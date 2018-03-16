19:09 16 марта
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Порошенко объявил о начале "операции объединённых сил" в Донбассе

Президент Украины Пётр Порошенко заявил об окончании режима "антитеррористической операции" на юго-востоке страны. На смену ей украинская армия готовится реализовать "операцию объединённых сил". На должность командующего объединёнными силами в Донбассе Порошенко назначил генерал-лейтенанта Сергея Наева.

Порошенко объявил о начале "операции объединённых сил" в Донбассе


Руководство силами и средствами ВСУ и других военных формирований и правоохранительных органов будет возлагаться на командующего Объединенных сил. На эту должность я решил назначить генерал-лейтенанта Сергея Наева
— написал Порошенко на своей странице в Facebook.


Глава государства заявил, что поставил перед командующим задачу укрепить вооруженные силы настолько, "чтобы они были не только обороноспособны, но и способны освободить оккупированные территории".

По моей инициативе Верховная рада приняла закон о реинтеграции Донбасса. Этим документом создана новая правовая основа для отпора вражеской агрессии в Донбассе, а в перспективе — и для восстановления территориальной целостности Украины
— заявил Порошенко, представляя Наева.

По его словам, «формат антитеррористической операции будет изменён на операцию объединённых сил»

Использованы фотографии: Официальный сайт президента Украины
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Комментарии 28

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  1. Анкыпельгыгыргын Сегодня, 18:29
    Котлонадзор ждёт.
    Анкыпельгыгыргын
    1. Венд Сегодня, 18:35
      Цитата: Анкыпельгыгыргын
      Котлонадзор ждёт.

      Так вот что они приготовили к выборам. Значит следует 18 ждать атаку на позиции ЛДНР
      Венд
      1. Анкыпельгыгыргын Сегодня, 18:39
        Думаю кишка тонка...
        Анкыпельгыгыргын
        1. Венд Сегодня, 18:48
          Цитата: Анкыпельгыгыргын
          Думаю кишка тонка...

          Хорошо бы если так и я ошибаюсь.
          Венд
          1. СРЦ П-15 Сегодня, 18:53
            На смену ей украинская армия готовится реализовать "операцию объединённых сил".

            Сокращённо: ООС - а звучит как ОТСОС! laughing
            СРЦ П-15
        2. APASUS Сегодня, 18:51
          Цитата: Анкыпельгыгыргын
          Думаю кишка тонка...

          А разбомбить хранилище хлора,обстрелять подстанции ,школы ?
          APASUS
      2. Pax tecum Сегодня, 18:40
        Подменили лишь понятия, изменили названия, дабы жути нагнать и националистам лояльность показать, а по факту расположение сил и средств не поменялось, как и тактика. Только риторика с новыми терминами и понятиями...
        Прям, как американцы делают...
        Все таки, базовый инстинкт самосохранения - сильная вещь!
        Pax tecum
        1. Лелёк Сегодня, 18:54
          Цитата: Pax tecum
          Подменили лишь понятия, изменили названия, дабы жути нагнать и националистам лояльность показать

          hi
          А украинский язык, как и русский иногда такие перлы преподносят, что

          хоть стой, хоть падай. Не в названии дело, а в намерениях. А намерения просты - начинают. yes
          Лелёк
      3. stalkerwalker Сегодня, 18:43
        Цитата: Венд
        Значит следует 18 ждать атаку на позиции ЛДНР

        К 18-му уже должны пойти первые крики "Рятуйте, правосеков бьют!"
        stalkerwalker
      4. vorobey Сегодня, 18:49
        Цитата: Венд
        Значит следует 18 ждать атаку на позиции ЛДНР


        18 следует ждать внезапной проверки 58 армии.. laughing
        vorobey
        1. vovanpain Сегодня, 18:58
          Цитата: vorobey
          Ответить

          Саша,там рядом 8-я армия развернута,вот думаю там тревогу то и сыграют. hi
          vovanpain
        2. volodya Сегодня, 19:00
          Цитата: vorobey
          18 следует ждать внезапной проверки 58 армии..

