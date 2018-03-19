09:37 19 марта

Война спецслужб: «кокс» в обмен на «герыч»



Привычка гадить

Опять англичанка гадит не по-детски. На сей раз она делает это не тихо, как обычно привыкла, а с таким надрывным и истошным визгом, что он слышен далеко за океаном. Даже министр обороны свалился в банальное трамвайное хамство. Сдается мне, неспроста это. Где-то в чем-то мы крепко наступили «островной даме» на чешуйчатый хвост. Заинтересованный таким неожиданным срывом в штопор, я пробил по этому поводу все свои инсайдеровские источники информации. И узнал чрезвычайно любопытную вещь. Мне ее прямым текстом не озвучили, но, сложив все услышанные пазлы, я увидел другую картину мира. И поведение внезапно потерявшей берега англичанки стало вполне объяснимым.


Собственно говоря, она гадила нам веками. Если перечислять все, пальцев не хватит. Один только разворот Черчиллем Гитлера на восток чего стоит. Бесноватый, он ведь всерьез хотел сначала с англичанкой разобраться. Но Черчилль подставил под удар нас. Мы за этот виртуозный финт заплатили десятками миллионов невозвратных потерь. А вот Китай, по мнению историков, заплатил за ихнюю гадость сотней миллионов соотечественников, когда англичанка завалила его тоннами опиума.

«Китайский транзит» из Афганистана в Россию

Так вот, ребята с холодными мозгами и горячим сердцем намекнули мне, что в Афганистане эта островная дама, вспомнив старое, решила провернуть по отношению к России операцию «Китайский транзит». Акция началась с вводом английских войск в Афганистан. Стояли английские подразделения международного военного альянса на юге страны, в Гильменде. Там, в долине одноименной реки, находится широко известный в местных наркотических кругах городок Сангин. Это главный распределительный центр всей южноафганской наркоторговли. Именно сюда моджахеды из окрестных провинций привозят урожай зелья на огромные ежегодные опиумные ярмарки. Именно отсюда через Сангинскую долину, по печально знаменитому шоссе 661, где английские блокпосты до вывода войск стояли через каждый километр, сотни тонн высококачественного опиума до сих пор уходят на север – в Центральную Азию, Россию и Европу.

По замыслу стратегов международного альянса, английские подразделения должны были заблокировать этот наркокоридор, по возможности распылить наркоторговлю на мелкие потоки, осушить нескончаемый поток опиума на север. Российские спецслужбы были заинтересованы в этом больше других, потому что львиная часть афганских наркотиков оседала у нас, унося ежегодно десятки тысяч жизней юных россиян, подсевших на афганскую иглу.

В действительности же после прихода англичан в Сангин и Гильменд все получилось с точностью до наоборот. Поток наркотиков на север под прикрытием английской короны возрос даже не в разы – в десятки раз. Тонны опиума беспрепятственно шли из Афганистана в Таджикистан, неуклонно возрастая в цене. В Таджикистане местные наркобароны фасовали его на более мелкие партии, и многочисленные наркокурьеры самыми разными маршрутами везли их в Россию. Здесь у таджиков наркотики скупали оптом цыганские наркоторговцы, прекрасно ориентирующиеся на местности. В цыганских слободках или в оседлых таборах, бросивших якорь практически в любом регионе Центральной и Южной России, купить афганский героин можно было в любое время дня и ночи.

В результате благосостояние ромалэ росло прямо на глазах, а на окраинах российских городов появлялись кладбища молодых наркоманов. Ситуация усугублялась еще и тем, что во многих российских глубинках (да и в крупных городах тоже) насквозь коррумпированная милиция с подачи местных цыган и наркоторговцев за долю с прибыли начинала крышевать этот криминальный бизнес. Этот наркосоюз для населения имел порой катастрофические последствия. Классическим примером того ужаса, который несет в себе белая смерть и ее распространители, стал маленький провинциальный Торжок. Здесь совместными усилиями афганских моджахедов, таджиков-курьеров, местных цыган и коррумпированных милиционеров было выбито все молодое население городка. Кладбище молодых наркоманов городка, насчитывающего от силы 50 тысяч человек, достигло чуть ли не десятка тысяч.

