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Порошенко объявил о начале "операции объединённых сил" в Донбассе
Президент Украины Пётр Порошенко заявил об окончании режима "антитеррористической операции" на юго-востоке страны. На смену ей украинская армия готовится реализовать "операцию объединённых сил". На должность командующего объединёнными силами в Донбассе Порошенко назначил генерал-лейтенанта Сергея Наева.
Глава государства заявил, что поставил перед командующим задачу укрепить вооруженные силы настолько, "чтобы они были не только обороноспособны, но и способны освободить оккупированные территории".
По его словам, «формат антитеррористической операции будет изменён на операцию объединённых сил»
Руководство силами и средствами ВСУ и других военных формирований и правоохранительных органов будет возлагаться на командующего Объединенных сил. На эту должность я решил назначить генерал-лейтенанта Сергея Наева— написал Порошенко на своей странице в Facebook.
Глава государства заявил, что поставил перед командующим задачу укрепить вооруженные силы настолько, "чтобы они были не только обороноспособны, но и способны освободить оккупированные территории".
По моей инициативе Верховная рада приняла закон о реинтеграции Донбасса. Этим документом создана новая правовая основа для отпора вражеской агрессии в Донбассе, а в перспективе — и для восстановления территориальной целостности Украины— заявил Порошенко, представляя Наева.
По его словам, «формат антитеррористической операции будет изменён на операцию объединённых сил»
Использованы фотографии: Официальный сайт президента Украины
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