          volodya
  2. LSA57 Сегодня, 18:30
    вот и началось.. подгадали к выборам
    LSA57
    1. фигвам Сегодня, 18:37
      Так что они завтра войну начнут? Значит 18 число будет моментом признания ЛДНР.
      фигвам
  3. собаковод Сегодня, 18:30
    Пора, пора России принимать окончательное, взвешенное решение по Донбассу!!!
    собаковод
  4. Алекс.. Сегодня, 18:31
    Хохлы скучают по котлам.
    Котлы скучают по хохлам.
    Алекс..
  5. fedor13 Сегодня, 18:32
    То недолива то перелив.Петю кидает.
    fedor13
  6. jekasimf Сегодня, 18:34
    Как господа вы не садитесь......
    jekasimf
  7. DeRune Сегодня, 18:36
    Очередная игра с понятиями? Что АТО, что ООС не отменяет факта войны против своих граждан.
    DeRune
  8. тагил Сегодня, 18:37
    На выборы это никак не повлияет, а вот минский формат можно закрывать. А вот тогда можно уже и в открытую помогать республикам. Хотя наши будут тянуть с Минском до конца, иначе нас обвинят в развязывании новой войны. А новую войну должен развязать Киев и тогда мы будем правы.
    тагил
  9. ded100 Сегодня, 18:37
    написал Порошенко на своей странице в Facebook.
    Все указы петрушки идут через фейсбук он и страной через него правит wassat
    ded100
  10. Андрей ВОВ Сегодня, 18:38
    Не будет 18 марта полномасштабного наступления,максимально возможны обстрелы усиленные..провокации и активизация ДРГ...эх...снова землица примет кровушки человеческой...невинных жаль,бандерлогов нисколечки
    Андрей ВОВ
  11. Горный стрелок Сегодня, 18:40
    А вы, друзья, как не садитесь... Ничего не будет... Сказано - укреплять. Значит, будут крепить...не щадя кошельков своих граждан wassat
    Горный стрелок
  12. taiga2018 Сегодня, 18:48
    весна на Донбассе будет жаркой...
    taiga2018
  13. Геркулесыч Сегодня, 18:54
    То есть, фактически дана команда на так называемый "Хорватский сценарий "!И они потом, при подпитке оружием, еще в наш Крым тупо полезут! А вот тут и есть то самое но. .ибо вторжение укровояк в Крым для нас акт агрессии, и естественно, мы вынуждены будем применить силу, дабы выдворить вооруженных покимонов с нашей земли. Для янки и их еврошавок это "битва со злом " , где естественно, наша страна это глобальное зло, а бедная укроинская бендеровско -нацисткая армия должна получать непрерывную подпитку оружием, боеприпасами и живым мясом. В мясорубку кинут и "добровольцев " , и младший натовский состав в лице вс Болгарии, Венгрии, Румынии, то есть пойдет утилизация слабых и убыточных для альянса стран, туда же потом кинут поляков, чтобы выжившие запомнили, что польша только безголосый инструмент для выполнения чужих указов. По мнению запада, начнется война аналогичная войне двух Корей, и запад руками укроинцев и бывших соцстран будет унечтожать "армию тьмы " роль которой уготована нашей армии, да и страны в целом.
    Геркулесыч
  14. demo Сегодня, 18:55
    Боюсь оказаться провидцем, но начало операции - 18 марта 2018 года.
    наиболее удобное время.
    Если ошибусь, то 9 мая. Еще лучше.
    demo
  15. gig334 Сегодня, 18:59
    Пока не отработаем бандеро войска украины у Донбасса ракетами, не успокоятся. Я про крылатые ракеты Калибр. Только после этого прекратится обстрел Донбасса. Сделали бы это раньше, могли бы избежать многих жертв на Донбассе.
    gig334
  16. Ратник-80 Сегодня, 19:02
    Чуствую щас укропы попрут случай больно подходящий на волне русофобии, сомневался голосовать за Путина теперь сомнений нет ,нельзя страну расшатывать в током положении, вот янки промашку делают , не знают что чем крепче нас сожмеш , тем крепче мы обьединяемся
    Ратник-80
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