19:09 16 марта
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Москва ждет оценки от мирового сообщества шествия "Ваффен-СС" в Риге

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Россия решительное осуждает состоявшееся в пятницу в Риге очередное шествие латышского легиона "Ваффен СС" и призывает мировое сообщество дать оценку происходящему. Об этом заявили в пятницу в МИД РФ.

Решительно осуждаем это постыдное сборище и рассчитываем на принципиальные оценки происходящего в Латвии со стороны мирового сообщества и профильных международных организаций
- подчеркнули в дипведомстве.

Москва ждет оценки от мирового сообщества шествия "Ваффен-СС" в Риге



На Смоленской площади напомнили, что в центре латвийской столицы чествовали тех, кто "совершал массовые преступления против человечности, был причастен к масштабным карательным акциям против сотен тысяч мирных жителей, истреблению евреев". В министерстве также обратили внимание, что "в ходе шествия этих "невинных жертв и защитников свободы" заботливо опекали депутаты правящей коалиции".

Подобные позорные для современной Европы сходки, в которых принимают участие представители политистеблишмента, вызывают у нас чувство брезгливости, равно как и кощунственные попытки законодательно придать этому дню официальный статус
- указали в МИД РФ.

Напоминаем, что в эту пятницу организация ветеранов латышского легиона "Ваффен СС" - "Даугавские ястребы в Латвии" - провела в центре столицы традиционное шествие бывших латышских легионеров и их молодых сторонников от церкви Святого Иоанна к памятнику Свободы. Среди них были парламентарии от входящего в правящую коалицию национального объединения "Все для Латвии! - Отчизне и свободе/Движение за национальную независимость Латвии", а также сторонники марша из соседних Литвы и Эстонии. Недалеко от монумента также состоялось собрание "Общества в поддержку национальных воинов".

16 марта в Латвии отмечается как день Латвийского легиона. В этот день в Риге ежегодно проходит шествие памяти латышских легионеров с участием бывших легионеров и латышских националистов.

Использованы фотографии: Reuters
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 38
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      tonguewassatcryingwhatbullyangryyes
      gooddrinksfoolhinegativesoldierstop
  1. ПСАКИ Сегодня, 17:43 Новый
    Русские вечно выжидают....Потом страдают! Давить их надо и все.
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    ПСАКИ
    1. сибиралт Сегодня, 17:51 Новый
      Ох, и долго же ждать придётся какой-то "реакции". Предположительно до того, когда все эти латышские "ветераны" отойдут в мир иной, и проблема сама собой рассосется.winked
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      сибиралт
    2. Монос Сегодня, 17:53 Новый
      Цитата: ПСАКИ
      Давить их надо и все.

      Кого? Нас, русских? Жду ответа! sad
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      Монос
    3. 17085 Сегодня, 17:54 Новый
      Цитата: ПСАКИ
      Русские вечно выжидают....Потом страдают! Давить их надо и все.


      Ну попробуй задави... Давилка еще не отросла.
      Ответить
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      17085
  2. Теренин Сегодня, 17:43 Новый
    Что не понятного, request прививка периода ВОВ у этих мразей закончилась. Болезнь прогрессирует. Мировое сообщество, в этом вопросе, равно преступному сообществу. Кроме России никто эту болезнь лечить не будет.
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    Теренин
    1. DEZINTO Сегодня, 17:49 Новый
      Кроме России никто эту болезнь лечить не будет.

      И что так каждые 80-100 лет?. Бесконечный круговорот офигевшо-больных а Россия должна их личить!? капец......
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      DEZINTO
      1. Теренин Сегодня, 18:07 Новый
        Цитата: DEZINTO
        Бесконечный круговорот офигевшо-больных а Россия должна их личить!?

        crying Незаслуженно обижаете такие профессии, как нарколог, психиатр и т.п.
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        Теренин
    2. Серый брат Сегодня, 17:58 Новый
      Цитата: Теренин
      прививка периода ВОВ у этих мразей закончилась.

      Западная цивилизация пострадала от восточных варваров же. У них (в Европе) день памяти и примирения - траур, а у нас день Победы - праздник всенародный.
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      Серый брат
      1. Теренин Сегодня, 18:11 Новый
        Цитата: Серый брат
        У них (в Европе) день памяти и примирения - траур, а у нас день Победы - праздник всенародный.

