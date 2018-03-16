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Аваков: МВД Украины не пустит россиян в посольство и консульства для голосования
Украинские силовики 18 марта не пустят россиян в дипломатические представительства для голосования на выборах президента России. Об этом говорится в заявлении украинского МВД, которое глава ведомства Арсен Аваков опубликовал в Facebook.
Как поясняется в заявлении, Нацгвардия и полиция будут охранять российские дипучреждения, но попасть туда смогут только те, у кого есть дипломатический статус. Остальных в посольства и консульства пропускать не будут.
В России уже отреагировали на это заявление Авакова. Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что Россия поднимет вопрос о нарушении избирательных прав россиян на Украине в Совбезе ООН и а также направит ноту протеста в ЕС и странам-гарантам минских соглашений в связи с тем, что МВД страны планирует не допускать граждан РФ на избирательные участки в дипмиссиях, передает РИА Новости
В воскресенье, 18 марта 2018 года, режим охраны дипломатических учреждений Российской Федерации на территории Украины — в Киеве, Харькове, Одессе и Львове — не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан России для голосования на выборах— написал он в Facebook.
Как поясняется в заявлении, Нацгвардия и полиция будут охранять российские дипучреждения, но попасть туда смогут только те, у кого есть дипломатический статус. Остальных в посольства и консульства пропускать не будут.
МВД обращается к дипломатам и гражданам России с просьбой подчиниться законным требованиям Украины — не провоцировать ситуацию, соблюдать порядок и законы Украины— заявляет МВД.
В России уже отреагировали на это заявление Авакова. Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что Россия поднимет вопрос о нарушении избирательных прав россиян на Украине в Совбезе ООН и а также направит ноту протеста в ЕС и странам-гарантам минских соглашений в связи с тем, что МВД страны планирует не допускать граждан РФ на избирательные участки в дипмиссиях, передает РИА Новости
Использованы фотографии: Reuters
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