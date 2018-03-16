19:05 16 марта
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Аваков: МВД Украины не пустит россиян в посольство и консульства для голосования

Украинские силовики 18 марта не пустят россиян в дипломатические представительства для голосования на выборах президента России. Об этом говорится в заявлении украинского МВД, которое глава ведомства Арсен Аваков опубликовал в Facebook.

Аваков: МВД Украины не пустит россиян в посольство и консульства для голосования


В воскресенье, 18 марта 2018 года, режим охраны дипломатических учреждений Российской Федерации на территории Украины — в Киеве, Харькове, Одессе и Львове — не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан России для голосования на выборах
— написал он в Facebook.


Как поясняется в заявлении, Нацгвардия и полиция будут охранять российские дипучреждения, но попасть туда смогут только те, у кого есть дипломатический статус. Остальных в посольства и консульства пропускать не будут.

МВД обращается к дипломатам и гражданам России с просьбой подчиниться законным требованиям Украины — не провоцировать ситуацию, соблюдать порядок и законы Украины
— заявляет МВД.

В России уже отреагировали на это заявление Авакова. Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что Россия поднимет вопрос о нарушении избирательных прав россиян на Украине в Совбезе ООН и а также направит ноту протеста в ЕС и странам-гарантам минских соглашений в связи с тем, что МВД страны планирует не допускать граждан РФ на избирательные участки в дипмиссиях, передает РИА Новости




Использованы фотографии: Reuters
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Комментарии 11

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  1. DEZINTO Сегодня, 18:49
    Самая цивилизованная, демократическая страна Европы! Ну привет.
    ПАСЕ, ООН, ОБСЕ, как обычно просопят в тряпочку,....США с Англией придумают какую-нибудь речь мол - "так и должно быть".
    Дальше дно будут копать? Скорее всего - да.
    Ещё не было того дна какое не прокопала украина! ух! стронг!
    DEZINTO
    1. Safer Сегодня, 18:57
      Уважаемый, пора бы привыкнуть, что всякий раз, когда Украина достигает дна - снизу начинают стучать.
      Safer
    2. СРЦ П-15 Сегодня, 18:57
      Украинские силовики 18 марта не пустят россиян в дипломатические представительства для голосования на выборах президента России

      Я думаю, те кто хотел голосовать, уже проголосовали.
      СРЦ П-15
    3. новичок Сегодня, 19:00
      в мире явно део с потолком перепутали. смотригь на всё это и думаешь: очередеому переделу мира, таки быть. ибо всё не так и все не так. международные договора_ пшик, месгосударственные отношение_ ничто, даже коммерческие контракты (святая святых для запада)_ тоже ничто. а всё почему?_ потому как нет государства вроде СССР, которое строго следило за всем этим.
      новичок
  2. Михаил177 Сегодня, 18:49
    Ждём очередную суровую 2000ю "озабоченность" от нашего МИДа.
    Михаил177
    1. Не либероид Русский Сегодня, 18:55
      а что предлагаешь войну из-за этого развязать ? так бери автомат и иди воюй, диванный "критик"
      Не либероид Русский
  3. Не либероид Русский Сегодня, 18:54
    в следующем году у 40-4 тож выборы :)
    Не либероид Русский
    1. poquello Сегодня, 19:05
      Цитата: Не либероид Русский
      в следующем году у 40-4 тож выборы :)

      их пародию с нормальными выборами сравнивать не надо, там диктатура и маловероятно что что-то поменяется в плане свобод
      poquello
  4. Altona Сегодня, 18:58
    Это что за такие "законные требования Украины"? В чем там "законность"? Впрочем, произвол сегодня называется "законностью", всё по Оруэллу.
    Altona
  5. Геркулесыч Сегодня, 18:59
    Пора, давно пора всю эту псевдовласть укроинскую в цепях, на борту грузового самолета доставить для показного суда в Россию, и за "подвиги " их расстрелять, либо же повесить.
    Геркулесыч
  6. taiga2018 Сегодня, 19:04
    западным сукиным сынам можно всё,главное чтобы были против России-это индульгенция от всех преступлений...
    taiga2018
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