        Я, например, очень рад, что в этом кардинально отличаюсь от европейца yes
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        Теренин
    3. Лелёк Сегодня, 18:10 Новый
      Цитата: Теренин
      Болезнь прогрессирует.

      hi
      Принюхайтесь. Чуете мертвячинкой запахло. Ничтожные же у прибалтийцев идолы - из схрона на площадь. Офиздепеть. bully
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      Лелёк
  3. DEZINTO Сегодня, 17:43 Новый
    Я вот сейчас вообще ничего не буду говорить,...мысли мои понятны, и много нецензурных слов.....
    "Остановите планету я сойду" ©
    Как вообще такое возможно? в современном мире,...21 век, вроде все уже всё поняли и знают что это была за война......но нет блин в так называемой цивилизованной Европе, ходят парады нацистов! Это как вообще?
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    DEZINTO
    1. Опасный Сегодня, 17:58 Новый
      Да потому что всей загранице накласть по большому счету и на вторую мировую и на фашизм, и на этих недобитков. У всей мировой элиты свои заботы и интересы (власть, контроль, доминирование), и исходя из этих своих интересов они уже совершают те или иные действия.
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      Опасный
    2. Dedall Сегодня, 18:38 Новый
      Да уж, зато исторические фотографии с изображением свастики запрещены. И в компьютерной играх про ВМВ на технике вместо неё какие-то квадратики рисуют.
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      Dedall
  4. часовщик Сегодня, 17:43 Новый
    ХМ...
    [/quote] Москва ждет оценки от мирового сообщества шествия "Ваффен-СС" в Риге[quote]
    мировое сообщество оценит 10 из 10!!!!!! Или Москва думает что меньше будет? Везде " СВОИ ДА НАШИ СКАЧУТ, ВИЗЖАТ, МАРШИРУЮТ!!!!"
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    часовщик
    1. toyota Сегодня, 17:46 Новый
      Интересно где эти дедушки прятались в советские годы?
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      toyota
  5. АлМих Сегодня, 17:44 Новый
    Какая реакция!!! Тож патриоты шествовали)))) борцы за свободу... Только Израиль, кроме нас, может оценить дела этих "патриотов".
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    АлМих
    1. klin1 Сегодня, 17:59 Новый
      Но как то израиль смотрит в другую сторону
      И господа евреи в Европе как то принципиально не хотят замечать
      Это как бы мягко сказать " происшествие"
      Ответить
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      klin1
    2. Евдоким Сегодня, 18:03 Новый
      Россия решительное осуждает состоявшееся в пятницу в Риге очередное шествие латышского легиона "Ваффен СС" и призывает мировое сообщество дать оценку происходящему. Об этом заявили в пятницу в МИД РФ.

      Цитата: АлМих
      Какая реакция!!!

      Да уж, держи карман шире. Вот куда бы стоило "Бодрячка" пшикнуть. hi
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      Евдоким
  6. василий50 Сегодня, 17:46 Новый
    Идеология фашизма весьма уважаема в *европах*, она там родилась и сегодня успешно мимикрирует под новые веяния. В начале прошлого века популярным было *бремя белого человека*, сегодня популярна теория *золотого миллиарда*. Что из вновь придуманного станет популярным в странах либерального режима? Как назовут новую теорию оправдывающую ограбление и обязательно собственную безнаказанность?
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    василий50
  7. alatanas Сегодня, 17:55 Новый
    "Недобитки" am
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    alatanas
  8. Геркулесыч Сегодня, 17:57 Новый
    Вот не в упрек, но иногда наши чиновники оторваны от реальности сильно!Что такое вообще "мировое сообщество " , если на нашем шарике каждое государство, или имитация оного преследует чисто свои интересы! Мы давно должны стать очень жесткими, и даже агрессивными в отношении к подобным нацистким сборищам! Зачем оппелировать к глухим? Необходимо проводить настоящую информационную войну в сми, интернете, на языках стран где недобитки чувствуют себя вольготно, давать населению объективную информацию о том кому все это выгодно! Прибалтов мы потеряли как и укроину, потому-что пытались деньгами задобрить местные элиты, а не делали ставку на Русских в этих республиках! Теперь нужно "отвоевывать "их умы назад, заваливая потоком информации, а не давая деньги лживым местным царькам.
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    Геркулесыч
  9. keeper03 Сегодня, 18:03 Новый
    По этому поводу нужно трубить на весь Мир, собирать совбез ООН, рассказывать в СМИ !!! am
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    keeper03
    1. Лелёк Сегодня, 18:19 Новый
      Цитата: keeper03
      По этому поводу нужно трубить на весь Мир, собирать совбез ООН, рассказывать в СМИ

