологий и концепций автономного снабжения.В рамках демонстрационных испытаний CAAR (Coalition Assured Autonomous Resupply - гарантированное автономное снабжение коалиции) британская Лаборатория оборонной науки и технологии (Dstl), Научно-исследовательский бронетанковый центр американской армии (TARDEC), Научно-исследовательский центр в области вооружений (ARDEC) проверили применение дистанционно управляемых машин (в виде доработанных экипажных платформ) и беспилотных летательных аппаратов в логистических задачах. Эти демонстрационные заезды прошли на базе Кэмп Грейлинг, штат Мичиган.В программу испытаний входила проверка работы типичной совместной транспортной колонны обеспечения, а также сценария автономной координированной поддержки «на последней миле» (на земле и в воздухе), который разрабатывался в течение последних трех лет.По данным лаборатории Dstl, целью автономной системы снабжения «на последней миле» является сокращение потребности в существующих платформах и инфраструктуре, снижение рисков и нагрузки на личный состав, повышение эффективности операций снабжения при заданном темпе и графике и обеспечение гарантированного снабжения личного состава на передовой с целью повышения маневренных качеств в комплексном боевом пространстве.Колонна работала в конфигурации «ведущий-ведомый» и двигалась со скоростью до 40 км/ч; сопровождали ее два бронеавтомобиля HMMWV с экипажами, оборудованные станциями управления Robotic Toolkit Software. Ведущей платформой был грузовик британской армии НХ-60 производства Rheinmetall MAN Military Vehicles GmbH (RMMV), за которым следовали два грузовика американской армии LMTV (Light Medium Tactical Vehicle) производства Oshkosh. Все грузовики были оборудованы разработанной компанией Lockheed Martin дополнительной системой автономной мобильности AMAS (Autonomous Mobility Applique System). AMAS представляет собой дополнительный многосенсорный комплект, который предназначен для интеграции с тактическими колесными машинами и может устанавливаться на существующие транспортные средства.В сентябре 2017 года TARDEC продемонстрировал технологию AMAS, проведя смешанную транспортную колонну из армейских грузовиков и гражданских машин по автостраде Interstate 69, которая также шла в режиме «ведущий-ведомый».Технология, используемая в AMAS, объединяет сенсоры и системы управления и базируется на GPS, лазерном локаторе LIDAR, автомобильных радарах и доступных на рынке автомобильных сенсорах. В систему входит навигационный блок, в который поступают различные сигналы, включая GPS, после чего на основе арбитражного алгоритма, оценивающего различные входящие данные позиционирования, выдает информацию о местоположении.В комплект AMAS входит антенна системы связи, которая, как правило, наряду с LIDAR и антенной GPS устанавливается на крышу машины. Внутри машины устанавливаются система рулевого управления с усилителем, датчик положения рулевого колеса и датчики измерения усилия поворота. Также внутри устанавливаются контроллеры трансмиссии и двигателя, тормозная система с электронным управлением и электронная система курсовой устойчивости. Кодовые датчики положения колес устанавливаются на выбранных колесах, а стереокамера в верхней части лобового стекла. В передней и задней части машины устанавливается несколько радаров ближнего действия и автомобильных радиолокаторов; также установлены боковые радары для исключения слепых зон. В центре машины установлен акселерометр/гиротахометр системы курсовой устойчивости.В качестве наземного компонента концепции автономной «последней мили» был задействован автомобиль Polaris MRZR4x4, которым дистанционно управляли военнослужащие из Исследовательско-испытательного центра британской армии. Машина ехала по заданному маршруту снабжения и управлялась устройством в виде игрового планшета. Опционально экипажный автомобиль весит 867 кг, развивает скорость 96 км/ч и имеет полезную грузоподъемность 680 кг.Поскольку пока это относительно новая концепция, во время движения транспортной колонны в машинах находились водители-дублеры. Впрочем, их услуги не были востребованы, машины проходили маршруты самостоятельно на основе получаемых в реальном времени данных или следовали по координатам GPS. Надо сказать, что наземные компоненты в процессе демонстрации CAAR работали в общей радиосети и управлялись с планшетного устройства.Джеф Ратовски, руководитель проекта CAAR в Центре TARDEC, сообщил, что в настоящее время идет согласование плана испытаний, намеченных на сентябрь-октябрь 2018 года и сентябрь-октябрь 2019 года. «Цель состоит в том, чтобы усовершенствовать технологию, повысить скорость машин и уровень интегрированности воздушных и наземных компонентов».Одной из целей испытаний в 2018 году является работа без водителей-дублеров. «Это действительно следующий шаг, наивысший приоритет в ближайшей перспективе. Мы надеемся начать тестировать эту технологию в апреле 2018 года», - заметил Ратовски.«Шесть машин транспортной колонны будут включать два бронеавтомобиля эскорта HMMWV, два грузовика НХ60 и два грузовика LMTV. Будут продемонстрированы автономные возможности без водителей-дублеров. Ведущий автомобиль HMMV будет прокладывать маршрут с промежуточными точками, а остальные пять машин проедут по этому маршруту и при этом ни в одной из них не будет водителя».По мере развития программы CAAR все более обстоятельно будет проверяться интеграция воздушного и наземного компонентов с целью демонстрации возможностей по снабжению в реальных условиях.В демонстрации приняли участие также беспилотники SkyFalcon от Gilo Industries и Hoverbike от Malloy Aeronautics.Hoverbike представляет собой электрический квадрокоптер размером с небольшой автомобиль, способный поднять 130 кг груза. Он может летать со скоростью 97 км/ч, максимальная высота полета составляет 3000 метров. Беспилотник изготовлен из углеволокна усиленного кевларом с наполнением из пенопласта. Электродвигатели аппарата могут быть дополнены бортовым генератором для увеличения продолжительности работы. Система управляется посредством планшета. Hoverbike предназначен для тех заказчиков, которым необходимо выполнять операции снабжения на небольших высотах в районах со сложным рельефом.