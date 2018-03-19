Война спецслужб: «кокс» в обмен на «герыч»

Опять англичанка гадит не по-детски. На сей раз она делает это не тихо, как обычно привыкла, а с таким надрывным и истошным визгом, что он слышен далеко за океаном. Даже министр обороны свалился в банальное трамвайное хамство. Сдается мне, неспроста это. Где-то в чем-то мы крепко наступили «островной даме» на чешуйчатый хвост. Заинтересованный таким неожиданным срывом в штопор, я пробил по этому поводу все свои инсайдеровские источники информации. И узнал чрезвычайно любопытную вещь. Мне ее прямым текстом не озвучили, но, сложив все услышанные пазлы, я увидел другую картину мира. И поведение внезапно потерявшей берега англичанки стало вполне объяснимым.Собственно говоря, она гадила нам веками. Если перечислять все, пальцев не хватит. Один только разворот Черчиллем Гитлера на восток чего стоит. Бесноватый, он ведь всерьез хотел сначала с англичанкой разобраться. Но Черчилль подставил под удар нас. Мы за этот виртуозный финт заплатили десятками миллионов невозвратных потерь. А вот Китай, по мнению историков, заплатил за ихнюю гадость сотней миллионов соотечественников, когда англичанка завалила его тоннами опиума.Так вот, ребята с холодными мозгами и горячим сердцем намекнули мне, что в Афганистане эта островная дама, вспомнив старое, решила провернуть по отношению к России операцию «Китайский транзит». Акция началась с вводом английских войск в Афганистан. Стояли английские подразделения международного военного альянса на юге страны, в Гильменде. Там, в долине одноименной реки, находится широко известный в местных наркотических кругах городок Сангин. Это главный распределительный центр всей южноафганской наркоторговли. Именно сюда моджахеды из окрестных провинций привозят урожай зелья на огромные ежегодные опиумные ярмарки. Именно отсюда через Сангинскую долину, по печально знаменитому шоссе 661, где английские блокпосты до вывода войск стояли через каждый километр, сотни тонн высококачественного опиума до сих пор уходят на север – в Центральную Азию, Россию и Европу.По замыслу стратегов международного альянса, английские подразделения должны были заблокировать этот наркокоридор, по возможности распылить наркоторговлю на мелкие потоки, осушить нескончаемый поток опиума на север. Российские спецслужбы были заинтересованы в этом больше других, потому что львиная часть афганских наркотиков оседала у нас, унося ежегодно десятки тысяч жизней юных россиян, подсевших на афганскую иглу.В действительности же после прихода англичан в Сангин и Гильменд все получилось с точностью до наоборот. Поток наркотиков на север под прикрытием английской короны возрос даже не в разы – в десятки раз. Тонны опиума беспрепятственно шли из Афганистана в Таджикистан, неуклонно возрастая в цене. В Таджикистане местные наркобароны фасовали его на более мелкие партии, и многочисленные наркокурьеры самыми разными маршрутами везли их в Россию. Здесь у таджиков наркотики скупали оптом цыганские наркоторговцы, прекрасно ориентирующиеся на местности. В цыганских слободках или в оседлых таборах, бросивших якорь практически в любом регионе Центральной и Южной России, купить афганский героин можно было в любое время дня и ночи.В результате благосостояние ромалэ росло прямо на глазах, а на окраинах российских городов появлялись кладбища молодых наркоманов. Ситуация усугублялась еще и тем, что во многих российских глубинках (да и в крупных городах тоже) насквозь коррумпированная милиция с подачи местных цыган и наркоторговцев за долю с прибыли начинала крышевать этот криминальный бизнес. Этот наркосоюз для населения имел порой катастрофические последствия. Классическим примером того ужаса, который несет в себе белая смерть и ее распространители, стал маленький провинциальный Торжок. Здесь совместными усилиями афганских моджахедов, таджиков-курьеров, местных цыган и коррумпированных милиционеров было выбито все молодое население городка. Кладбище молодых наркоманов городка, насчитывающего от силы 50 тысяч человек, достигло чуть ли не десятка тысяч.Немногим лучше была ситуация и во многих других российских городах, освоенных представителями коллективного наркоинтернационала. В итоге за время безраздельного английского владычества над афганскими опиумными плантациями в Гильменде наркотики стали для России подлинным национальным бедствием. Это был какой-то бесконечный наркоапокалипсис.