      hi
      И кто по-вашему будет в этом мире адекватно реагировать на эти "трубные призывы"? Трамп, Меркель, Макрон, НАТО, абонированная США ООН? Эти будут молчать и, скосив глаза в сторону, водить пальцем по столешнице. Ведь это их "сукины дети" хоть и в конечной фазе жизни.
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      Лелёк
  10. Kapitonau Сегодня, 18:04 Новый
    Позорище!!!
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    Kapitonau
  11. Радио-няня Сегодня, 18:04 Новый
    Вот когда коричневая чума вновь зашагает по европам. Когда вновь задымятся трубы Треблинки......Освободителей с востока не будет! Разве что "с землей ровнители" .........
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    Радио-няня
  12. Фома Неверящий Сегодня, 18:06 Новый
    Мне очень интересно знать, когда мы перестанем называть "мировым сообществом" кучку колониальных держав. С 1931 года идет мировая война фашизма против гуманистического мирового сообщества. Мировое сообщество- это нормальные государства, управляемые своими народами с уважением к другим народам. А если такая дрянь становится на путь поддержки фашизма, то надо просто прерывать с этой страной дипломатические и иные отношения. Чего пугаться? Вспомните историю, сколько раз, например Англия воевала с Россией. Когда США "соизволили" восстановить с СССР дипломатические отношения? И что от этого с нами случилось. Единственное: обеспечьте денежную, экономическую и информационную безопасность, как это умные руководители сделали почти сразу после ВОВ и перестаньте видеть партнеров и коллег в непримиримых врагах.
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    Фома Неверящий
    1. Machete Сегодня, 18:13 Новый
      Реальное мировое сообщество - это пара десятков больших самостоятельных стран, половина из которых несамостоятельна. Парадокс.
      С вами согласен, что всю остальную шушеру мировым сообществом называть глупо.
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      Machete
  13. Zubr Сегодня, 18:10 Новый
    Жива ещё контра...
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    Zubr
  14. Machete Сегодня, 18:11 Новый
    Не дождёмся.
    Это происходит каждый год и никакой реакции.
    Если же свои подлецы, теперь есть и свои нацисты, которых трогать нельзя.
    Наши, как дети, ей-богу.
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    Machete
  15. АнГиНа Сегодня, 18:12 Новый
    Недолго этим пердунам по парадом шаркать ногами. Это хорошо. А мирового сообщества нет, пора забыть эту советскую байку. Мы изредка можем быть не слишком плохими, но лишь в период выборов в борьбе за голоса.
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    АнГиНа
  16. anjey Сегодня, 18:16 Новый
    запад хитро переформатировал наци сс на борцов якобы уже
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    anjey
    1. anjey Сегодня, 18:30 Новый
      .... с советскими оккупантами,забыв о мировых оценках в Нюрнберге преступников сс,вывод запад со своими русофобскими взглядами -на стороне гитлера и прибалтусы подопытные кролики реванша, фашиствующего запада...
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      anjey
  17. AlexS Сегодня, 18:28 Новый
    Реакция СГА и Англии давно известна, они "крестные отцы" гитлера...
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    AlexS
  18. faiver Сегодня, 18:32 Новый
    никакой реакции не будет, ждать нечего...
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    faiver
  19. astepanov Сегодня, 18:42 Новый
    И рожи у недобитков как у мертвяков.
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    astepanov
  20. naidas Сегодня, 18:45 Новый
    В 1997 году в СМИ Германии разразился скандал по поводу представленных латвийским правительством списков уцелевших жертв нацизма для получения денежной компенсации. К 120 узникам фашистских концлагерей Латвия добавила 10000 ветеранов СС.
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    naidas
  21. demo Сегодня, 18:52 Новый
    На Смоленской площади напомнили, что в центре латвийской столицы чествовали тех, кто "совершал массовые преступления против человечности, был причастен к масштабным карательным акциям против сотен тысяч мирных жителей, истреблению евреев".
    Во время Нюрнбергского процесса мы заботливо отводили праведный гнев от латышей, литовцев, украинцев, белорусов и русских, в том числе, принимавших участие в ВОВ на стороне нацисткой Германии.
    Причина?
    Банальная. Это наше внутреннее дело, сами разберемся. Со стороны американцев неоднократно поднимался вопрос.
    Но Сталин был непреклонен.
    Он думал что 10-15-20 лет поправят дело. После отсидки ненадежный элемент будет под контролем органов. Со временем они отойдут в мир иной. И все быльем порастет. Но Сталин не учел два фактора.
    Первый - он не вечен.
    Второй - соратники оказались попутчиками и двурушниками.
    Вот и все что имеем.
    Вывод.
    Любое дело надо доводить до конца. Как Чингизхан с Афганистаном. Убили племянника - всю страну сделал пустыней безлюдной.
    Предали? В расход. Чтобы следа не осталось.
    И никто бы ни куда сегодня не маршировал бы.
    И тогда можно было бы говорить о "Кровавом тиране".
    А так? Мягкотелый.
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    demo
  22. wasjasibirjac Сегодня, 19:08 Новый
    реакция будет как в стакан с водой добавить еще воды - только пузырики.
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    wasjasibirjac
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