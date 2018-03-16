Порошенко объявил о начале "операции объединённых сил" в Донбассе

Руководство силами и средствами ВСУ и других военных формирований и правоохранительных органов будет возлагаться на командующего Объединенных сил. На эту должность я решил назначить генерал-лейтенанта Сергея Наева

По моей инициативе Верховная рада приняла закон о реинтеграции Донбасса. Этим документом создана новая правовая основа для отпора вражеской агрессии в Донбассе, а в перспективе — и для восстановления территориальной целостности Украины

Президент Украины Пётр Порошенко заявил об окончании режима "антитеррористической операции" на юго-востоке страны. На смену ей украинская армия готовится реализовать "операцию объединённых сил". На должность командующего объединёнными силами в Донбассе Порошенко назначил генерал-лейтенанта Сергея Наева.— написал Порошенко на своей странице в Facebook.Глава государства заявил, что поставил перед командующим задачу укрепить вооруженные силы настолько, "чтобы они были не только обороноспособны, но и способны освободить оккупированные территории".— заявил Порошенко, представляя Наева.По его словам, «формат антитеррористической операции будет изменён на операцию объединённых сил»