Эта ситуация не могла оставить равнодушными российские спецслужбы. На всех уровнях – и по линии самих чекистов, и по линии МИДа, и по линии МВД – англичанам сотни раз делались предложения о совместном сотрудничестве по борьбе с наркотрафиком. Ответ был один – молчание моря. Молчал Лэнгли, молчал Форин-офис, молчал Скотланд-Ярд, молчало Министри оф дифенс, держала высокомерную паузу МИ-6.Стало ясно, что эту стену не пробить. Более того – это была сознательная политика, выверенная и обкатанная веками. «Пусть гунны и большевики убивают друг друга», – сказал Черчилль, узнав, что Германия напала на Советский Союз. «Пусть дикие афганцы травят диких русских» – очевидно, таким девизом руководствовались английские кураторы и попечители афганского наркотрафика.И тогда в дело вступили российские спецслужбы. Было принято непростое волевое решение ответить на экспансию белой смерти белым порошком. Если не понимаете по-человечески – будем действовать против вас вашими же методами. Вы убиваете наш молодняк – мы займемся вашим. И потекли потоки кокаина из Латинской Америки в старую добрую Англию. Диппочта была очень удобным каналом транзита. А распыляли наркоту среди местных тинейджеров английские «джипси» (островные цыгане), албанцы и пакистанцы, имеющие на острове миллионные диаспоры.Это выходящее из ряда вон решение может показаться кощунственным только на первый взгляд. Во-первых, железное правило «око за око, зуб за зуб» – краеугольный камень всех разведок мира. Если вы не можете (или не умеете) мстить – конкурирующие рыцари плаща и кинжала будут вытирать о вас ноги, обагренные вашей же кровью. Или завалят вас тоннами опиума – как бритты китайцев в свое время: «Умирайте на здоровье, мы еще подвезем». Во-вторых. Современная разведка – дело циничное. Формула «холодная голова – горячее сердце – чистые руки» не работает уже давно. Руки могут быть в крови или кокаине, сердце должно быть из титана или стали, а голова – компьютером, чтобы перебирать все возможные варианты воздействия на противника. В том числе и те, что за гранью добра и зла. Лозунг российской службы внешней разведки «Без права на славу во славу Державы» можно воспринимать и по-другому: «Без права на мораль для спасения страны». И российские «дяди Бакенбарды» в этом смысле ничуть не лучше и не хуже своих заокеанских «заклятых друзей» и «закадычных врагов».После нескольких лет бесперебойного «Китайского транзита» из Сангина в Россию на берегах туманного Альбиона внезапно стал куриться волнующий ноздри кокаиновый дымок. Англичане почувствовали неладное. Они поняли, что где-то на просторах Вселенной заработал второй Сангин (только кокаиновый), и уже по их душу. Теперь наркотики грозили стать национальным бедствием уже для них самих. На «благословенном острове» заметались, словно заполошные чибисы, все подряд – «высокие лбы» из Сикрет сервис, «белые воротнички» из Форин-офис, дяди «Бакенбарды» из Скотланд-Ярда, «зеленые загривки» из Министри оф дифенс. Все они внезапно выяснили, что гадить может не только «англичанка». Гадить могут и в их огород. Их стали терзать смутные сомнения. А так как «кокс» имел явно латинское происхождение, спецы из Сикрет сервис «разбудили» и активизировали всю «спящую» агентуру во всех силовых структурах Южной Америки, напомнив, что заокеанские фунты стерлингов надо все-таки отрабатывать.Их лихорадочные усилия увенчались успехом. Получив бодрящего пинка, аргентинские «спящие» сработали на совесть. После серии «подконтрольных спецмероприятий» они вывели-таки британских ищеек к местному российскому посольству. Бритты напали на след российского «Китайского транзита». И подняли вой до небес. Все же остальные события – отравление «отставной козы барабанщика» Скрипаля, потом – друга и соратника Березовского Глушкова, угрозы английского премьер-министра и поток сознания министра обороны – строго укладываются в канву концепции «не забудем – не простим – за счет санкций отомстим». Ничего нового. «Англичанка», получив мощную бодрящую кокаиновую оплеуху, от которой содрогнулся весь ее организм, снова гадит. А так как пробило ее насквозь и капитально, от припудренного носика до прямой кишки, то делает она это с утроенной силой.