Немногим лучше была ситуация и во многих других российских городах, освоенных представителями коллективного наркоинтернационала. В итоге за время безраздельного английского владычества над афганскими опиумными плантациями в Гильменде наркотики стали для России подлинным национальным бедствием. Это был какой-то бесконечный наркоапокалипсис.

Эта ситуация не могла оставить равнодушными российские спецслужбы. На всех уровнях – и по линии самих чекистов, и по линии МИДа, и по линии МВД – англичанам сотни раз делались предложения о совместном сотрудничестве по борьбе с наркотрафиком. Ответ был один – молчание моря. Молчал Лэнгли, молчал Форин-офис, молчал Скотланд-Ярд, молчало Министри оф дифенс, держала высокомерную паузу МИ-6.

Без права на мораль

Стало ясно, что эту стену не пробить. Более того – это была сознательная политика, выверенная и обкатанная веками. «Пусть гунны и большевики убивают друг друга», – сказал Черчилль, узнав, что Германия напала на Советский Союз. «Пусть дикие афганцы травят диких русских» – очевидно, таким девизом руководствовались английские кураторы и попечители афганского наркотрафика.

И тогда в дело вступили российские спецслужбы. Было принято непростое волевое решение ответить на экспансию белой смерти белым порошком. Если не понимаете по-человечески – будем действовать против вас вашими же методами. Вы убиваете наш молодняк – мы займемся вашим. И потекли потоки кокаина из Латинской Америки в старую добрую Англию. Диппочта была очень удобным каналом транзита. А распыляли наркоту среди местных тинейджеров английские «джипси» (островные цыгане), албанцы и пакистанцы, имеющие на острове миллионные диаспоры.

Это выходящее из ряда вон решение может показаться кощунственным только на первый взгляд. Во-первых, железное правило «око за око, зуб за зуб» – краеугольный камень всех разведок мира. Если вы не можете (или не умеете) мстить – конкурирующие рыцари плаща и кинжала будут вытирать о вас ноги, обагренные вашей же кровью. Или завалят вас тоннами опиума – как бритты китайцев в свое время: «Умирайте на здоровье, мы еще подвезем». Во-вторых. Современная разведка – дело циничное. Формула «холодная голова – горячее сердце – чистые руки» не работает уже давно. Руки могут быть в крови или кокаине, сердце должно быть из титана или стали, а голова – компьютером, чтобы перебирать все возможные варианты воздействия на противника. В том числе и те, что за гранью добра и зла. Лозунг российской службы внешней разведки «Без права на славу во славу Державы» можно воспринимать и по-другому: «Без права на мораль для спасения страны». И российские «дяди Бакенбарды» в этом смысле ничуть не лучше и не хуже своих заокеанских «заклятых друзей» и «закадычных врагов».

Аргентинское танго «Кокаин»

После нескольких лет бесперебойного «Китайского транзита» из Сангина в Россию на берегах туманного Альбиона внезапно стал куриться волнующий ноздри кокаиновый дымок. Англичане почувствовали неладное. Они поняли, что где-то на просторах Вселенной заработал второй Сангин (только кокаиновый), и уже по их душу. Теперь наркотики грозили стать национальным бедствием уже для них самих. На «благословенном острове» заметались, словно заполошные чибисы, все подряд – «высокие лбы» из Сикрет сервис, «белые воротнички» из Форин-офис, дяди «Бакенбарды» из Скотланд-Ярда, «зеленые загривки» из Министри оф дифенс. Все они внезапно выяснили, что гадить может не только «англичанка». Гадить могут и в их огород. Их стали терзать смутные сомнения. А так как «кокс» имел явно латинское происхождение, спецы из Сикрет сервис «разбудили» и активизировали всю «спящую» агентуру во всех силовых структурах Южной Америки, напомнив, что заокеанские фунты стерлингов надо все-таки отрабатывать.

