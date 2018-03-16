Москва ждет оценки от мирового сообщества шествия "Ваффен-СС" в Риге

Решительно осуждаем это постыдное сборище и рассчитываем на принципиальные оценки происходящего в Латвии со стороны мирового сообщества и профильных международных организаций

Подобные позорные для современной Европы сходки, в которых принимают участие представители политистеблишмента, вызывают у нас чувство брезгливости, равно как и кощунственные попытки законодательно придать этому дню официальный статус

Россия решительное осуждает состоявшееся в пятницу в Риге очередное шествие латышского легиона "Ваффен СС" и призывает мировое сообщество дать оценку происходящему. Об этом заявили в пятницу в МИД РФ.- подчеркнули в дипведомстве.На Смоленской площади напомнили, что в центре латвийской столицы чествовали тех, кто "совершал массовые преступления против человечности, был причастен к масштабным карательным акциям против сотен тысяч мирных жителей, истреблению евреев". В министерстве также обратили внимание, что "в ходе шествия этих "невинных жертв и защитников свободы" заботливо опекали депутаты правящей коалиции".- указали в МИД РФ.Напоминаем, что в эту пятницу организация ветеранов латышского легиона "Ваффен СС" - "Даугавские ястребы в Латвии" - провела в центре столицы традиционное шествие бывших латышских легионеров и их молодых сторонников от церкви Святого Иоанна к памятнику Свободы. Среди них были парламентарии от входящего в правящую коалицию национального объединения "Все для Латвии! - Отчизне и свободе/Движение за национальную независимость Латвии", а также сторонники марша из соседних Литвы и Эстонии. Недалеко от монумента также состоялось собрание "Общества в поддержку национальных воинов".16 марта в Латвии отмечается как день Латвийского легиона. В этот день в Риге ежегодно проходит шествие памяти латышских легионеров с участием бывших легионеров и латышских националистов.