Их лихорадочные усилия увенчались успехом. Получив бодрящего пинка, аргентинские «спящие» сработали на совесть. После серии «подконтрольных спецмероприятий» они вывели-таки британских ищеек к местному российскому посольству. Бритты напали на след российского «Китайского транзита». И подняли вой до небес. Все же остальные события – отравление «отставной козы барабанщика» Скрипаля, потом – друга и соратника Березовского Глушкова, угрозы английского премьер-министра и поток сознания министра обороны – строго укладываются в канву концепции «не забудем – не простим – за счет санкций отомстим». Ничего нового. «Англичанка», получив мощную бодрящую кокаиновую оплеуху, от которой содрогнулся весь ее организм, снова гадит. А так как пробило ее насквозь и капитально, от припудренного носика до прямой кишки, то делает она это с утроенной силой.
Автор: Игорь Моисеев

Использованы фотографии: Из открытых источников
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 10

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  1. Vard Сегодня, 07:33
    Истина где то рядом... Купить и герои.. И кокс ... Сейчас не проблема...
    Vard
  2. mac789 (Александр) Сегодня, 07:34
    Туповато... Кокс диппочтой.
    mac789
  3. Razvedka_Boem Сегодня, 08:11
    То что с приходом американцев и их союзников в Афганистан производство наркотиков выросло в десятки раз давно известно. И вся эта масса наркоты находит своего потребителя.
    Так что, все возможно.
    Полагаю нужно ввести смертную казнь за производство и продажу наркоты, а также гос.измену, умышленное убийство и педофилию.
    Razvedka_Boem
  4. василий50 (дмитрий) Сегодня, 08:38
    Автор попросту озвучил английские версии и не более. Вот только фактура всего действа с наркотиками из Ю. Америки оказалось совсем другим действом. Но кого будут интересовать то что было в действительности? Ведь столь интригующие *подробности* уже озвучены и размножены. Совсем в духе А Кристи.
    василий50
  5. sib.ataman Сегодня, 08:47
    Нужно сначала своего убить "дракона"-ментовскую мафию, которая шурует ещё с застойных 80-х, и извести цыганву, торгующую наркотой. Что там Торжок! В 90-2000 е вся Сибирь, Урал и Д.Восток стали тем смертельным полигоном, по которому прошлась коса белой смерти. То-то теперь ВВП вынужден запускать демографические программы, что бы хоть как-то улучшить ситуацию! А что думал, когда "мотал" свои первые сроки? Всё с партнёрами договаривался, а они болт выкатывали! Сколько молодёжи потеряли-ужас!!!
    У нас в середине 10-х в Искитиме был такой случай, когда цыганва почти весь молодняк в городе на наркоту подсадила, местная братва собралась и спалила пару цыганских дворов, а самим указала дорогу на выход, и предупредила: вернётесь-живым никто не уйдет! Как только свалили, так торговля наркотой сразу пошла на убыль. Зато забегали-заметались местные законнички! Давай дела заводить, СМИ давай верещать о бандитском беспределе! На ворах шапка горела ярким пламенем! Зато пока город окутывали сети наркоторговцев-была полная идилия.
    Слыхал, где-то на Урале был схожий сюжет!
    Вот она реальная гибридная война с миллионами погибших, попутно освободивших пространство для гастеров! Под сладкоголосую брехню о демократии и правах человека!
    sib.ataman
  6. Ольгович (Андрей) Сегодня, 09:03
    Чушь.... И без России есть кому англичанку коксом травить.
    А массовая дикая педофилия в отношении белых девочек бандами азиатов-тоже Россия?
    Ольгович
  7. Canecat (Canecat) Сегодня, 09:13
    Ага, а давайте еще герыч распылять со стратегов, на попутном ветре. Пусть бритам будет очень хорошо. laughing
    Canecat
    1. свой1970 (Сергей) Сегодня, 09:31
      Цитата: Canecat
      Ага, а давайте еще герыч распылять со стратегов, на попутном ветре. Пусть бритам будет очень хорошо. laughing

      -не знаете вы - "как правильно будерброд есть!!" © Матроскин
      Кокаин распылять надо - а не героин...и будет бриттам щастье
      свой1970
  8. BAI Сегодня, 09:18
    В цыганских слободках или в оседлых таборах, бросивших якорь практически в любом регионе Центральной и Южной России,

    У меня одноклассник в Службе по борьбе с наркотиками (не придирайтесь к названию, не помню как она точно называется) служил, так он о цыганах вспоминать не мог - как наркотики, так сразу и цыгане.
    BAI
  9. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 09:24
    Конечно, кокаин дело хорошее, но англичане достойны большего - героинового цунами
    Дормидонт
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